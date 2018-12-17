《羅馬帝國衰亡史》：蒙古的統一和分裂，以及為中國同化的過程

文：愛德華・吉朋（Edward Gibbon）

蒙古大汗對中國的金、宋和鄰國的用兵（1227-1279年）

中國在成吉思汗入侵之前已經分為兩個帝國或王朝，那就是南方的宋以及北方的遼或金，雖然有完全相異的民族根源和利益衝突，由於法律、語言和生活習俗的統一，雙方對立的情勢逐漸緩和下來。北方的金國開始先為成吉思汗瓜分，在他死後7年終於完成征服（1234年）。金國的皇帝失去北京就將行宮遷到開封，整座城市的周長有很多里格，根據中國歷史的記載，共有140萬戶的人口和難民。等到他逃離開封只有7位騎衛相隨，把最後的抵抗設在第三座都城。絕望之餘君王為了保持清白情願赴死，詛咒他的命運，登上一個龐大的柴堆，飲劍自殺的同時由隨從舉火引燃柴堆，金朝隨之滅亡。

南宋原來是擁有本土整個帝國的古老統治者，北部篡位者滅亡之後又倖存約45年，忽必烈的大軍完成全部的征服大業。這段期間蒙古人經常為外國的戰爭轉移方向，中國人不敢與勝利者在戰場短兵相接，消極防禦不斷，使得無數的城市陷入攻破的命運，數以百萬計的人民慘遭屠殺。在每一個地點的攻防作戰當中，古老的投射機具和希臘火都交替使用，火砲和竹筒裝填火藥已經是司空見慣之事。伊斯蘭教徒或法蘭西人負責指導圍攻作戰，西方的專家投效忽必烈可以獲得優渥的待遇。渡過黃河可以利用大運河輸送部隊和火砲，直到大軍包圍皇家的都城杭州或京師，此地為絲綢之鄉，是中國最豐饒富足的地區。皇帝是無法自保的年輕人，只有獻出政權率眾投降。他被押解流放韃靼地方之前，向大汗行三跪九叩首的大禮感謝他不殺之恩。然而從杭州到廣州，戰爭（現在已經稱為叛亂）仍舊在南方幾個行省進行，堅持國家獨立的殘餘部隊從陸地經由海上，繼續反抗行動。

南宋的艦隊被優勢的敵軍包圍和擊滅，最後有一位大臣抱著年幼的皇帝跳進大海的波濤，他大叫道：「寧可轟轟烈烈死得像個君王，也不要像奴隸一樣苟且偷生。」南宋滅亡（1279年），10萬名中國人效法他的榜樣以身殉國。整個帝國從越南的東京到長城全部納入忽必烈的版圖。他有雄心壯志要征服日本，艦隊兩次遭到颶風，發生海難事件，十萬蒙古人和中國人葬身在毫無成效的遠征行動。周圍的王國像是高麗、東京、交趾、勃古（Pegu）、孟加拉和西藏，全都畏懼他的武力，歸順的狀況因貢金和聽命的程度有所不同。他派遣一支艦隊包括1000艘船隻前去探勘印度洋，航行68天，可能到達赤道的婆羅洲，雖然他們返航時並非沒有戰利品或光榮的戰績，皇帝對蠻族國王逃脫他的手掌仍感到不滿。

蒙古人西進攻略波斯、俄羅斯和歐洲諸國（1225-1258年）

蒙古人征服印度斯坦要留到後期的帖木兒王朝，伊朗或波斯的攻略在旭烈兀汗的手裡完成，他是成吉思汗的孫子，也是相繼兩位皇帝蒙哥和忽必烈的弟弟。我無法列舉被他踐踏在灰塵之中大批的蘇丹、埃米爾和阿塔貝克，不過波斯的暗殺派或稱為伊斯瑪教派被他根絕，對人類而言可能是一大功德。海以南的群山峻嶺之中，可憎的教派統治的時間有160年，所有的惡行未曾受到任何懲處。他們的君王也稱為伊瑪目，任命他的部將負責領導和治理利班努斯山的殖民區，在十字軍東征的歷史當中極為出名而且所向無敵。

伊斯瑪教派是狂熱的《古蘭經》信徒，混雜印度的輪迴之說與先知的洞見，首要的責任是奉獻自己的靈魂和肉體，盲目聽從真主代理人的指示。無論是東方還是西方的人士，都感受到殘酷的教派傳教士所使用的匕首，可以列舉無數基督徒和穆斯林最顯赫的受害者，犧牲在山中老人（這是他以訛傳訛所獲得的稱呼）的信仰、貪婪或憤恨之下。他們唯一的武器匕首為旭烈兀的長劍折斷，人類之敵除了「暗殺」這個字沒有任何遺跡留下，歐洲的語言只有帶著厭惡的情緒予以採用。旁觀者看到阿拔斯王朝的絕滅，對它的偉大和敗亡難免會起惻隱之心。

自從塞爾柱的暴君權勢沒落，哈里發恢復在巴格達和阿拉伯的伊拉克合法的統治權利，然而神學的派系傾軋使城市混亂不堪，教徒領袖迷戀後宮的七百侍妾無法自拔。蒙古的入侵（1258年）只遭到實力微弱的軍隊和傲慢無比的使臣，哈里發木司塔辛（Mostassem）說道：「奉真主的敕令為阿拔斯的子孫在此地建立君王的寶座，他們的敵人無論今生來世都會遭到毀滅的命運，旭烈兀難道敢違抗真主的旨意？如果他願意獲得和平，那麼就讓他馬上離開神聖的地區，對於他所犯的錯誤，我們也許可以大發慈悲給予寬恕。」

一位奸詐的首相迎合極其幼稚的放肆之辭，他向主子提出保證，要是蠻族膽敢進入城市，靠著婦女和小孩在房屋的平頂上面拋擲石塊，就可以將他們完全消滅。虛幻的幽靈接觸到旭烈兀，馬上像一股輕煙消失得無影無蹤。經過兩個月的圍攻，巴格達為蒙古人攻破，全城受到洗劫。野蠻的將領宣判哈里發木司塔辛死刑，身為穆罕默德在塵世最後的繼承人，他那高貴的親戚阿拔斯家族，在亞洲的統治長達500年之久。無論征服者有哪些企圖，麥加和麥地兩座聖城受到阿拉伯沙漠的保護，蒙古人越過底格里斯河和幼發拉底河，大掠阿勒坡和大馬士革，威脅要加入法蘭克人的隊伍前去解救耶路撒冷。

埃及如果僅有軟弱的後裔負責守備，遇到強敵入侵就會喪失，馬木祿克在幼年時代就生活在錫西厄凜冽的空氣當中，他們與蒙古人打了幾場硬仗，作戰的英勇難分軒輊，訓練和紀律要略勝一籌，把侵略的浪潮驅回幼發拉底河的東岸。不過，氾濫的洪流仍發揮無法抗拒的力量，掃過亞美尼亞和安納托利亞的王國，前者為基督徒擁有，後者是土耳其人的勢力範圍。伊科尼姆的蘇丹盡力拒止蒙古大軍，阿札丁（Azzadin）後來在君士坦丁堡的希臘人中間找到庇護，塞爾柱王朝終究還是為波斯的大汗完全絕滅。

窩闊台滅亡中國北部的金朝，立即決定派遣大軍侵襲最遠的西方國家（1235-1245年）。150萬蒙古人和韃靼人列入服役名冊，大可汗從中間選出三分之一的人員，把指揮大權授與姪兒拔都，是他弟弟拖雷的兒子。這時拔都正統治海的北部，原來是他父親征服的地區。度過長達40天的節慶假期，拔都開始偉大的遠征行動。無數的騎兵分遣部隊不僅快速而且驃悍，不到6年的時間，經過的地區相當於經度90度的距離，等於地球周長的四分之一。亞洲和歐洲的巨川大河，像是窩瓦河、迦馬（Kama）河、頓河、波里昔尼斯河、維斯杜拉河和多瑙河，他們騎在馬背上游過去，或是趁著嚴寒的季節走過冰凍的河面，或是用簡單的皮筏渡越，營地隨著向前運動，支援所需的輜重和砲兵。

拔都的首次勝利，將面積遼闊的土耳其斯坦和欽察（Kipzak）平原，所有剩餘民族的自由權利全部連根摧毀。在他快速的進軍途中，攻取現在稱為阿斯特拉汗（Astracan）和喀桑（Cazan）兩個王國，派遣部隊前往高加索山脈，深入搜查位置奧祕的喬治亞和色卡西亞。俄羅斯的國內爭執使得大公爵或諸侯把國家出賣給韃靼人，他們從黎弗尼亞（Livonia）擴展到黑海，莫斯科和基輔兩個現代和古代的都城全部化為灰燼。暫時的毀滅不會造成重大的影響，對比之下兩百年的奴役生活，在俄羅斯人的性格上留下難以洗刷的痕跡。

韃靼對於希望據有或是快速離去的國家，蹂躪的方式都是同樣猛烈而狂暴。他們從長期征服的俄羅斯，對波蘭的腹地進行凶狠而短暫的入侵，最遠抵達日耳曼的邊界，盧布林（Lublin）和克拉考（Cracow）這些城市都從地表上面消失。蒙古人向著波羅的海海岸地區前進，在利格尼茲（Lignitz）會戰擊敗西利西亞（Silesia）公爵、波蘭內衛軍的主將及條頓騎士團的盟主，從被殺者割下的右耳可以裝滿9個麻袋。他們西進的盡頭是在利格尼茲，接著轉變方向進犯匈牙利。拔都的親征或是他的精神激起50萬人高昂的鬥志，喀爾巴阡山對於分兵前進的縱隊，不再是難以穿越的障礙。蒙古人前進的消息根本沒有人相信，等到發現有變時已經無法抵擋。

匈牙利國王貝拉四世（Bela IV）集結伯爵和主教的武裝部隊，由於過去他接納四萬戶飄泊無依的柯曼人，使得國內產生離心離德的現象。這些野蠻的來客被國人懷疑，認為他們會出賣國家或是謀殺君王，受到激怒以後發生叛變。多瑙河北岸的疆域在一日之內喪失殆盡，僅僅一個夏季人口就大量減少，殘破的城市和教堂散布著土著的白骨，等於在償還土耳其祖先所犯的罪孽。有一位神職人員從受到洗劫的瓦拉丁（Waradin）逃出來，敘述他所看見或遭受的苦難。圍攻和會戰的血腥狂暴，遠不及對待逃亡難民的殘忍無情，他們被應許的和平與赦免從森林裡引誘出來，在完成收割作物和葡萄的工作之後，全部被冷酷地屠殺。韃靼到冬天從冰上渡過多瑙河，向著格蘭（Gran）或斯特里哥尼姆（Strigonium）前進，這裡是日耳曼人的殖民區和王國的都城。韃靼人安裝30部攻城器具用來對付城牆，壕溝用麻袋盛土或屍體填滿，經過一陣不分青紅皂白的屠城以後，300名貴婦當著可汗的面前全部被害。匈牙利所有的城市和堡壘只有3座在韃靼人入侵後留存，命運乖戾的貝拉在亞得里亞的島嶼上藏身。

野蠻的敵對行動像烏雲一樣遮天蓋地，使得拉丁世界成為一片黑暗。一個俄羅斯的逃亡分子向瑞典提出警報，波羅的海和大洋的遙遠國家為韃靼人的迫近而戰慄不已。基於畏懼和無知，他們並沒有將這些異族視為人類。自從阿拉伯人在8世紀的入侵以來，歐洲從未面臨如此類似的災難。如果宗教和自由受到穆罕默德門徒的壓迫，那麼就要憂慮錫西厄的牧人會絕滅歐洲的城市、技藝和文明社會所有的制度。羅馬教皇試圖用方濟各會（Franciscan）和多明我會（Dominican）的修士，前去安撫這些戰無不勝的異教徒，使他們皈依基督教。但是他為可汗的回答大感驚異，說上帝之子和成吉思汗的兒子同樣被授與神明的權力，可以降服或絕滅世上的國家。教皇除非像懇求者親身前來訪問可汗所在位置的旗，否則也包括在摧毀之列。

皇帝腓特烈二世提倡整體防衛計畫，他在寫給法蘭西和英格蘭國王以及日耳曼各選侯的信中，提到即將迫近的共同危險，敦促大家將所屬的諸侯武裝起來，成立一個合乎正義公理的十字軍。韃靼對法蘭克人的名聲和英勇抱著敬畏的心理，50名騎士和20名弓弩手在奧地利的紐斯塔德（Neustadt）進行防禦戰鬥，一支日耳曼軍隊的出現達成解圍的任務。等到塞爾維亞、波士尼亞和保加利亞這些鄰近的王國成為一片焦土，拔都從多瑙河慢慢退向窩瓦河，要在薩萊（Serai）的城市和宮殿享受勝利的報酬，選定的地點位於荒漠之中，他從此地開始指揮部隊的行動。

甚至就是北方貧苦和冰凍的地區也吸引蒙古人的軍隊。昔班汗是拔都的弟弟，率領一旗有1萬5000戶進入西伯利亞的荒野之地，他的後裔在托波斯克（Tobolskoy）統治約300年之久，直到後來為俄羅斯人征服。冒險的精神使他們循著鄂畢河和葉尼塞河的水道前進，最後必定能夠發現北方冰凍的海洋。經過清除若干怪誕的傳奇，像是當地的土著長著狗頭和偶蹄的腳，我們發現大約在成吉思汗去世15年以後，蒙古人提到薩莫耶德人（Samoiedes）的名稱和習性，說他們位於北極圈附近地區，住在地下的木屋裡面，只能從狩獵生涯獲得所需的毛皮和食物。

蒙古的統一和分裂及為中國同化的過程（1227-1368年）

就在中國、敘利亞和波蘭同時被蒙古和韃靼侵略這段期間，巨大災難的創始人體認到當前的狀況，感到心滿意足，他們的話等於宣判死刑的刀劍。就像開頭幾位哈里發一樣，成吉思汗最早幾個繼承人很少親自率領常勝的軍隊。鄂嫩（Onon）河和色楞格（Selinga）河的兩岸，皇族或金帳展示出簡樸和偉大的對照，用烤羊和馬奶供應盛宴，每天的貢金是五百輛大車的黃金和白銀。歐洲和亞洲的使臣和君王，被迫從事遙遠而又辛勞的朝聖之旅。無論是俄羅斯的大公爵、喬治亞和亞美尼亞的國王、伊科尼姆的蘇丹或波斯的埃米爾，他們的生命和權勢決定在大可汗的一顰一笑之間。成吉思汗的兒子和孫子習慣遊牧生活，哈喇和林（Caracorum）雖然是個小村莊因為選舉大汗和君王駐蹕，逐漸受到尊敬和重視。

窩闊台和蒙哥從帳幕移居到房舍，顯示出習俗的改變，他們的榜樣為君王的家庭和帝國的高官所仿效。狩獵不再到廣大無邊的森林去追逐野獸，圍牆環繞的園林可以提供更為省力的娛樂，新建的住所裝飾繪畫和雕塑，使用不盡的財富可以廣建噴泉、深池和純銀的雕像。中國和巴黎的藝術家和工匠相互競爭，要為大汗提供最佳的服務。哈喇和林有兩條很特別的街道，一條街住著中國的技師而另一條是伊斯蘭商人。此地有1座聶斯托利派教堂、2所清真寺以及12所祭祀各種神像的廟宇，使得眾多不同的居民有宗教禮拜的場所。然而一位法蘭西的傳教士宣稱，靠近巴黎的聖丹尼小鎮更適合成為韃靼的首都。蒙哥皇帝的整個宮殿區域，就規模來說也沒有本篤會大修道院的十分之一。俄羅斯和敘利亞的征服，可以用來滿足大可汗虛榮心。

蒙古人的部族位置在中國的邊界，獲得南部的帝國是最接近和最有利的目標。他們只熟悉遊牧的生產方式，北部地區對牧人而言有利於牲口的管理和繁殖。我要讚譽一位中國官員（此指耶律楚材）的智慧和德行，使得5個人口眾多和農業發達的行省，免於遭到蹂躪成為一片荒漠。這位國家和人類的贊助者從政30年，毫無任何瑕疵和過失，不斷致力於緩和與停止戰爭帶來的重大破壞，拯救學術文化的著作和遺物，重新燃起重視科學的熱情，恢復文官制，把愛好和平與正義灌輸到蒙古人的心田。他費盡力氣防止第一代征服者「野蠻化」的作風，提出有利的政策，在第二代獲得豐碩的成果。忽必烈當政默許在帝國的北部實施，跟著南部也得到相當程度的改進，蒙古派駐在外的部將和接位的繼承人都比照辦理。整個民族效忠的君王受到薰陶，接受中國的風俗習慣和生活方式。他恢復各種古老的制度，被征服民族的法律、習尚甚至成見對戰勝者產生同化作用。運用和平的手段獲取勝利的方式，曾經再三的出現，主要在於中國人的數量眾多而且耐性極強。蒙古大軍逐漸在面積廣闊和人煙稠密的國家裡消失。

皇帝樂於採用互為表裡的政治制度，君王擁有實質利益的專制政體，臣民保有哲理、自由和孝順的虛名。忽必烈統治期間，學術文化、商業貿易、社會秩序和法律體制全都次第恢復，500英里長的大運河從南京可以通航到首都。他定都北京興建氣象萬千的壯麗宮廷，展現出亞洲最偉大君王的權勢和氣派。然而學識淵博的皇帝遠離祖先純潔而簡單的宗教，對於佛像頂禮膜拜，盲目推崇西藏的喇嘛和中國的和尚，引起儒家子弟和孔孟門徒的指責。忽必烈的繼承人任用大批宦官、醫師和術士，使皇宮受到汙染和玷辱，這時各行省發生饑荒，餓死的臣民達到1300萬人。成吉思汗崩殂不到140年（1227-1368年），墮落的後代致使朝政腐敗不堪，中國的漢族揭竿而起驅逐元朝，蒙古皇帝在沙漠之中湮滅無聞。

在發生民族革命運動之前，北京宮廷對皇室的獨立旁支已經喪失至高無上的權威（1259-1300年），像是欽察、俄羅斯、察合台或河間地區、伊朗或波斯的大汗，由於距離遙遠而且權勢日增，過去是皇帝的部將很快解除服從的責任。等到忽必烈過世，他們對於威望不足的繼承人抱著藐視的態度，不願從他的手裡接受權杖或頭銜。他們按照各人所處的位置，維持簡樸的遊牧生活，或是享受亞洲城市的奢華。君王和他們的各旗同樣傾向接受外來的宗教，在《福音書》和《古蘭經》之間經過一段時間的猶豫，決定遵從穆罕默德的宗教。一旦他們接納阿拉伯人和波斯人成為兄弟，就與古老的蒙古以及中國的偶像崇拜斷絕所有的關係。

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書籍介紹

本文摘錄自《羅馬帝國衰亡史（插圖版典藏書盒精選本）》，聯經出版

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作者：愛德華・吉朋（Edward Gibbon）

譯者：席代岳

「對權力的熱愛最為強烈又不容共享，舉世尊榮的極致來自天下萬眾的臣服。」

雄霸一方的光輝國度，偉大不滅的盛世羅馬

看人類史上最威名遠播的西方帝國，如何走入墮落、衰亡的命運

羅馬帝國的衰亡，是人類歷史上最偉大、驚人的一幕。

這個壽命橫跨千年的龐大帝國，深遠地影響了後世。

它繁盛時的疆域廣闊無比，越過英吉利海峽西進英國，東伐敘利亞、埃及；它豐美的文化跨越國界線，以壓倒性的強勢姿態，改變了各地的飲食習慣、建築、藝術，甚至是宗教。

一個帝國的崛起、昌盛與衰亡，羅馬世界的禍福安危，除了天時與地利，皇帝的個人素質更是最為人矚目的重要影響；凱撒、奧古斯都、圖拉真、君士坦丁……這些聲明鑠金、驍勇善戰的帝王，至今仍為人津津樂道。但羅馬帝國的偉大不只在光明面，它晦暗的歷史也成為提點後世的珍貴教材；暴君圖蜜善、喀利古拉、尼祿，他們的殘虐無情、善變與揮霍，暴露了人性最原始邪惡與暴虐，與偉大君王的光輝相襯托，成為人們需時時警覺的暗影。

吉朋的《羅馬帝國衰亡史》梳理羅馬1300年的歷史軌跡，洋洋灑灑六大冊，精選本擷取六卷精華，凝縮成一冊，以對帝國自身和帝國對外影響最鉅的三方面為本：

文明社會：羅馬的政治、經濟、軍事與文化； 外族入侵：羅馬的外患有哪些、如何侵擾、有哪些重大戰爭； 宗教信仰：基督教的興起與分裂、伊斯蘭教的發展、十字軍東征等。

以最精簡的篇幅，完整呈現羅馬帝國的功勳偉業與內在價值。

歷史不僅是紙上書寫，而是人類活生生的軌跡。在光明燦爛的文明成果之外，爭奪的激情、落敗的絕望、對過去傷害的記憶，以及對未來危險的恐懼，都是榮耀勝利顛峰後注定走上的衰亡命運。歷史如河，不論是多麼有名的人物死去，多麼雄偉的建築物倒塌，過不了多久就會被沖刷殆盡、不復痕跡，而唯有掌握其中的高峰與低谷、湍流與漩渦，才能真正明瞭流竄在我們血脈裡，從古到今從未更變的人的本質。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰