頭皮為何鬆軟無力：俗稱「鬼剃頭」的圓形禿該如何治療？

文：林雁茹（健康傳媒）

快到年底，許多業務員、上班族為了業績壓力熬夜加班，平常沒時間運動，飲食也不定時、不定量，這樣的生活型態很容易造成掉髮、鬼剃頭等問題。這種俗稱鬼剃頭的圓形禿，常在短時間大量掉髮，頭皮禿髮區域可能如錢幣大小。除了頭皮會掉髮，有些患者的眉毛、睫毛、鬍子等也會脫落。

中醫師陳瑞聲表示，鬼剃頭多半與壓力、新陳代謝系統、免疫系統暫時失去平衡，或服用過量鎮靜、安眠、止痛、肌肉鬆弛劑的藥劑有關，造成血液循環不良，無法充足供應皮膚中的微血管及神經養分。也有患者是因細菌感染等因素而產生圓形禿，嚴重者甚至頭髮全掉變成鬼剃頭。

西醫在治療圓形禿上，多以冷凍療法、局部注射、塗抹類固醇為主，其他還包括擦生髮藥水、照光、雷射治療、局部免疫療法等。嚴重時，可能使用全身性類固醇療法、免疫抑制藥物、免疫標靶藥物等。

陳瑞聲多年中醫臨床發現，圓形禿掉髮部位頭皮的皮膚往往呈現鬆軟、無力，若用手指碰觸圓形禿頭皮畫十字線，可以感受頭皮凹陷、軟弱。以中醫來說，皮膚凹陷屬於寒（冷縮熱脹）、軟弱無力屬虛，代表此部位氣血循環不佳。一旦皮膚微血管、神經無法獲得充足養分供應，皮膚就會夾不住毛髮而掉落。

至於頭皮為何會鬆軟、無力？陳瑞聲解釋，當一個人壓力太大、身體新陳代謝容易混亂，若頭痛、生理痛、外傷腫痛、牙痛、喉嚨痛或失眠不舒服、長期咳嗽想消除疲勞而過度使用消炎、止痛藥或鎮定劑、肌肉鬆弛等藥物，容易造成血液循環不佳，尤其是頭皮的皮膚更需要大量的血液供應，如果因肌肉鬆弛，最後會使頭皮皮膚夾不住頭髮而快速掉髮。

陳瑞聲指出，依據中醫理論：「肺經主皮毛，肺損則皮聚毛落」，對於虛寒體質的患者，中醫可使用人參、黃耆等藥材幫助補氣，同時運用當歸、鹿茸等溫補藥材促進血液運行，皮膚微血管、神經得到充足養分供應，頭皮皮膚鬆軟、無力狀況逐漸獲得改善，當皮膚恢復正常運作，頭髮很快能長出來，頭皮就能夾住髮根不再掉。

陳瑞聲也提醒，鬼剃頭患者除了需要找出病因、對症下藥，平常也要好好舒壓，飲食上不宜吃寒性食物，生活也要盡量規律，鬼剃頭的病情比較不會惡化，痊癒後也較不容易復發。若是第一次掉髮成圓禿或鬼剃頭者，請勿驚慌，50％的人可能不必治療，掉髮便會自行恢復，可以等待3個月左右觀察情況是否改善，若是繼續惡化或第2次掉髮者，建議接受調理，對於病情不可掉以輕心。

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