《錢難賺，房地產別亂買》：別傻了，老公的房子不是你的房子

文：洪倩宜

離婚 VS. 財產分配

老公有房就好？別傻了，另一半的房子不等於你的……

35歲的小芳是全職媽媽，與先生阿強育有7歲及5歲的兩名子女，發現阿強外遇已有一段時間，因為顧及孩子，想讓小孩有個健全的家庭，所以她選擇隱忍，直到事情終於紙包不住火了，兩人這才決定攤牌……，只是沒想到，老公這時竟然翻臉不認人，甚至把小芳趕出家門，強逼她簽字離婚，好跟外遇對象再婚。婚後的小芳為了照顧小孩，辭掉原本待遇還不錯的醫院行政工作，算算自己離開職場已有7年之久，現在想要重回職場卻四處碰壁，她除感嘆自己遇人不淑，也只能跟娘家求救，找律師打官司為自己及孩子爭取權益。

最後說到兩人婚後居住的房子，因為是阿強婚後獨自貸款購入，所以直接就登記在他自己名下，目前市值約1000萬元，尚餘約200萬元的貸款。所幸小芳還有一間父母留給她的小套房可棲身，才不至於無家可歸。

在台灣，離婚真的不算新鮮事，根據統計，2016年全台共有5萬3837對夫妻離婚，平均每天就有147對夫妻正在辦理離婚手續。論及夫妻離婚，除了孩子的監護權，一般最容易產生糾紛的就是財產分配的問題。尤其沒有工作收入的全職媽媽，一旦面臨離婚難題，除了可能失去小孩的監護權，被丈夫趕出原本住所的機會也大大提高，這時，究竟該如何捍衛自己的權益呢？

不特別約定，台灣多數夫妻採用「法定財產制」

關於夫妻在婚姻存續期間彼此財產權利應如何處理，主要是規定在《民法》親屬編第4節之「夫妻財產制」中。夫妻財產制可分為「法定財產制」及「約定財產制」兩種，其中約定財產制又可分為「共同財產制」及「分別財產制」兩種。

依據《民法》現行規定，夫妻在結婚前後，如果沒有用契約選擇夫妻財產制者，法律上會以「法定財產制」做認定。選用「共同財產制」的可說是微乎其微，另有少部分是選用「分別財產制」，內容就是夫妻雙方各自擁有自己所有財產，並沒有婚前或婚後財產的區分，較簡單也較無爭議。

婚前買的房子，不納入剩餘財產分配

因此「法定財產制」是現在最普遍也是最多夫妻採用的財產制，其最大特色是將夫妻的財產分成婚前財產與婚後財產。婚前財產，顧名思義就是夫妻在結婚前各自取得的財產，婚後財產則是結婚後才取得的財產，至於婚前財產在婚後關係存續期間的孳息（例如存款利息或房租等），則視為婚後財產。夫妻個人的婚前財產各自保有其所有權，各自管理、使用、收益及處分，不必徵求配偶同意，也不納入夫妻剩餘財產分配的範圍。

婚後財產就不一樣了，法律規定因離婚、夫妻之一方死亡導致法定財產制關係消滅時，夫或妻除了因繼承或其他無償取得之財產與慰撫金之外，其他所有現存的婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務，如果還有剩餘，則雙方各自剩餘財產的差額，應平均分配，是為「夫妻剩餘財產分配請求權」。

例如男方名下有一棟價值900萬元的房子、銀行存款100萬元，女方名下無房子，僅有存款50萬元，雙方對外均無負債，則女方可要求男方給予剩餘財產分配（〔900 +100 - 50〕／ 2 =）475萬元，這項設計是為了合理評價「操持家務之一方，對家庭生活付出勞動力的貢獻」！

已婚更要力求經濟自主，才有籌碼爭取權益

以小芳的例子來說，雖然房子登記在阿強名下，卻是兩人婚後才買，小芳身為全職媽媽，並無工作收入，屬經濟較為弱勢一方，兩人離婚時，可請求分配夫妻剩餘財產，為自己爭取權益。至於夫妻剩餘財產的計算方式則為價值1000萬元的房子，扣除房貸餘額200萬元後，尚剩800萬元，而小芳的套房因是繼承得來的財產，婚後也無房租收入不納入分配，因此夫妻間剩餘財產差額為800萬元，離婚的時候，阿強必須拿出剩餘財產的一半也就是400萬給小芳。但這項請求是以金錢給付，並非指小芳可直接要求過戶房子的一半，法律上屬於債權，若阿強不肯支付，小芳可以透過打官司追回。

此外，從小芳的故事得知，儘管男人外遇離婚的代價不小，但全職媽媽如果面臨失婚，恐將陷入更辛苦的處境，建議現代女性從年輕時就要積極規劃理財或置產，不要以為結婚後夫妻合力買房就好，即使走入婚姻，女生最好還是保有自己的工作、職業技能及私人財產，萬一不幸失婚，至少具備一定的經濟自主能力，不用擔心流落街頭，更有籌碼為自己及孩子爭取權益。

至於離婚時，兩人住的房子到底要如何分配，往往成了離婚雙方爭論角力的焦點，是否夫妻兩人就一人分一半呢？其實答案有點複雜。

房子最好登記夫妻共有，方享有「優先承買權」

原則上，不動產（房子、土地）的「所有權」歸屬，是依照「登記」來認定，登記在誰名下就是誰的，因此建議像房子如此金額龐大的不動產，若是夫妻兩人合資購入，擔心日後步上離婚之途，沒有登記的一方會變得一無所有，最好的折衷方案就是：房子登記由夫妻共有，這麼一來，即使其中一方想出售這棟共有的房子，另一方可享有「單獨」且「優先」購買這間房子的權利，這就是法律上所謂的「優先承買權」。此外，雙方最好以白紙黑字約定彼此購屋出資比例並且保留每份繳房貸、固定匯款的收據證明等，一旦日後夫妻若賣掉房子或離婚時要分配財產，這項證明便是推算分配金額、產權比例的重要依據。

備註：夫妻選擇適用的財產制需作成書面契約，否則不生效力；作成書面契約後除非向法院辦理登記，否則不得對抗第三人。

倩宜姊姊的買屋小叮嚀

Q：離婚後，共同居住的房子如何分配？另一半可以要求登記房子一半的產權嗎？

A：「法定財產制」可保障夫妻在離婚時各自保有其財產的所有權、管理與使用權，債務也各自負擔。也就是夫妻離婚或配偶死亡後，財產淨值較少的一方，可獲得夫妻剩餘財產差額的一半。至於因繼承或其他無償取得之財產及慰撫金，不管是婚前還是婚後取得，就不是剩餘財產分配的範圍。

夫妻一方在離婚前5年內，若為了逃避分產給對方，而故意把名下財產賤賣、送給小三、小王或人頭，有可能減損未來可分配的剩餘財產，原告可向法院聲請撤銷該財產處分，將該財產納入剩餘財產分配。但若男女雙方在離婚時沒有約定剩餘財產分配，在離婚生效後2年內，剩餘財產較少的一方仍然可以根據《民法》第1030條之1第1項的規定，向法院提起民事訴訟，請求法院判決對方給付。

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書籍介紹

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作者：洪倩宜

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Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航