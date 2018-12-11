【插畫】老人家藥吃太多會有什麼嚴重後果？

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抱病的老人家常常藥會越吃越多，吃越多藥，越可能發生危險，這裡舉出5篇論文的內容精華，讓大家了解老人家藥吃太多的嚴重性。

藥物過多的不良後果

主要有遵從率、住院率、用藥錯誤3個指標，而用藥越複雜，不遵囑服藥和住院率都越高，此外，與用藥相關的再住院是常見的，但可預防性也很高，而護理之家因用藥錯誤而住院也常發生，但比較不常造成死亡等嚴重併發症，同樣也是可以預防的。

藥物沒有根據腎功能調整劑量

藥物沒有根據腎功能調整劑量的狀況，在門診的盛行率是1至37%，在護理之家則是6-43%，最重要的風險因素，是年紀和用藥數量。

在長期照護機構開立止痛藥

長照機構開立止痛藥的程度越來越高，尤其是普拿疼和鴉片類，更有逐年增加的傾向，其中鴉片類比較容易造成老人副作用。

綜合以上，大家可以發現用藥的數量和複雜度的增加，都會增加用藥錯誤與其它的健康問題，所幸大部分問題都可藉由藥物回顧與簡化，來進行預防，這個時候，請讓家庭醫學科與老人醫學科的門診為您服務。

本文經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航