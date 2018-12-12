法規創新，推動NPO成為社創型閉鎖公司發起人

撰文者：王翼升／竑德法律事務所主持律師

NPO囿於法規限制 易依存補助及募款

長期以來，臺灣的社會公益團體往往依賴政府機關專款補助或民間募款，在公益資源有限的情況下，各個團體難以自活動中獲取足夠的營運資金來維持基本運作開銷，進而使公益資源亦無法有效地平均分配；再者，在臺灣現行的相關法規環境中，目前仍未開放社會公益團體成立營利組織，使得公益團體對於政府專款補助及民間募款存有高度依存性，最後導致許多單位陷入財務難以恆常穩定健全、欠缺資金來源的泥沼。

在眾多創新法規沙盒案例，第一案啟動實驗階段的，即是於106年10月由唐鳳政務委員主持的社會企業巡迴會議中，與會代表反映的「NPO（Nonprofit Organization，非營利組織）型態之社團法人無法擔任社會創新型閉鎖性股份有限公司之發起人」一案。

photo credit : 經濟部中小企業處 社會創新型閉鎖性股份有限公司小知識

由於一般NPO社團法人只能透過有限的商業模式或捐贈，將所得盈餘用於公益，難以成為自給自足、永續發展的組織，因此期能藉由成立社會創新型閉鎖性股份有限公司，解決長期以來NPO社團法人難以生存的問題。

好牧人全人關顧協會，開啟法規實驗

NPO型態的社團法人能否作為閉鎖性股份有限公司發起人之相關議題，在社會企業巡迴會議後受到高度重視，經由內政部、衛福部、經濟部等各部會間的溝通協調，由唐鳳政務委員凝聚相關部會共識，在今(107)年1月，初步同意社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會(以下簡稱為好牧人全人關顧協會)作為首例實驗性試辦案。

photo credit : 經濟部中小企業處 好牧人全人關顧協會發起社會創新型閉鎖性股份有限公司實驗形塑時間軸

在各部會承辦人員共同研議探討下，為確保實驗性試辦案之風險是可控的，好牧人全人關顧協會之章程，必須增列敘明針對設立閉鎖性股份有限公司之明確目的宗旨、盈餘比例回饋、員工薪資及福利、公益報告之製作及揭露義務，並經其會員大會同意以陳送內政部核備；而3月份內政部亦正式函復同意好牧人全人關顧協會，以實驗方式辦理社會創新型閉鎖性股份有限公司之發起人，逕進行後續相關公司成立申請作業。

而針對諸如成立閉鎖性股份有限公司後，該公司所經營之業務自體與協會間，應如何為損益分配、稅務報繳等相關具體問題及所涉之法條規範，經濟部創新法規沙盒計畫協同中小企業榮譽律師及會計師，提供業者法律意見及財會輔導，並陪同其與政府各部會進行溝通確認。

今年5月，由好牧人全人關顧協會申請之閉鎖性股份有限公司，獲主管機關核准設立登記，正式成為我國第一間結合非營利性社團法人及閉鎖性股份有限公司制度之組織體；並於9月起定期回報財務及會計資料，提供主管機關共同檢視及法制作業參考，作為外部觀察新設公司營運狀況之重要資訊。

photo credit : 經濟部中小企業處 我國第一間結合非營利性社團法人及閉鎖性股份有限公司制度之組織成立揭牌儀式，由唐鳳政務委員(右3)及經濟部中小企業處陳國樑主任秘書(左2)出席

結合企業彈性與非營利精神，永續經營發展

隨著現代社會日新月異，許多制度建置之初，常有立法者所未能預料之社會狀態事實。

若能誠如本案，將閉鎖性股份有限公司之彈性思維與非營利社團法人之公益色彩相結合後，使更多非營利社團法人組織有更多自我供給、穩定經濟來源，配合公開資訊制度以落實大眾監督，於永續經營及民間社會福利健全上，將會是穩定、正向之發展；而本案實屬一結合行政主管機關之積極主動性，並透過產學界不斷溝通思辨下，所創造出更大社會價值表現適例。