《AI經濟的策略思維》：「完全自動化」 後如何避免機器傷害人類？

文：阿杰・艾格拉瓦（Ajay Agrawal）、約書亞・格恩斯（Joshua Gans）、阿維・高德法布（Avi Goldfarb）

完全自動化的考量要素

2016年12月12日，特斯拉車主俱樂部（Tesla Motors Club）會員jmdavis在電動車論壇貼文，發表使用特斯拉的親身體驗。當他以時速60英里開上佛羅里達的高速公路去上班的時候，他的特斯拉儀表板顯示前面有輛看不到的車，因為正前方的貨車擋住他的視線。突然間，前方的卡車雖然沒有減速，但他的緊急剎車啟動。一秒鐘後，卡車轉上路肩，以免撞上前方因為路上有車子碎片驟然停下的汽車。特斯拉在前方的卡車剎車之前就決定剎車，讓jmdavis的汽車有足夠的距離停下來。他寫道：

如果是手動開車，不太可能有辦法及時剎車，因為我看不到那輛停下來的車。特斯拉早在前方的車子反應之前就做出反應，而這就產生撞車與急剎車的差別。特斯拉太強了，謝謝你救了我。

特斯拉之前才更新軟體，讓Autopilot的自動駕駛功能得以利用雷達資訊，更清楚車子前方的環境全貌。雖然在自動駕駛模式時能發揮特斯拉的特點，但我們很容易想像當意外迫在眉睫時，汽車從人類手中接過主控權的狀況。美國的汽車製造商已經與美國運輸部達成協議，在2022年之前擬定汽車自動緊急剎車系統。

通常AI與自動化的區別很模糊。自動化出現在機器承接完整工作的時候，而非只有在預測的時候。在寫到這裡的時候，駕駛汽車依然需要人類定期干預。我們要到什麼時候才能期待完全自動化？

目前AI的外觀包括執行「預測」這個要素的機器，其他要素則各自代表預測的一種互補品，會隨著預測變得更便宜而更有價值。完全自動化是否有意義，取決於機器也執行其他要素的相對報酬。

人類與機器可以累積數據，無論是輸入數據、訓練數據，還是回饋數據，端看數據類型。人類最終必須做判斷，但可以將判斷寫成程式，在預測之前設定在機器之中。或者機器可以透過回饋，學習預測人類的判斷。因此我們可以採取行動，什麼時候讓機器負責而不是由人類執行比較好？更微妙的情況是，什麼時候由機器處理預測會增加機器的報酬，而不必讓人類也採取行動？我們必須判定機器執行其他要素（蒐集數據、判斷、行動）的報酬，才能決定一項工作是否應該完全自動化，或者可以完全自動化。

排除人類參與的可能

澳洲偏遠的皮爾布拉（Pilbara）地區有大量鐵礦。大部分的採礦場距離最近的大城伯斯（Perth）都超過1000英里。礦場所有員工都是搭飛機到現場，進行數週的密集輪班。因為他們的薪資上都包括額外津貼，還要負擔他們在現場的支出，所以採礦公司想趁他們在那裡時盡可能利用他們也就不足為奇了。

礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）的大型鐵礦場採用高度資本密集的經營方式，不管從成本與規模來看都是如此。它們從隕石撞擊留下的巨大隕石坑採鐵礦，這樣的工作很難複製。因此，主要工作是用體積有兩層樓房子大的貨車拖拉，不但要從礦坑中往上拉，還要拉到附近用來運送鐵礦的鐵路，送往北方數英里外的港口。因此礦業公司的真正成本不在人，而是停工時間。

礦業公司當然企圖藉著徹夜運轉來達到最好的結果。不過，即使是最能適應輪班的人，夜晚也比較沒有生產力。一開始，力拓解決人員調度問題的辦法，有部分是利用可在伯斯遙控的貨車。但在2016年，公司更進一步使用73輛可自動操作的自動駕駛貨車。這樣的自動化幫力拓省下15％的營運成本。礦場的貨車一天24小時運轉，不需要上廁所的時間，而且白天溫度高升到攝氏50度以上時，駕駛座也不需要空調。最後一點，沒有司機，貨車就不需要前座和後座，意思就是不需要迴轉，進一步在安全、空間、維修與速度上節省成本。

這種作法之所以可以實行，是藉由AI預測貨車在路上的危險，協調貨車進入礦坑。不需要人類駕駛在現場監督，或是遠端監控貨車的安全。而且周遭更少了人類製造的安全風險。尤有甚者，加拿大採礦業者正在研究引進AI驅動的機器人進入地底挖掘，而澳洲業者也在設法將礦場到港口的整個生產線自動化（包括挖掘機、推土機與火車）。

採礦業有很好的機會採取完全自動化作業，因為採礦的許多活動已經把人類排出在外。如今，人類接受指揮，執行關鍵工作。在AI出現最新進展之前，除了預測之外，每件事都可以自動化。預測機器代表在許多相關工作中排除人類的最後一步。以前，人類可以觀察周遭環境，並明確告訴設備要做什麼。現在，AI從感應器取得資訊，學習預測前進路線上的阻礙。因為預測機器可以預報路徑是否暢通，礦業公司再也不需要人類做這樣的事。

如果人類在一項工作中最後能做的是預測，那麼一旦預測機器可以做跟人類一樣的事，決策者就能將人類從等式中移除。不過，就像我們在後面看到的，很少有工作像採礦的例子那樣明確清楚。就大多數的自動化決定來說，提供機器預測，不見得代表移除人類判斷而以機器決策者取代的作法很划算，取消人類行動而以實體機器人取代的作法也是如此。

沒時間思考或不需要思考

預測機器讓特斯拉等自動駕駛車得以成真。但使用預測機器來觸發自動化，顛覆人類控制汽車的作法是另外一回事。基本原理很容易理解：從預測到意外出現當下需要作出反應的中間，人類沒有思考或行動的時間（「沒時間思考」）。相反地，寫程式來設定汽車的反應就相對容易。在需要快速決定時，將控制權交給機器的效益很高。

當你使用預測機器時，做出的預測必定會傳達給決策者。但如果預測直接導致明顯的行動方針（「不需要思考」），將人類判斷留在決策圈的可能性就會減少。如果已經將判斷寫成程式，而且處理後續行動相對簡單，那麼將整個工作交到機器手中就很合理。

這就導致各式各樣的創新。在2016年的里約奧運，一個全新的機器人攝影機藉著追蹤選手的動作，並在泳池底部移動，捕捉適當的鏡頭，來幫游泳選手錄影。以前，操作者從遠端遙控攝影機，但必須預測游泳選手的位置。如今預測機器就能做到。游泳還只是開始，研究人員目前正努力將這種自動化攝影機引進到更複雜的運動，例如籃球。同樣的，快速決定的需求與可寫成程式的判斷，正朝著完全自動化的方向推進。

預防事故與自動化的體育攝影機有什麼共同點？在這兩種情況中，對預測做出快速行動的反應都有高報酬，而且判斷不是可以寫成程式，就是可以預測。當由機器處理所有工作的報酬比過程中有人類加入的報酬還高的時候，就會出現自動化。

自動化也會出現在溝通成本很高的時候。就以太空探索來說，將機器人送上太空比送人類上太空容易多了。有幾家公司正研究在月球開採珍貴礦藏的方法，不過他們必須克服許多技術難題。而這裡我們關心的是，月球上的機器人如何確認方向與行動。無線電信號傳送到月球再反射回來至少需要2秒鐘，因此地球上的人類要操作月球上的機器人是個緩慢痛苦的過程。這樣的機器人無法對新的狀況迅速反應。如果有個沿著月球表面移動的機器人突然遇到懸崖，只要通訊稍有延遲，就代表地球上的指令可能太晚到達。不過預測機器提供解決辦法。有了良好的預測，月球上的機器人可以自動化的反應，不需要地球上的人類指引每個步驟。沒有AI，這樣的商業創舉大概就不可能實現。

外部性

完全自動化的概念或許會引人聯想到科幻小說的常見主題：傷害人類。即使我們都能坦然接受機器完全自動化，法律卻未必允許。以撒．艾西莫夫（Isaac Asimov）預想到管制機器人的問題，選擇在機器人裡內建三大法則，以巧妙設計排除機器人傷害人類的可能性。

同樣的，現代哲學家常常提出看似抽象的道德兩難。就以電車難題來說，想像你正站在轉轍器旁，可以將一輛電車從一個軌道轉移到另一個軌道。你發現電車行經的路線上有5個人，不過你可以將電車轉到另一個軌道，但是那條路線上有1個人。你沒有其他選項，也沒有時間思考。你會怎麼做？這個問題難倒許多人，而且他們通常只想逃避思考這個難題。不過，隨著自動駕駛車的出現，這種情況可能就會發生。總要有人解決這個兩難，將適當的反應設定在汽車的程式中。問題無法逃避，有人將決定誰生誰死，最有可能這樣做的是法律。

目前，我們不是將自己的道德選擇寫成程式，加入自動化的機器，而是選擇讓人類留在決策圈。比方說，想像有個無人機武器可以完全自動化運作：自動識別、鎖定目標，然後殺死敵人。就算陸軍將領可以找到能區別平民與戰士的預測機器，戰士想出辦法混淆預測機器要花多長時間？要求的精準程度可能沒那麼快達到。因此在2012年，美國國防部在經過很多解釋之後提出一項指令，不論是否決定要攻擊，讓人類保留在決策圈都是必要條件。雖然不清楚這個條件是否一定要遵守，但無論出於什麼原因，人類干預的要求都將限制預測機器的自動化，即使機器可以自己運作。甚至特斯拉的Autopilot自動輔助駕駛軟體儘管能夠自己開車，也附帶法律條款與條件，規定駕駛的雙手要時時放在方向盤上。

從經濟學家的觀點來看，這點是否合理取決於會潛在傷害的背景。舉例來說，操作遙遠礦區或廠房的自動駕駛車，與在公用道路上操作的自動駕駛車完全不同。「工廠內部」的環境與「公開道路」的差別在於經濟學家稱為「外部性」（externalities）的可能性，這是別人會感受到的成本，而不是關鍵決策者會感受到的成本。

經濟學家對外部性的問題有各種解決辦法。一個解決辦法就是指定責任歸屬，讓關鍵決策者將原本屬於外部的成本內部化。比方說，在與氣候變遷相關的外部性內部化的背景下，碳稅就扮演這種角色。但是說到自動化機器，鑑別責任歸屬就複雜了。機器與組織外部的潛在傷害（當然也包括組織裡人類的生理傷害）愈密切，愈需要謹慎，而且要以法令要求讓人類維持在決策圈裡。

人類的感受

問個問題：什麼東西是橘色，而且英文字的發音聽起來像鸚鵡（parrot）？

答案？胡蘿蔔（carrot）。

這個笑話好笑嗎？還是這個問題好笑：小女孩問父親：「爸爸？所有童話故事的開頭都是『很久很久以前』嗎？」爸爸回答：「不是，還有一系列的童話故事開頭是：『如果我當選，我承諾⋯⋯』」

好吧，經濟學家的確不是說笑話的高手。但我們比機器擅長說笑話。研究人員麥可．尤曼（Mike Yeomans）與其他人發現，如果說起機器推薦的笑話，一般人會覺得不如人類認為會喜歡的笑話好笑。研究人員發現，機器推薦的笑話還不錯，但一般人寧可相信那些推薦來自人類。如果是機器決定推薦的笑話，但是讀笑話的人卻被告知是人類推薦的笑話，那他們會覺得很滿意。

在藝術成就與體育競賽也一樣。藝術的力量通常衍生自顧客對藝術家人生歷練的認識。觀看體育活動的刺激有部分靠的是人類的競爭，即使機器可以跑得比人快，比賽的結果也沒那麼令人激動。

陪伴小孩玩耍、照顧老人，以及許多包含社交互動的行為，如果由人類來做或許也比較好。就算機器知道基於教育目的要提供小孩什麼資訊，但有時候由人類來傳達資訊或許最好。儘管隨著時間經過，我們人類可能比較能夠接受由機器人照顧我們和孩子，甚至會觀賞機器人體育競賽，但目前人類比較喜歡由人類進行的一些活動。

當人類最適合採取行動時，這種決策就不會完全自動化。而在其他時候，預測是自動化的重要局限。當預測夠好，而且判斷事先擬定的報酬時，無論是由人類把程式寫死，或是機器透過觀察人類來學習，決策都能夠自動化。

本章重點 將AI導入一項工作未必代表那個工作可以完全自動化。預測只是其中一個要件。許多時候，還是需要人類進行判斷並採取行動。不過，有時候判斷可以寫死成程式，或者可以得到充分的案例讓機器學會預測人類的判斷。此外，機器也能採取行動。當機器執行工作的所有元素，那麼這項工作就完全自動化，人類則完全被排除在決策圈之外。

極有可能最先達到完全自動化的工作，就是完全自動化可以帶來最高報酬的工作。這些工作包括： 除了預測之外，其他元素已經自動化的工作（例如採礦）； 快速行動來回應預測會有高報酬的工作（例如無人駕駛車）；以及 減少等待預測的時間會有高報酬的工作（例如太空探險）。

在城市的街道操作自動駕駛車與在礦場操作自動駕駛車有個重要區別，就是前者會產生顯著的外部性，後者則沒有。在城市的街道操作自動駕駛車可能引發意外事故，產生的成本是由決策者之外的人承擔。相反的，在礦場操作自動駕駛車引發意外所產生的成本，只會影響礦場相關的資產或個人。 政府會立法管制產生外部性的活動，因此，對會產生重大外部性的應用來說，要將其完全自動化的潛在阻礙是法令。指定責任歸屬是經濟學家解決這種問題、將外部性內部化的常用工具。我們預期在許多新領域需求增加的驅動下，明顯會有一波制定指定責任歸屬的相關政策出現。

相關書摘 ▶《AI經濟的策略思維》：AI將使人資管理由交易性質轉向人情關係

書籍介紹

本文摘錄自《AI經濟的策略思維：善用人工智慧的預測威力，做出最佳商業決策》，天下雜誌出版

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作者：阿杰・艾格拉瓦（Ajay Agrawal）、約書亞・格恩斯（Joshua Gans）、阿維・高德法布（Avi Goldfarb）

譯者：林奕伶

第一本專為經理人與策略專家寫的AI評估指南

到底該如何應用AI、找出創造新價值的機會？

了解人工智慧最強大的力量，就在預測，

用經濟學的分析架構，設計出最佳的策略選擇！

「AI對你的企業有什麼意義？看這本書就知道。」——Google首席經濟學家哈爾．韋瑞安

自動駕駛、物體辨識、語言翻譯、詐騙偵測……

AI的應用正快速滲入每一個領域，人工智慧大普及的時代即將來臨。但是，能夠利用AI脫穎而出的企業屈指可數。AI科技對企業到底有什麼影響？

備受科技界與決策領導人推崇的多倫多大學羅特曼管理學院的三位教授艾格拉瓦、格恩斯、高德法布，是專門研究科技影響的經濟學家。在本書中，他們解答經理人該如何思考AI影響的各種問題。

對企業來說，AI到底是什麼？AI是預測的科技，而預測是決策的生產要素。

AI的關鍵影響是什麼？AI的重大經濟意義，就是使得預測變得更便宜。可以被人工智慧預測取代的都會貶值；與人工智慧預測互補的都會升值。未來無可取代的就是資料與判斷。

當預測便宜到人人可以負擔，企業的工作流程、事業規模與範圍、商業模式、策略選擇全都會改變。三位教授發展出一套評量AI策略的AICanvas，用輸入、預測、訓練、判斷、行動、結果、回饋這七個面向，幫助企業回答：

什麼樣的預測對你的事業很重要？AI的發展會如何改變你倚重的預測？ 如何重新配置工作，AI與人類該如何合作？ 在工作流程中，哪些AI工具的投資報酬率最高？ 如何判斷推出AI產品的時機與對企業的衝擊？

每一個選擇，都是社會資源重分配的取捨。在本書中，艾格拉瓦等三位教授也探討大家普遍對AI的擔憂，包括：人類工作即將終結嗎？貧富不均是否將更惡化？幾家超級企業將贏者通吃？

AI是這個世代最具變革力的科技。了解AI的本質與經濟意涵，才能準確評估AI的潛力，真正善用AI的預測能力，做出最好的決策。

Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航