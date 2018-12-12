【Netflix獨家精選】五部精選之作，重啟你的「五感」之旅

大部分的人出生時是這樣的：被醫生或護士從母親子宮的羊水中拉出世上，開始將空氣吸入肺裡，哇哇大哭！然後眼、耳、鼻、口逐個接受各方刺激。隨日子一天天過，抱著好奇心去探索這個世界，蹣跚學步，什麼都要摸、什麼都要試、什麼都要抓著放進嘴中，非要親身體驗過才覺得滿足。

直到我們長大了，對於外界的刺激感到麻木，對於生活的一切覺得理所當然。你可能不覺得自己幸運，但蕭煌奇的《你是我的眼》曾這麼唱：「眼前的黑不是黑，你說的白是什麼白，人們說的天空藍，是我記憶中那團白雲背後的藍天。」

這首歌點出失去視覺後對生命感到無助，同時也感謝有人陪伴所產生的信任感。原來，五官不只是產生「五感」的重要工具，更是人與人之間產生連結的重要媒介。Netflix 精選五部作品，帶你再次認識自己的視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等「五感」，探討人性的信任、情感關係，以及社會文化現象。

No. 1

Netflix原創電影《蒙上你的眼》（Bird Box）

論「聽覺」：為了活命，絕不能看見「它」！

僅能依附聽覺展開的逃亡之旅——盲者的聽力往往比其他人更加靈敏，看似能夠接收超乎常人的頻率，其實是因為他們更用心專注透過聲音辨別周遭的環境。然而，看不到四周環境與物體的形貌也容易令人心生恐懼，這時就只能倚靠彼此之間的信任。

《蒙上你的眼》描述一股神秘的勢力入侵地球，將全世界的人口趕盡殺絕。面對未知，有一件事情卻無庸置疑：一旦它進入你的視野，死亡必然降臨。在這關於世界末日的故事中，由奧斯卡女主角珊卓布拉克飾演的梅樂莉，是一位單親媽媽，她必須和2個孩子沿著路途險惡的河流，前往僅存的庇護之地。為了在危機四伏的旅程中存活下來，她們一路都得「蒙上雙眼」前進，靠著聽力避開一路上的重重危機。無法依靠視覺展開逃亡，梅樂莉與孩子到底能否順利存活？

No. 2

Netflix 原創電影《禁入直播》（CAM）

論「視覺」：別輕易相信映入你眼簾的事物

網路時代，社群媒體上充斥著各種訊息，過去我們認為文字報導可信度高，到了今日不只要「有圖有真相」，最好還要有影片證明。然而你看到的一定都是真的嗎？即便是直播，也有造假的可能。

《禁入直播》描述直播主Lola的粉絲數一直無法上升，她決定突破自己的風格，坐上直播平台送來的性愛騎馬機。直播影片上線後，果然馬上吸引大量粉絲，然而當她第2天要再行登入時，發現自己被停權，但帳號仍舊直播中。取而代之的，是長相和她一模一樣的直播主，這背後究竟有什麼毛骨悚然的陰謀？

No. 3

Netflix 原創紀錄片影集《記者帶你來追蹤》第3部〈性愛機器人〉（Follow This）

論「觸覺」：現實體驗能被科技取代？什麼都能買什麼都不奇怪！

自古以來，兩個人的結合不僅背負著孕育下一代的神聖意涵，也象徵了人類對於情感的需求和連結。然而在科技發達的現代，肢體上的接觸開始可以被產品取代，甚至幫助情感需求障礙人士滿足慾望，這會對性別關係產生何種影響？

在《記者帶你來追蹤》第3部第2集中，Buzzfeed的記者帶領觀眾探討性愛玩具、性愛機器人的世界，從製造方開始，試圖了解使用者心理。透過這些「替代品」，使用者的生理和心理需求某種程度上被滿足了，但就心理醫生看來，問題並沒有完全解決。也許AI人工智慧的對話能力日益提升，但人類複雜的情緒網路和肢體溫度很難被完全複製。

No. 4

Netflix 原創德語影集《香水》（Perfume）

論「嗅覺」：一樁神秘謀殺案的發生，全因超乎常人的鼻子

聖誕佳節即將到來，香水可以說是送禮首選前五名，英國梨小蒼蘭、伯爵茶混小黃瓜、青檸加上羅勒，這些都是你熟悉的味道。不過如果你今天聞得到每個人身上的體香呢？每個人身上散發的費洛蒙，都有可能是最迷人的「香水」。

經典小說《香水》劇情描述嗅覺靈敏的葛奴乙，為了製造迷人的「人體香水」，不惜殺害多名年輕女性。而改編後的Netflix原創德語影集《香水》則把舞台搬到現代德國，描述年輕女子遇害後，一名警探開始調查她的寄宿學校和友人，牽扯出一連串神秘故事。

No. 5

Netflix 原創實境秀《決戰餐桌》（The Final Table）

論「味覺」：人生小確幸即吃遍全世界的美食

若說台灣人對什麼最自豪？非多樣化的美食莫屬！英國人愛聊天氣，我們就愛聊吃的！不只是台灣夜市小吃，最好還要嘗遍各國佳餚才行，看《決戰餐桌》的各國好手們怎麼做出令人垂涎欲滴的料理，從中看到文化擦出的火花。

《決戰餐桌》找來各國最超群絕倫的廚師，競相角逐精英大廚享有的決戰餐桌席位。節目中的廚師來自世界各地，組成共 12個隊伍，每隊2人；比賽項目是烹調墨西哥、西班牙、英國、巴西、法國、日本、美國、印度及義大利的國家美饌。每一集都聚焦不同國家及該國佳餚⋯⋯最後一集中，只有一位參賽者可以贏得決戰餐桌的席位，與世界上9位料理界傳奇人物同桌共食。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航