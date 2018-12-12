「大法庭」是什麼？從走入歷史的「判例」制度說起

2018.04.25案件更新： 根據新聞報導，有最高法院法官投書媒體，認為司法院現在欲推動的「大法庭」修法，有許多潛在問題。最高法院法官黃瑞華認為，由大法庭所作出的法律見解「並不是法律」，但法官在個案中卻必須要依照大法庭的見解下判決，等於是剝奪法官在個案中解釋、適用法律的權限。且該法官擔憂，若是各庭票選代表結果均為各庭庭長，將導致院長、庭長由單純決定行政事務的行政機關，變成能干預審判的法律解釋機關，並呼籲立法院修法時應關注這些問題。

司法院於在2018年1月發出新聞稿，宣布將提出法院組織法修正草案，建立「大法庭」制度，針對法律見解的歧異問題統一見解，同時也宣布過去的「判例」制度將走入歷史。

什麼是「判例」？

在說大法庭制度之前，先讓來看什麼是「判例」吧！

所謂的「判例」就是指最高法院從自己的案件中，選出幾個具有重要性的案件而來。更精確地說，最高法院會從很多的判決中，選出幾個具有代表性的判決，將它裡面抽象的法律意見拉出來，就變成了我們現在所看到的「判例」。

但是，這種看起來不錯的制度，卻受到學者的質疑。

在大法官解釋第687號解釋中，大法官表示判例充其量只是最高法院為了統一法令上之見解，所表示的法律見解，與法律並不相同，不是法官得聲請解釋的客體。但在同一號解釋中，許宗力大法官的不同意見書中說到，最高法院的判例中指出，判決見解違反判例，屬於判決違背法令的情形，可以提起上訴，對法官的拘束力已經不只是事實上拘束力而已，不僅侵害了「審判獨立」原則，同時也有僭越立法權的嫌疑。

同時，許宗力大法官也指出，現行的判例制度僅包含抽象的法律見解。相較之下，美國的判例制度是針對整個判決，下級法院雖和我國一樣有適用判例的義務，但可以透過找出事實上的不同點，指出不適用判例的原因而拒絕適用。相較之下，我國的判例由於沒有將案件事實列入而僅寫出法律爭點，在各案適用上無法依個案不同做出認定。這些都考驗著判例制度的合理性。

大法庭是什麼？

自從許宗力再任大法官並擔任司法院長後，便致力於消除現行的判例制度，而這次的大法庭的修法，就是其中的一環。

由於判例在統一法律見解這個問題上，仍然有其重要性。但有鑑於判例並無法依照每個案件的不同而做出不同判斷，因此司法院提出了「大法庭」這個構想，以統一最高法院內部的見解。

根據這次的修正草案，當最高法院審理案件遇到法律見解不一致，或採為判決基礎的法律見解具有原則重要性的狀況，可以由該庭提案，或是當事人向該庭聲請裁定提案。

「大法庭」總共由11位法官所組成，其中包含院長或院長指定的庭長1名、原法庭的法官1名，以及其他法庭選出每庭至少1位法官構成的9位法官所組成（最高行政法院則由9人所組成）。在最高法院，這樣的法庭將區分成「刑事大法庭」與「民事大法庭」，兩個法庭的法官都是由專責法官組成，不會出現刑事庭法官出現在民事大法庭，或民事庭法官出現在刑事大法庭的問題。

Photo Credit: 中央社

大法庭結論和判例有什麼差別？

依照目前的草案來看，大法庭雖然能決定案件爭議的法律見解，但是並不會審理完整的案件。也就是說，目前的狀況來看，大法庭的決議僅是類似「中間裁定」性質，而不是終局裁判。

另外，大法庭在審查中如果有不同的意見時，大法庭法官也可以在決議的後面加上自己的不同意見。同時，大法庭的見解也不再像過去判例一樣拘束下級法院，下級法院若覺得案件遇到的狀況與大法庭的見解不同，仍可以不為適用。

至於以前就已經存在的判例該怎麼辦？司法院指出，在選編判例的規定刪除、生效後，過去看不到判決全文的判例將停止適用；仍有裁判全文可查者，則和一般沒有被選為判例的裁判相同。

我國司法史新的一章

這樣的草案通過之後，判例將全面走入歷史，勢必會對於台灣司法有十分重大的衝擊。這樣的變革到底好不好呢？就讓我們繼續看下去！

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航