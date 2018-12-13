媒體報導不多，卻嚴重影響台灣未來的四件「國際小事」

最近發生太多事情，但一篇講不完，只好先跟大家分享四件「國際小事」好了。後半會說明近日的戰爭準備。

一、美國考慮限制對香港科技輸出、取消獨立關稅區

這個政策方向源自《美中經濟與安全審查委員會 2018 年度報告》的調查結果。本專頁之前發過「台灣篇」，「香港篇」一樣很精彩。

簡單來說，中共不斷侵犯香港，導致香港法治高速崩毀，所以過去與中國分開的關稅區快要保不住。如果保不住，那香港現在的金融地位也會被消滅。香港人很可憐，統一不是他們自己選的，有時候都覺得該被懲罰的應該是台灣人吧。

二、西藏旅行對等法

美國人進入西藏常常被刁難，美國人現在決定反過來刁難中國人。「如果不給我們進西藏，你們也別想進美國！」其實法本身的規範還是其次，繼台灣旅行法之後針對圖博再搞一個西藏旅行法，下階段是啥？針對東突來個新疆旅行法？包子氣都氣死了。

現在是還「鬥而不破」啦，而且美中暫時休戰90天，如果新冷戰100%啟動，美國又來當年那套中亞情報作戰，給維吾爾人運軍火進去的話，包子還要不要做人啊？美國國策是盡量不干涉「他國內政」，所以還很難說，中國就是不想逼美國到那個地步。

三、日本外相指控台灣違反WTO規定

講「指控」有點嚴重，日本外相河野太郎在某場地方黨部活動時，提到台灣反核食公投結果違反WTO規定，日本不會不吭聲。是這樣啦，先故意用非正式管道放話，還稱不上指控，但台灣現在是很希望人家認真來指控是不是？跟著中國國民黨無腦亂反，搞到日本有點賭爛。

跟中國國民黨與中國共產黨亂搞的後果是啥？就是被世界各國吊起來打，現在日本先放話要對我們屁股踢一腳，收到警告麻煩皮繃緊一點好嗎？

四、台灣千萬觀光客2日提前達標，新南向國家占近1／4

這幾年「路克布萊」（編按：陸客不來）地動山搖之後，奇怪咧來台觀光人口反而變更多，日本韓國是主力，日本兩百萬、韓國一百萬，東協各國動輒150%成長。而且中國團客消失後，取而代之的是高品質中國自由行散客，好舒服啊。但因為有些只會貢潘仔（敲盤子）的垃圾不肖商家成天靠腰，搞到台灣現在又要跟著韓總發財囉。等著看台灣旅遊環境再度倒退（希望我預言錯誤）！

Photo Credit: Reuters/達志影像

結語

好啦，我自己是高雄人，我先下跪道歉。我們高雄人一堆賤骨頭。拜託大家看完我的文章自己估狗，把新聞連結、圖文丟進群組裡，或者回家吃飯的時候講故事給長輩聽，用真正最強力的「面對面溝通」來洗腦。

我說這四件是小事，主要是媒體版面不多，另外G20才是真正的大事，但G20分析不適合簡單亂講，我還在研究。台灣死老百姓都搞不懂，為了九二共識賺中國快錢，結果會是旅遊環境衰退、商業機密被偷、國安系統被滲透（你們覺得中國觀光客裡頭都不會有情報人員？）、被美國制裁（香港的慘例）、被世界圍堵、被WTO放逐。

這些齁，哎，都是很嚴重的小事情，但我們又不能買網軍控制媒體放假新聞，只好靠著我們自己分享文章、再製圖文、口耳相傳，把這些資訊擴散出去了。

戰爭準備

簡單說明一下我的規劃吧，目前各個盟友有幾個小企劃在跑，但我認為大局穩定要到年後，然後才適合擬出新策略。之前我在文章中做過人口分析概述，等到本專頁突破1－2萬讚，大概就已經是泛進步圈內核的邊界了。

屆時我計畫用聊天機器人對大家推送資訊彈藥。一些反藍粉專、開表單的路人、在地組織現在都有在動作，但我必須提出一些警語：請不要當清新小白痴，行銷技術、組織動員、情報偵蒐、反情蒐都是專業技術，但是很多人憑著熱血就想衝到前線去，這樣會白白死人的。

我跟我的盟友們多多少少會關注各位的舉動，但目前發現濫開社團、濫開表單很嚴重，沒有做安全管控。認真建議，除非現實認識的人組隊，在網路上行動一律要收好自己的個資。很直白的說，路人義勇兵真的很多白痴。情報沒管控是把隊友暴露在高風險之中，而且目前我們調查到有些反中企劃書還跳不出藍綠一樣爛的思維，真的很愚蠢。

我們不可能僅靠公民社會的散兵游勇就打退中國與中國國民黨的正規網戰部隊和公關團隊，民進黨的選舉組織、當前政府的情報機關和法律體系才會是大主力。在真實的戰爭中，小清新、極左派或深綠的思維都不適合主導，我們集結起來反中、挺蔡，才會是最務實的方向。懇請大家要聽進去。

本文由恕我無法支持授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航