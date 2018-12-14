「住院照顧共聘模式」四大優點：讓一人住院、全家跳腳窘境不再上演

文：朱國鳳（前資深媒體人）

Gerry剛從海外出差返台，老父親就緊急住院，Gerry請假與母親輪流陪病。母親值日班，Gerry值夜班。

或許是出差奔波的辛勞，加上陪病的壓力，Gerry的免疫力下降，潛伏在體內的病毒開始肆虐，臉上冒出一顆顆的水皰，陪病期間跑了好幾科的診間後，才確診罹患「帶狀皰疹」。

Gerry的太太Annie想要幫先生分勞，「但實在是不方便」，Annie無奈的表示。因為公公住院前就容易失禁，住院後又接了引流管與點滴，根本來不及跑廁所，必須包上尿布，就算兒媳願意幫公公把屎把尿，公公也無法接受。

Gerry最後決定自費找看護，Gerry父親的隔壁床，就是由一位台籍看護隨侍在側，兒女只要下班後過來探視一下就好。

但是這位隔壁床的老父親中風，手術後已經快一個月了，仍然沒有恢復意識。不算病房費與其他費用，光是一個月的看護費用就多達六萬多元，看著始終沒張開眼睛的老父親，兒女們也開始擔心日趨沉重的經濟壓力。

這種「一人住院、全家跳腳」的真實場景，每天都在很多病房裡上演。因為大多數的醫院並未實施「全責照護」（又稱為「友善照護」，也就是由醫院直聘或委外的照顧服務員〔簡稱照服員〕擔任看護，可以大幅減輕家屬的體力與經濟負擔，也能幫辛苦的護理人員分勞），住院病人不是靠親屬陪病，就是要自掏腰包聘僱看護。

目前一對一的台籍看護行情，全日薪通常超過2,000元，長期住院的負擔沉重。隨著人口少子化及高齡化，如果住院時無人力陪病，又沒錢聘請看護，病人就會成為「住院孤兒」。

「全責照護」模式源起於美國，衛政單位早在2006年就已開始推動試辦， 2018年1月進行「住院友善照護醫院」認證；2018年6月間，衛福部還舉辦了頒獎典禮，表揚通過評核的醫院。

但是我仔細閱讀過這則表揚新聞後發現，全國500多家醫院，只有34家醫院通過評核。不到7%的醫院，提供符合品質規範的「住院友善照護醫院」服務。

既然這是一個值得表揚的照護模式，為何有實施且通過評核的醫院比例如此低？只靠一個表揚大會，能夠鼓勵醫院參與嗎？這種照護模式有哪些優點？

我抱著一肚子的疑問，想要請教有通過評核的醫院第一線人員，因此專訪天主教耕莘醫院獲認證「住院友善照護醫院」的4A病房護理長汪文華，她也曾獲得過新北市政府頒發的護理貢獻獎。

汪文華表示，天主教耕莘醫院所在的新店一帶，有很多的長照機構，這些長照機構的住民長者，住院頻率較高，因此天主教耕莘醫院在2011年間開始推動「住院照顧共聘模式」，目前也僅針對有簽約的51家長照機構，提供照護服務。

也就是說，這些原本住在長照機構的長者，不管是透過門診、或是急診而來，當有住院需求時，就能直接住進有提供共聘看護模式的4A病房專區。

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由於來自長照機構的長者，絕大多數是重度失能臥床，且是多重疾病在身，屬於最難照護的族群，因此天主教耕莘醫院的運作經驗，具有寶貴的參考價值。

要實施「住院友善照護——住院照顧共聘模式」的醫院，最大的挑戰就是照服員的人力，醫院可以有兩種選擇：自聘與委外，耕莘醫院選擇與民間照顧人力單位合作，由民間單位派遣照服員到病房值班。

日間班的照服員與病人比例是1:3~4，夜間班是1:4~6。若以三人房為例，白天大致是一位照服員看護一間病房，晚上則是一位照服員看護二間病房。

與汪護理長的深度訪談後發現，如果與一對一的照服員，或是家屬自己上陣的照護模式相較，一對多的「住院照顧共聘模式」，至少有四大優點。

優點一：家屬負擔較輕

前述一對一的全日薪行情目前是2,000~2,200元，耕莘醫院等於是三床共聘一位看護，家屬每日只要負擔1,200元，負擔立即減半。

優點二：病人獲得更專業的照護

照護臥床的病人，不只是餵飯、送水、換尿片就好，沒有受過專業訓練的家屬，往往會幫倒忙。如果自聘一對一的照服員，看護品質也難以管控。

但是有通過評核的「住院友善照護醫院」，照服員除了要有專業證照，還要接受院方提供的8小時專業課程，譬如急救、避免感染、消防演習等。年度還需考核技術與知識，譬如翻身、洗澡、抱臥下床等。

耕莘醫院每月還會與民間派遣單位進行行政會議，檢討各床病人照護時的狀況。照服員也要接受各種嚴謹表單的管控，譬如「照顧流程表」、「住院病人每日身體照顧紀錄表」、「生活照顧品質考核表」等。

譬如「鼻胃管有滑脫、消化不良、咖啡色液體…等，應向護理人員報告」；「心臟病、腎臟病、尿毒症等限水病人，需注意每日輸出入量限制」，這些都不是大外行的家屬們會注意到的。

由於「住院友善照護醫院」聘僱的照服員們，有被評鑑的壓力，在團體中也更容易產生榮譽心或責任心，自然會反映在更好的照護品質。病人出院後，汪文華還會去電機構進行追蹤，以「14天內再返院比例」的指標來看，也較同區域醫院來得低。

優點三：病人獲得更專注的照護

一對一的照護，乍聽之下，病人獨享照護人力，應該是「備受呵護」。但是仔細想想，不管是家人、或是照服員，身體都不是鐵打的，都有正常的睡眠需求。

「住院友善照護——住院照顧共聘模式」雖然是一對多模式，但因為是兩班制，日班與夜班是由不同的照服員當班，因此可以獲得更專注的服務。

優點四：病人擁有熟悉感與安全感

耕莘醫院新店院區的4A病房，就是「住院友善照護——住院照顧共聘模式」的專屬病房。長者晚年住院頻率升高，如果能住進同一病房，接受熟悉面孔的照護，也有助於降低住院時的不安心理。

由於「住院照顧共聘模式」模式利大於弊，很多非機構的病人家屬也紛紛詢問。但目前耕莘醫院新店院區A4病房的21床，佔床率已達9成以上，因此無法向非機構的病人開放。

汪文華表示，服務量能難以再擴大的關鍵是，「派遣單位無法再派出更多人手」。果然還是應證長照未來的兩大困境：缺錢與缺人，後者更甚於前者。

從耕莘醫院的推動經驗中，我特別思考的是，耕莘醫院能、為何大多數醫院不能？或是不願？除了營利考量外，院方必須扛起更多溝通協調的責任，應該也是主因。

以耕莘醫院為例，醫院不經手照服員的服務費，家屬是直接繳給派遣單位。醫院雖然不經手金流，但是當照護時發生任何問題，醫院仍然要居間溝通與協調，醫院等於要扮演長照機構、病人家屬、與人力派遣單位三方之間的橋樑。

如果是住進沒有「住院友善照護醫院」，家屬必須自己找看護。當有照護方面的問題時，醫院不用涉入調處，權責相較單純，院方推動的意願自然不高。

訪談之後，我的感想是，如果「住院友善照護——住院照顧共聘模式」是一個值得推廣的模式，就不能只靠一場表揚典禮、一紙獎狀，或是編製一本「友善照護模式指引」就好。

衛福部應更積極的提供獎勵金，或是把有無推動符合規範的「住院友善照護」列入醫院評鑑加分項目，或許才能發揮更大的誘因。

在高齡化與少子化的趨勢下，只能期待兒女當「守護」，而不是當「看護」。如果要避免「一人住院、全家跳腳」的窘境，未來當有住院需求時，最好還是優先找有實施「住院友善照護」且有通過評核的醫院吧。

通過「衛生福利部推動住院友善照護模式」審查名單

資料來源：中華民國家庭照顧者關懷總會（2018.6）

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航