為何吳寶春不賣銀座，要賣上海？台灣人能不能站著還把錢掙了？

文：Mitter Chiang

回歸一個基本問題：「為何吳寶春不賣銀座，要賣上海？」

這是PTT廢文海裡的一個絕好問題，進軍先進國的市場，不僅能顧到利潤，還能兼顧尊嚴，發展性與市場也更大，為何不如此？引述PTT網友jason0330@ptt.cc的回應：

講一句實在的，日本得過世界麵包大賽的麵包師何其多？



自己去維基百科看一下就知道了：



1994年，3位：岡田重雄、古川明理、河上洋一

1996年，4位：玉木潤、佐藤広樹、馬場正二

1999年，3位：江崎幸一、細田実、中山透

2002年，優勝：山﨑隆二、菊谷尚宏、渡辺明生

2005年，3位：成瀬正、吉川崇、橋本高広

2008年，6位：西川正見、渡部賢一、山崎彰徳

2012年，優勝：長田有起、佐々木卓也、畑仲尉夫

2016年，6位：瀬川洋司、茶山寿人、知念裕之這是以「日本隊」出賽的成績



而吳寶春的個人獎日本也有得過，2014就有一個長田有起。所以，你說他打著世界麵包大賽冠軍的旗號去日本開店，吸引力很大嗎？



那是因為在華人圈，他幾乎是得到這個殊榮的第一人，問題是在日本，就只是眾多人的其中之一。

轉型中途，位置尷尬的台灣產業縮影

以日本來說，是沒有什麼「日本之光」的概念，國民普遍認為「我們日本本來就是世界第一」「理所當然」，日本國產品的價值認知遠高於進口品；在日本社會修煉到極致後就會理所當然地往世界第一攻頂，一切非常日常。

台灣產品要與歐美日競爭，不僅要跨越語言與文化的藩籬，又要面臨更強大、更優質的當地原生品牌競爭，難度可說非常之高。只有真正與第一世界打過交道的人，才會知道第一世界的軟實力深厚無盡。

在這種背景下，快速暴起而缺乏太多內涵的中國市場，高價值的服務業一直都是剛需（服務業指第三產業，不只服務客人端盤子，包括一切不製造實體產品，只賣技術賣專業，用行為賺錢的各行各業皆是），加上不需要太困難的語言轉換，很容易就成為台灣產業誘因極大的心理自然低點。

韓國正慶賀成為30－50俱樂部，即「人均3萬美元、人口5000萬」的經濟強國。為何人口5000萬仍是一個指標，因為內需市場還是要大到一定程度，較為高階的產業會比較容易養成。台灣本地資源不夠的情形下，服務業必然的需要追求外銷，否則無以為繼成長動能。

台灣想有尊嚴站著把錢賺，不外乎兩種策略

第一：抓緊東南亞諸國在十年內經濟起飛，即將具有足夠消費能力，數量又夠大，足以成為非敵意的新腹地。即南向策略的其中一種內涵。

第二：繼續磨練增強技術與文化實力，永遠無盡的向上轉型，直到能追平世界前沿水準為止。兩種都是困難的路。

當創業第一代，如明治維新般學習西方，重新改造自己的思維與生活習慣

本文在此無意為吳寶春辯護，也不認同，只是想要提醒：要同時兼顧尊嚴與賺錢，自是會充滿光榮的磨難與無盡的辛苦。在此情勢下，想要兼顧，必須認知到自己的不足，忍下恥辱，回頭繼續做務實正事。

台灣觀念落後的人不少，若只是被動期待不可能開化的人突然醒悟開化，那自是完全不可能等到那一天。年輕人應該自詡為廢墟之上的創業第一代，所有思維和生活習慣都該重新改造，現在的艱困都當成一種學習。

不管花費多大力氣，最終還是得想辦法打出台灣，在有明確文明秩序的第一世界裡打下長遠的穩固基礎，才能實現真正的獨立與自由。

本文經Mitter Chiang授權轉載，原文發表於此

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