《東京小路亂撞》：不可不知的錢湯文化，入浴基本須知與禮儀

文：張維中

在展現日本風情的多彩光譜中，錢湯文化必然是一環極為傳統卻不褪色的絢爛色調。錢湯，せんとう（SENTOU），所謂的日式大眾澡堂，在許多日劇、電影、漫畫或小說中，是經常出現的生活場景。

錢湯最初會盛行，是因為早期日本家庭大多沒有完善的浴室，且缺乏電熱水器，想泡澡不是件方便的事。但原以為在家庭的衛浴設備趨向完善以後，錢湯會漸漸地消失殆盡。然而，歷經百年歲月的流轉，時至今日，愛泡澡的大和民族依然讓錢湯文化延續下來。

不可不知的錢湯文化

東京錢湯的歷史可追溯到四百多年前。一五九一年，東京的第一座錢湯在日本橋一帶誕生。當時，德川家康從大阪率領大批人馬移居到關東，開啟大興土木的江戶建設。為了讓施工職人在一整天工作結束後能就近盥洗， 於是決定建造大眾澡堂。在當年還存在的「錢瓶橋」畔，東京的第一座錢湯「伊勢與一」正式誕生。

東京最初的錢湯，大多數以「桑拿」（蒸汽浴）的形式為主，直到進入明治年代，浴池形式的錢湯才漸成主流。昭和年代則是錢湯的全盛時期。最鼎盛的時候，東京就有兩千七百多座錢湯，可惜在二次大戰時，東京受到美軍空襲，多數木造錢湯逃不過祝融之災。

Photo Credit: 今井健太郎建築設計事務所、石橋マサヒロ

錢湯其實是交際場！

錢湯不同於溫泉旅館的大張旗鼓，也不似「大江溫泉物語」似的溫泉主題會館，它通常低調地存在於住宅區的小巷中，空間不大，有些自豪於使用天然溫泉，但大多數其實只是一般的熱水浴池。

明明家裡已有浴缸了，何以還會特地去錢湯洗澡呢？因為對日本人而言，能夠浸泡在全然伸展手腳的大浴池裡，那一股充滿開放感的愉悅感，是遠遠勝過在寸土寸金的公寓中，身體屈就於浴缸的促狹。

跟著家人、好友一起去錢湯，或在錢湯中與社區鄰居的相逢照面，一邊泡湯一邊聊天， 是一種樂趣。 錢湯從單純作為洗澡、泡澡目的之外，更豐富了公共空間的意義，扮演起舒放自我身心，以及提供人際交流場域的社交角色。

入浴基本須知與禮儀

基本上「錢湯」和「旅館溫泉」的使用規則相差不大，不過仍有些細微的差異喔！

STEP 1：錢湯入口前脫鞋換鞋

無論傳統或新式設計錢湯，都會在入口處設置鞋櫃，請將鞋子放到一人一格的鞋櫃後，將插在鞋櫃門上的鎖匙取出，便能鎖上鞋櫃。請保管好鎖匙。

STEP 2：進入錢湯後先付款

傳統錢湯在入口處就會分「男湯」和「女湯」，但現在大部分的錢湯都是同一個入口進去再分男女。付款分兩種形式，一種是直接付現金給老闆，另一種是用投幣式售票機買票，再把票給老闆。東京大眾錢湯的基本定價是460日幣（約台幣120元）。

毛巾可以跟老闆租借，用完時歸還。有些知名錢湯會販售印有自家店名的毛巾，可以買做紀念。有些錢湯會放置免費的沐浴用品供民眾使用，但大部分的錢湯都沒有（尤其是傳統錢湯），請確認一下。櫃台則有販售小罐的沐浴用品。

STEP 3：更衣間褪衣置物

在這裡褪下衣物後就可以進浴池了。置物櫃可能需要投入日幣一百圓（會退還）才能上鎖，請事先準備好硬幣。另外提醒你，使用吹風機通常也要投幣，請準備幾個十圓硬幣。

STEP 4：更衣間褪衣置物

請務必淋浴後再進入浴池。泡湯時若攜帶小毛巾入場，請勿浸入水中。毛巾可以放到頭上，或放在浴池邊（放置物架上尤佳）。

STEP 5：錢湯烤箱蒸氣另付費

分熱水池和冷水池，有些錢湯會附設烤箱或蒸氣室。請注意！烤箱和蒸氣室都是要另外付錢才能進去的。如果你是只付日幣四百六十圓的話，那肯定是沒包含烤箱和蒸氣室的費用。若想使用，入場前請先付款。老闆會給你烤箱或蒸氣室的鑰匙。很多外國人因為不知道，剛好有人開門了就跟著一起進去了。

STEP 6：擦乾身體，才走進更衣室

走出浴場，回到更衣間前，請先用小毛巾擦乾身體再進去，否則弄得地上濕答答的，有些長輩顧客可是會毫不客氣地指責你喔！真的弄濕地板的話，置物櫃邊通常會放拖把，請自行擦拭。

STEP 7：來一罐牛奶收尾！

泡完湯後，如果休息區有賣咖啡牛奶，別忘了來一罐！泡完湯，用沁涼的咖啡牛奶收尾，才是錢湯體驗的完美作結。

Photo Credit: 今井健太郎建築設計事務所、石橋マサヒロ 戶越銀座溫泉的月之湯壁畫，是傳統錢湯壁畫師中島盛夫繪製的三保松原。

壁画彩繪：錢湯的「存在感」就靠它！

來到錢湯，除了泡湯本身之外，我最喜歡的就是觀察空間設計。 最能夠代表錢湯「存在感」的設計，想必就是錢湯壁畫吧。如銀座「金春湯」，以錢湯內精緻美麗的富士山壁磚畫而聞名。壁磚來自於鈴榮堂製作的九谷燒，並由知名的壁磚彩繪師中島盛夫操刀完成。一幅雪冠富士，另一幅夕陽富士，男女湯各自遙想一山兩味的富士美景。

銀座另一座「銀座湯」的壁磚彩繪也非常出名。大多數的錢湯都以富士山為題，但銀座湯的壁磚則鑲上了銀座四丁目和光百貨前的繁華夜景。男湯壁畫是銀座街景，女湯壁畫則遠眺了隅田川花火。獨一無二的錢湯壁磚，是讓我更鍾愛「銀座湯」的原因。

此外，戶越銀座溫泉的兩幅壁畫來頭都不小，在月之湯的壁畫，是傳統錢湯壁畫師中島盛夫所繪製的三保松原（如上圖）；陽之湯的壁畫，則是由新手團隊Gravityfree所繪製的七福神。

相關書摘 ▶《東京小路亂撞》：東京唯二僅存路面電車，東急世田谷線之旅

書籍介紹

本文摘錄自《東京小路亂撞：走進東京的骨子裡，撞出東京散步人的日常風景！》，原點出版

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作者：張維中

再一次，駐日作家張維中要帶你迎頭趕上最新的東京生活進度！我們所熟知的銀座、築地、淺草、日本橋等，悄悄長出了新的樣貌與主題，而這些嶄新的變化，除了具設計感的新商場，還存在於從大街滑進的轉折小路之中。

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最快融入東京生活的方式之一，就是走進小巷裡的錢湯裡。體驗、觀察和享受泡湯社交文化。近年來，東京錢湯興起一波「設計錢湯」的風潮。建築師今井健太郎可說是這一波潮流的先驅，因為這些變得潮流的錢湯，吸引一批日本年輕人也成為錢湯迷，每逢假日就會進行錢湯散策之旅的人不在少數。

這一次，張維中為大家挑選出的散步路線，都是他尋常生活中最偏愛的東京生活圈。書中提供有條理的路線安排，以及景點所在地圖，讓來東京旅行的朋友在最短時間，可以掌握並規畫好自己的一日東京。

Photo Credit: 原點出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航