不戰而敗的兩岸心戰（八）：說什麼夢迴大清，現在根本就還是大清

筆者一連發表七篇文章，談到我國、我軍在心理作戰上的許多困境，也試圖提供一些經驗與方案。但就算找得到問題、提得出建議，就真的能改變現況嗎？恐怕很困難，因為我們有更深一層的東西腐壞了，導致任何變革倡議都會承受非常巨大的阻力。

制度、風氣、人，決定了我們和現代國家的差距

制度決定風氣，風氣決定人，人決定新的制度。每個單位的問題都是人的問題，但人的問題其實是這樣循環產生的。

在我們國家，政戰是人的工作，人的問題當然是政戰的權責範圍。要處理人員與組織的問題，制度自然是關鍵。人留不住、被逼住院了、被逼死了，不去檢討組織制度，反倒去檢討心輔工作，這對於經營者、管理者而言是非常大的罪惡。

制度、風氣、人，三個東西合在一起，決定了我們會打敗仗，決定了我們和「現代國家」之間決定性的致命差距。

在這個時代，國與國之間的武器與科技或許存在差距，但那是有限的差距，了不起就是拿二戰的武器對上當代的武器，不會有大到像穿越劇一樣的落差。何況，拿爛裝備的一方也不一定總會打敗仗，不然抗戰、韓戰、越戰、阿富汗戰爭不會是這種結果。

制度、風氣和人，才會真正看到國與國之間的時代差距，差距大到像在看穿越劇，就像送美軍的綠扁帽回到三國時代打黃巾賊一樣。

很多人可能不知道：甲午戰爭的時候，清軍的武器比日軍還要先進。清軍的槍枝性能比日軍好，野砲比日軍多，主力艦比日軍大，歐洲教官指導下的戰術戰法也不輸日軍，更不用談人口與兵力上的優勢。但那場戰爭的結局，大家都知道：清軍輸到脫褲，一路被人家打得不要不要的，台灣和澎湖被割讓給日本。

威海衛陷落丁汝昌獻降圖（實為北洋水師管帶薩鎮冰獻降）｜Photo Credit: 右田年英 Public Domain

小時候唸書時沒想懂，為什麼清末的八旗軍會腐敗到把操演當成年度性的大作秀，根本打不了仗；為什麼後來清朝買了一堆洋船洋砲，還是被外國當成塑膠在打。長大後看了自己國家，才終於緩然大悟：啊，原來就是這樣啊！

什麼夢迴大清，現在根本就還是大清。

中國幅員那麼大、財力那麼雄厚，要不是共軍比我們腐敗很多，我們早就完了。為什麼我們心理作戰已經完蛋了？正是因為我們的心戰部門一枝獨秀，比腐敗的共軍還要更加迂腐無能，變成整道防線上最大的一個突破口，也是第一個因為交戰而暴露出來的弱區。

如果可以，我希望國防部不要只紀念抗戰勝利70週年、八二三砲戰60週年，也要記取失敗的教訓，只有成熟的國家才會坦然紀念過往的失敗。明年應該要紀念一下國共內戰失敗70週年，警醒全軍不要重蹈覆轍。今年這一整年的兩岸心戰攻防，我們輸得像國共內戰一樣慘。如果真的有把70年前政戰工作慘敗的教訓記取起來，今天不該玩成這樣的。

好的制度有自我修復能力：發現問題、提出問題、解決問題

好的制度會鼓勵組織基層透過實作去發現問題、提出弊端，據此調整裝備、編制，並且訓練出一批能符合需求、解決問題的人。這樣的體制可以在任何時代克服任何困境，讓國家得以生存下來。羅馬一度差點被迦太基滅亡，但最後是羅馬贏了，迦太基亡國了。不是因為羅馬出了比迦太基的漢尼拔更厲害的天才，是因為羅馬優良的制度讓次佳的人才發揮出了超越天才的戰力。

優越的體制，讓羅馬能在有限的時間內發現問題，給人嘗試、創新甚至犯錯的機會，最終摸索出克服危機的辦法；優越的教育，讓羅馬有一群能理解問題、公開思辯並依循理性解決問題的人才；優越的人事，讓羅馬的專業人才有機會依靠實力去坐上正確的位置。所以羅馬贏了，制度造就了軍事上的勝利。

Photo Credit: AP/達志影像

我們的制度呢？這邊不談全國、不談全軍，光看國軍心戰大隊近一年來的情況，就糟到足以出一本專書來探討了：

失敗的體制，讓所有人每天面對大量無用而且失敗的工作成品，卻沒人敢說出真話，因為真話難聽，長官討厭聽真話。受體制遴選前來的管理者，本身偏偏就是最外行的人，對官場權術高度依賴，情緒管理上卻又極度失敗，帶領大家愈走愈偏、愈走愈錯的同時，所有人卻都只能選擇講漂亮話來明哲保身。國王沒有穿衣服，但是不能說──如果你還想繼續幹的話。這樣談何發現問題？談何解決問題？

為什麼筆者今天被迫要用公開發表文章的方式來指出問題？因為如果不用這種方式，底層幹部幾乎沒有反饋意見、調節體制的可能性，就算反映了也不會被正視，裝睡的人叫不醒，體制有「為現況辯護」的強烈偏好，提出問題的人反而會被視為有問題的人。

失敗的教育，人員訓練脫離實務需求，變成例行性的交差了事與經費核銷。本來應該「一專多能」，在專業精通之後再培養多元能力。但近來錯誤的實踐卻是「放空一專，光搞多能」，底層執行者要學的花招愈來愈多、愈來愈花俏，甚至不惜荒廢掉核心任務的執行能力，變成「無專也無能」。

以中共為對手的敵情蒐研部門，裡面卻沒幾個人懂什麼是社會主義，沒幾個人搞得清楚活生生的對岸民眾在想些什麼。這是既有體制下選員方式所造就的根本弊病，亟待透過系統性的教育訓練來改善。但教育訓練的方向卻不是這些，人員時間、精力都一股腦地放到新系統、新軟體、新裝備的操作上，不惜擠壓既有任務的遂行、犧牲成品的品質。手上道具愈來愈多，但都不太會用，加上常識嚴重缺乏，根本不知道要把道具用在哪裡。

上等的教育是教你「做對的事情」，次等的教育只教你「把事情做對」，最差勁的教育實踐是「選了一個錯的事情、錯的方向，要你把事情做對，做不對就怪你能力不足」。教不出能為體制把關、除錯、保養的人，卻教出好多無條件替體制辯護的人。

失敗的人事，讓外面的專才被擋在門外，裡面的專才忙著後悔和出逃。決策者既然不打算選對的事情來做，自然就會經常性地把不對的人擺到不對的位子上。領導國家核心的功能性部隊，卻用對待車、兵、化、工、通的邏輯在對待稀缺專業。

把沒有對應能力的人丟到重要崗位上，就好像把一條魚丟到地上逼牠爬樹，拿「交織歷練」當藉口，把全局成敗當兒戲，把在第一線作戰的部隊當成幹訓班。不惜「以急濟緩」來做交織歷練，卻也沒有獲得「訓練」的成果，再好的魚使出渾身解數都依然學不會爬樹。習慣性地將調職當成「壓事情」「搓事情」「息事寧人」「權鬥角力」的工具，讓任職制度完全失去選才用能的作用。

對於一支部隊而言，最差勁的內部管理不是軍紀狀況百出，而是讓這支部隊「完全失能」、喪失實用性，變成一支公然糟蹋人民納稅錢的部隊。三天兩頭擺一次陳展給參訪班隊看，頻率高到匪夷所思，讓工作的神聖場域淪為觀光景點，展示板與解說圖簡直被看得比工作成果還重要。

這樣金玉其外、敗絮其中的心戰大隊，怎麼可能打得贏當前的兩岸心理戰？不要說共赴國難，用來應敵的核心部隊淪落到這種狀態，卻無人意識到要插手糾正，這本身就是國難。

只會做事、不會表現成效的幹部，那叫作老實、叫作笨。他們官途坎坷，而且會為了自己對於專業的堅持而觸怒上級，最終隨著時間遷移而被體制汰除。這種人非常多，國家其實很需要這些人，只能說「可惜」。

不會做事、光會作秀而仕途亨通的官吏，那是可惡、可恨。不要說每個國家都是這樣，有生存壓力的國家會優先汰除無能的人，而不是優先汰除不討喜的人。這種人也不少，通常會撈到個不錯的位子，但國家眞的一點也不需要這種人，只能說「可嘆」。

非但不會做事，而且還會帶來巨大的破壞，靠著分化團結與打壓異己來進行領導統御，對國家的傷害猶如敵國臥底的間諜，這就真的是「其心可誅」了。如果這樣的人反倒能在官場上卻能處處得意、平步青雲，那就更需要去深究「到底哪裡出了問題」，為什麼我們的體制能允許這些人發揮猶如秦檜一般的效果？

Credit: Reuters / Tyrone Siu

落後會讓一個國家付出代價，尤其那些無法發現自己落後的國家

筆者此篇所言，不知道會讓多少國軍同仁讀後心有戚戚焉。筆者是陸軍出身，相信三軍各單位都可能存在這些問題，只是程度輕重差異而已，這不是居上位者一人一職、一朝一夕就能改變的。但如果上述的制度面弊病密集發生在中央單位，而且情況比地方更加慘烈，那就是整個體制重大的危機與災難。

基於職務之利，偶有幾次機會接觸到美方人員，或者輾轉得知一些美軍、星軍的言行與評論，經過瞭解與思考後，筆者每每都會有很巨大的震撼。那種震撼就像1853年日本人在江戶灣第一次看到美國龐大黑色蒸氣船來航一樣，在國家力量的交界上看見了巨大、令人無地自容的落差。

美國人有一套鼓勵人們從實務經驗中發現問題、提出需求的體制；美國人有一套依據真實需要來進行訓練的教育模式，他們的教育鼓勵創新、鼓勵反省；美國人為自己創造出了全世界最豐厚的人才庫，因為他們敢用人才、肯用人才、尊重人才，所以人才會源源不絕地誕生，別國的失意人才會被美國吸引過去。

真正見識到我們作法的外國專家，無奈於我們的顢頇，看不起我們的死要面子、不要裡子的官僚作風，看不起我們浪費紙張印資料、做表面工夫，像在看停留在上個世紀的野蠻國家一樣。我們落後美軍多少年？10年？30年？還是70年？在某些方面，我相信起碼差了人家100年。

把人送去美國、學美國的東西，如果沒辦法把美國人的制度與文化帶回來，到底又能學到些什麼？ 學到了外軍的準則，我們有沒有好的制度去實踐它？學到了時髦的英文單詞和新穎概念，我們有沒有好的制度去把它複製到自己的國家？

舉例來說，美國人的戰略溝通是一套能為國家爭取利益、需要謀略與跨部門整合的宏大概念，我們把東西學回來後，卻把重點放在如何於記者會上回答問題。為什麼會這樣？

這是作法之於制度的問題，就像是花朵之於土壤、魚之於水域。

再好的花朵插在餿水裡都只會變成垃圾，再好的魚丟到樹上都只會變成屍體。力戰而敗是非戰之罪，不戰而敗是制度註定。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航