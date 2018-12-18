《世界歷史上的蒙古征服》：「成吉思汗」直到20世紀仍然操縱著世界政治

文：梅天穆（Timothy May）

縈繞至今的蒙古影響

儘管蒙古帝國已經消失，數量眾多的繼承國來去匆匆，但蒙古帝國的影響持續得更久。十九世紀初，英國探險家、東印度公司官員亞歷山大・伯恩斯（Alexander Burnes）進入了阿富汗。迎接他的是一位政府官員，被稱為「elchee」。伯恩斯對這個官稱可能並未留意，但這是一個蒙古官稱，即額勒赤（elchi），意為「使臣」。這顯然是蒙古帝國的遺留。問題是，它如何留在了阿富汗？為何普什圖王朝仍在使用？合理的解釋是，它不僅在蒙古帝國得到使用，也深深地留在了帖木兒帝國、烏茲別克汗國及莫臥兒帝國的文化中。

阿富汗還留有其他的蒙古影響。哈紮拉人和一部分艾馬克人都是蒙古統治的遺留。事實上，儘管阿富汗現在號稱「帝國的墓場」，但蒙古人在這裡的統治幾近一百五十年。「哈扎拉」名源於波斯語，意為「一千」，相當於蒙古語中的「千戶」（mingan）。艾馬克人是遊牧民與半遊牧民的混血後裔，其中也包括蒙古人。詭異的是，蒙古士兵再次踏上了征程，但這次是在阿富汗和伊拉克擔任維和部隊，或是與美國及其他國家一起參加在蒙古國舉行的代號為「可汗探索」的軍事演習。

世界上的大多數人並不知道，成吉思汗在二十世紀仍然相當活躍，操縱著世界政治，或者至少是歷史事件中的一顆棋子，甚至服務於第二次世界大戰。哈羅德・蘭姆（Harold Lamb）寫於一九二七年的成吉思汗傳記，將這位偉大的蒙古領袖再次介紹給了西方人。而在東亞，他成為東亞政治中的一顆棋子，日本、中國和蘇聯都曾爭奪蒙古人的支援。儘管日本和中國爭奪的是內蒙古的注意力，但其很多舉措都具有影響蒙古國觀點的潛力。

日本和中國都試圖通過推崇成吉思汗來影響內蒙古民眾的觀點。日本在一九三一年至一九四五年侵佔內蒙古期間，在烏蘭浩特建造了一座大型的成吉思汗廟（面積超過七六二平方公尺）。國民政府保護伊金霍洛的成吉思汗陵，將其從鄂爾多斯遷至甘肅，目的是維持內蒙古的支援。中國共產黨則以成吉思汗的精神號召內蒙古人民反抗日本侵略者。

宣揚成吉思汗的努力並沒有直接影響蒙古國，但使用成吉思汗的畫像和身份認同，卻表明了成吉思汗和蒙古人民在戰爭時期的重要性。考慮到當時日本流行的觀點是相信成吉思汗是一位日本武士轉世，有人可能會想知道日本如何將成吉思汗陵用作對蒙古的宣傳品——尤其是他們階段性地支持泛蒙古運動，令蘇聯十分惱怒。

蘇聯在第二次世界大戰期間也強調成吉思汗的重要性。為了維持蒙古的忠誠，蘇聯認可了成吉思汗，正如其在面對德國入侵時將俄羅斯民族英雄亞歷山大・涅夫斯基（Alexander Nevskii）用作愛國主義宣傳品。隨著「二戰」的結束，蘇聯的領導者也改變了觀點。在「二戰」末期，民族主義宣傳品已不太得寵了，因為蘇聯擔心非俄羅斯民族的英雄可能會使反共產主義的人物團結起來。蒙古國作為蘇聯的衛星國，在一九四九年按照蘇聯的榜樣行事，將成吉思汗定為反動的封建君主，將他的征戰完全描繪為剝削人民的屠殺式遠征。

一九五三年史達林去世後，較為溫和的言辭出現了，但是政府的慎重態度並沒有一起消失。簡單地說，如果著作中不持反成吉思汗的論調，就無法出版——不過至少秘密員警不會登門拜訪了。在內蒙古，完全否定成吉思汗的觀點存在時間相對短暫。共產黨戰勝國民黨後，迎回了成吉思汗陵。一九五四年，成吉思汗陵榮歸伊金霍洛。兩年後，中國政府建造了一座靈堂（面積近四六五平方公尺），並開始恢復日本人在烏蘭浩特所建的成吉思汗廟。隨著中國熱切地與蒙古國重新建立關係，中國對成吉思汗的熱愛具有影響公眾的潛力。

蒙古國政府重新考慮了對待成吉思汗的立場，尤其是將一九六二年定為成吉思汗誕生八百周年。沒有人能夠確定他的生年，西方學者考之為一一六五年或一一六七年，但是在蒙古國，一一六二年說仍然最為流行。儘管蒙古人民革命黨中央第一書記澤登巴爾（Tsedenbal）並未完全肯定此說，但蒙古國科學院獲許研究這一問題。尊崇成吉思汗的第一步無傷大雅，即發行紀念章，召開學術會議，以及在國家級報紙《真理報》（Ünen）上發表社論。下一步則比較大膽，即建造一座高十一米的紀念石碑，上面有成吉思汗的肖像，石碑豎立在肯特省君腦兒的成吉思汗出生地附近。

蒙古國在一九二一年成為世界上第二個共產主義國家，在多數事務上都遵從蘇聯的領導。但在這件事上，蒙古國並沒有詢問蘇聯。蘇聯的史學家們批評了這次學術會議。中國的反應則很不一樣，儘管中國的一些史學家批評了成吉思汗，但也有一些史學家稱讚了他。他們的觀點反映的並不是蒙古的歷史背景，而是成吉思汗在中國歷史中的地位——尤其是作為一位實現統一的君主。

同樣在一九六二年，中國的內蒙古自治區也召開了一次自己的成吉思汗主題會議，導致了蘇聯與中國關係的緊張。在這次會議上，一些學者提出蒙古應該重歸中國，引起了蘇聯的激烈批評。蘇聯延續其對成吉思汗的負面評價，不僅批評了一九六二年的全部事件，而且將那些敢於批評蘇聯成吉思汗研究的蒙古國學者定罪。蒙古人在十三世紀三十年代末征服了俄羅斯並統治了兩百年，這一事實在蘇聯的政策中發揮的作用不言而喻。最終，澤登巴爾將一名黨內幹部圖木耳－奧其爾（Daramyn Tomor-Ochir）作為全部事件的罪魁禍首予以免職處分，基本上平息了事態。

然而，蒙古國的學者們並沒能逃脫蘇聯的雷霆之怒。蒙古國最偉大的學者之一丕爾烈（X. Perlee）拒絕接受蘇聯的規則，結果遭到囚禁，而且在出獄後，他出國從事研究的請求也被政府否決了。他作為圖木耳-奧其爾的老師，也因這一事實而成了靶子。學者們的親屬也受到了政府的監視，很多人面臨降職或者解雇。與此同時，成吉思汗誕生地一帶變成了蘇聯的坦克基地，嚴格限制出入。

成吉思汗事件也是中蘇決裂期間的一個小插曲。蘇聯譴責任何中國學者對成吉思汗的正面評價，但並非所有的敵意都出於俄羅斯或馬克思主義的成吉思汗觀。一些負面反應是因為有學者暗示，如果沒有蒙古人向俄羅斯傳播中國文化，俄羅斯人可能仍然是無知的野蠻人。1975年，澤登巴爾嘲笑了中國對成吉思汗的癡迷，並將其聯繫到1962年內蒙古會議上一些激進者提出的蒙古回歸中國的觀點。因此，尊崇成吉思汗使蒙古國的獨立陷入了危機。蘇聯和中國兩方面都不是真的偏愛成吉思汗在其歷史中的地位。儘管在二十世紀50年代以及60年代初期，中國抬高了成吉思汗的地位，但總體而言，在內蒙古之外，人們對此話題無甚興趣。而二十世紀六○年代後期和七○年代初期的「文化大革命」完全顛覆了這一情況，因為研究或者贊揚成吉思汗的相關內蒙古學者及其他人成了被迫害的目標，同時，烏蘭浩特的成吉思汗廟和鄂爾多斯的成吉思汗陵都遭到了嚴重破壞。

成吉思汗在一生中都面臨逆境並不斷將其克服，即便死後他也延續了這一傳統。二○○五年，成吉思汗陵得到了三千萬美元的重修費用，現在吸引著數以百萬計的遊客（主要是漢族人）。相應地，陵廟的外觀也更加具有漢族風格，成吉思汗被認為是一個中國王朝的創始人，而不是外來者。例如，裝飾主題中包括龍，而不是馬、狼或鷹。

如前所舉證，俄羅斯人常常因為他們同蒙古人之間的關係而感到不安。所謂的「蒙古之軛」和「韃靼之軛」，是在抱怨蒙古人導致俄羅斯落後於西方，這已被證明是一種毫無依據的傳說。但傳說很難被遺忘。作為針對俄羅斯愈演愈烈的酗酒風氣的反對運動的一部分，政治家和科學家將其歸咎於蒙古人。這在很大程度上與蒙古人的形象有關，而這種形象很少是正面的。俄羅斯仍然在與蒙古帝國間的關係中掙扎。一些人將其看作在中世紀天主教擴張的情況下對俄羅斯文化和俄羅斯東正教的保護，蒙古人曾支持亞歷山大・涅夫斯基抗擊瑞典十字軍和條頓騎士團。在蘇聯解體後的俄羅斯，有些人對布里亞特蒙古人的民族主義情緒感到緊張。

與中國不同，俄羅斯並沒有成吉思汗的紀念物，但是其出現的可能性就已經造成很多人的緊張了。有趣的是，俄羅斯人和布里亞特人的知識階層比勞動階層對成吉思汗的看法更加正面。因此，有一些俄羅斯人和布里亞特人一起尋求使成吉思汗得到承認。除了中國和蒙古國成吉思汗的長眠之所，俄羅斯也有一些人宣稱成吉思汗墓位於布里亞特共和國境內的貝加爾湖附近。然而多數人將此視作傳說，並提出了另一個觀點。一則新聞報導稱：

然而，布里亞特人對於尋找成吉思汗墓並不太熱情，阿裡古斯（Arig-us）電視臺主持人格爾曼・加爾薩諾夫（German Galsanov）說道。這家私人電視臺以成吉思汗母親的出生之地命名。「究竟為什麼呢？」他問道，「我們無法獲知任何新東西」。 他講述了前蘇聯流行的一個故事。一九四一年，蘇聯考古學家打開了位於烏茲別克斯坦撒馬爾罕的跛子帖木兒墓——帖木兒是成吉思汗的後裔，建立了自己的帝國。兩天後，德國入侵蘇聯。「如果那就是我們打開帖木兒墓的後果」他說，「想像一下，如果我們打開成吉思汗墓，後果會是怎樣？」

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書籍介紹

本文摘錄自《世界歷史上的蒙古征服》，廣場出版

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作者：梅天穆（Timothy May）

譯者：馬曉林、求芝蓉

《世界歷史上的蒙古征服》是近年來蒙古帝國史研究領域中的重量級新作，作者在世界史與全球史的視野下，重點描繪了由成吉思汗推動的歐亞文化交流，以及蒙古各汗國陸續崩解后，一個新的歐亞世界的產生過程。在蒙古統治者的強制推動下，東西方之間開始了互相交流的過程，在「蒙古治世」之下孕育出了嶄新的歐亞文化，從而在一定程度上使蒙古過去被視為毀滅文明世界的蠻族形象得到了修正。

Photo Credit: 廣場出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九