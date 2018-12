《字彙的力量2》：要當個好作家，必須先當個好讀者

文:Charles Harrington Elster

要當個好作家必須先當個好讀者

我有一個高中老師曾說過:「等到你們以後長大成人,在高中所學的東西,大概只會記得其中10分鐘。」

這句斬釘截鐵的話對大部分人來說應該都沒錯吧。高中生活的痛苦可能會記得很清楚,但能記得多少課堂上所學的東西?我在關於E. M. Forster的小說「A Passage toIndia」的期中報告中到底寫了些什麼,現在已經完全不記得,但是高三英文老師寥寥幾句金玉良言倒是記到了現在。

那是老師隨口提的話,不記得是上課前還是下課後的閒聊,我也不記得為什麼會聊到這些,只知道那位很有智慧的老師很清楚我的文學志向剛剛萌芽,他告訴我:「Charlie,如果你想成為優秀作家,就得不斷地閱讀、閱讀、閱讀。」

不管從哪個面向看,閱讀都能替寫作打下良好的基礎。閱讀好的小說作品,可以學到情節、角色、敘述、比喻、細節;閱讀好的非小說作品,可以學到主題、申論、說明、比例、證明;小說和非小說都讀的話,可以學到表達、語氣、成語、句法、措詞、修辭——譬如頭韻法(alliteration)(Level 1,Word 34) 和首語重複修辭法(anaphora)(Level 7,Word 12);如果閱讀範圍再擴大到英詩的話,還可以學到聲韻、意象、隱喻。

閱讀可以學到文字是如何產生作用的。從閱讀,我們學到何謂言之成理、何謂言不由衷或愚蠢可笑;從閱讀,我們學到什麼樣的文章可以抓住讀者的注意力、什麼樣的文章會令人昏昏欲睡;從閱讀,我們學到文字如何混淆我們或令我們窒息、如何動搖我們的內心或刺激我們的腦袋。

有時候會有人問我大學學到了什麼,我會告訴他們我學到三件事:如何閱讀、如何寫作、如何批判性思考——當然順序未必是如此。

首先,我學到如何打開心胸看待語言的無限可能,我學到如何潛伏在一行詩或一頁散文裡,靜待它褪下裝扮、露出全貌,我就能看到它純然的美麗。在這過程中,我學到如何像作者一樣思考,如何提出恰當的問題、看出作者的意圖。我學到知識來自理解,並且與一般認知相反地,我理解到其實是讀者在支配作者。最後,我學到從閱讀獲得樂趣、利益、啟發,而啟發是其中最重要的。

從閱讀獲得的洞見、收穫,有助於我學習寫作,不過不是凡事都那麼順利。大學雖然給了我磨練寫作才能的機會,但對於我精進寫作能力卻幫助不大。除了我交出的第一篇文章(那是一篇兩頁的文章,發回時上面多了37個紅色問號),我在大學並沒有獲得嚴謹的寫作指導。當時我被要求要頻繁、深思熟慮地書寫關於我閱讀過的材料,不過我不記得有獲得該如何寫好文章的建議。大學期間寫的那些文章是很好的練習,訓練我將想法寫出來,不過當時訓練的是思考,而不是文字。

後來,經過不斷自學(autodidactic)(Level 7,Word 32),我才對寫作有真正的了解,其中讓我最恍然大悟的一點是:我的寫作知識完完全全是從閱讀而來。

我在幫那兩本寫給高中生的字彙小說(Tooth and Nail以及Test of Time)簽書時常用到這句我鍾愛的格言:「Read, read, read, and your will succeed.」(不斷地閱讀、閱讀、閱讀,你就會成功。)我的高三英文老師想必會感到很欣慰。

書籍介紹

本文摘錄自《字彙的力量(2):用3500個單字為你的英語專業接力》,博識出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:Charles Harrington Elster

譯者:林錦慧、鄭惠雯

身為字彙愛好者,最幸福的事就是可以不斷探究字彙,不過字彙的鑽研最忌諱選錯字彙書,不明就裡地讀了一些生硬又無趣的字彙解析。《字彙的力量2》的作者Charles Harrington Elster為美國字彙權威,其經典著作《字彙的力量》在美暢銷20年,書中介紹的字彙不但是哈佛畢業生所具備的用字能力,也一直是美國成功人士十分推崇的「聰明用字」。現在,他秉持著「為讀者介紹聰明字彙」的信念,編著了《字彙的力量2》,介紹英文裡最極致的字彙,一一說明這些字彙的起源、演變及用法。

本書設計了程度依次遞增的10個Level,收錄了500個英文中「最聰明極致」的主要單字及其同反義字和衍生字共3500個字彙。書中介紹單字的字源、用法並比較近義字的差異。這些看似艱澀的字彙,其實在國際新聞媒體甚至美國影集中俯拾皆是。

作者曾在語言論壇上被問到:「知道sciamachy(跟影子或假想敵對戰)這樣的字的確很有趣,不過你真的認為這樣的字應該成為日常對話的用語嗎?」作者回應說:「為什麼要讓缺乏想像力、無趣的日常對話來決定哪些字該學、哪些字不該學?」

你準備好跟隨作者的腳步,來一場挑戰極限的字彙旅程了嗎?

本書特色

10堂進階字彙課程

全書收錄3500個進階字彙,從大學畢業生應懂的字彙,如voracious(狼吞虎嚥的),到最頂尖的難字,如bibliophagic(熱愛讀書的),由淺入深分為10個Level,幫助讀者循序漸進學會最高深的英語字彙。

透過字源了解字彙

詳細介紹書中主要單字的來源,帶領讀者探究字彙的起源及演變的歷史,了解字彙背後的故事,除了可以更精確理解字彙的涵義,還能透過拆解字源更有效率地學習及記憶單字。

同義字的比較分析

書中列舉大量同義字與近義字,分析容易混淆的相近用法,透過確實的對照比較與實例說明,明辨字彙的精確用法,讓讀者了解正確的使用時機,為自己的英語能力大加分。

有趣的專欄及單字小考

每10個主要單字之後,都會附上一篇專欄及單字小考。專欄內容豐富多元,包括各種發音規則介紹或用法介紹。單字小考則作為即時的複習,幫助讀者更快速記憶單字。

