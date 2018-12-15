《子彈思考整理術》：現代人「很忙」？背後的真相是生活失控

文：瑞德・卡洛（Ryder Carroll）

清整思緒 Decluttering Your Mind

「你覺得沒用或是不美的東西，就別留在家裡。」——英國知名工藝運動領導人威廉・莫里斯（William Morris）

研究顯示，我們每天會有多達5至7萬則想法。如果每個想法代表一個單字，這代表我們的心智每一天會產生相當於一本書的內容。但與書不同，我們的想法不是有條理地組織而成。狀況好的時候，這些想法之間隱約存在某種連貫性。所以我們的心智總是得想辦法釐清雜亂的思緒。但是，應該從何開始？哪一個想法先？我們會發現，自己在同一時間處理太多事情，注意力太過分散，無法將應有的注意力投注在每一件事情上。通常我們會說自己「很忙」。但是，忙碌不代表有生產力。

很多人「很忙」，背後的真相是生活失控

為什麼這麼說？我們沒有時間，是因為要處理太多事情，但每件事卻沒有得到應有的足夠時間。這不僅是21世紀的問題，而且隨著隨手可得的科技工具無上限增加，問題也加速惡化。我們應該要用打字、文字訊息、電話、電子郵件、部落格、Pinterest、推文、Skype、視訊通話、視訊會議、簡訊，或是對著數位個人助理大聲喊叫來完成工作？如果全部都要用上，誰先誰後？（噢，在開始行動之前，還得先升級、更新、重新啟動、登錄、認證、重設密碼、清除歷史紀錄、清除快取記憶，然後在我們知道往何處去之前，已經犧牲了我們最寶貴的東西⋯⋯結果還是搞不清楚究竟要去哪裡？）

選擇的自由是一種特權，如同一把雙面刃。每個決定都需要你的專注力，你必須投入時間和精力。兩者都有限，因此格外珍貴。

華倫．巴菲特（Warren Buffett）是當今最成功的投資大師之一，他曾告訴他相當信賴的私人飛機駕駛麥可．弗林（Mike Flint）以下的忠告。當時他們正在討論弗林的長期計畫。巴菲特要求弗林列出最重要的25個生涯目標。弗林寫好之後，巴菲特要求他圈出最重要的5個目標。巴菲特問弗林關於那5大目標時，弗林回答說，「這5個是我首要專注的目標，其他20個較為次要。但他們還是很重要，一旦時機適當，我就會陸續完成這些目標。他們比較沒那麼緊急，但我還是會投入必要的努力。」

結果巴菲特回說，「不，你錯了，麥可。沒有圈起來的目標就成了『絕對要避開』的工作項目。除非你完成最重要的五大目標，否則你不能分心去想其他目標。」

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在接受《浮華世界》（Vanity Fair）專訪時表示，「你會發現我只穿灰色或藍色西裝，就是為了減少決策。」臉書創辦人馬克・ 祖克柏（Mark Zukerberg）總是穿著灰色運動衫，蘋果創辦人史帝夫・ 賈伯斯（Steve Jobs）每次現身都是黑色高領上衣搭配牛仔褲。他們都意識到，思考各項選擇是極為費神的事，因此盡可能減少生活中的決策。

心理學家羅伊．鮑梅斯特（Roy F. Baumeister）在《增強你的意志力》（Willpower）書中曾提到：「不論你多麼理性或高標準，都無法持續做出決策而無須付出生理上的代價。這和一般的身體疲勞不同——你沒有意識到自己累了——但你的心理能量已被耗損。」這種狀態就是所謂的決策疲勞（decision fatigue）。換句話說，你要做的決策愈多，就愈難做出好決策。這是為什麼你比較可能會吃到不健康的晚餐，比較不容易吃到不健康的早餐，因為在早上你的心理能量仍夠用。

如果不多加注意，決策疲勞會導致決策趨避（decision avoidance），特別是在面臨重大人生決策時，我們總會拖到最後一刻才做決定。困難的決策不會消失，他們只是在等待時機，而且情況會逐步惡化。我要讀哪一所大學？我想和這個人結婚嗎？我應該接受那份新工作嗎？通常你會先做其他決定，避開最重要的決定，直到最後不得不做出這個重大決定，但這時候你已經沒有多餘的專注力。這也難怪我們常常感到壓力、焦慮和崩潰。

於是我們藉由其他事物分散注意力，減少情緒負擔。喝酒、吃美食、旅遊、追劇。儘管你的Netflix 片單已經排到4年這麼長，但這些影片看起來都不怎麼樣。你無法做出決定，反而壓力更大。因此為了要徹底改變，我們必須治本而不是治標。

減少決策數量，才能專注於真正重要的事。

心理盤點清單

消除決策疲勞的第一步，就是減輕必須承擔的決策數量，方法是與這些決策保持距離。你必須退一步才能清楚辨識和控制決策數量。要做到這一點，就必須把它們寫下來。為什麼要寫下來？在你做出決定並採取行動之前，每項決策都只是一個想法而已。抓住想法就如同想要徒手抓魚一樣：他們會輕易地溜走，然後在你混亂不清的心智深處消失於無形。把想法寫下來，有助於掌握這些想法，並且冷靜檢視這些想法。將思考外化（externalize），才能有效釐清思緒，建立心理盤點清單（mental inventory），找出所有會分散我們注意力的決策。這是重新掌控生活的第一步。你得先從雜亂的噪音當中篩選出重要信號。接下來才輪到子彈筆記上場。

這就好比你要整理衣櫃，首先必須把所有東西都清出來，才能決定哪些東西要留著，哪些要丟棄。進行心理盤點的目的是要幫助你仔細清點堆積在你心理衣櫃的思緒。其中有太多無用的責任，卻佔據了寶貴的心理與情緒空間。

首先，拿出之前準備好的一張紙。將紙分成三個欄位（你可以對折兩次，然後畫線，類似後頁的心理盤點格式）。在第一欄，列出所有你現在正在做的事情。在第二欄，列出你應該要做的事情。在最後一欄，列出你想要做的事情。每一件事的描述盡量簡短，像是清單的形式。如果某項任務引發其他多個任務，就如實寫下來。

多給自己一些時間完成這個練習，深入思考，並對自己誠實，把所有的想法從你的腦海中（以及從心裡）挖掘出來，然後寫在紙上。先深呼吸一口，然後開始。

測試

這份心理盤點清單可以讓你清楚看到，目前你的時間和精力都投入到在哪些事情。這就是你的決策地圖。下一步便是篩選出值得你花時間的重要決策。

我們很難會注意到，平時負擔了多少不必要的工作與責任，卻一直承擔著。我們忙著處理手邊正在做的事情（或是應該要做的事情），卻忘了問自己，為什麼要做這些事情？心理盤點清單讓我們有機會問：為什麼。

接著，請仔細思考清單上的每項任務。你不需要深究，針對每一項任務，你只要問自己以下兩個問題：

這項任務重要嗎？（對你或是所愛的人而言） 這項任務非做不可嗎？（例如房租、學貸、工作）

Photo Credit: 天下雜誌出版提供

Photo Credit: 天下雜誌出版提供

小訣竅：如果心理盤點清單當中有任何一項任務，你無法做出明確的回答，那麼就問你自己：如果沒有完成這項任務，而且一直不去完成的話，會有什麼樣的後果？

如果有任何一項任務無法通過這個測驗，就是會讓你分心的事物。他們無法為你的生活創造價值。你要將這些事物刪除，不要手下留情。記住，每項責任都是等待被開創的人生體驗，讓你得以窺見潛力無窮的未來。清單上的每項任務都必須為自己爭取留在清單上的機會。更準確地說，每項任務都必須爭取機會，成為你生命的一部分。

完成測驗之後，最後可能會留下兩種任務：一是必須做的事情，另一是你想做的事情（也就是你的目標）。在這本書中，我會告訴你如何運用這份清單，安排這兩種類型的任務。不過，現在你已經取得所有用來填滿子彈筆記的必要素材。萬事俱備，只差一本筆記本。

現在你可能會問，為什麼不直接寫在自己的筆記本上？這是很好的問題。當你閱讀這本書、左思右想、嘗試各種技巧時，你會漸漸發現自己刪除掉更多的心理盤點清單。當你開始使用子彈筆記時，只要寫下你認為真正重要或是會為你生活創造價值的事情。你必須是有目的性地選擇哪些任務成為你生活的一部份，而不應該因為筆記本的頁數限制而影響你的決定。

相關書摘 ▶《子彈思考整理術》：透過「反思」關閉自動駕駛模式，重新檢視我們的人生

書籍介紹

本文摘錄自《子彈思考整理術：釐清超載思緒，化想法為行動，專注最重要的事，設計你想要的人生》，天下雜誌出版

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作者：瑞德・卡洛（Ryder Carroll）

譯者：吳凱琳

要求無止盡的失速時代，我們需要幫我們專注、釋放壓力的思考整理系統

很忙背後的真相，是生活失控了！數位工具給我們更多的捷徑、無盡的選擇，卻讓我們更分心。從注意力缺失的童年惡夢開始，子彈筆記原創設計人瑞德嘗試了各種方法，終於開發出改變百萬人生活的思考整理系統。

愈沒有時間，更需要慢下來寫。子彈思考整理術強調手寫筆記，創造離線空間，讓我們專注當下。無論是待辦清單、日常記錄、專案管理、未來計畫，都可以整合收納在同一本筆記，再也不會找不到需要的資訊與靈感。

用筆書寫像是跟自己對話，把想法攤在眼前一一檢視，更能啟動大腦不同區域，激發創意。書寫也是療癒的旅程，書中也分享許多人走出強迫症的焦慮、創傷後症候群的經驗。

思緒歸位，就能看清優先順序，設定可行目標，不斷往前進步。

效率不只是速度，而是我們花多少時間在真正有意義的事情上，做得更少、完成更多！

在本書中，作者不僅詳細拆解筆記的方法與架構，更完整分享筆記如何連結目標的獨特心法，產生改變人生的強大動力。

反思——養成問自己為什麼的習慣，每天早上反思來規劃一天，傍晚反思來檢視一天。

意義——沒有追求心裡覺得「散發光芒」的事，完成再多事，內心還是空虛。

目標——時間與精力被切割得愈細、就愈難專注。讓自己專注於少量目標。

時間——我們很容易迷失在過去與未來，很少警覺哪些事佔據我們的時間。

控制——憂慮會綁架注意力，接受有些事就是不可控，才能取回注意力。

只需一支筆、一本筆記，讓我們追蹤過去的重要想法與經驗、有效管理各種任務，讓心中想成為的自己慢慢展開，不再錯過自己的人生。

Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航