前加拿大外交官北京被捕同日，「華為公主」孟晚舟2.3億新台幣獲交保

歷經10天的拘禁，中國電信巨頭華為首席財務長孟晚舟今（11）日獲得加拿大法院的保釋，將繳交超過台幣2億元的保釋金，回到溫哥華的家中接受24小時的監控。而同日稍早也傳出，加拿大前外交官康明凱在北京被捕的消息，加拿大官方證實此事，並考慮向正在中國居住或旅行的加拿大人發出旅遊警訊。

現年46歲的孟晚舟是華為首席財務長，也是該公司創始人任正非的長女。孟晚舟1日在加拿大溫哥華機場遭捕，遭警方拘留，原因是華為被控從2009年到2014年，利用一家名為星通技術公司（SkyCom Tech Co.）的香港企業跟伊朗交易，試圖把美國製造的電腦設備銷售到伊朗，違反了美國對伊朗的制裁。

加國檢方先前表示，孟晚舟涉嫌銀行詐欺等遭美國通緝，聽證案後可能會引渡至美國受審，若罪名成立，最長可能在美國面臨30年的徒刑。

2.3億交保，「華為公主」下一步面臨24小時軟禁

在經歷過去3日的保釋聽證會，卑詩省最高法院法官11日決定孟晚舟交保候傳，保釋金為1000萬加幣（約合新台幣2億3000萬元）。不過，孟晚舟必須交出護照、留在卑詩省、並接受24小時保全。

法官提出16個保釋條件，包括孟晚舟必須交出2本護照，留在卑詩省，在溫哥華28大道4005號的家中，持續被監視，晚上11點到早上6點之間實行宵禁，必須留在家中不能外出。此外，孟晚舟必須配合配戴電子監控器，所有的保全費用則由她支付。

要求加拿大拘留孟晚舟的美國，目前尚未提交正式的引渡請求。如果在60天內沒有提交出正式通知，孟晚舟將被釋放。法官並要求孟晚舟必須在2019年2月6日回到法庭，以確定訴訟程序的進一步日期。

法官表示，「我很滿意這個案子的具體事證，孟女士是一位受過良好教育的女商人，她沒有犯罪記錄，而且有幾個人證明了她的良好品格，她不出庭的風險可以被降低至能被接受的水平。」

孟晚舟在庭上獲知交保後，拭淚、微笑向丈夫劉曉棕揮手。據律師轉述，孟晚舟表示自己獲釋後只想好好的看小說：「我辛勤工作了25年，要是能夠獲釋，我只想和我先生和女兒在一起。我有好多年沒有看小說了。」

孟晚舟12月7日在溫哥華卑詩省最高法院舉行的保釋聽證會期間，坐在翻譯旁邊。｜Photo Credit: Reuter/達志影像

加拿大外交官被捕，和孟晚舟事件有關嗎？

不過，孟晚舟的交保判決出爐之前，《路透社》11日稍早報導，據消息人士透露，任職國際危機組織的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國遭到逮捕。中國外交部尚未在第一時間發表評論，而康明凱在北京的2位朋友表示，無法通過電話或郵件與他取得聯繫。

目前不清楚這與孟晚舟被捕是否有關，危機組織表示將爭取他迅速獲釋。

加拿大公共安全部長古岱爾（Ralph Goodale）今天也證實，渥太華已獲知一名加國公民在中國被捕。古岱爾表示對此事「深為關切」，但未提供有關被捕公民的任何細節資訊。 不過古岱爾也表示，中國拘留加拿大公民一事，和華為財務長孟晚舟在溫哥華被捕，「目前看來並無明顯關聯」。

不過，一名自稱是康明凱友人的「JOANNA CHIU」投書加拿大《The Star》，表示康明凱的前老闆、前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）告訴她，他擔心康明凱可能會被指控從事間諜活動。「外國護照幾乎不能提供保護」，她也懇請外界「關注康明凱案件」。

“A foreign passport can provide little protection…Please, pay attention to what is happening with Michael’s case.“ https://t.co/lk75D7rxXY — Paul MacDonald (@pkmacdonald) 2018年12月12日

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）11日表示，「我們了解到了那名加拿大公民在中國被捕的情況」，他也說加拿大已和中國外交官及代表進行了直接接觸，也向家屬提供領事協助。《加拿大電視新聞網》（CTV）引述消息人士說法指出，因為擔心加拿大人在中國的安全，聯邦政府正考慮提高加拿大遊客到中國的風險水準，有可能向加拿大人或正在中國旅行的加人發出旅行警告。

康明凱從2003年到2016年曾在北京和香港等地擔任外交官，他自2017年2月以來一直擔任國際危機組織的全職專家。《紐約時報》報導指出，康明凱是知名的東亞和中國外交政策專家，之前為加拿大駐北京大使館的副領事。

《環球時報》一篇社論指出，康明凱被捕是典型的劇本，符合中國在國際外交上常採取的獎勵與懲罰方式。2014年，當時中國以間諜罪名逮捕加拿大公民凱文和朱莉婭加勒特夫婦（Kevin and Julia Garratt），以回應加拿大逮捕一名被控竊取美國戰機祕密的中國商人蘇斌，律師認為，加拉特案件的目的是為了給加拿大施壓，不要把蘇斌引渡到美國。

兩起逮捕，美、加、中三角關係升溫

《CNN》報導，美國實際上想要逮捕孟晚舟很久了，她的逮捕令已於8月啟動，但由於她從未前往美國，無法在美國境內實現這一目標。於是美方計劃在孟晚舟在溫哥華的機會，要求加拿大警方逮捕孟晚舟，讓美國檢察官有機會尋求引渡 - 巧合的是，同一天（12月1日），川普正與中國國家主席習近平在阿根廷舉行的G20會議間進行會談，雙方同意就貿易戰的任何進一步升級行動，達成為期90天的休戰。

孟晚舟被拘留激怒了中國，並加劇中國與加拿大和美國的關係，中方揚言加拿大若不立即釋放孟晚舟，將造成嚴重後果。市場也擔心，此案會使中美日益激烈的貿易戰更加惡化。

孟晚舟獲保釋之後，美方必須在接下來的60天，決定是否祭出引渡申請，申請將孟晚舟移送到美國受審。而美國總統川普11日接受《路透社》訪問時說，有需要時會介入孟晚舟的司法案件。

「如果認為是對國家好的，為了有史以來最大規模的貿易協議 — 那可是非常重要的事 — 也為了國家安全，只要認為有需要，毫無疑問，我會介入。」川普也說，不排除釋放孟晚舟：「很多事都可能發生。這是談判的一部分。我們會先跟司法部談談，很多人會參與其中。」

問及會否將孟晚舟引渡到美國時，川普表示他想先看看中國的要求。不過，他又補充說，華為以至很多中國公司的手法都令人不安。

華為被質疑是中國政府的資安打手，美國正在推動盟友以國家安全為由拒絕華為的5G網路技術，目前至少有5個國家（美國、英國、澳洲、紐西蘭、以及今年12月剛跟進的日本）針對華為下達禁令，政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）11日更進一步表示，日本、澳洲、紐西蘭和英國正在進行一項共同戰略，以阻止華為進入5G網絡。

Photo Credit: Reuter/達志影像

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核稿編輯：楊士範