《羅馬帝國衰亡史》：君士坦丁堡彷彿是大自然專為君主國家設計的首都

文：愛德華・吉朋（Edward Gibbon）

君士坦丁堡建城的源起及其形勢（324年）

黎西紐斯戰敗黯然引退，獲勝的君王建造一座城市，命中注定要在爭勝之地統治未來的東方，使得君士坦丁的帝國和宗教能夠萬古長新永垂不朽。戴克里先當初遷都的動機，不知是出於傲慢無知還是策略規劃，要從古代政治中心羅馬脫身而出。後繼者拿他當榜樣一直沿用40年，顯示趨吉避凶的動機具備的力量確實強大無比。羅馬的地位已沒落，原來附屬的王國，慢慢否認帝國的都城在政治上擁有最高權力。一位黷武好戰的君王出生多瑙河地區，在亞細亞的宮廷和部隊接受教育，為不列顛軍團擁立稱帝，當然會對凱撒的國土冷漠以待視若無物。意大利歷來把君士坦丁尊為救星，只是他偶爾會移樽就教。他向元老院和羅馬人民發布的詔書，大家都會非常恭敬的接受，皇帝登基以後人民很少有機會一睹天顏。君士坦丁在精力充沛的壯年，統治廣闊的國土，根據和平與戰爭的情勢，一直親身在邊界不斷活動，無論是和緩莊嚴的行進還是不辭辛勞的戒備，時刻都準備與外來或國內的敵人一戰。隨著他逐漸抵達顛峰時期，年齡日益衰老，開始預想定都在永久的位置，保持王權的實力和威嚴。

君士坦丁認為最佳地點位於歐亞邊界，可以部署強大的兵力，一方面用來壓制居住在多瑙河和塔內斯河之間的蠻族，另一方面對波斯保持警覺，國王受到屈辱條約強加在身的束縛，始終感到怒氣填膺。戴克里先當年基於主要的考慮條件，大張旗鼓建設尼柯米地亞的行宮。然而教會保護者始終憎恨死去的戴克里先，何況他有雄心大志想要建立名聲永垂不朽的城市。君士坦丁與黎西紐斯交戰的後期階段，有機會從軍人和政要的立場，反覆考量拜占庭舉世無匹的絕佳位置，自然條件可以拒止外來敵人的進攻，交通極為方便利於通商貿易。早在君士坦丁很多世代之前，便有一位高瞻遠矚的史家（希臘的波利拜阿斯），指出這個地點的位置有莫大的優勢，身為希臘實力弱小的殖民地才能掌握海上霸權，有幸成為獨立而繁榮的城邦國家。

我們用君士坦丁堡（Constantinople）響亮的名氣衡量拜占庭的範圍，皇都的形狀近似不等邊三角形。鈍角的尖端指向東方和亞洲海岸，直逼色雷斯．博斯普魯斯（Thracian Bosphorus）海峽的波濤；城市北部以海港為界，南面瀕臨普洛潘提斯海或稱為馬爾馬拉（Marmara）海；三角形的底部對著西方，鄰接歐洲大陸。周圍的陸地和水域的形勢和分布情況令人嘆為觀止，如果不加以詳盡說明很難了解清楚。

黑海的水流經過曲折的海峽，日夜不停迅速奔向地中海，博斯普魯斯海峽不僅歷史留名，古代神話更是眾所周知。綠樹成蔭的陡峭海岸布滿廟宇和神聖的祭壇，充分顯示希臘航海家的無能、畏懼和虔誠，一心想要踏著阿爾戈號英雄人物（Argonauts）的足跡，重新探訪險惡的黑海。這一帶海岸長期流傳的故事，像是淫蕩的鳥身女怪占領菲尼烏斯（Phineus）神殿，及森林之王阿密庫斯（Amycus）在錫斯都斯（Cestus）向勒達（Leda）的兒子挑戰。博斯普魯斯海峽的盡頭是賽阿尼安（Cyanean）礁岩，據詩人的描述之所以全部浮在海面，那是天神為防範凡夫俗子的好奇前來窺探，特意成為守護黑海入口的屏障。從賽阿尼安礁岩到位於拜占庭頂端的港口，蜿蜒的博斯普魯斯海峽長16哩，寬度一般在一哩半左右。歐亞兩個大陸修築的新城堡，建立在塞拉皮斯（Serapis）和朱庇特．烏流斯（Jupiter Urius）兩座著名的神廟上方；希臘皇帝修建古老的城堡，占據海峽最狹窄部分的地區，相距對岸突出的海灘不過五百步而已。

雄偉的要塞在穆罕默德二世（Mahomet Ⅱ）企圖包圍君士坦丁堡期間，曾經全部重新整修增加守備強度。土耳其的征服者可能不太清楚，在他的統治近兩千年以前，大流士選定此地修建一座把兩個大陸連接起來的浮橋。距離古老城堡不遠有個名叫克里索波里斯，或稱為斯庫塔里（Scutari）的小鎮，成為君士坦丁堡的亞洲郊區。博斯普魯斯海峽逐漸展開與普洛潘提斯海會合，正好穿過拜占庭和卡爾西頓之間一片海域。卡爾西頓還要比拜占庭早幾年由希臘人修建完成，缺乏眼光的建造者竟然沒有從地理位置的形勢加以考量，海峽西岸顯然比東邊更為優越，近乎愚昧的做法一直受到後人訕笑。

君士坦丁堡的港口可說是博斯普魯斯峽的一條臂膀，金角（Golden Horn）的美稱是指彎曲的部分像公鹿犄角，或者該說更像一頭公牛的彎角，「金」字更是生動的形容，各種財富從最遙遠的國家被四時不斷的季風，吹進君士坦丁堡安全而寬廣的海港。萊庫斯（Lycus）河由兩條溪流匯合，不停向海港注入淡水，不但可清除水底汙物，還為定期返回河口的魚群提供適合的棲息地。平靜的水域幾乎感覺不到潮汐漲落，港口水深恆常不變，船上貨物不需小船接駁直接運上碼頭。這裡經常停靠許多龐大船隻，船頭靠在碼頭的棧房邊，船尾還在水面漂浮。從海港深處萊庫斯河口，到博斯普魯斯海峽的臂膀長度有7哩，入口處卻僅寬約500碼，必要時橫拉起一根粗大鐵鍊，可保護港口和城市不受敵艦襲擊。

博斯普魯斯海峽和海倫斯坡（Hellspont）海峽之間，歐洲和亞洲的海岸同時從兩邊向後延展，環抱古代稱之為普洛潘提斯海的馬爾馬拉海。博斯普魯斯海峽的進口到海倫斯坡海峽的出口，這段航程約為120哩。要是有人經過普洛潘提斯海的中部向西航行，躍入眼簾的景色是色雷斯和俾西尼亞在遠方的高地，天際是奧林帕斯（Olympus）山終年積雪的山峰（奧林帕斯山有兩處，一在小亞細亞亦即現在土耳其的烏盧．達格（Ulu Dag）山，標高2543公尺；另一處在希臘北部為全世界知名的聖山高2917公尺，本書所提奧林帕斯是指前者）。左側愈離愈遠是一個深入陸地的海灣，戴克里先的皇都尼柯米地亞位於海灣的底部。再就是經過西茲庫斯（Cyzicus）和樸羅科尼蘇斯（Proconnesus）幾個小島，然後才能在加利波里（Gallipoli）拋錨停泊，到了這裡分隔歐亞兩大洲的海域又收縮起來，再度成為一條狹長曲折的海峽。

擁有優越安全的地理和交通位置（324年）

君士坦丁在最後選定拜占庭之前，曾想到把帝國的中心建立在著名的四戰之地（要是選這個地點，都城就位於亞洲地區而不是目前的歐洲海岸；另外不同之處是位於兩條海峽的南端出口，而不是現在靠近黑海的進口處），根據傳說羅馬人最早在這裡生息繁衍。他首先想選來作為新都城的地址位於古特洛伊城下方，面對洛提安（Rhoetean）海岬和阿傑克斯墳墓的廣闊平原。儘管原來的計畫很快放棄，在這裡留下未完工的雄偉牆壁和城堡，至今每位航行經過海倫斯坡海峽的旅客，仍舊受到吸引特別凝神注視。

不管從哪方面來說，君士坦丁堡的確據有優越地位，彷彿是大自然專為君主國家設計的政治中心和首都。位於北緯41度線上的皇都，正好從所坐落的7個小山，俯瞰歐、亞兩大洲海岸；氣候溫和宜人、土地肥沃富饒、海港寬闊安全，位於大陸邊陲一個面積狹小的範圍之內，防守容易。博斯普魯斯海峽和海倫斯坡海峽，等於君士坦丁堡的兩道門戶。敵軍從海上來犯可閉關自保，又能隨時為前來貿易的船隊敞開大門。東部各行省之所以能生存發展，應歸功於君士坦丁的政策。黑海地區的蠻族在上一代大動刀兵，曾進入地中海腹地，卻無法超越堅固的屏障，被迫終止海盜行徑。即使兩道海峽的門戶全部關閉，都城依靠圈入的寬廣土地，仍能生產各種物品，滿足居民的生活所需和奢華要求。

土耳其高壓之下呻吟不絕的色雷斯和俾西尼亞海岸，靠著葡萄園、果園和農業收成，呈現富饒的景象。普洛潘提斯海以魚類資源豐富著稱，某些魚類到了汛期，無需技術不必花費多少勞力便可大量捕獲。等到兩個通道為對外貿易完全敞開，可按照季節變化，輪番接納來自南面和北面、黑海和地中海的天然物產和人工財富。從日耳曼和錫西厄的森林直到遙遠的塔內斯河和波里昔尼斯河的源頭，所有能收集到未曾加工的產物；歐洲或亞洲的工匠所能製造的任何手工藝品；加上埃及的穀物，印度運來的寶石和香料，始終隨著季節的風向，駛入君士坦丁堡港口，連續許多世代，此處一直是古代世界的商業中心。

君士坦丁堡同時具備了美觀、安全和富裕，可以證明君士坦丁的選擇極為正確，不應引起非議。無論在任何時代一個偉大城市的誕生，總得和神話傳說或聖賢英雄聯繫在一起，才能顯示出偉大和威嚴。皇帝也不願居功過多，把全部責任包攬在己身，而歸之於神意的安排更可以萬無一失、根基永固。他在一份法規告誡後代子孫，完全聽從神的旨意，為君士坦丁堡奠定千秋萬世的基礎。這方面儘管沒有說明上天如何啟發他的心靈，謙虛的沉默所留下的遺憾，卻被後世的作家憑著聰明才智獲得補充。他們詳細描繪君士坦丁夜宿拜占庭城，神明在他的睡夢中顯靈的情景。拜占庭的守護神，像一位年邁體衰的老太婆，忽然在他面前變成如花似玉的少女，於是他親手用帝國一切偉大象徵作為祂的裝飾。君王醒來後仔細揣摩吉利的夢境預兆，接著就遵從天命毫不遲疑地盡快辦理。

舉凡一座城市或殖民地奠基命名之日，羅馬人總按照傳統規定，古老的習慣多半帶有迷信觀念，不惜一切花費也要舉行隆重慶典。儘管君士坦丁想要減少異教味道過於濃厚的儀式，他卻把這件事看得非常重要，處心積慮要讓在場的臣民留下威嚴、充滿希望的深刻印象。皇帝手執長矛步行在莊嚴隊伍前面，領導眾人劃出未來城市的界線，圈入的範圍愈來愈大，一直到隨從在驚愕之餘，不得不壯著膽子告訴他，劃入市區的地面超過巨大城市的最大面積。這時他說道：「我還得繼續前進，直到引導我的神靈叫停為止。」對這位超凡入聖的領導者，我們不想繼續揣度他的性格或意圖，還是要實地描述一下君士坦丁堡的邊界和範圍。

君士坦丁堡的人口和享有的特權（324年）

君士坦丁這位奠基者其次要關切的重大問題，就是鍾愛的城市人口過多。羅馬帝國東遷之後緊接著就是黑暗時期，這一嚴重狀況造成的危害，無論產生遠期和近期的影響，都被虛榮的希臘人和輕信的拉丁人完全忽視，這方面實在令人感到奇怪。人們一直提到羅馬所有的貴族家庭、元老院成員、騎士階級以及不計其數的隨從人員，都跟隨皇帝遷到普洛潘提斯海岸。大家也都相信荒涼的古都完全留給外來住戶和當地平民混雜的人群；早已改為果園的大片意大利土地，馬上變得無人居住和耕種。現在要在這部歷史當中，對誇大失實的說法還原本來的面目。君士坦丁堡的發展不能歸於人口自然增多，也不能說是生產的需要，必須承認這塊人為的殖民地，要犧牲帝國原有許多老舊城市才能興建起來。

羅馬及東部幾個行省許多富有的議員，受到君士坦丁的邀請，皇帝為自己的住所選擇運氣很好的地點，讓他們也來此定居。主子的邀請往往與命令很難區別，皇帝表現慷慨好施的態度，立即贏得心甘情願和興高采烈的服從。他把新都城多處修建的宮殿分贈親信，還發給土地所有權和固定津貼，維持高貴而體面的生活，並且還把潘達斯和亞細亞的領地，劃給都城的永久住戶作為世襲產業。相關的鼓勵措施和優惠條件，很快難以為繼，只有取消或不再提起。

無論政權中心位於何處，國家歲入相當大的部分總會被皇帝本人、政府大臣、法庭官員以及宮內人員揮霍一空。最富有的省民被利益、權勢、歡樂和新奇的強大動機吸引而來。居民當中人數眾多的第三階層，不知不覺由僕役、工匠和商人形成，他們靠出賣勞力謀生用來滿足上層人士的需要或奢侈的排場。不到一百年，君士坦丁堡的財富和人口可以與羅馬一爭高下。整排新蓋的建築物根本不考慮衛生條件或生活方便，非常稠密緊緊硬塞在一起，留下極其狹窄的街道，使得擁擠不堪的人群、馬匹和車輛幾乎都無法通行。原來圈定的城區範圍已經逐漸容不下日益增長的人口，新的建築從兩邊向大海方向延伸，增加部分可以成為一座面積廣大的城市。

羅馬的貧民靠著政府經常不斷分發酒、油、糧食、麵包和銅錢或實物，幾乎不用勞動謀生。君士坦丁堡的奠基者效法頭一位凱撒的手法，有的地方盡量慷慨豪爽卻遭到後代的指責。一個國家的立法者和征服者，認為自己付出生命的代價，獲得阿非利加的領地，自然擁有無可爭辯的主權。奧古斯都卻費盡心機，力圖使羅馬人民建立君權的概念，現在既然已能過著富裕生活，便應澈底忘懷過去的自由權利。提起君士坦丁的揮霍毫無道理可言，不論從公共或私人利益考量都無法原諒。他為建造新的都城每年從埃及強徵來的稅收，實際上全用來養活一群妄自尊大的懶漢。皇帝制定其他法規倒是無可厚非，僅就實質而論的確無關緊要。他把君士坦丁堡分為14個地區或區域，公民會議尊為元老院，為使該地的公民享受意大利式的特權，就將新興的城市稱作殖民區，成為古羅馬第一位最受寵愛的女兒，德高望重的母親仍然享有法律上最高領導地位，能與她的年齡、威望以及過去偉大成就完全吻合。

君士坦丁珍愛他擁有的城市，全力督導加速工程進度（330-334年），城牆、柱廊及主要建築物經過幾年時間全部落成；根據另一記載只不過幾個月的工夫。這種異乎尋常的趕工速度實在令人不敢恭維，許多項目都是在倉卒當中草草了事，以後幾代皇帝的統治期間，維護建築物不致崩塌真是克服不少的困難。等到表面顯現新奇和宏偉的氣勢，城市的奠基者已經在為慶祝竣工進行籌備。這樣一個大規模和值得紀念的慶典，表演節目之多和花費之大不難想見。還有一個具有永久意義的奇特情況，在此要提出說明。每當城市的生日來臨，人們會遵照君士坦丁的命令，安排一輛凱旋式使用的戰車，上頭放置一尊君士坦丁的雕像，用木頭製作，外面包金，右手拿著城市守護神。儀仗隊的士兵身著盛裝手持白色細蠟燭，隨著莊嚴行進的行列一起穿過大競技場。隊伍行經在位皇帝的寶座，統治者會從座位上面站起來，非常虔誠向奠基者表示感激和尊敬。城市的落成典禮還通過一道雕刻在大理石柱的詔書，賦予城市第二羅馬或新羅馬之名。然而君士坦丁堡這個名字始終勝過高貴的稱呼，經過14個世紀的變革仍舊保留奠基者永垂不朽的盛名。

相關書摘 ►《羅馬帝國衰亡史》：蒙古的統一和分裂，以及為中國同化的過程

書籍介紹

本文摘錄自《羅馬帝國衰亡史（插圖版典藏書盒精選本）》，聯經出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：愛德華・吉朋（Edward Gibbon）

譯者：席代岳

「對權力的熱愛最為強烈又不容共享，舉世尊榮的極致來自天下萬眾的臣服。」

雄霸一方的光輝國度，偉大不滅的盛世羅馬

看人類史上最威名遠播的西方帝國，如何走入墮落、衰亡的命運

羅馬帝國的衰亡，是人類歷史上最偉大、驚人的一幕。

這個壽命橫跨千年的龐大帝國，深遠地影響了後世。

它繁盛時的疆域廣闊無比，越過英吉利海峽西進英國，東伐敘利亞、埃及；它豐美的文化跨越國界線，以壓倒性的強勢姿態，改變了各地的飲食習慣、建築、藝術，甚至是宗教。

一個帝國的崛起、昌盛與衰亡，羅馬世界的禍福安危，除了天時與地利，皇帝的個人素質更是最為人矚目的重要影響；凱撒、奧古斯都、圖拉真、君士坦丁……這些聲明鑠金、驍勇善戰的帝王，至今仍為人津津樂道。但羅馬帝國的偉大不只在光明面，它晦暗的歷史也成為提點後世的珍貴教材；暴君圖蜜善、喀利古拉、尼祿，他們的殘虐無情、善變與揮霍，暴露了人性最原始邪惡與暴虐，與偉大君王的光輝相襯托，成為人們需時時警覺的暗影。

吉朋的《羅馬帝國衰亡史》梳理羅馬1300年的歷史軌跡，洋洋灑灑六大冊，精選本擷取六卷精華，凝縮成一冊，以對帝國自身和帝國對外影響最鉅的三方面為本：

文明社會：羅馬的政治、經濟、軍事與文化； 外族入侵：羅馬的外患有哪些、如何侵擾、有哪些重大戰爭； 宗教信仰：基督教的興起與分裂、伊斯蘭教的發展、十字軍東征等。

以最精簡的篇幅，完整呈現羅馬帝國的功勳偉業與內在價值。

歷史不僅是紙上書寫，而是人類活生生的軌跡。在光明燦爛的文明成果之外，爭奪的激情、落敗的絕望、對過去傷害的記憶，以及對未來危險的恐懼，都是榮耀勝利顛峰後注定走上的衰亡命運。歷史如河，不論是多麼有名的人物死去，多麼雄偉的建築物倒塌，過不了多久就會被沖刷殆盡、不復痕跡，而唯有掌握其中的高峰與低谷、湍流與漩渦，才能真正明瞭流竄在我們血脈裡，從古到今從未更變的人的本質。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰