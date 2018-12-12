流感變型男、登革熱是美魔女——疾管署宣傳疫苗出「新招」

（中央社）疾病管制署-1922防疫達人粉絲專頁近期推出疾病擬人企劃，創作新型A型流感、流感和登革熱等人物，男帥女美，讓網友驚艷，更讓疾管署粉專短短一個月成長2萬粉絲。

「這些雞，掰了？禽流感進化成新型A流。看不到臉，帥氣又迷人的反派角色」，衛生福利部疾病管制署「超疾編」在11月中旬推出「DISEASE」（疾病）創刊號，封面主角是戴著鳥嘴面具、散發邪氣，肩上站著鳥靈的新型A流。

新型A流疾病擬人推出後，令網友耳目一新，紛紛「敲碗」跪求更多疾病擬人角色。有網友留言回應：「什麼都可以擬人化，什麼都不奇怪，但是政府這麼不正經讓我好震驚和有點開心。」

聽到網友的呼喚，「超疾編」陸續又推出散發屁孩風格、頂著中分頭的「流感」少男及身材火辣、五官立體的壞女孩「登革熱」，加上疾管署小編生動活潑的宣傳，短短不到一個月，就讓1922粉絲專頁吸進超過2萬名粉絲，衝破10萬大關。

每一張疾病擬人的人物外型、個性設定等都由專業繪師和疾管署超疾編團隊共同發想，從傳染病特性著手，利用網路流行語言宣傳衛教知識，也發揮闢謠功能。

如創刊號型男「新型A流」肩上站著鳥靈、又戴鳥嘴面具，打出口號「打疾大力，今晚吃雞」「冬季潮流，大隻雞晚啼」，提醒新型A流的流行期及與禽鳥關聯性。「今晚吃雞」更是借用玩家流行語「Winner！Winner！Chicken dinner！」有打疾大勝之意。

少男「流感」身穿流感疫苗帽T，還提出鄭重聲明「流感是流感，感冒是感冒。感冒讓你CRY（哭），我會讓你DIE（死）」「人物專訪─流感真心話『公費流感疫苗阿不就好棒棒』」，重申流感疫苗可預防流感，且打破坊間總把流感和感冒混為一談的迷思。

美魔女「登革熱」裸背上有一對小翅膀，手上拿著一朵有毒的紫花曼陀羅，象徵登革熱是致命的傳染病、不可輕忽。封面附上「流言終結者：常被蚊子叮是酸性體質？」，並在人物介紹時說「血型O型的加分，O型的人真的很想一口把他咬下去呢…不過也不好說，有時候心情不好時就特別想喝AB型的呢。」意圖闢謠。

為了增加跟網友互動，超疾編會在封面趁機「抱怨」，如「狂賀！創刊號觸及50萬小編也沒有加薪」，許多網友就轉貼並留言，幫小編爭取加薪。在下一期封面，超疾編就說「雜誌持續好評，小編哭了，我現在餐餐有雞腿吃」，反應逗趣讓網友印象深刻。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，過去做疾病宣導時，因議題較硬，比較難發揮。現在藉由疾病擬人企劃，用比較生動活潑的方式，想吸引年輕人關注。尤其過去1922粉專多是35歲至50歲人在觀看，也希望透過擬人企劃打破同溫層，讓年輕人更認識傳染病及防疫工作。

疾管署為了拓展臉書、IG及Line互動機器人「疾管家」，日前還推出「好康」，只要民眾加入IG或跟疾管家互動，就能看到本來戴著鳥嘴面具的新型A流「真面目」。不少網友被真面目帥到，稱讚疾管署的行銷真有才。

根據疾管署規劃，下一期將登上封面的是預告多時的「腸病毒」，另還有2名傳染病人物規劃中。

此外，衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉今天下午在疫情週報時表示，依據監測資料，國內上週（12月2日至12月8日）類流感門急診就診人次計6萬1861，較前一週上升；近2週呈上升趨勢。

另新增10例流感併發重症病例，其中8例感染H3N2；新增一例經審查與流感相關死亡病例，也是感染H3N2。今年10月1日至今，累計99例重症，其中11人死亡。

流感疫苗是防範疫情最好方式，疾管署統計，今年度公費流感疫苗截至12月9日，接種數超過476萬劑。

疾管署副署長莊人祥說，提供3歲以下0.25mL劑型接種仍不如預期，比往年同期減少6萬劑。評估可能跟家長在等自費四價流感疫苗有關。

馬偕紀念醫院小兒科主治醫師黃瑽寧在記者會表示，8歲以下孩子第一次接種流感疫苗要打2劑才有完整保護力，今年很多家長在10月就帶孩子來打第一劑四價流感疫苗，但間隔一個月要打第二劑時，四價已經缺貨，很多媽媽痴痴等待或到處找四價流感疫苗，但今年應已沒有四價疫苗可打。

黃瑽寧說，家長都遺忘了，還有公費的三價流感疫苗苦等著爸媽青睞。有些人會擔心三價保護力不足，但這是迷思。三價疫苗也有很好的保護力。若須打2劑，但只打一劑，反而會有保護力不足的問題。

流感疫苗接種後2週才有保護力，黃瑽寧說，根據疾管署預測，2週後流感疫情應會明顯增加，家長應儘速帶孩子打疫苗。

而除了「擬人化」的宣傳，疾管署日前也推出「防護雞冠舞」影片，影片中有趣的舞蹈動作搭配歌詞，讓禽畜業者可以深刻記得預防新型A型感的重點。透過多元的宣傳手法，讓更多人看見防疫重要性。

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核稿編輯：楊之瑜