《子彈思考整理術》：透過「反思」關閉自動駕駛模式，重新檢視我們的人生

文：瑞德・卡洛（Ryder Carroll）

反思 Reflection

「認識自己。」——蘇格拉底（Socrates）

是什麼原因讓你願意打開這本書？是發生了哪些一連串的事件，所以你讀到這一章？你只是隨意瀏覽書架嗎？你之所以讀這本書，是因為這是別人送你的禮物，而你不想傷對方的心？（如果真是如此，真的謝謝你一直讀到這裡。）或者，你希望在這裡找到某件遺失的東西？若是如此，你要如何定義這件遺失的東西？它是如何影響你的生活？上述的問題很可能會讓你的內在世界揚起塵埃。任何行為無論多麼簡單，都是過往無數決策的結果。

我最喜歡的雕塑是羅丹（Auguste Rodin）的《沉思者》（The Thinker）。男子坐在石塊上，頭靠在手上沉思著。如同羅丹的許多作品，這件雕塑看起來像是未完成品。有些表面顯得粗糙，有些地方少了細節。這些明顯可見的瑕疵是無數個瞬間決定的結果，也為他的作品增添了即時性和人性，我們彷彿可以看到這位藝術家是如何思考的。

我們的生命就如同大理石一樣，是有限的存在。一開始顯得粗糙， 沒有明確形狀。每當我們做任何決定，便會在大理石塊上留下一道鑿痕。任何行動都需要時間。每一次的行動都需要我們的注意力。失去專注，就很難做出心安理得的決策。

確實，不論你有多麼聰明或是有智慧，身為人必定會做出錯誤的決策，這是無法避免的。人生本就是難以掌控的。它會跌落、碎裂、轉移、擠壓。有時我們甚至發現自己就像是被等著被鑿刻的石頭，一點也不完美。幸運的是，只要活著，就有可運用的素材。如同《沉思者》，你的人生不需要多偉大、光彩奪目或是完美，才能算是幸福的人生。重要的是，我們一天要比一天做得更好。

許多錯誤的決策源自於缺乏自我意識。我們只顧忙著做事，卻忘了在第一時間問自己，為什麼要做這些事。在我們尋找意義的過程中，第一步就是要詢問為什麼，雖然是很小的一步，卻需要慎重行事。

我們總是太晚開始思索意義。因為這感覺像是一件艱鉅的重大任務，我們總是等到人生籠罩在危機或某個特殊情況的陰影之下，才不得不開始思索。但是，在如此不樂觀的情勢下思索意義，不會有好結果。我們會因為內心的痛苦而無法清楚觀察和思考。我們不應該在人生低潮時才想到要自我反省。它可以是我們日常活動的一部分。第一步就是知道自己的時間和精力投入在哪些事情——也就是被忠實記錄在子彈筆記內、可供日後參考的工作事項。

你可能會想，分析我的待辦事項清單又無法回答人生的大哉問。或許是如此，但或許是因為我們從未受過訓練，不懂得如何提出這類型的問題。要學會如何提出這些令人恐懼的大哉問（人生的意義是什麼？我為什麼在這？），就得先從小問題開始：我為什麼要做這個專案？為什麼我的夥伴會惹怒我？為什麼我覺得有壓力？在子彈筆記裡，我們可以透過「反思」來提出問題。

反思是自我意識的保育室。它提供我們一個受到保護的心理環境，讓我們有機會重新找回迫切需要的客觀觀點，仔細思考為什麼。透過反思養成定期自我反省的習慣，檢視我們的生活進度、責任、環境以及心理狀態。它幫助我們看清，是否解決了對的問題、回答對的提問。藉由質問自身的經歷，我們才能去蕪存菁，從正在做的諸多事項當中，篩選出真正有意義的事情。

別擔心。反思的目的並非是要求你為了過去的失敗而責怪自己，而是希望藉此機會，從過往經歷中採集大量資訊並加以應用，豐富未來的人生。

反思幫助我們辨認哪些經歷滋養了我們的人生，為下一階段的人生播種時，便能做出更好的決定。

人生有高潮、有低潮、有所得、有所失。不同的人生階段，需求也會改變。我們對於意義的定義，也必須隨之改變。在某個階段是對的事情，可能在另一個階段變成了錯誤。如果我們盲目執著於過去，只能被迫藉由過往人生經驗、但早已不合時宜的信念支撐自己。這正是為什麼我們常感到不滿足、空虛、渴求物質的原因。

要過著滿足的生活，就必須認清人生的經驗是不斷變動的，因此尋求意義這件事也必須持續進行。子彈筆記法有多種不同的反思機制。此時我們已經從系統進入實作階段，目的是要幫助你去除不必要的工作項目，找出什麼是真正重要的事情。

實踐

也許你在想，瑞德，我希望成為更有反思能力的人，但是一直沒有時間。我需要有清楚的腦袋才能進行深度思考。但我的思緒混亂，我整個人也是一團糟。

如果你已經開始用子彈筆記，其實就已經在反思了。運用不同類型的記事表，重新組織你的工作與責任，並記錄你的想法和行動。這已經屬於一種被動的反思。現在你要做的是以你認為適當的速度，從被動反思轉換為主動反思。

Photo Credit: 天下雜誌出版提供

每日反思

你每天都可以用日誌簡單記錄自己的想法。因此，現在你只需要回頭檢視日誌的內容，這就是每日反思的設計目的，讓你每天在固定的時間主動進行反思。

AM反思：晨起規劃

早上時，在投入一整天的工作之前，花幾分鐘的時間坐下來翻閱你的子彈筆記。如果你每天早晨醒來總是滿腦紛亂的思緒，現在是好好釋放壓力的時候。卸除所有一夜之間冒出的想法。清空你的大腦，騰出空間給接下來的一整天。如果你每天早晨像個行屍走肉般了無生氣，上午反思時間可以幫助你充電。

下一步，檢視當月的所有記錄，提醒自己有哪些任務還未完成。這樣可以幫助你聚焦、釐清你的優先事項，並做好規劃。如此一來，便能帶著自信、明確與方向感，開始新的一天。

PM反思：下午檢視

AM反思的目的主要是規劃，為接下來的一天做好準備。PM反思的目的則是為了重新檢視，幫助讓你放鬆。在你休息之前，先坐下來翻閱子彈筆記，看看上面記錄了哪些工作事項。如果是已完成的任務，就畫上×的記號。如果有項目漏記，就立刻補上。這麼做的目的是清除你的心理負擔。

更新完內容之後，開始檢視每個項目。這時你要開始問自己：這重要嗎？我為什麼要做這件事？為什麼這件事必須優先處理？這樣你就可以區分出哪些是讓你分心的工作事項。刪除所有你認為無關的任務。

最後，花一些時間肯定自己的進步。認可自己用簡單的方法取得了成功。反思過後，你會感覺自己有所進展、做好準備、而且有了明確目標，如此一來在你入睡前，便能真正解除心理壓力和焦慮，得到放鬆。

小訣竅：你可以利用每日反思時間，暫時遠離數位工具。例如，PM反思時間結束之後，開始執行「關閉螢幕」政策，直到你完成隔天早上的AM反思為止。這是讓自己養成定期離線的簡單方法。

透過轉移完成每月和每年反思

科技總是將我們的生活推向更為無縫接軌的狀態，阻礙愈少愈好。訂披薩時，這當然很棒。你不需要知道過程中運用了哪些不可思議的科技，讓美味的起司披薩憑空出現在你家門口。但是，追求便利的後果往往是缺乏理解。當你花愈少時間檢視事物，對事物的瞭解就愈少。如果你要理解自己的人生是怎麼過的，就必須放慢速度，好好利用時間。

轉移的目的是增加阻礙，讓你放慢速度、後退一步，重新檢視你排定的任務。表面上，它是一道自動過濾機制，在耐性有限的情況下幫助你快速篩選。如果某件任務不值得你花幾秒鐘的時間重寫，就代表它沒那麼重要。此外，手寫可以激發我們的批判性思考，幫助我們在不同想法之間建立新連結。轉移項目時，你必須專注地檢視每一個項目，也因此能藉機辨認出不尋常的關係與機會。

一旦我們排定某件事，就等於是推掉另一件事。轉移讓你有機會重新專注於真正重要的事情，刪除不重要的事情。正如同李小龍所說：「不是每天增加，而是每天減少。砍掉那些不重要的東西。」

Photo Credit: 天下雜誌出版提供

持續

常有人問我，每天反思都花多少時間。平均而言，每個階段我會花5-15分鐘。不過，重點不在於花多少時間，而是要持續不間斷。如果你發現自己實踐起來有困難，不如減少時間。你可以自己衡量，如果要反思成為每天固定的任務，該花多少時間。

這麼做的目的是讓我們定期檢視自己，養成對自己提出小問題的習慣。長久下來，你會更懂得如何回答這些問題。這些問題能幫助你提升你的信念、價值觀、看清自己優缺點。你必定會逐步地刪除讓你分心的事物，更能專注當下，強化自我意識。

意識

作家大衛・福斯特・華萊士（David Foster Wallace）以「這是水」（This is Water）為題，在肯揚學院（Kenyon College）畢業典禮上演講，引發熱烈迴響。演講中他提到日常生活瑣事以及「所謂的『真實世界』並不會阻止你依據習性、本能等『預設值』（default settings）過日子，因為由凡人、金錢、權力構成的所謂『真實世界』，將會以恐懼、蔑視、挫折、渴求和自我崇拜為動力，推動你繼續向前。」

華萊士說的是，如果我們不夠謹慎，就會開始以自動駕駛模式過生活，無法真正體驗這世界。在反思的過程中，我們會養成習慣，關閉自動駕駛模式，重新檢視我們的經歷。這種思考模式要求我們必須提出問題，而非僅憑表象就對所有事物信以為真。它的目的是要讓我們學會深入地思考我們自身以及周遭世界。

如果我們能持續定期地觀照自我經驗，便能意識到，即使是最枯燥無謂的時刻，都隱含有深意。當你建立自我意識，「便擁有了力量，足以面對擁擠、燥熱、緩慢、如地獄般地排隊等待，你不僅感到有意義、神聖，甚至燃起了孕育宇宙星辰的同等力量——同理心、愛，以及萬物一體的內在感受。」

摘要

去眼科配眼鏡時，驗光師會要你透過一台裝置有不同度數鏡片的金屬儀器，也就是所謂的綜合驗光儀，閱讀你看到的符號。當你看著這些符號時，驗光師會更換鏡片，詢問你哪個鏡片看得比較清楚。這樣有清楚一點嗎？換另一片。那現在呢？再換另一片。目的是更換不同鏡片，改變光線進入視網膜的方式，讓我們可以看得更清楚。

反思就像驗光儀，協助你開始有意識的生活。它可以改進你的視力，但若要運作順暢，還必須加上鏡片，例如你的價值觀和信仰。反思是一項擁有豐富傳統、且歷史悠久的內省方法。每個傳統都有屬於自己的鏡片，在我們進行反思時協助矯正我們的近視、修正我們的認知。接下來的內容，我將會介紹我認為最實用的鏡片。我希望這些不同的觀點能幫助你深化反思，讓你更有意識、更有脈絡、更清楚地檢視自己的每一天。

相關書摘 ▶《子彈思考整理術》：現代人「很忙」？背後的真相是生活失控

書籍介紹

本文摘錄自《子彈思考整理術：釐清超載思緒，化想法為行動，專注最重要的事，設計你想要的人生》，天下雜誌出版

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作者：瑞德・卡洛（Ryder Carroll）

譯者：吳凱琳

要求無止盡的失速時代，我們需要幫我們專注、釋放壓力的思考整理系統

很忙背後的真相，是生活失控了！數位工具給我們更多的捷徑、無盡的選擇，卻讓我們更分心。從注意力缺失的童年惡夢開始，子彈筆記原創設計人瑞德嘗試了各種方法，終於開發出改變百萬人生活的思考整理系統。

愈沒有時間，更需要慢下來寫。子彈思考整理術強調手寫筆記，創造離線空間，讓我們專注當下。無論是待辦清單、日常記錄、專案管理、未來計畫，都可以整合收納在同一本筆記，再也不會找不到需要的資訊與靈感。

用筆書寫像是跟自己對話，把想法攤在眼前一一檢視，更能啟動大腦不同區域，激發創意。書寫也是療癒的旅程，書中也分享許多人走出強迫症的焦慮、創傷後症候群的經驗。

思緒歸位，就能看清優先順序，設定可行目標，不斷往前進步。

效率不只是速度，而是我們花多少時間在真正有意義的事情上，做得更少、完成更多！

在本書中，作者不僅詳細拆解筆記的方法與架構，更完整分享筆記如何連結目標的獨特心法，產生改變人生的強大動力。

反思——養成問自己為什麼的習慣，每天早上反思來規劃一天，傍晚反思來檢視一天。

意義——沒有追求心裡覺得「散發光芒」的事，完成再多事，內心還是空虛。

目標——時間與精力被切割得愈細、就愈難專注。讓自己專注於少量目標。

時間——我們很容易迷失在過去與未來，很少警覺哪些事佔據我們的時間。

控制——憂慮會綁架注意力，接受有些事就是不可控，才能取回注意力。

只需一支筆、一本筆記，讓我們追蹤過去的重要想法與經驗、有效管理各種任務，讓心中想成為的自己慢慢展開，不再錯過自己的人生。

Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航