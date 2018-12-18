《誇大自體症候群》：織田信長和豐臣秀吉，兩種不同類型的「誇大自體」

文：岡田尊司

什麼是誇大自體症候群？

上一章提到，誇大自體症候群不只引發難以理解的犯罪行為，也經常威脅我們的生活；也是無同理心地控制他人、逐步升級的攻擊性背後的問題核心。但誇大自體症候群不只有所謂「惡」或「犯罪」等反社會的一面，有時也會成為「英雄」或「成功」等利社會（prosocial，對他人或團體有助益）的原動力。不過，後者也擺脫不了情勢逆轉的危險。大成功與大不幸常是相生共存的極端二元對立關係，這也是誇大自體症候群的特性。

知道誇大自體症候群也有這樣的特質，應該也會了解它帶有必然性。閱讀本章的歷史案例與自戀心理學時，也會加深對誇大自體症候群的理解。

「誇大自體症候群」的始祖

歷史上早期的誇大自體症候群症狀，可以在古代社會的掌權者身上看到。他們活著的時候被神格化，接受崇拜，但也時時感受到叛亂與暗殺的危機。羅馬皇帝身上可以看到這種狀況的典型，他們是神一般的支配者，也總是在意是否受市民歡迎，扮演大眾的丑角。支配權力與大眾的讚賞是相生共存的結構，如果失去大眾的掌聲，就有失去權力、性命的危險。皇帝對權力支配的欲望與得到大眾讚賞的欲望不斷被撕裂，左右搖擺。

常見的模式是，一開始熱心施行討好市民的政策，獲得聲望，但在這過程中，又因滿足而產生傲慢，傲慢態度被群眾注意到之後，評價降低，就想用強力鎮壓的方式陸續排除礙眼的一切，如此更失去人心，陷入被暗殺的命運。

卡利古拉（Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus，羅馬帝國第三任皇帝）、尼祿（Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus，羅馬帝國第五任皇帝）等皇帝的命運可說是典型的例子，他們正具備誇大自體症候群的特徵。

卡利古拉有時看了臣子的臉就捧腹大笑，臣子問他有什麼好笑的事，他就回答，每當想到只要動動指尖就可以取你的命，就覺得快笑破肚皮。這個例子充分顯示了病態的全能感與支配感。對無抵抗能力的被害者做出殘暴行為，也是同樣的心態。

尼祿的母親小阿格理皮娜（Agrippina Minor）為了讓兒子得到王位而不擇手段。她陸續用下毒或偽造事故的方式殺害政敵，嫁給老皇帝克勞狄一世（Tiberius Claudius Nero Caesar Drusus），也是為了要讓自己的兒子當皇帝。尼祿雖是母親的傀儡，但登基後就開始覺得母親很礙眼。他懷疑，母親現在比較疼愛弟弟，可能企圖讓弟弟取代自己當皇帝。母親也漸漸感覺到可能會被兒子謀殺，而她擔心的事不久就成為事實。

從某種意義來看，被親手拉拔到皇帝位置的兒子殺死，與現代父母被一向過度保護、殷殷教導的兒子暴力相向或殺害，兩者的模式相當類似。他們的共同錯誤就是讓孩子充滿全能感的誇大自體不成熟地擴張，成為有力量與權力的存在。

尼祿一登上王位，就像偶像般乘著自己的戰車參加戰車競走，在市民面前展現歌喉，接受喝采，這種情況大概就像今天總統參加F1一級方程式賽車，並表演歌唱。但不久後，他又對奉承市民感到厭倦。施政的反復無常與暴虐無道，使他聲望下滑，又開始憎恨不如己願的市民。歷史上煞有介事地流傳尼祿放火燒羅馬城，看著熊熊烈火中的羅馬而心滿意足的故事。雖然不知真實與否，但尼祿心中滿是膨脹的全能感與憎恨，會做出這種事也毫不足奇。

因為他的陰晴不定、疑心與失控的暴力，即使是身邊親近的人，也不斷被當做犧牲品。著名政治家、哲學家塞內卡（Lucius Annaeus Seneca）曾任他的家庭教師，也被他逼迫自殺。他殺害了母親、弟弟，甚至最愛的妻子也在懷孕時因細故被他踢了一腳，導致死亡。

即使是珍愛的人，也會因瞬間的怒氣而殺害；無論在二千年前或今天，都是誇大自體症候群導致的悲劇。不過，二千年前與現在的差異在於，在擁有極大權力的皇帝身上發生的事，也發生在普通家庭的孩子或成人身上。

自戀的發展與誇大自體

依據柯胡特的理論，從最不成熟的自戀（primary narcissism）發展到成熟的自戀（即自尊心、理想）之間的過渡期，會發展出「誇大自體」（grandiose self）與「理想化的父母意象」（idealized paren imago，imago指潛意識的人物形象）。誇大自體是認為自己像神一般全能，理所當然地期待母親等人滿足自己所有願望的心理結構。而稍後發展的「理想化的父母意象」，則是支配自己、實現自己願望的父母如神一般的理想形象。

誇大自體對幼兒來說是健全的發展階段，藉由對它的適度滿足與適度放棄，誇大自體會漸漸轉變為更切合實際的自尊心與自信。不過，如果誇大自體中自我炫耀願望的滿足太早被剝奪，或相反地一直被過度滿足，長大後，心中就會殘留誇大自體的結構。

另一方面，對孩子的健全成長而言，理想化的父母意象也是不可或缺的。某個時期，孩子必須視父母或身邊的大人為理想人物，尊敬他們，拿他們當做模範，才能在往後的人生中約束自己，朝理想努力，尊重他人，建立適當感情關係的基礎。不過，若因某些不幸的情況，父母、周遭大人嚴重辜負孩子的期待，或傷害他，使理想化父母意象的發展不足；或父母對孩子過度控制，使自律心與理想沒有成長，長大後，過度膨脹的父母意象就會繼續留在孩子心中。

因自戀發展不完全，造成「誇大自體」與「理想化父母意象」的欠缺或持續支配，這個概念對理解孩子與大人的「偏差行為」都非常有用。

誇大自體症候群是指切合實際的自尊心與自信未能形成，為了彌補這一部分，長大後，「誇大自體」繼續擁有支配力量。再加上「父母意象」的形成也失敗，孩子無論是以過度服從或激烈反抗的形式表現，都沒有從這個階段畢業。父母意象的缺乏或太過薄弱，都會被過度理想化，持續發揮強烈影響力。

柯胡特的概念架構中，把具備「誇大自體」特徵的狀態稱為「自戀型人格障礙」（Narcissistic personality disorder，NPD），依據這樣的基本方向形成他的理論體系。

不過，「誇大自體」並不只表現在「自戀型人格障礙」上。「邊緣性人格疾患」也會為了補償自我否定感而出現誇大自體膨脹的狀態。

根據我的經驗，病態擴張的「誇大自體」也偶爾會出現在偏差或反社會人格障礙（Antisocial Personality Disorder，ASPD）的案例身上。我也深切感覺到，對於有被他人拒絕的經驗、懷抱自戀創傷的發展障礙孩子，以及有強烈自我偏執的其他種人格疾患，誇大自體其實發揮很大的影響。同時，我漸漸覺得必須使用精確的用語來說明這種跨越過去概念的現象，所以提出「誇大自體症候群」這個詞。

現在即使是被視為完全健康的人，誇大自體也發揮了前所未見的作用。正因如此，誇大自體各種綜合病徵的極端案例，才會在容易受影響的孩子身上出現。

依附的瓦解與自戀型人格障礙

病態自戀的產生原因──依附疾患（Attachment disorder）最近備受矚目。「依附」的生物學機制，是孩子與母親等重要撫養者之間得以形成紐帶的基礎機制。一般而言，母親會對孩子投入永恆不變的愛與關懷，奉獻自己去照顧孩子，保護他免於危險。因此，孩子可以安心成長。如果和母親間能形成穩定的依附，依附對象（即母親）便發揮安全基地的作用，成為孩子安心感的依據，保護孩子免於各種壓力與危險。此外，有母親這個安全基地的支持，孩子就漸漸能更積極探索，促進各方面的發展。與母親的依附關係穩定的孩子，不只情緒穩定，身體、社會、智力方面也容易有良好的發展。

不過，不是每個人都這麼幸運。有些母親因故無法對孩子投入關心，也有的母親中途離開孩子，以致穩定的依附關係無法形成，或好不容易形成的依附關係被破壞。

缺乏與母親的連結與關心時，孩子為適應這種狀況，會漸漸不再期待與母親的連結，而形成對母親不關心，幾乎不依賴母親的「迴避型」（avoidant）依附關係。

而原本受疼愛，但母親的關心因為生了弟妹等因素而忽然被奪走，這樣的孩子會覺得自己被拋棄，無論如何都要設法奪回母親的疼愛，因而做出各種引人注意的行為。例如哭喊、故意讓母親困擾、扮演好孩子，或者生病。這種過度尋求關心的類型，稱為「矛盾型」（ambivalent）依附關係。特徵是雖然實際上很想依賴母親，但因生氣而拒絕依賴，行為和內心想法完全相反，所以稱為矛盾型。

其中，「迴避型」與增生肥大的自戀有強烈關聯，但從矛盾型發展出來的焦慮矛盾型（anxious-ambivalent）中，也常看到自戀的問題。即使依附比較穩定，也有可能因為某個時期的自我炫耀需求未被滿足，而使誇大自體的傾向持續下去。依附與自戀這兩個問題，在某種程度上是獨立的，但也有些部分彼此牽扯。

自戀型人格障礙大略可分為兩種類型，其中一種的特徵是擴大的自戀，即誇大自體；另一種的特徵是伴隨自戀降低的自我否定。一般來說，後者因為自戀始終低落，無法支持自我，會運作防衛機制讓自戀升高。例如原本沒自信的人想用獲得好成績、努力工作而被肯定，提高自信。

不過，如果這個戰略失敗，自戀又會降低。有時順利，有時不順，自戀就一直時高時低。

相較之下，第一種類型的自戀比較穩固，不會因小事動搖，但極少數情況下，會因為在現實上慘敗，而使擴張的自戀瞬時崩解。人的支柱瞬間瓦解時，便形成高度危機。自戀降低時，無論哪種情況，自殺的危險性都會提高。

本書主題──誇大自體症候群的主要核心，是從迴避型依附關係發展出來的誇大自體類型。不過，以矛盾型（焦慮矛盾型）為基礎者也占一定比例。

迴避型毅然捨棄情感的同理與親密感的需求，適應冷漠的現實；也就是說，無動於衷是這類型的優點，也是缺點。藉由無動於衷，即使遭受批評與攻擊、或被反咬一口，也不會沮喪自責，能夠堅強面對逆境，不在乎世人的評價，泰然自若。如果能有效發揮這個特質，也許能成為英雄，但若有半點差池，就有成為犯罪者的危險。

另一方面，矛盾型的依附關係也可能培養出誇大自體。矛盾型的人，被愛的需求強烈，很想引人注意，大部分很戲劇化。

以迴避型為基礎的誇大自體症候群，和以矛盾型（焦慮矛盾型）為基礎的誇大自體症候群，兩者有什麼差異呢？我以織田信長和豐臣秀吉為例來說明。前者是像信長那樣不把人當人，後者是像秀吉那樣必須經常表現出對他人的依賴，過度在意自己是否被對方所愛。兩者都能造就豐功偉業，但也都有冷酷的一面，不在乎的東西，就算是人命，也會像蟲豸一樣消滅。

相關書摘 ►《誇大自體症候群》：陽具自戀的寵兒，征服比愛更讓他們感到喜悅

書籍介紹

本文摘錄自《誇大自體症候群：現代人體內暴君的真面目》，聯合文學出版

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作者：岡田尊司

譯者：林雯

為什麼看來極度普通的人會因為細故犯下令人譁然的案件？

近來不斷發生重大刑案，其中不少是乍看普通的「一般人」突然犯下隨機殺害多人的案件。有些犯罪者有幻覺、妄想等的異常症狀，也有犯案動機，可是專家花時間做精神鑑定以了解他們犯案時的精神狀態，卻常常找不出究竟是哪些「疾病」造成犯罪行為。

重大刑案之外，因不滿、憤怒引起莽撞反應，逐步升級為極端行動的問題，和我們更密切相關。而且，這現象不只出現在兒童、青少年身上，也擴及成人。最常見的是，輕易對弱小者發洩不滿與憤怒的案例，例如：家庭暴力、跟蹤狂行為、霸凌、騷擾、虐待，甚至公眾人物口吐狂言等，事件的數量遠多於重大刑案。

二十年來持續在精神治療第一線奮戰的醫師岡田尊司分析，這些扭曲現象背後的根源並非各個疾病，而是基礎的共通病理：

自戀病理──「我」比整個「世界」都重要！

這些過去的精神醫學無法全然掌握的病狀，可以概稱為「誇大自體症候群」。特徵是，擁有不成熟的全能感和自我炫耀傾向、缺乏現實感的幻想傾向、缺乏罪惡感和同理心，且不順心時容易暴怒，非常敏感易受傷。當他們威脅不順己意的人，並想支配對方，就是自戀失控的情況，很可能一觸即發升級為犯罪。

這些異常行為的本質並不是什麼複雜的問題，主要就是缺乏健全的判斷力；不成熟，不知體諒他人，以及因失去自制力而採取極端行動。一言以蔽之，就是驚人的幼稚。

從引發重大事件的少年到導致國家滅亡的領導人，都與這種自戀病理有關。因此，岡田尊司以自戀觀點為基礎，試圖從案發現場到職場、家庭，徹底分析犯下案件的孩子，甚至擴及所有現代人的病理。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九