《字彙的力量2》：《愛麗絲夢遊仙境》只用一次的字，竟意外流行起來

文：Charles Harrington Elster

很久很久以前曾經有個字

害羞的牛津大學數學家Charles Lutwidge Dodgson（1832－1898）有一個比較為人熟知的筆名：路易斯・卡羅（Lewis Carroll）。他因兩本經典童書作品為世人所知：《愛麗絲夢遊仙境》（Alice’s Adventure in Wonderland, 1865）以及《愛麗絲鏡中奇遇》（Throughthe Looking Glass，1871）。他的書迷都知道，他是雙關語和文字遊戲的愛好者，喜歡創造所謂的nonce word，也就是「只用一次的字」，只適用於當下或某個特定場合。他尤其熱愛將兩個字組合成一個混合字，並把這種混合字稱為portmanteau word。portmanteau本身是指「內部隔成兩格的硬皮箱或包包。」

在他著名的胡鬧詩Jabberwocky（收錄於《愛麗絲鏡中奇遇》）中，他就創造了好幾個幽默有趣的nonce word，如brillig、gimble、vorpal、frabjous、uffish，以及好幾個portmanteau word，如frumious（混合fuming 和furious）、slithy（混合slimy和lithe）。其中有兩個混合字就此流傳開來：chortle（開心地大笑，混合chuckle〔偷笑〕和snort〔發出鼻息聲〕）、galumph（神氣地昂首闊步走，混合gallop〔飛奔〕和triumphant〔勝利的〕）。

portmanteau word（現在比較常稱為blend word）不只專屬於童書，也早已在英文中占有重要的一席之地。當然，不是所有的blend word都會流行起來，但確實有些就像路易斯的自創字一樣，經過了時間的考驗，被收錄進字典裡。事實上，英文中有一些很常見的字最開始也是blend word。例如，motel（汽車旅館）是motor（汽車）和hotel（旅館）的混合，創造於1920年代；brunch（早午餐）是breakfast（早餐）和lunch（午餐）的混合，最初是1890年代英國大學校園裡的俚語；smog（煙霧）是smoke（煙）和fog（霧）的混合，在1905年問世，創造者是倫敦的一位醫生，他很關心籠罩在倫敦上空的厚厚煤煙。

根據我的guesstimate（猜測估計，混合guess和estimate），英文從19世紀至今已收納數百個混合字。舉例來說，slanguage（使用俚語的語言）是slang（俚語）和language（語言）的混合，創造於1870年代；glitterati（社會名流）是glitter（閃爍）和literati（受教育階級）的混合，創造於1950年代；camcorder（攝錄影機）是camera（相機）和recorder（錄音機）的混合，於1980年左右問世；另外，還有1990年代晚期出現的bromance（兄弟情），這個字現在已經收入OED的網路版，是brother（兄弟）和romance（浪漫）的混合，意指異性戀男性之間無性的親密關係。文學裡最知名的bromance例子應該是福爾摩斯（Sherlock Holmes）和華生醫師（Dr. Watson）。

有些混合字的最後幾個字母會成為suffix（字尾），進而造就出其他的混合字，例如walkathon（長程競走）（1930）、talkathon（冗長的討論）（1934）、telethon（播出時間冗長的電視募款節目）（1949），這三個字都用了marathon（馬拉松賽跑）的-thon作為字尾。同樣地，newscast（新聞廣播）（1934）、telecast（有線電視節目）（1937）、simulcast（同時於廣播或電視中播放的節目；同時於多個頻道播放的電視節目）（1948）則都用了broadcast（廣播）的-cast作為字尾。

其他為人熟知的混合字還包括motorcade（車隊），混合了motor（汽車）和cavalcade（遊行行列），創造於1910年左右；infomercial（名人背書的購物節目；政論節目），混合information（資訊）和commercial（商業廣告），首創於1981年；bookmobile（行動圖書館車），創造於1930年代，是以automobile（汽車）的-mobile作為字尾；staycation，混合stay（停留）和vacation（假期），創造於2005年，意指「居家度假」。

相關書摘 ▶《字彙的力量2》：要當個好作家，必須先當個好讀者

書籍介紹

本文摘錄自《字彙的力量（2）：用3500個單字為你的英語專業接力》，博識出版

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作者：Charles Harrington Elster

譯者：林錦慧、鄭惠雯

身為字彙愛好者，最幸福的事就是可以不斷探究字彙，不過字彙的鑽研最忌諱選錯字彙書，不明就裡地讀了一些生硬又無趣的字彙解析。《字彙的力量2》的作者Charles Harrington Elster為美國字彙權威，其經典著作《字彙的力量》在美暢銷20年，書中介紹的字彙不但是哈佛畢業生所具備的用字能力，也一直是美國成功人士十分推崇的「聰明用字」。現在，他秉持著「為讀者介紹聰明字彙」的信念，編著了《字彙的力量2》，介紹英文裡最極致的字彙，一一說明這些字彙的起源、演變及用法。

本書設計了程度依次遞增的10個Level，收錄了500個英文中「最聰明極致」的主要單字及其同反義字和衍生字共3500個字彙。書中介紹單字的字源、用法並比較近義字的差異。這些看似艱澀的字彙，其實在國際新聞媒體甚至美國影集中俯拾皆是。

作者曾在語言論壇上被問到：「知道sciamachy（跟影子或假想敵對戰）這樣的字的確很有趣，不過你真的認為這樣的字應該成為日常對話的用語嗎？」作者回應說：「為什麼要讓缺乏想像力、無趣的日常對話來決定哪些字該學、哪些字不該學？」

你準備好跟隨作者的腳步，來一場挑戰極限的字彙旅程了嗎？

本書特色

10堂進階字彙課程

全書收錄3500個進階字彙，從大學畢業生應懂的字彙，如voracious（狼吞虎嚥的），到最頂尖的難字，如bibliophagic（熱愛讀書的），由淺入深分為10個Level，幫助讀者循序漸進學會最高深的英語字彙。

透過字源了解字彙

詳細介紹書中主要單字的來源，帶領讀者探究字彙的起源及演變的歷史，了解字彙背後的故事，除了可以更精確理解字彙的涵義，還能透過拆解字源更有效率地學習及記憶單字。

同義字的比較分析

書中列舉大量同義字與近義字，分析容易混淆的相近用法，透過確實的對照比較與實例說明，明辨字彙的精確用法，讓讀者了解正確的使用時機，為自己的英語能力大加分。

有趣的專欄及單字小考

每10個主要單字之後，都會附上一篇專欄及單字小考。專欄內容豐富多元，包括各種發音規則介紹或用法介紹。單字小考則作為即時的複習，幫助讀者更快速記憶單字。

Photo Credit:博識出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航