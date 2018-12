回收綠報報#50｜臺灣資源回收表現亮眼，受邀赴法分享推動經驗

展現環保署回收基管會結合社區民眾、回收處理業者,地方政府清潔隊的共同參與,建構回收循環再利用體系的20年成果展-「循環再生 回收基金20年特展」,雖已於2018年8月25日落幕,但獲得的迴響不僅國內民眾給予高度肯定並留言分享〝讓孩子在這暑假有最豐碩、好玩的活動〞等意見回饋之外,開幕當日參加的外賓也對展覽相當驚艷。法國在台協會更於特展結束後,拜訪環保署回收基管會,邀請出席超過100個國家7萬3,000多名專業人士參加的法國里昂「2018國際環保技術設備展(Pollutec)」40週年特展,並於研討會中,進行專題演講。

圖說:回收基管會宋欣真副執行秘書於研討會專題演講(圖片提供/環保署回收基管會)

可見臺灣20年來資源回收工作,在全民隨手分類資源回收的好習慣,以及地方環保機關共同建構的資源回收體系與產官學研的創新研發動能,構築出循環再利用成果,已透過「循環再生–回收基金20年特展」,讓世界看見臺灣。

圖說:與法國奧弗涅-隆-阿爾卑斯行政大區(Auvergne Rhône-Alpes)Eric Fournier副區長合影(圖片提供/環保署回收基管會)

循環經濟當道,臺灣早已踐行

臺灣資源回收成果不是一蹴可及,而是靠著累積20年的經驗,積沙成塔,從推行「資源回收四合一計畫」開始,逐步踏實前進。期間也經歷波折,包括遇到國際原物料價格低迷,連帶影響資源回收個體業者撿拾進入回收體系的意願等事件。為突破困境,回收基管會積極推動建構村里資源回收站與循環經濟資收大軍策略,讓民眾可透過村里資源回收站進行資源回收物的回收,增加多元回收管道之外,同時也讓民眾藉由做回收,獲得兌換民生用品或加值行動票證的實質回饋,達到「民眾享回饋、村里多經費、資源零浪費」的多重效益。此外更以短期聘僱方式,僱用資收個體業者組成循環經濟資收大軍,協助執行資源回收物的整理及細分類工作,有效穩固資源回收體系。

此外,藉由回收基金投入創新研發,促進再利用產品的高值化,從市場的供需面自然帶動回收價格,引導踐行循環經濟,例如:今年世界盃足球賽 (2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA),參賽的32個國家隊中,就有16隊的球衣是採用臺灣遠東新世紀回收寶特瓶製成的環保紗製作而成。而工研院研發的「廢液晶面板再利用處理系統」更是獲得科技產業界奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards),甚至優勝奈米獨創環保剝錫與剝金技術,將電子廢棄物中的金、銀、鈀、銅、錫等金屬分別提煉出來。這些都是廢物變黃金的有力證明!

圖說:工研院「廢液晶面板再利用處理系統」展示情形(關鍵評論網 攝)

站上國際舞台,將成功經驗分享世界各國

在民眾與這些可謂「臺灣之光」的綠色企業及地方清潔隊,甚至是默默耕耘回收再利用的資源回收產業等同心合力的努力下,臺灣在資源回收工作上的亮眼表現,持續被國際所看見,譬如享譽國際百年,發行量超過140萬份的英國經濟學人雜誌,於2018年9月28日刊出臺灣在垃圾處理及資源回收的成果,更在最後以大部分的國家還有好長一段路,才能仿效臺灣(Most have a long way to go before they emulate Taiwan)作為結語,彰顯出臺灣經驗在世界的領先情形。

其實早在2013年11月29日紐約時報就曾以臺灣在資源回收中占有一席之地(Short on Space, Taiwan Embraces a Boom in Recycling)發現了臺灣在資源回收上的努力,後來華爾街日報在2016年5月17日,以大篇幅方式報導,臺灣是垃圾處理的天才(Taiwan: The World’s Geniuses of Garbage Disposal),讚嘆臺灣資源回收的成果。

今年回收基管會為慶祝全民參與資源回收,特別舉辦的20年特展活動,更是成功讓各界看見臺灣的資源回收。這次出席11月27到11月30日在法國里昂舉辦的「2018國際環保技術設備展(Pollutec)」40週年特展,以「資源回收20年,棕色到金:臺灣環保署資源回收管理基金管理會的經驗(20 Years of Recycling, Brown to Gold: The Experiences of the Recycling Fund Management Board, EPA, Taiwan)」為題,由環保署回收基管會副執行秘書宋欣真進行專題演講,宣傳臺灣在資源回收工作上的推動經驗,讓臺灣資源回收經驗,行銷到歐洲。讓更多人知道臺灣這個福爾摩沙島在環保施政上的努力。更藉由Pollutec 40週年特展這個平台,首次辦理的循環經濟高峰會,與各國代表交流臺灣在循環經濟經驗與成果。

圖說:與聯合國環境署國際資源部Peder Jensen秘書長合影(圖片提供/環保署回收基管會)

共同攜手努力,展現領先世界的環保能量

臺灣地狹人稠,天然原物料的供給並未充裕,環保署回收基管會透過建構臺灣資源回收體系的四大支柱,法令制度、經濟誘因、創新研發及網絡合作,創造出資源回收率52.51%,以及許多讓人驚喜的綠金產品及技術,甚至挺過原物料價格低迷等危機造成的衝擊。屆滿20年的今年,民眾資源回收的習慣,讓臺灣「循環經濟」議題更加發光發熱,成功讓國際看見臺灣。未來希望繼續透過民眾每雙做回收的手,以及產業創新不懈的研發動能,讓臺灣持續在國際間創造更多綠色奇蹟。Keep recycling, make more green miracles happen in Taiwan!讓臺灣值得讚嘆的環保實力及研發能量,聞名全世界!

