木馬屠城記：華為對台灣的威脅有多大？

文：Wendell Minnik（美國《國家利益》，作者目前是駐台北的記者，他20年來專注議題為亞洲的軍事安全，曾出版過一本書，以及發表過超過1500篇專文。從 2006 至 2016 年，他是美國華府《國防新聞 Defense News》的亞洲辦公室主任。他還編輯了超過10本有關中國國防的專書）

譯：觀念座標

台灣對國家安全的注意，似乎比不上它的保護者——美國。特別是，當然人們發現，華為科技公司已經在這個人口2300萬的自主島嶼，開了第一家店面。

總部設在中國深圳的華為，4月在台北生出了第一個「破口」（譯註：作者用帶狀皰疹〔shingle〕形容此破口）。該公司的公關，正在全力運作：包括板橋車站誇張的聖誕佈置。華為主題明顯處處存在，包括小火車、以及用來裝飾大型聖誕老人的華為商標。連我的孩子，都為此感到雀躍。

這家電信公司與中國解放軍、國安單位有深厚的淵源。中國國營的中國移動集團，是華為的最大股東。基本上，華為是北京政府科技監控（譯註：作者用「歐威爾」形容）的手臂之一。中國正在打造一個廣大全面的監控國家，根據你對共產黨的態度及意見，會幫你打「社會分數」，如果你的分數太低，你的孩子將無法上大學。

Kitsch Liao是一位台灣的網路安全專家，他說，華為已經（在通訊設備中）打造了一個「後門」，可以用來蒐集資料，以及發動網路攻擊。

即使中國一再威脅要侵略台灣，台灣依舊跟華為做生意。2005 年，華為的香港部門在台北設立分公司，雖然十個月後，該台北分公司被政府關掉，但在 2012 年，華為的設備赫然出現在台灣電信服務提供者的主要網路中。

2013 年，台灣的最高國安單位——國家安全局——企圖令政府羞愧警覺，因此公布華為在台灣市場的擴張資料，華為的客戶竟然包括法務部調查局（相當美國聯邦調查局）、連台灣總統府都在手機通訊中使用華為的網路卡。

網路安全專家Liao先生說，（國安局）這種做法太天真了，因為根本不需更多的證據：只要到駭客的常用的搜尋引擎「Shodan」打入「Huawei（華為）」、「TW（台灣縮寫）」，就會顯出台灣到處都是華為設備，包括（可用來監視的）網路攝影機。

「基本上，華為以及中興的產品，即使能排除中國後門，也是不安全的。」他說：「我認為，政府單位以及包商，應該建立嚴格的法規，來管理中國製造的個人電子產品，並且對未經授權使用中國產品處理政府檔案的行為，加以重罰。」

他還說，國安局的第五辦公室（主管智慧科技與電信安全）應該「加快公布相關技術情報，以教育說服台灣公眾這樣的威脅。」

澳大利亞與紐西蘭，基於網路安全以及擔憂被監控，已經禁止與華為公司做生意。現在，加拿大、英國正在重新評估與華為的關係。本週稍早，英國情報單位軍情六處（MI-6）的Alex Younger警告華為對國家安全的威脅，特別是該公司5G設備的情資監控部分。

澳大利亞、加拿大、紐西蘭、英國、美國，是所謂的「五眼」情治聯盟。台灣不是這個情治聯盟的成員，但仍從台北陽明山配合搭建情資天線設備。在屏東的設備，則是由台灣國安局、與美國國安局共同管理。

美軍也使用台灣在梨山的早期雷達警報系統，這個系統從台灣西方面對中國，是世上最有效的監測工具，能同時追蹤1000個目標——從彈道飛彈到任何例如飛機、巡弋飛彈等空中目標。這個雷達的監控範圍，可以遠及中國內陸八百公里，提供監控中國解放軍的寶貴情資。

文章來源：Huawei: A Trojan Horse Inside Taiwan?（The National Interest）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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