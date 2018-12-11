NASA社交媒體科普教材︰回應Marvel粉絲「拯救鋼鐵人」的請求

萬眾期待的《復仇者聯盟4》首支預告片前天公開，可見鋼鐵人Tony Stark身處宇宙飛船之中，在宇宙空間漂浮，並表示食物和水已經用盡，只剩下半天氧氣。

網路是個神奇的地方。一眾 Marvel 粉絲竟然發起 #SaveTonyStark行動，紛紛傳送訊息或透過 Hashtag 請求NASA 出動救援Tony Stark。NASA起初只是在Twitter表示，希望大家停止傳送請求救援的訊息。然後，NASA又貼出了一張照片，照片中的是 NASA的地面控制中心，並寫道：

「嘿，Marvel，我們聽到 Tony Stark 的遭遇了。我們的意見是，你們首先應該做的是在地面控制中心聆聽『復仇者，我們有個問題。』但如果他不能進行聯繫，我們建議地面控制中心動用所有資源掃描天空，尋找你的失蹤伙伴。」

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq — NASA (@NASA) December 9, 2018

NASA除了趁機向大眾展示了地面控制中心之外，更向1970年4月11日升空的「阿波羅13號」探月太空任務致敬。阿波羅 13 號太空船在登陸月球前，服務鎗的氧氣罐爆炸，導致太空船嚴重損毀，登月任務必須中止。任務其中一名太空人斯威格特（Jack L. Swigert）向地面控制中心報告：

「休斯頓，我們這裡有了個問題。（Houston, we’ve had a problem here.）」

最後，任務三名太空人必須搭乘原本用來登月的登月鎗返回地球。這次意外曾經於 1995 年被拍成電影《阿波羅 13 號》，由湯姆漢克（Tom Hanks）主演，電影中太空人向地面控制中心說出一句差不多的話：

「休斯頓，我們有個問題。（Houston, we have a problem.）」

使這成為家傳戶曉的電影名句。所以，NASA這次除了向真正的阿波羅任務致敬外，也向科普電影《阿波羅 13 號》致敬。

之後，有人發現NASA的這張地面控制中心的照片中，竟然有個寫著「THOR」的牌子，旁邊更放了一把雷神之鎚「妙爾尼爾（Mjölnir）」！粉絲們高興地發現了這個「彩蛋」後，NASA再次回應，解釋「THOR」的意思是「熱能執行及資源（THermal Operations and Resources）」小組的簡稱，是個負責國際太空站熱能設備的重要小組，是「控制中心最強的英雄（Mission Control’s mightiest heros）」。

「致敬」和「彩蛋」都是電影、動漫粉絲非常重視的行為。NASA向來重視在社交媒體上推動科普，這次Marvel粉絲們發起的行動本屬幽默，NASA卻能把握機會，在《復仇者聯盟4》的話題上科普一番，更在照片中放置了雷神「彩蛋」，實在是非常好的科普教材。

今天的科幻是明天的科學，誰知道未來人類會否有能力進行星際救援？

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本文獲授權載，原文見作者博客。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎