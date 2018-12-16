此時無聲勝有聲：「沙盤遊戲」如何搭起聾人長輩間的橋樑

文：王嫊淩（諮商心理師）

台灣高齡化議題席捲全國，社團法人新竹市聾人協會，感於大部分的聾人也漸漸在趨近高齡的階段，為了能更貼近聾人長輩，協會邀請了我（心理師王嫊淩）帶領聾人長輩團體工作坊，讓他們更能接觸人群並結交朋友。

在這個團體中，協會很用心的邀請了手語翻譯員和聽打員參與團體，除了可協助及時的翻譯，也幫助我能及時核對成員們的表達。

然而，在這個團體中，有一般長輩與聾人長輩，怎麼將八位聾人和一般長輩，在一次性的團體中就建立信任關係，彼此互相認識，這是團體的挑戰與難題。

我將這個團體定義為「沙盤友誼團體」，並期待在這一次團體中，成員至少能認出並記住大家的名字，再一起共同創作沙圖。

使用沙盤而非語言的帶領方式，是希望長輩能自在的表達自己，並安心地自由發揮自創造力與視覺的聯想空間。透過遊戲與創作的過程，促發長輩們間能夠彼此互動連結。

團體開始，長輩們分別輪流摸著裝著沙子的藍色沙盒。一開始摸著，長輩各自說著冰冰的、涼涼的，需要手語翻譯與聽打的長輩，也透過手語告訴我們，他們感受到沙子的柔軟，並且想起小時候到海邊玩的時候；還有可愛的長輩，淘氣地說沙子讓他想到麻糬上的花生粉，在用手語翻譯、讓其他長輩了解後，大家都點著頭一致認同說著：「還真的有點相似。」

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不帶著偏見溝通

和沙接觸之後，我們緊接透過手語翻譯，請長輩們先選出一個代表自己的物件，一個自己喜歡的物件，和一個自己不喜歡的物件。

為了讓大家記得彼此的名字，我還硬性規定大家要記得各自物件代表了誰，並隨時詢問小物件代表著哪一位成員？長輩們了解之後，覺得是一個練習腦力的機會，於是紛紛專注的看著手語翻譯與聽打員的文字重點，了解每位成員的分享。

當開始分享各自選物件的理由時，本來把沙遊中的小物件，當作是小孩遊戲的阿福，看到縫紉機時，想起了自己小時候曾經因為很愛玩縫紉機，而傷到了自己的手的記憶。

他感嘆著過了這麼久，如果沒看到縫紉機，可能也不會想起來。另一位阿甜則表達著自己一直想做一張木製的椅子給自己當禮物，她感慨的表達：「老了，膝蓋有些狀況，走起路來大不如前，想為自己做張椅子，讓自己好好的休息。」手語翻譯的過程，我們也才知道阿甜是特別從台中坐車到新竹來，只為了參加此次的團體。

普同感 讓長輩不覺得孤單

阿杏和阿蘭奶奶分別想起了小時候，家裡養鵝，鵝生蛋的美好記憶；然而，同時也最害怕就是蛇喜歡吃鵝蛋，因此她在最討厭的物件裡，選擇了蛇。因為想起自己兒時看到蛇把鵝蛋吃掉的景象，心裡頭有些恐懼。雖然阿杏是用手語溝通，但透過手語翻譯老師的告知，讓我也能協助連結其他長輩，一起談論和理解阿杏想表達的內容。

同樣也有農村生活經驗的阿蘭，因為不熟悉手語，雖然很願意表達，但若不仔細核對，會有些吃力。

然而，阿蘭並不介意其他人是否了解她說什麼的眼光，持續很開心的和大家分享。所幸，經過不斷地核對她的意思，便能了解她在說的是自己小時候在農村養雞，雞生蛋的事情。每次只要雞生蛋，她就會到雞窩幫忙撿蛋拿去賣。其他長輩專注的在聆聽我的口語轉達之後，也跟著分享了自己家裡曾經養鵝和養雞的生活經驗，勾動了大家兒時的農村經驗，像是養牛被牛撞傷、和雞鴨玩在一起的純樸生活。

這樣一來一往的，讓阿杏阿蘭兩人，有機會透過手語翻譯員，去了解其他長輩分享的內容，在那一刻，無論他們是否聾啞，都因為有共同的農村生活記憶，連結了大家的兒時記趣。

當長輩們分享兒時共同的記憶時，可以讓團體一開始的陌生和不安感降低，以及減緩長輩擔心自己和別人不一樣的感覺，而帶來普同感的經驗。

這個普同感在於，大家一起連結了兒時農村生活的回憶，不論你我是誰，不論貧賤富貴，外表不同，但我們都曾經在農村時期一起經歷過那個純真樸實的年代，它帶給我們的生命經歷，也就讓長輩感受「原來我並不孤單，我們沒有被時代遺棄。」也讓聾人長輩不會覺得我在團體裡看起來很特殊。此時，大家也都在團體互動的過程中，無疑地展現了同理心。

身體的殘缺，不阻礙我們一起體驗人生

最後，我們邀請長輩們拿著手上的物件，各自在沙盤中放置自己喜歡的位置，集體共同創作沙圖。

創作結束後，長輩們分享這是他們第一次感受到一起創作的經驗。阿福和阿甜以及阿蘭的茶壺，放在了同一個地方，三人都覺得說自己的物件擺在一起，有茶喝坐在椅子上聽音樂，能無憂的過著生活。雖然退休了，但還是會煩惱孫子的事，但現在有大家在一起悠閒著，對於自己的煩惱也豁達了許多。

阿福同時還分享了自己一個很特別的經歷，他說起了家裡的洗衣機有一次壞了，本想著就把它回收，可是懂得電機的他，運用了自己的所學，將洗衣機改造成早年的黑膠放唱機。這也是阿福個人對黑膠放唱機的收藏，發現洗衣機稍微調整一下機身，將黑膠唱片機放在上方，就能夠透過導電播放音樂。

大家聽了都嘖嘖稱奇。阿福還很得意的表示，把黑膠伴唱機和洗衣機合在一起，總共花不到台幣兩百元，讓在場的大家都深感佩服，阿福分享著如果沒看到桌上的伴唱機小物件，他可能也不一定有機會分享。

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阿嬌則是形容，沙盤就像我們活著的大千世界，可以接受我們不喜歡的蛇、老鼠一起生活在這沙盤之中。

阿慶分享著，在旁的手語翻譯員打著手語，表達阿慶對沙圖的創作過程的想法。他表示：有一種，我先跟我自己在一起，然後我看到別人所選的小物件，最後和大家在一起創作，感覺到自己的世界不斷往外擴大。而他所選的佛祖也和另一位阿甜所選的荷花擺在正對面，阿甜比著手語告訴大家，荷花和佛祖擺在一起很適合。

本是放在屋頂上的佛祖，在大家分享著對沙圖故事的聯想時，佛祖卻不斷的中途從房子的屋頂上掉下來，惹得大家哄堂大笑，覺得佛祖可能不太喜歡在屋頂上，於是將他擺在荷花面前。且佛祖在沙圖的正中央，大家都覺得有安定的作用。在坐信仰基督教的長輩，點頭也表達著佛祖想選個好位置的認同，此刻看見彼此雖然信仰不同，但很投入的在談論佛祖的位置。

讓一般和聾人長輩共同參與團體，充滿著挑戰，如果沒有手語翻譯員和聽打員的協助，我（心理師王嫊淩）無法將長輩們彼此要傳達的訊息，有效的做出核對並協助大家溝通。雖然這過程，大家隨時都要注意手語翻譯和理解聾人長輩的表達，也要注意聽打員透過打字清楚呈現我給予的指導語，大家忙著認真的理解彼此，氣氛更顯得十分歡樂與溫馨。

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這一次團體經驗，深刻的展現非語言的肢體與眼神的尊重，是人與人之間最好的連結與溝通的利器，生活有太多被蒙蔽的理所當然，理所當然你應該要聽懂我說什麼。然而在這個團體裡，對於聾人無法說話，一般長輩也在學習給出理解，同時也給出更多的尊重，去瞭解他們想告訴我們聾人的世界在經歷著什麼？

大家觀賞著自己創作的沙圖，紛紛感到無比的滿足，大家安靜欣賞著沙圖心情，此時更是無聲勝有聲。

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本文經愛長照授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航