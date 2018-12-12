【董恒秀專欄】加斯巴之夜、一戰、音樂會

今年11月9日鋼琴家陳瑞斌在國家音樂廳演奏拉威爾的鋼琴組曲《加斯巴之夜》，是我第一次聽到這首曲子的現場演奏，聽得真切又驚心，特別是最後一曲的〈史卡波〉，讓我強烈感受到低音演繹像交響樂團的音響，彷如火山低鳴，聽得我額頭冒汗！音樂會結束後接下來兩天我沉在樂音的世界裡，出不來。

現場聆賞鋼琴名家演奏高難度技巧的曲子，真是享受！看著鋼琴家的雙手美麗幻化，繁複裡層次分明，又夜空的火花四射，沈如地鳴，輕如水滴晶落。好美啊！

〈史卡波〉 詭靜寒美的月夜

一抹黑影

拂過月光的驚訝 像一隻黑色的玄秘

史卡波墊著腳尖

單腳旋轉

夜氣騷動

盪著漣漪 天空寶藍洪荒 霎時恐懼

從地心襲來

大山震動

彷彿巨人跨著龐步

黑壓逼臨 恐懼張著黑暗吞噬

瞬間史卡波如煙消失

而我們的心

卻懸在歌德教堂的尖頂

燦碎抖動 〈絞刑台〉 死亡

在絞繩上

歇著 八度

音型 固定 鐘聲敲著

落日的

血紅 〈水之精靈〉 愛情

是一滴明亮的清澈

水之精靈帶著它

在清泉

在溪澗

珠轉瑩晶 也到海之小島的岸邊

她要把這滴清澈

獻給她傾心的凡人 啊，凡人已有塵愛

被拒的水之精靈

訝然轉身

濺起清碎的愛情的水花

叮噹燦亮

1908年拉威爾將法國詩人Aloysius Bertrand於1842年出版的《加斯巴之夜》詩集，寫成同名的《加斯巴之夜》鋼琴曲。我在聆賞了現場演奏後一直有詩的感覺，腦海裡也斷斷續續浮現詩句。 原曲的次序是I. Ondine水之精靈；II. Le Gibet絞刑台；III. Scarbo史卡波，不過我的感受書寫次序是倒過來的。

好的音樂家讓人恢復聽覺，就像這次，還有許多次音樂會的聆聽經驗。不是聽現場的也一樣。我永遠不會忘記唸大學時住陽明山，一個人聽著布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲的經驗。音樂響起，好似看到陰鬱的冬空，灰雲冷著沉涼，然後鋼琴聲如起自深靜的溪水，清泠著心的低語，非常乾淨，像一朵純白的抒展。

在這場鋼琴音樂會結束後第三天一早醒來，突然想看戰史名家Sir Basil Henry Liddell Hart（中譯李德哈特）的名著《第一次世界大戰戰史》。其實多年前已閱讀了這本近800頁的書，只是看到一百多頁的「馬恩河會戰」就停止不前了。

1918年11月11日第一次世界大戰結束，距今剛好是100年。鋼琴家陳瑞斌這場名為《愛與和平 紀念大戰100年》的鋼琴音樂會，開啟我對拉威爾極大的好奇，雖然大學時就已喜歡他的《波麗露》，但對他的生平不甚清楚。 一戰的爆發讓這樣的音樂名家40歲從軍，使我想進一步瞭解一戰的歷史，也因此終於把這本戰史從頭看完。

Photo Credit：麥田

這本戰史的中譯本是我的忘年之交林光餘先生所翻譯。十足音樂人的他卻也是戰史翻譯名家，光餘先生曾擔任省交（現為國台交）、北市交副團長兼指揮，早年是省交首席長號演奏家。可說是個奇人的他，會去買輕質木材親自製作一個人大小可以飛上天的無線電模型飛機，也會作吉普車、半履帶裝甲車、老式BMW摩托車模型，談起飛機、戰車、四輪傳動的車子知識豐富，他也有輕航機的美國駕照，開車技術一流。

所以他的戰史翻譯不會出現不專業與奇怪的用語，更何況出身書香之家（父親林本教授創立師大教育系與教育學院）又曾公費留美，因此中英文俱佳。當然他在我家親自示範指揮給我們看，告訴我們指揮的知識，更是幸福之事。

如果我沒記錯，陳瑞斌先生10歲時就曾與台北市立交響樂團合作演出。

再回到拉威爾。1914年8月德國入侵法國，爆發第一次世界大戰，當時正在寫作《鋼琴三重奏》的拉威爾，為了從軍保衛法國，原計畫5個月寫的曲子，以5星期完成。因為個子瘦小（體重僅48公斤），覺得自己適合當飛行員，卻因年齡（39歲）與心臟有點小狀況遭到拒絕。不死心的他一再嘗試，1915年終於如願從軍，不過不是當飛行員，而是擔任第13砲兵團的卡車駕駛。拉威爾的職責中包括具有致命危險的於夜間在德軍猛烈的砲轟中載運彈藥和汽油。

音樂家拉威爾擔任卡車司機所赴的戰場，是一戰期間作戰時間最長、戰況極其慘烈的凡爾登之役，這場會戰從1916年2月21日打到12月15日。德軍在第一天就發射了超過一百萬枚砲彈，目標是造成最大傷亡，癱瘓法國的心臟凡爾登，放盡法國的血，使法國退出戰爭。

在德國重砲封住所有大路下，僅有一條從巴勒都克（Bar-le-Duc）到凡爾登的道路是暢通的，這條路後來被稱為「神聖之路」。拉威爾就是駕駛他的卡車在這條路上載運重要物資給前線作戰部隊。他曾留下文字記錄在這條路開卡車的一次經驗：

整整一個星期，我日日夜夜在開車－沒有照明－在令人難以置信的道路上行駛，載重往往是我的卡車允許的兩倍。即便如此，我仍須快速行駛，因為這一帶都在槍火的射程內。Adélaïde和我 — Adélaïde是我的卡車－躲開榴彈攻擊，但可憐的她無法繼續前進，並且在不可停車的危險區域丟失了她的車牌，絕望中她在森林裡掉了一隻輪子，於是我就在那裡當了10天的魯濱遜，直到有人來救我。

拉威爾自願從軍想當飛行員這件事引發我的好奇。飛機在當時是很新仍在發展中的空中運輸工具，1914年軍用飛機比例微乎其微，一戰法國大元帥福煦（Foch）在1912年一次觀看飛機表演時說： 「這是一種很好的運動，但對於陸軍，飛機毫無價值。」大戰開戰初期飛機僅從事目視偵察的任務，當時「沒有一方有空戰與轟炸的企圖。」1915年才有戰鬥機出現，1917年空中編隊方取代獨行俠式的大膽拚鬥法，一直要到1918年6月才正式有獨立空軍，也就是英國皇家空軍的成立。

或許身型瘦小不是想當飛行員的唯一原因吧？駕駛新穎的運輸工具在空中從事偵察與作戰，是少數人才有的機會，頭腦極好又冷靜精準的拉威爾（史特拉文斯基曾以「最完美的瑞士鐘錶製造者」形容他），除了有保衛法國之心，應該也對飛機極感興趣並帶有英雄式的浪漫想法吧？若他真的當成飛行員，不知會寫出怎樣的曲子？法國軍方當初實在不應該拒絕他的這項申請。

Photo Credit：Wikimedia @ public domain

事實上拉威爾未死於戰場真的命很大。他從軍期間（1915與1916這兩年）正是法軍死傷最慘重的時期，而且許多是不必要的犧牲。1912年被任命為參謀總長的霞飛將軍（General Joffre）在大戰期間以「攻到極限」做為作戰最高方針，認為有勇氣的軍隊，毋需擁有充分的武裝來保護他們的身體。所以，法軍就盲目上刺刀衝鋒，然後遭德軍機關槍掃射。

而一戰之所以打成「戰壕僵局」，主要是因為機關槍配合鐵絲網造成，這個僵局的打破全賴英軍對戰車的運用，而戰車的出現亦改變了戰爭的面貌。

我看這本一戰史澄清了此前一個不正確的認知，過去總認為戰爭必然死傷慘重，而一戰的西戰場主要在法國，因此法軍必然死傷最多（死亡人數是1,397,800人）。 不過造成大量傷亡的主要原因，根據李德哈特的說法，是法國將領無知與錯誤的戰爭觀念，他們拒絕新穎的觀念與思考，也不愛惜士兵的生命，而是以白紙黑字的命令讓士兵的鮮血與生命貫徹他們的意志。1917年法軍兵變事件，反應將軍的無能與草菅人命的作法。

霞飛的消耗戰略造成的無限損失，終於在凡爾登之役後去職，繼任的倪維爾採取不計後果的攻勢亦帶來1917年法軍兵變事件，最後在貝當（Henri Philippe Petain）出任參謀總長後才整個扭轉局勢。他以一個月的時間乘車走遍前線，傾聽並要求官兵說出心中的怨憤，也讓休假制度規律化，勤務輪班方式趨於平等。同時進行整訓與重訂如何以火力節省人力的戰術方針。他以一年的時間讓法軍改頭換面。

在法軍休養生息的這一年，作戰的重責落在英軍身上，而以英軍為主力的索穆河戰役可說拯救了凡爾登。《第一次世界大戰戰史》作者李德哈特曾親歷索穆河戰役，後因受傷與毒氣攻擊被迫撤離前線，他一直要到1927年才退伍。1916這一年，作曲家拉威爾在凡爾登會戰奮不顧身開卡車運送軍需物資，而戰史名家李德哈特也在索穆河之役奮戰。皆曾受傷的兩人最後都存活下來，並繼續為人類的文明增加厚度。

一戰終戰100年後，我在台灣讀著由我的好友音樂人林光餘翻譯的《第一次世界大戰戰史》，而鋼琴家陳瑞斌則在台灣巡演紀念一戰終戰百年的鋼琴音樂會。雖然我們與一戰不管在空間與時間皆距離遙遠，卻也因為一場音樂會而有了音樂與戰史奇異的溶光，藝術與烈火下發人深省的沈思。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航