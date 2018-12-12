【插畫】我無心傷害阿豬，雖然他阿豬已變豬腳飯

厭世動物園

每當社會事件發生，掌握話語權的加害者常會跳出來，不論是自己寫的劇本抑或律師交代，裝傻、裝無辜，一定是兩個人的認知不同，我並無心要犯錯。

有了這些精雕細琢的語言，加上部分媒體的聚焦放大，螢光幕上總是出現加害者想什麼、做什麼、感覺什麼的影像文字，受害者反而變成配角，原本的激憤之情也逐漸化作娛樂新聞裡頭的一條條花邊談資，過幾個月，群眾忘記了，加害者依然生龍活虎。

有些人就是能把真實世界變得像電影一樣，自導自演，男主角兼女配角，但對非觀眾的人而言，就只覺得噁心而已。

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本文經厭世動物園授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航