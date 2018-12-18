《誇大自體症候群》：陽具自戀的寵兒，征服比愛更讓他們感到喜悅

文：岡田尊司

陽具自戀的寵兒

誇大自體症候群的戀愛關係中，征服比愛更讓他們感到喜悅。

超高難度的戀愛對象到手，最能讓他們振奮。從光源氏（日本平安時代女作家紫式部的著作《源氏物語》男主角，外表俊美）的時代開始，花花公子、唐璜（Don Juan）們的熱情都為最難得手的對象而點燃。光源氏的戀人中，包括父親（即天皇）的皇后藤壺、人妻，還有像若紫那樣的年幼女孩。私通近親、出軌、與幼童發生性行為，觸犯這些禁忌讓他的愛情燃燒起來。

再怎麼渴望的對象，一旦讓自己稱心如意，就興趣大減；因為成為固定對象後，就覺得意興闌珊。也會很快因為小事而對對方失望，愛慕之情急速消退。

義大利電影大師費里尼（Federico Fellini）的作品《女人城》（La città delle donne），電影名稱也是劇中角色卡特佐涅（dott. Sante Kartzone，Kartzone 是Cazzone的諧音，Cazzone是義大利文「巨大陰莖」之意）的特別展覽室，其中陳列、保存了許多征服過的女人肖像，以及她們在床上喘息、性高潮時的錄音。他的樂趣不只是自己在展覽室享受那些「戰利品」，還有帶當事者本人前來，讓她知道自己被當做他的「收藏品」，觀賞她們困惑、羞恥的表情。

陽具自戀（phallic narcissism，由Wilhelm Reich提出，他認為性器期的性格與自戀類似，特徵是自信、活潑、傲慢、故做誇張的態度等）者自命花花公子，對他們而言，被他們的花招所惑而以身相許的女人不過是「戰利品」，用來證明他們身為男性的「本事」。這種年輕的花花公子現在到處都是，甚至還有國中生。他們把少女心像衛生紙一樣隨意揉捏，就覺得全能感無比滿足。

他們戀愛的特徵是速戰速決，用快攻來建立親密關係，也用快攻來為關係譜下休止符。他們匆忙向對方告別，幾乎都沒說明原因，只說「膩了」。他們火速分手，是因為他們戀愛的主要目是和對方上床，此外別無其他。另一個理由是，長期交往就會有感情，就不能帥氣地分手了。不考慮對方的心情，自己隨心所欲地行動比較不會受傷。

有許多偉人與領導者，成人後仍維持這種幼稚的陽具自戀。前面提過的柯林頓，即使在選舉期間，仍不放過和助選的女學生出遊的機會。這樣的性吸引力是把他推上總統之位的巨大原動力；而他在白宮和陸文斯基（Monica Lewinsky）的醜聞，則是這份力量的「副作用」。

另一種戰略・戀愛遊戲的目的

女性該怎麼做，才不會成為陽具自戀這種誇大自體症候群的「戰利品」呢？法國古典小說《克萊芙王妃》（La Princesse de Clèves）教了我們一種戰略。克萊芙王妃認識萬人迷內慕爾公爵（le duc de Nemours）之後，內心小鹿亂撞，但不像其他女性一樣表現出迷戀的樣子，她的冷淡無情反而激起內慕爾公爵的征服欲。他甜蜜、熱烈的追求令她十分煩惱，雖然心中對他的渴望幾乎讓她窒息，但這就讓他得逞的話，她就只成了眾多女人中的一個。於是她打消念頭，選擇隱居修道院，斷絕在現實中和他結合的道路，在內慕爾公爵心中成為永恆。

這可說是女性的復仇。對於男性為滿足全能感而做出的自私行為，這是一種反擊，但也伴隨巨大的自我犧牲。或許也是因為「想成為戀愛勝利者」的全能感作祟，才促使她這麼做。

克萊芙王妃連現實的滿足都放棄，也想得到不變的愛。這種在愛情爭奪戰中豁出性命的行為，可說是最後的絕招。也有人去了比修道院更遠的天國。

現在有很多人使用這種危險的策略。容易受傷、求愛若渴的年輕人，為了在對方心裡留下無法抹滅的痕跡，毫不猶豫地把自己的生命置於險境，想在生死關頭控制對方的心。這又是戀愛中的另一種誇大自體症候群現象。

消失的英國女子

不過，對更病態的誇大自體症候群來說，戀愛成了優勢地位的爭奪戰。他們只希望把對方當做「物品」，自己單方面支配、擁有對方。這種情況下，被征服者的「意識」成了障礙，也失去了戀愛關係中的相互性；於是，他們就會以更粗暴、更徹底的方式，去實行把所征服的女人列入「收藏品」的衝動。

其中最驚人的案例就是英國女子失蹤事件了。這件離奇的案件發生在二〇〇〇年七月，有個英國女子來到日本，當時在夜總會當招待。某天，她打手機告訴同住的朋友，自己很快就會回家，但之後就失去音訊。到日參加沖繩高峰會的英國首相布萊爾（Tony Blair）還特意在會談中提起此事，女子家人也提供十萬英鎊（約台幣四百多萬）懸賞犯人的消息。這件事引起輿論大嘩，連海外媒體也報導了。

警察為了在國際樹立威信，進行周密調查，在當年十月逮捕了嫌犯。被捕的男子是不動產管理公司社長，警方在他的豪宅起出大量記錄他性侵白人女子的錄影帶與藥物。扣押的錄影帶中，記錄了超過四百個受害女性被迷昏性侵的影像，其中約有一百五十名是白人女性。

隔年二月，警方在三浦海岸一處洞穴發現被掩埋的澡盆，其中散落著大骨架的白人女性遺骸。雖然頭部被澆上水泥，已經凝固，但可斷定是那位失蹤的英國女子。

依據《時代雜誌》等媒體的報導，除了此案，這名嫌犯還多次把女子帶回家裡，用藥物、三氯甲烷（Chloroform）迷昏後，加以性侵。三氯甲烷有引起肝衰竭的副作用，其中有些女子因此死亡。

嫌犯繼承了財主父親的大筆遺產，一方面擴大事業，一方面也在六本木等地大肆玩樂，揮金如土。犯罪醫學專家指出他的幼兒全能感：「他很有可能在幼時未接受嚴格教養，長大後惹的麻煩也有人幫忙收拾。不幸地，他用這樣的方式活到現在，所以覺得這次也有辦法解決」、「缺乏罪惡感，從小父母就縱容他，所以他可以避開麻煩，無論發生任何事，都能用家裡的財力解決。因為用金錢就能處理麻煩事，覺得這次聽律師的，應該也沒問題」。這樣的人擁有財力，又詭計多端，可說是誇大自體症候群中最危險的一種。

誇大自體的寵兒歐納西斯

對征服欲高漲的誇大自體症候群而言，成功、財富與愛情，都只是他要征服並據為己有的對象。對這種人來說，最能象徵征服的行為，就是用性與暴力支配對方。

知名船王、億萬富翁歐納西斯（Aristotle Socrates Onassis），就是陽具自戀的化身。心愛的母親在他十二歲時去世，似乎激化了他對讚賞的需求與對女性的迷戀。與忙於生意的父親則是保持距離，關係有點冷淡。父親在妻子死後不到半年就再婚，歐納西斯跟繼母關係很好，跟父親反而比較僵。應該也是因為這樣，他才離開自己的國家，飛往新天地。

長成青年的歐納西斯從希臘的港口出發，搭上前往南美阿根廷的移民船，開創他的未來。抵達布宜諾斯艾利斯不久，他就找到電話接線生的工作。他有將訊息與商機串連在一起的靈敏嗅覺，據說他在工作時會竊聽他人的電話內容，從中獲取賺錢的情報。如果從商品交易中獲利，或以賽馬等投機方式得到不義之財，他就用那些錢去買高級西裝、鞋子，到上流社會人士出入的船艇俱樂部或歌劇劇場走動。

那時他已表現出對歌手的喜好，他對歌劇院女高音克勞蒂亞穆契歐（Claudia Muzio）一見傾心，聲樂家卡拉絲（Maria Callas）則在日後成了他的情婦。當時他持續贈送克勞蒂亞花束，相當引人注目，還帶著名片到她的休息室。她一定想不到眼前這個優雅、充滿自信的年輕人是剛下移民船沒多久的電話接線生。很快地兩人開始交往，克勞蒂亞成了第一個落入歐納西斯掌心的名女人。

他不只勤於獵豔，還陸續透過女性接近政界、財界的大人物，拓展關係與機會。

藉由貿易賺到大筆金錢後，他發現下一個商機；在全球經濟危機的衝擊下，他買到大減價的貨船，開啟了他的海運生意，不久就得到鉅額財富。

事業成功之外，女人彷彿是他的養分來源。他一直需要新的女人，而美麗的北歐女子英格博格（Ingeborg Dedichen）就是他命中的女人之一。偶然間，他和英格博格搭乘同一艘客船。歐納西斯被挑起征服欲，灑錢給負責乘客事務的工作人員，蒐集她的情報，並把自己的客艙換到她隔壁。

英格博格的父親是挪威海運界數一數二的富豪，母親是瑞典貴族。她當時是二度婚姻，但夫妻關係還是出了問題。英格博格自己擁有龐大財產，沒有理由留戀漸行漸遠的丈夫。她預定回到巴黎的家後就辦理離婚手續，而歐納西斯就在這個絕妙的時機與她搭乘同一艘船。

歐納西斯虎視眈眈地等待機會，幾天後開始行動，在泳池邊向她搭訕。他接近女性的方法很特別，就是不讚美、不奉承，而是揶揄、指責對方。兩人初次見面，他就嘲弄英格博格的游泳姿勢，還批評她正在讀的書，說自己完全不想看那種書。像她那樣擁有美貌與智慧的女性，聽到的恭維話已經夠多了，而他對她所說的，是大部分男性最不可能說的話。英格博格那時讀的是《我的一生與苦難的時代》。

對這個自信滿滿的無禮男子，英格博格雖然覺得怪怪的，但也產生了好奇心，因為她從未遇過這種類型的男性，而這正是歐納西斯的目的。下船時，兩人已墜入愛河。

家庭暴力的無底沼澤

歐納西斯認真考慮和英格博格結婚，他稱英格博格為小媽咪（Mamita）。

歐納西斯與英格博格交往期間，仍與其他女人玩樂，他只把她們當做性對象。他似乎需要兩種類型的女性，一種是代替母親接納他的一切，另一種則是除了發洩性慾外毫無意義的年輕女子們。誇大自體症候群的男性常有這種性偏好（sexual preference）。

他和英格博格同住在紐約新居，但最後還是沒結成婚。不只是因為歐納西斯對感情不專，更嚴重的問題是他經常使用暴力，酒醉時就會對她施暴。如果在爭吵、施暴後性愛會更甜蜜，還算比較安全的情況，但如果暴力升級，就很危險了。歐納西斯曾經把她美麗的面孔打得凹凸不平。那次歐納西斯很後悔，請求英格博格原諒他，但他的行為已經超過底線，英格博格覺得再這樣下去會被打死，下定決心分手。

歐納西斯的行為，顯然就是我們現在所說的家庭暴力。家庭暴力最常針對無法獨立的人，反覆施加強烈暴力後，又表示後悔。認為愛與支配是同義詞的誇大自體症候群，很容易陷入這樣的問題。

任意左右對方的命運，最能體驗到支配的快感。家庭暴力這種暴力行為的最高潮，就是因全能感需求被滿足而體會到強烈快感。施暴者會為了這種快感而不斷做出暴力行為，但他又像小孩一樣，依賴對方的讚賞與支持。在罪惡感的籠罩下，他會道歉，但跟所有吸毒的快感一樣，有享受家暴快感的機會時，就抵抗不了誘惑。

在這方面，誇大自體的寵兒歐納西斯也不例外。

相關書摘 ►《誇大自體症候群》：織田信長和豐臣秀吉，兩種不同類型的「誇大自體」

書籍介紹

本文摘錄自《誇大自體症候群：現代人體內暴君的真面目》， 聯合文學出版

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作者：岡田尊司

譯者：林雯

為什麼看來極度普通的人會因為細故犯下令人譁然的案件？

近來不斷發生重大刑案，其中不少是乍看普通的「一般人」突然犯下隨機殺害多人的案件。有些犯罪者有幻覺、妄想等的異常症狀，也有犯案動機，可是專家花時間做精神鑑定以了解他們犯案時的精神狀態，卻常常找不出究竟是哪些「疾病」造成犯罪行為。

重大刑案之外，因不滿、憤怒引起莽撞反應，逐步升級為極端行動的問題，和我們更密切相關。而且，這現象不只出現在兒童、青少年身上，也擴及成人。最常見的是，輕易對弱小者發洩不滿與憤怒的案例，例如：家庭暴力、跟蹤狂行為、霸凌、騷擾、虐待，甚至公眾人物口吐狂言等，事件的數量遠多於重大刑案。

二十年來持續在精神治療第一線奮戰的醫師岡田尊司分析，這些扭曲現象背後的根源並非各個疾病，而是基礎的共通病理：

自戀病理──「我」比整個「世界」都重要！

這些過去的精神醫學無法全然掌握的病狀，可以概稱為「誇大自體症候群」。特徵是，擁有不成熟的全能感和自我炫耀傾向、缺乏現實感的幻想傾向、缺乏罪惡感和同理心，且不順心時容易暴怒，非常敏感易受傷。當他們威脅不順己意的人，並想支配對方，就是自戀失控的情況，很可能一觸即發升級為犯罪。

這些異常行為的本質並不是什麼複雜的問題，主要就是缺乏健全的判斷力；不成熟，不知體諒他人，以及因失去自制力而採取極端行動。一言以蔽之，就是驚人的幼稚。

從引發重大事件的少年到導致國家滅亡的領導人，都與這種自戀病理有關。因此，岡田尊司以自戀觀點為基礎，試圖從案發現場到職場、家庭，徹底分析犯下案件的孩子，甚至擴及所有現代人的病理。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九