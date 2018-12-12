又2件非洲豬瘟肉品試圖「闖關」台灣，美科學家：不敢想像病毒傳染到野豬身上

非洲豬瘟疫情仍在中國延燒，農委會今（12）日又攔截2起驗出有非洲豬瘟病毒的案例，違規事件頻傳，防檢局今日也首次以災防手機訊息提醒國人防範非洲豬瘟。但其實不只台灣，東歐多國、西歐、非洲也有案例，由於現階段沒有疫苗可以防治，美國科學家對病毒也抱持悲觀。

農委會今天召開「防範非洲豬瘟強化措施及執行情形」記者會，公布畜衛所最近再次驗出2件帶有非洲豬瘟病毒的肉品，分別是12月1日台灣籍旅客從重慶帶回豬肉臘腸、12月2日中國旅客從哈爾濱攜入的豬肉紅腸，均由桃園機場入境，同遭防檢局新竹分局查獲，已裁罰1萬5千元罰鍰，肉品經採樣後已沒入銷毀。這也是繼10月31日、11月13日、11月30日驗出3例非洲豬瘟病毒基因後，再次驗出第4例及第5例，累計5例中國肉品驗出病毒。

立法院已於11月30日三讀通過《動物傳染病防治條例》45-1條，違規帶肉品入境的罰鍰從原本的3000元以上、1.5萬元以下，上修為1萬元以上、100萬元以下。不過新裁罰尚未由總統府公告，因此只能按舊例裁罰。《蘋果日報》報導，防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，總統12日公告，14日周五0時起生效，屆時若有上述違規，最高可裁罰100萬元。

防檢局10日說明，中國自8月遼寧省爆發首起非洲豬瘟，疫情至今已擴及21省/市/區，達89案例，疫情仍持續擴散。為防範非洲豬瘟入侵，已對違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶肉品入境者開罰，自9月1日至12月9日止共計裁罰319件，以來自中國及越南者為多。（根據世界動物衛生組織最新數據，中國通報案例已經達91例）

不過防檢局也指出，上週（12月3日至9日）違規數為26件，較11月12日至18日當週的56件，已大幅減少，顯示各項宣導及裁罰措施已逐漸發揮功效。

防檢局今日也以災防告警系統發簡訊至國人手機，提醒防範非洲豬瘟。

Photo Credit: 關鍵評論網

臉書上也有網友轉貼在中國購物平台收到豬肉條贈品，提醒如果同樣收到來路不明的肉品，不要隨意丟棄，應致電防檢局（02-2343-1401），將物品送至最近的檢疫單位，進行銷毀。

區域聯防非洲豬瘟，台灣將與中國、東南亞「結盟」

《聯合報》報導，在上次向對岸喊話共同防疫之後，農委會代理主委陳吉仲今天也再度重申區域聯防的重要性。他表示，非洲豬瘟防疫不是單一國家就做得到，除了希望跟對岸盡快建立合作機制之外，也希望與東南亞國家如越南進行區域防疫聯盟，透過區域聯防的方式來提升防疫效能。

陳吉仲重申說，目前想法是透過陸委會、海基會接洽對岸，讓學術人員進到對岸實際了解處理疫情的過程，這對國內防疫將非常有幫助。我國下周將開始進行非洲豬瘟全國大演練，如果有到中國疫情現場，會了解實務的防疫經驗，因此希望可以趕快得到對岸的正面回應。

陳吉仲也指出，非洲豬瘟可能已經進到到東南亞國家，即日起將針對東南亞班機，特別是越南的部分，比照中國班機用高規格的檢疫措施，防範旅客帶進違規肉製品。

根據《Viet Nam News》報導、《緬甸時報》報導， 自8月以來，非洲豬瘟已傳播到中國各省，包括與緬甸、越南接壤的雲南省。 隨著農曆新年的假期 臨近 ，豬肉產品的需求增加，非洲豬瘟進入東南亞的風險也提高，緬甸官方12月7日公告，暫停進口豬肉、冷凍豬肉和冷凍豬肉乾， 越南也發布了緊急行動計劃， 計畫在2019年底前，花費210萬美元（約合新台幣6476萬元）購買設備並進行檢查和研究。

專家警告，非洲豬瘟恐在一年內襲擊美國

英國《衛報》報導，2018年，全球一共有19個國家受到非洲豬瘟的影響。其中以東歐羅馬尼亞（超過24萬頭豬隻感染）最多、俄羅斯（9萬8000頭）次之、象牙海岸（超過1萬頭）、中國（自8月起超過5000頭），此外中國占全球豬肉供應一半以上，在全球供應鏈上，恐很快將進入美國。

東歐自2014年以來，保加利亞、捷克共和國、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、匈牙利、波蘭、俄羅斯、烏克蘭、摩爾多瓦和羅馬尼亞有超過35萬5000頭感染通報。豬瘟也傳到了西歐，今年 9月13日在比利時爆發疫情，引發人們對該病毒將通過西歐蔓延的擔憂。

而非洲豬瘟今年在比利時和中國爆發後，美國在主要港口、機場、過境點增加了檢疫站，但科學家認為這些措施還遠遠不夠，呼籲美國政府採取立即並激進的手段，包括禁止從受感染國家進口大豆產品。雖然科學家們說人類沒有健康風險，但對豬農和豬肉生產者的財務影響可能很大。專家說，這是因為一旦在養豬場檢測到病毒，就必須宰殺整個種群，據 公共科學圖書館 發表的一項研究顯示， 除非加強邊境保護並禁止進口高風險豬肉產品，否則全球非洲豬瘟的爆發將在一年內到達美國，而 美國恐怕將在一年內損失165億美元 。

美國科學家對非洲豬瘟抱持憂心， 美國最大的獸醫研究中心Pipestone的首席科學家Scott Dee表示，「如果豬瘟病毒傳入野豬，那可能將是一場災難。我甚至不想去討論如果這發生了我們該如何自處，因為我們恐怕早已輸掉了這場防疫戰爭。」

新聞來源：

核稿編輯：楊士範