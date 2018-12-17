《經濟不成長時代的新生活提案》：「安倍經濟學」與自民黨修憲的和平危機

文：高坂勝

安倍經濟學：一場失敗的雄偉實驗

「經濟成長至上主義」：為了經濟成長，做什麼都沒關係。

經濟成長至上主義被看作市場基要主義（Market fundamentalism）、新自由主義（Neoliberalism）。這是一種「只要任由市場自行運作，就會萬事順利」的想法，但新自由主義的「自由」，指的是企業的「自由」，而非人民的「自由」。

而「安倍經濟學」提出了「讓日本變成全球最有利於企業發展的國家」，所以才要讓日本重啟核能發電，並製造武器，能把武器賣向海外。選擇了核能發電和武器，就是選擇了不惜毀人生活、奪人性命，也要令自己發財的道路！

安倍經濟學的做法，是全力推動任何有可能帶動經濟成長的方法，在這一點上的確是個雄偉實驗。然而實驗的結果也已揭曉了──經濟無法成長，只有不斷擴大貧富差距。為了這場實驗，浪費了時間、浪費了財政支出，徒增債務、徒留風險，最後只有大企業和有錢人獲利。這就算了，我們竟把債留給下一代。不知多少人因此陷入低收入或青黃不接的窘境，被迫做著愈來愈操勞的工作，結果承受不住而病倒、而自殺。這些豈是「實驗」二字就能打發？

當我們還在幻想著泡沫經濟和不斷向上成長的經濟，而未發現安倍經濟學（＝經濟成長）的真相是「實現不了」也「不該實現」之際，背後一場恐怖的陰謀正在醞釀：自民黨有意修憲。

自民黨所提出的新憲法草案，踐踏了國民主權、基本人權的尊嚴、個人尊嚴以及和平主義。憲法的主詞是國民，憲法的目的是讓國民限制政治人物、掌權者，這才是憲政主義。但自民黨的草案卻是讓掌權者限制國民，為了國家的利益，個人的生活、權利、尊嚴等，全都可以拋諸腦後。

各位發現了嗎？日本憲法第二十五條的「生存權」和第十三條的「個人之尊重」、「幸福追求權」已岌岌可危。數年前，日本防衛省首長稻田朋美，曾要求「把生育補助全數撥到國防費用上」，安倍政權也確實朝此方向進行。這是在要求國家把錢都用在軍事，不必用在社會保障上。

修憲到底是誰有利可圖？

現在，他們甚至想把自衛隊變成「軍隊」。

愈來愈多人在鼓吹：北韓很危險、南韓很危險、中國很危險，他們打算進攻日本，所以我們需要武器，需要軍隊。接著，北韓、南韓和中國也在發起反日運動。但這到底圖利了誰？

這也只要看金錢的流向就能明白。讓兩國互相仇視，誰有利可圖？那就是製造武器的企業群。武器的製造是由金融、核能、鋼鐵、玻璃、塑膠、橡膠、精密儀器、資訊科技、土木工程等各方企業聯手合作，牟取利益。

前陣子有位男性來酒吧，他是在汽車公司的下游承包商中，負責金屬模具設計。他說，現在汽車明明賣不出去，但金屬模具的工作卻開始增加。但關於那些模具的用途被保密到家，連問主管也是一問三不知。他隱約認為這一定和武器有關。因無法忍受自己得做這種助紂為虐的工作，所以目前停職在家。

言歸正傳，只要讓相鄰國家互相覺得對方危險，就能讓國家花納稅人的錢購買武器。如果進一步爆發戰爭，國家就會大量使用武器。而飛彈一枚要多少錢？飛彈發射愈多，國家購買愈多，企業就賺得愈多。要製造這樣的局面，只要讓兩國人民互相仇視即可，所以才要大肆鼓吹反「敵國」。於是，有利可圖的商人利用國族主義、愛國主義挑撥人民，反北韓、反南韓、反中國，都是想主宰世界的資本家、大企業為了自身利益而發起的口號。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

日本人的生命將遭受威脅

生活因貧富差距而愈來愈艱困的，或遭受飛彈攻擊的，或被派往戰地作戰的，全是平民老百姓。很多人成為恐怖分子的原因，也是因為「貧富差距」。

被捲入恐怖攻擊的日本人逐漸增加。在孟加拉一間主要為高收入階級用餐的餐廳裡，有七名日本人遭到殺害。當時有人喊著：「我是日本人，不要殺我。」結果對方反而不用槍、改用刀，殺死了這些人。

二○○三年，日本派遣自衛隊參加伊拉克戰爭。在此之前，日本雖然對美戰敗，但因經濟復興以及憲法第九條明定的和平外交，使日本長期以來受到各伊斯蘭國家的敬愛。然而，因為日本派遣自衛隊、擔任美國的後方支援，使得伊斯蘭國家對日本的信賴不再。二○一五年一月，安倍首相訪問以色列，他來到這個不斷蠻橫攻擊巴勒斯坦、伊斯蘭社會的國家，站在該國與日本兩國的國旗前，公開宣布他將和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一同強化兩國間的合作。

他是專程跑到被伊斯蘭社會仇視的以色列，公開宣布這種事。他說：「我們將捐出兩億美元，支持周邊與伊斯蘭國（IS）對抗的各國，以阻止伊斯蘭國的威脅。」十一天後，IS流出後藤健二被公開處決的影片，並附上一段話：

給日本政府。你們和那些邪惡自願聯盟中的愚蠢同盟國一樣。你們還沒認清，真神阿拉賦予了我們伊斯蘭國權威、力量，以及一批即將渴飲日本血的軍隊。安倍，因為你的魯莽決策，加入這場毫無勝算的戰爭，讓這把刀不只劈向健二，還會繼續不問場合地屠殺你們的人民。日本的噩夢正要開始。

接著（二○一五年三月），突尼西亞的一間博物館也發生了恐怖攻擊，三名日本人遇害。據說，當時恐怖分子一個個問「Are you Japanese?」特地挑日本人殺害。

在安倍政權的政策下，二戰後日本建立起的信賴形象瓦解。我認識的記者和前來酒吧的記者都異口同聲說：「以前我們能去任何地方採訪。只要說出日本人的身分，就會得到生命安全保障。但這十年來變了，已經沒有什麼地方是能夠安全出入的了。」

我在開始經營酒吧不久前，就料想到繼續盲目追求經濟成長的話，最後一定是朝戰爭邁進。只要洞察世界的運作機制，必然能看出此點。因為不希望噩夢成真，所以我不斷呼籲：就算經濟不成長，我們也能得到幸福。我希望是我猜錯，但遺憾的是現實如預料；日本開始走向軍事化，和平一步步地遭受威脅。安倍政權掌權短短四年，就讓至少十二個人因身為日本人而慘遭恐攻殺害。如今仍有一位名為「安田純平」的記者遭囚禁。日本與日本的平民百姓再不放棄追求安倍經濟學的幻想，就會變得工作愈來愈少，人民愈來愈窮忙，甚至連自由與尊嚴都會一點一滴地被剝奪走。

日本防衛省擬訂計畫，意圖「將企業的新進員工，以實習生身分，分發至自衛隊兩年」。這項計畫在國會被揭露，據說，這是日本經濟同友會（Japan Association of Corporate Executives）的建言。今後恐怕還會策劃出「經濟性徵兵制」，以國家代還債為條件，要求靠借貸型獎學金念完大學的年輕人進入自衛隊。這種制度已存在於美國，若繼續追求安倍經濟學的幻想下去，等著我們的就是這種未來。

「不會再讓你們動日本人一根寒毛！」「絕不原諒恐怖分子！」「今後會繼續與國際社會合作，讓他們為自己的罪行付出代價。」以上這些是後藤健二遇害後，安倍首相說的話。

若有人覺得強硬用詞令人感到靠得住，也無妨。但在我聽來，都只是謊話連篇、打誑語而已。事實上，後來無論在突尼西亞還是在孟加拉，他都沒有讓日本人受到保護。反而有十幾個日本人，豈止寒毛，連性命都被奪去了！

在這世上，承諾自己做不到的事，就叫「說謊」，就像大呼「要拼經濟成長」，又無法讓經濟實際成長。但安倍政權不肯承認安倍經濟學的失敗說，雖號稱不讓恐怖分子動百姓任一根寒毛，結果又有百姓遇害；號稱核電廠的一切都在控制中，實際卻是輻射四散。

說了謊，又不負任何責任。然後，不負任何責任的人高唱「我們是責任政黨」。這豈不是大有問題嗎？各位察覺其中蹊蹺了嗎？

相關書摘 ▶《經濟不成長時代的新生活提案》 ：以「半農半X」擺脫被薪水挾持的人生

書籍介紹

本文摘錄自《經濟不成長時代的新生活提案》，行人出版

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作者：高坂勝

譯者：李璦祺

作者先前出版的《辭職就好了！》聚焦於實踐個人的慢活經驗分享，此書更將慢活經驗中的個人感想擴大討論，對「GDP成長」社會現況反思，並整理出高坂勝的「Re：哲學」。

全球化、資本主義、下滲經濟學等等帶動下，以企業為主，希望透過企業獲利、人民所得升高，生活水準也能上抬。但，實際情況是貧富差距日漸增加。高坂勝在此書中，先從己身人生經驗開始：因厭煩追求經濟成長，故嘗試反璞歸真的生活，展開食物自給自足、開設有機酒吧賺「剛好的錢」，進一步闡述自己對生活、工作所提倡的理想與新方法之概念，接續討論「教育僵化」和「長照負擔」的問題根源和可能的解決之道。並且更著重「食物自給＋謀生之業」如何實現，從物質、消費、飲食到實際創設謀生之業的過程，包含：收入支出的數字計算、該怎麼起步與永續經營、投入謀生之業的目標……在這個人人幾乎都在窮忙、金融危機層出不窮、經濟泡沫化的時代，試圖找到一條嶄新道路，不僅是為了貼近慢活真諦、極簡主義，更希望能夠在號稱小確幸的生活中，真正在「生產－消費」鏈結上找回自己人生的主控權。

究竟什麼是「成長」？在朝著不存在的目標盲目奔跑、亂竄的現實社會中，高坂勝引導讀者突破既有觀念、跳脫常理窠臼，找到新價值觀、新途徑，擺脫被經濟和欲望束縛的緊繃人生。

Photo Credit：行人出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航