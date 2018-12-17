《東京小路亂撞》：東京唯二僅存路面電車，東急世田谷線之旅

文：張維中

世田谷線路面電車

將一座城市劃入鍾愛領域的理由有很多種，於我而言，凡是有路面電車奔走過的街市，就已率先取得了入場券。

喜歡城市裡的路面電車。在雜沓人流中、喧囂街坊之間，路面電車與城市的街景融成一體。不似一般電車拖著長長的車廂呼嘯而過，路面電車總以不疾不徐的速度，緩緩滑過地表。屬於匆匆城市的一景，卻又彷彿以如此悠緩的身姿，提醒快步調的都會人，生活，請慢行。

路面電車所經路口，人車都得停駐讓步，在這都會鐵道多數已地下化的年代中，或許有人覺得麻煩費時，我卻以為是得以讓我們停駐腳步的機會，於暫停中來一次情緒的換氣。

東急世田谷線：東京唯二僅存路面電車

在二十世紀前葉，東京都內的路面電車曾是主要的大眾運輸交通工具。直至一九七○年代由於地下鐵、電車和自用車的普及後，才逐漸撤除。如今，都內剩下的路面電車僅有兩條，一條是都電荒川線，另一條則是東急世田谷線。

「世田谷線」正式全名為「東急世田谷線」，屬東急鐵道公司旗下的電車路線，縱貫世田谷區東部的鬧區與下町，與「都電荒川線」並列為東京都內兩條僅存的路面電車。

世田谷線全長僅五公里，起站為三軒茶屋站（接東急田園都市線），迄站為下高井戶站（接京王線），共十個站，每一站之間的距離都不到一公里，搭完全程只要十七至十八分鐘。

在這短短的距離當中，沿線卻展現出風格迥異的各站特色。例如三軒茶屋是十分繁華，深受年輕人和上班族熱愛的飲食街，但中間各站卻充滿老街下町風情，到了終點站下高井戶，有著繁華的現代商店街，同時又存在著站前市場的傳統昭和風味。沿途更有多個如松陰神社、豪德寺等重要的歷史據點與名勝地，展現東京豐富多元的樣貌。

LITTLE NOTE

路面電車vs.一日乘車券（DENSHA & TICKET）

雖然所有在地面軌道上走的電車，廣義來說都是路面電車，但一般來說日本人對「路面電車」的定義是叮叮車或輕軌電車。都電荒川線的軌道採用「併用軌道」，也就是軌道直接埋進道路中，與一般車輛共用馬路；至於世田谷線則已全線鋪設了「專用軌道」，也就是一般常見的電車軌道形式。

搭乘世田谷線散步之旅，可購買十分划算的一日乘車券。只要日幣300圓，一天之內可任意上下車。不買一日乘車券的話，每次搭乘就要日幣150圓。售票地點在三軒茶屋站、上町和下高井戶進站櫃臺。

A.三軒茶屋站：世田谷起站，聚集六個商店飲食街

三軒茶屋、二子玉川和下北澤這三地方，經常被票選為世田谷區內最想居住的地方前三名。三軒茶屋站是世田谷線的起點，也是田園都市線的一站，僅距離澀谷兩站，平常白天多見學生出沒，傍晚以後的站前商店街則是上班族聚餐、小酌的熱門據點。到了假日，附近公園則常見家族或年邁的長輩們散步的身影。

世田谷區域實行委員會十年來，積極將三軒茶屋打造成一個藝術小城。每年秋天會舉辦「三茶de大道藝」嘉年華活動，有遊行和跳蚤市場，將這裡營造出成功的社區互動，同時還吸引外地的人潮前來。

車站周圍，白天看起來像是普普通通的辦公區，夜幕低垂以後，站前商店街則搖身一變，成為上班族聚餐、小酌的熱門據點。

Photo Credit: 原點出版社 三軒茶屋站採用拱廊式建築，很有歐洲小站的風貌。

洋腸小徑的街坊中，匯聚了六個商店街，如此密集，是三軒茶屋的特徵。這些商店街包含了鈴蘭通（すずらん通り）、ECHO仲見世商店街、有樂（ゆうらく）街、仲道（なかみち）街、商榮會商店街，以及世田谷線三軒茶屋站所在地，Carrot Tower與三和會拱廊街。

很少會有一個電車站前，像是三軒茶屋站一樣，在幅員不大的腹地內，卻同時坐擁如此多個商店街，而且幾乎全以餐飲店為主。對於愛探勘日本國民美食的深度旅人而言，這裡絕對是一大挑戰。

三軒茶屋的地標是二十七層樓的商業複合設施Carrot Tower（キャロットタワー），進駐TSUTAYA影音、銀行等公司行號，另有文化空間經常舉辦演講或藝術展覽等活動。大樓地下可從田園都市線的三軒茶屋站，直通世田谷線月台。

世田谷線三軒茶屋站採用拱廊式建築，很有歐洲小站的風貌。搭配著暖色調的圓球立燈及紅磚瓦外牆，飄散出一股懷舊的氣氛。

B.若林站：不可錯過的平交道──「若林踏切」！

路面電車東急世田谷線從三軒茶屋站出發後，下一個最主要的景點是「松陰神社前」站。大部分關於此沿線風光的介紹，多半都是這樣規劃的行程。不過，對我來說，在抵達松陰神社前，其實還有個私心必訪之處。那或許也是對喜歡路面電車之旅的人來說，不可錯過的東京一景。這地方叫做「若林踏切」。

日文「踏切」為平交道之意，若林踏切的所在地，是在三軒茶屋之後的西太子堂和若林兩站之間，與「環七通」道路交叉的鐵路平交道。

一般的鐵路平交道都會有柵欄，電車來的時候，柵欄就會降下。不過，若林踏切卻是一個沒有柵欄的平交道。電車通過時，馬路的紅燈亮起，四線道上的車子就得全部停下等候。

大概因為沒有平交道柵欄之故，遠遠看起來，行駛過這一路段的世田谷線電車不像是跑在鐵軌上，更像是跟著路人一起走在斑馬線上。如此的光景，雖然在都電荒川線與江之島電鐵的沿線幾乎都能見到，但想要在世田谷線上看見的話，卻只能在這裡。因此便成為了日本鐵道迷，拍攝世田谷線時的熱愛據點。

相關書摘 ▶《東京小路亂撞》：不可不知的錢湯文化，入浴基本須知與禮儀

書籍介紹

本文摘錄自《東京小路亂撞：走進東京的骨子裡，撞出東京散步人的日常風景！》，原點出版

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作者：張維中

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這一次，張維中為大家挑選出的散步路線，都是他尋常生活中最偏愛的東京生活圈。書中提供有條理的路線安排，以及景點所在地圖，讓來東京旅行的朋友在最短時間，可以掌握並規畫好自己的一日東京。

Photo Credit: 原點出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航