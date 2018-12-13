夢境解讀師：有人死掉、被追殺、高空墜落，這些惡夢是什麼意思？

文：夢境解讀師Raguhn

大家好，我是Raguhn，歡迎來到解夢的世界！你常作夢嗎？你都是作好夢還是惡夢呢？今天要來分析「人為什麼會作惡夢」，並分析3個最常見的惡夢類型。

我是夢境解讀師 Raguhn，你的疑問，我來解答。

人為什麼會作惡夢？惡夢有什麼功用呢？

上一篇文章〈夢境解讀師：夢到趕不上火車是什麼意思？〉有談到人為什麼會作夢，「惡夢」講白了，就是「潛意識為了平衡你的精神」而所作的工作。在作夢的時候情緒會被放大，所以作惡夢的時候，給人的感覺真的很恐佈！

然而，其實惡夢的情緒都是來自於你的現實生活，人活在世界上很難事事都順自己的意，所以難免會有壓力、挫折、不安、恐懼等負面情緒，所幸你的潛意識會在夢中幫助你釋放那些情緒，並且讓你再次經歷你在現實生活中碰到的難題，並給你一些小提醒。一旦你理解潛意識要告訴你的事，隔天起床後，你就能擁有比前一天不同的狀態，並以新的態度去面對生活中發生的狀況。

也就是說，如果潛意識是一個人的話，他就是一個最懂你，也希望你能變得更好的一個夥伴。接下來，就讓我們看看，潛意識想透過惡夢告訴我們什麼吧！

常見的惡夢有哪些？分別是什麼意思呢？

1.被追殺，躲到哪裡都會被找出來

「追殺夢」是壓力的象徵，尤其是「時間」的壓力，像是期末考要到了、專案死線要到了、要繳帳單了這種「擔憂自己快沒時間去解決事情」的壓力。更可怕的是，不管你怎麼逃避，這個期限遲早會到，你想躲都躲不了！這樣的情況在夢中通常會以「怎麼躲藏都會被找到，而且有逐漸逼進」的情節呈現。

如果你在現實生活中有好好地面對那個壓力，像是認真讀書或加班趕專案等，那夢中的情境就會是「你知道有東西在追殺你，但你勇敢地對抗它」。若你在夢中對抗成功，那麼你醒來就有足以對抗現實生活那個壓力的力量了！別小看自己，這種自我暗示力量可大了。

2.墜落中驚醒

「墜落夢」也是很有名的惡夢，有名到電影《全面啟動》都把它拿來作為從夢中醒來的關鍵。墜落夢的意義是日常的驚嚇、不安、失望、無助的情緒。你可以想想看「墜落無底深淵」這六個字給你的感覺，潛意識就是把這個感覺具體化而已。

從墜落夢中驚醒之後，通常都還不到你該起床的時間，所以通常你會繼續睡覺，不然就是起來上個廁所轉換一下心情再鑽回被窩。接下來的夢也很重要唷！因為你的情緒已經在上個夢釋放掉了，接下來你的潛意識可能要開始講事情了，所以通常這種夢都很有解夢的價值。

3.死亡

「死亡夢」是大家最常問的惡夢，即使從我個人處理解夢案例的經驗看來，死亡夢出現的頻率其實沒有追殺夢頻繁，但畢竟「死亡」這件事太強烈，每個人醒都會蠻害怕的，也會擔心夢中的親友或自己真的發生什麼事。

不過這邊要先請你放心，夢中的死亡並不一定是壞事呢！「死亡」在夢中象徵「結束」。像是考試考完了、上一份工作結束準備要換工作、結束一段戀情，甚至是和家人長期討論一件事，終於有個定論了，也可能會夢到死亡。

死亡夢也常常和以上兩個追殺夢、墜落夢等惡夢結合，像是躲起來被找到，然後被殺死，或是你在夢中殺死對方。如果你夢到這樣的情境，你可以想一想最近生活中有沒有什麼事剛結束。

舉例來說，你可能最近一直在趕工，到完成工作的那一瞬間總算鬆了一口氣，晚上和朋友出去慶功聊天，結果晚上就作了一個自己被追殺然後死掉的夢。這邊的死亡代表壓力的釋放，也象徵這個壓力的結束，所以沒事的！不是暗示著你真的死掉，也不會有人死掉。

（有研究指出，「夢到有人死掉，而現實生活中這個人在當年真的死掉」的比例，並沒有明顯高於政府統計的年度死亡率。）

要如何面對惡夢？

說了這麼多，你就知道惡夢也是有好處的！夢反應著現實，惡夢只是反應你的情緒，讓你用不同的方式處理自己的壓力。也就是說，如果你睡覺時仍然在煩惱某事，或是在生氣、不安、鬱悶，你會把情緒帶進夢中，潛意識就會放大你的情緒，然後演給你看。

若想好好面對自己的噩夢，你平常就要有處理情緒的一套方式，比如找朋友聊天、玩遊戲、靜心等，讓情緒平穩下來再睡覺，這樣即使還是作了惡夢，也不會那麼可怕。

也有些人在作惡夢時，是會發覺到自己在作夢的。這時候你可以試試看，在夢中勇敢面對那個可怕的敵人，盯著他看，看他究竟是什麼東西，或是甚至起身反抗他。這個動作雖小，但它代表著：「我可以好好面對這件事情，我有能力去處理這件事情！」而這個象徵就會刻在你的潛意識中，那麼當你醒來後，你會感覺到你內在有一股力量在支持你，讓你得以用嶄新的態度面對前一天不愉快的事，這就是潛意識的神奇機制，下回作惡夢時不妨試試看吧！

我是夢境解讀師 Raguhn，你的疑問，我來解答。祝大家今晚能有個好夢。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航