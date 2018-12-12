進步價值行不通，「前總統東山再起」會是解藥嗎？

文：張耶斯（前歷史系學生、巴黎餐廳打工仔）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近期計畫提高環保燃料稅，使得柴油價格高漲，進而引起的全國黃衫軍大暴動，各大媒體和網路眾多文章們都已經分析透徹，各派觀點精闢的分析已經完整的說明了事件過程。不過，這次的事件或許也引發了另一個效應，當法國老百姓不再買馬克宏的帳時，便讓那些政壇老屁股們看到了東山再起的機會。

前總統歐蘭德，能否重新成為左派共主？

身形略顯笨拙的前總統歐蘭德（François Hollande）雖然在2012年上任之初民調就直直落，還被評為「最顧人怨總統」，某方面而言比今天的馬克宏還要更慘，但他或許沒有大家想得這麼傻，相反的，作為一個優秀的職業黨工，歐蘭德的政治嗅覺仍然十分靈敏。從今年四月他的大作《權力的教訓》（Les Leçons du pouvoir） 出版之後，歐蘭德就不斷出沒在各大媒體和論壇之間，甚至在其同溫層的簇擁下發出「我將再起」（Je vais revenir）的豪語。另外，不同於以往，歐蘭德這次竟然主動出擊攻擊對手，製造話題，有主導左派政治人物話語權的意味，像是在10月時，他就在BFM的訪談中提到，極左派不屈法國黨（La France Insoumise）的主席梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）要為他偏激的言論負責，並做起社會的榜樣。

然而這些片段的訊息，是否可以看作是這位前總統試圖重返政壇的象徵呢？歐蘭德本人也替眾多揣測下了結論，他認為：「一個前總統必須要察覺危機，保護共和國的民主制度，雖然離開了總統的位置，但始終沒有離開法國，只與法國同在，對未來並沒有計劃。」這種曖昧不明的言論讓記者們有了許多猜想，可以肯定的是，左派現在的確缺少一位共主，兩年前代替歐蘭德參選的哈蒙（Benoît Hamon）不能，激進的梅蘭雄也無法服人，在這存亡之際，左派信徒們是否願意再將希望寄託在這位曾經打倒薩科齊（Nicolas Sarkozy）的男人身上？

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前前總統「薩皇」歸來，計畫承接群龍無首的右派勢力

相比於態度不明的歐蘭德，他的老對手薩科齊（Nicolas Sarkozy）或許就不那麼拐彎抹角。在觀察了法國近日的慘狀之後，同樣當過總統的薩科齊就表示在時勢所趨的情況下，他沒有選擇，只能回歸政壇，拯救共和國！

那麼薩科齊如何在這幾個月重新塑造形象呢？除了與德國前總理施若德（Gerhard Schröder）共同出席活動，展現自己是個經驗豐富的領導人外，來自外國勢力的加持或許也是這位前總統敢在此時出手的原因之一。其實，早在今年俄國世界杯法國奪冠之後，薩科齊就曾經表示這是法俄兩國重修舊好的最佳契機，而俄國官媒Sputnik也毫不隱諱的表態，稱薩科齊就是那個被選中的人，來化解歐洲和俄國的衝突。

當然，與俄國友好並不能完全說明薩科齊的動機，畢竟跟外國勢力走太近不免惹人詬病。如同左派一樣，現在右派沒有一個指標性人物，或許這才是薩科齊復出政壇之後的切入點。綜觀現今的右派，兩年前初選勝出的前總理費雍（François Fillon）至今消聲匿跡，完全看不出成為領導人的架勢；而曾經被右派選民寄與厚望的居貝（Alain Juppé）則退回根據地波爾多，最近還跟馬克宏眉來眼去；現任共和黨主席瓦克茲（Laurent Wauquiez）似乎也不能委以重任。

在一些媒體的調查中，對薩科齊的評價令人意外的中規中矩，在1958年至今法蘭西第五共和十位總統中排名前四，與以將麥當勞引進法國的總統季斯卡（Valéry Giscard d’Estaing）互有領先，甚至高於馬克宏和歐蘭德。選擇薩科齊，代表一些逐漸對黃衫軍暴力行動反感的民眾，轉而支持像薩科齊這樣強悍作風的領導人，期望重新樹立規範。但別忘了，薩科齊可是導致法國2006年發生全國大暴動的罪魁禍首，在許多法國年輕人心中並不是個好東西，甚至是個挑動族群紛爭的罪人。

可以想見，懷舊情感跟不確定性的未來這兩個矛盾的因素，始終會在支持薩科齊的選民心中互相拔河。

Photo Credit: Reuters/達志影像

政治的懷舊復古風，是眾望所歸還是一廂情願？

其實，法國歷史上不乏年輕的領導人，法國人也願意給年輕人機會，但沒有經驗豐富的幕僚則是馬克宏集團最大的罩門。

瑞士媒體RTS近期訪問了政治創新基金會（la Fondation pour l'innovation Politique）的主席多明尼克．雷內（Dominique Reynié），他認為，年輕的馬克宏由一個比他還年輕的幕僚團隊組成，缺少了對政治生態敏感的老江湖，使得他無法有效的分析國家輿論方向。另外，馬克宏出身銀行業，自己的政黨又是透過2017年大選後才臨時組合起來的，缺乏實際的政治活動基礎，導致政策推行無力。

在馬克宏的政策無法獲得民眾支持後，給了人民再次相這些老屁股的好理由，但歐蘭德跟薩科齊能否重拾當年的魅力，再度說服法國人，我們也暫未能下定論，目前看起來，人民似乎對這兩位前總統的東山再起大計不太領情，甚至連薩科齊的知名歌手老婆卡拉布魯妮（Carla Bruni）也不看好他重返政壇。

photo credit: REUTERS/達志影像

在上述這些「傳統力量」經過2017年面對「中間路線」的大敗之後，民意的風向仍難論斷，唯一可以肯定的是，那些左右派的政客鐵定會藉由這次的黃衫軍事件，在未來的佈局搶下一席之地。

政治人物最怕寂寞，尤其是這些曾經擔任高位的人，法國如此，台灣也是類似。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航