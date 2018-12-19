《這才是戰國》：呂不韋的生死智慧

文：谷園

呂不韋的生死智慧

上回講到，呂不韋奇貨可居，玩了一把史上最大的錢權交易，通過一系列操作，把錢變成了權，從大富商變成了秦國丞相。還移花接木，讓自己的親生兒子，做上了秦王。這樣傳奇的人生，縱觀歷史也是絕無僅有，太圓滿了！

正因為太圓滿，也就到頭了。《易經》所謂，亢龍有悔，好到了頭，就要倒楣了，月盈則缺。最終，呂不韋就落得一個自殺的下場。

為什麼自殺呢？

這還得從公元前二四九年說起，這一年異人也就是莊襄王剛繼位，呂不韋坐上了秦國丞相的寶座。莊襄王當年承諾過，事成之後，要「分秦國與君共之」。當然不可能完全兌現，把秦國真分出一半來給呂不韋，那不可能，不過封賞也是極其豐厚，封給呂不韋河南洛陽十萬戶。萬戶侯就了不得了，呂不韋是十萬戶侯，軍政大權也都委託給了他。

又過了三年，莊襄王死了，十三歲的嬴政即位，稱呂不韋為「仲父」——二爸爸，呂不韋執掌朝政。直到嫪毐事件之前，這十來年，秦國基本就是他的了。

呂不韋執政期間，頗有政績，比如興修水利，著名的都江堰、鄭國渠的修建，主要是在這期間。不過，真正給他的歷史地位加分的，是著書。

當時，「戰國四君子」名滿天下，孟嘗君、平原君、信陵君、春申君，都招攬門客數千人。呂不韋跟他們差不多是同時期的人，當然也不能落後，也養了好幾千門客。

養這麼多門客幹嘛呢？前面講過，雞鳴狗盜，派上什麼用場的都有。不過，有一件事，「戰國四君子」都沒做，至少是史書上沒說，就是著書。

這些門客都是士，以知識分子為主，太適合著書立說了。

關於士，據說孔子有個說法：推十合一為士。這個說法挺妙的。

「士」字，上面是個「十」，下面是個「一」。推十，就是對於一件事，要分析，條分縷析，分解成十個小部分，這一部分這樣、那一部分那樣，一塊一塊都搞明白了。再合一，合在一起，做一個總結、歸納。或者推十，也可以理解為舉一反三，從一個問題、一個點，能夠推演開，整理出十個點，再合一，得出一個可靠的結論。這就是士，就是士的思維，典型的做學問的思路。錢穆很推崇這個「推十合一」。

呂不韋在他的這些士裡，挑選出這樣一批頂尖人才，一起合作編著了這麼一本書，就是《呂氏春秋》，成為流傳至今的著名的國學經典。

呂不韋自認為這部《呂氏春秋》：

備天地萬物古今之事。——《史記．呂不韋列傳》

天地萬物古往今來的道理，這部書都給寫絕了。

他把這部書——一大摞竹簡書，放在咸陽城門邊，供過往的各國游士學者們翻閱。書的上方掛著千兩黃金，還貼一告示：這書你們就看吧，誰要能看出一點毛病來，要能改動書中的一個字，增一字、減一字，這千兩黃金就是誰的了。

竟然，無人能改！這就是「一字千金」這個成語的來歷。

真有這麼厲害嗎？你可以自己看一下的，幾塊錢就能買一本。你要是能給它增一字，減一字的，就不要想那千兩黃金了，可以跟出版社聯繫下，看看他們是不是排版有問題。

我讀完《呂氏春秋》，感覺確實很厲害，經典就是經典。而且，我有一個感受：如果秦始皇不殺呂不韋，秦朝肯定會長久得多，不可能兩世而亡。

郭沫若和呂思勉也是這個看法。

呂思勉是這樣講的：

使秦終相不韋，或能行德布化，以永其年，不至二世而亡，使天下蒼生，不蒙其荼毒，未可知也。——呂思勉《經子解題》

郭沫若說的是：

假如沿著呂不韋的路線下去，秦國依然是要統一中國的，而且統一了之後斷不會僅僅十五年便迅速地徹底崩潰。——郭沫若

為什麼這樣講呢？我舉個例子，《呂氏春秋》中有一篇題目叫「原亂」，就是分析天下國家禍亂的根源，其中講：

武王以武得之，以文持之，所以守之也。——《呂氏春秋》

意思是，周武王是靠武力得了天下，然後，是靠文的一套來持守天下的，結果周朝得以延續了八百年。

這番話，跟三十年後，大謀士陸賈給劉邦的進言幾乎一模一樣。當時劉邦剛得了天下，陸賈講：您馬上得天下，不能在馬上治天下，要逆取而順守之。劉邦聽了陸賈的話，及時完成了打天下向守天下的轉化，漢朝的江山就穩當了下來。

而秦朝之所以二世而亡，根源就在於沒有完成這種轉化，秦始皇沒有呂不韋的這種意識。

《呂氏春秋》雖然不是呂不韋親手寫的，但肯定體現他的思想意志，它是一套以儒家思想為主體，融合了道家、法家以及諸子百家的治理天下國家的思想體系。可以說，是對先秦思想的一個總結，非常務實，很有現代性。

比如，它講的著名的刻舟求劍的故事。有個人乘船過河，走到河中間時，不小心把佩劍掉進了河裡。他就在掉劍的那個船幫處，刻下一個記印。然後，到岸之後，他從那個刻記印的地方下河去撈劍。當然撈不上來嘍。它要講什麼道理呢？《呂氏春秋》的原文是這樣的：

舟已行矣，而劍不行，求劍若此，不亦惑乎。以此故法為其國，與此同。時已徙矣，而法不徙，以此為治，豈不難哉？——《呂氏春秋》

船已經向前開走了，而劍還在原來的地方。國家社會就好比那個船，治理國家社會的那套方法就好比那把劍，在特定的時間，兩者是契合的，是管用的。可是國家社會在不斷向前發展，那套治理辦法如果不跟著作出改變，也就過時了。還用老辦法來治理國家，就脫節了，不管用了。

這就很務實，是一種與時俱進的改良思想。

另外，有一個詞叫「流水不腐，戶樞不蠹」，毛澤東有篇文章就引用過這個說法，也是出自《呂氏春秋》，原話是這樣的：

流水不腐，戶樞不蠹，動也。形氣亦然，形不動則精不流，精不流則氣鬱。——《呂氏春秋》

流動的水即活水不會變臭，經常轉來轉去的門軸不會被蟲子咬，這都是因為它們是動的。總是不運動精氣就運轉不暢，進而容易引起氣鬱。

這種以運動健身的觀念，也挺現代。

整體上，《呂氏春秋》是以儒家的思想為主，強調要愛民，要行仁政，用兵要標舉正義，要重視教育和人才，君主要虛心納諫等等。儒家的特點在於中庸，不走極端，看上去不是那麼特色鮮明，不那麼雷厲風行，好像不夠來勁、太保守、見效慢，它追求的就是穩健。這跟商鞅法家的比較張揚激進的做派很不一樣。

這種穩健的思想是貫徹在呂不韋的執政中的，所以他抓農業、抓國內的管理就比較多，強基固本。相對地，對外的軍事擴張就略有放緩。不過也是年年打，其中頗有政治象徵意義的是，公元前二四九年，也就是秦莊襄王即位的第一年，呂不韋親率大軍滅了東周國，周朝（公元前一○四六年～公元前二四九年）正式滅亡。

也有個說法，是公元前二五六年，秦昭王把西周國給滅了，那算是周朝滅亡的時間。

總之，秦代周，在呂不韋執政時，已經成為了事實。而《呂氏春秋》可以說是呂不韋為治理天下而做的一個提前的謀劃。

可惜，命運沒有給他時間去實現這些謀劃了。

秦王嬴政一天天長大，這一年，二十二歲，正是創業的年紀，年輕氣盛，傲視天下，跟呂不韋的老年持重，節奏就不一樣，對於呂不韋的這一套穩健思想肯定是感冒的，而且有代溝。所以，分歧、矛盾便越來越大。正好逮這個事，就把呂不韋給免了。

當時，嬴政身邊很多人都想直接把呂不韋給殺掉，特別是秦國宗室的老嬴家那些人。因為呂不韋觸犯了他們的利益，呂的很多門客都官居要職。在呂不韋心裡，這是任人唯賢，可在宗室的王叔、王兄王弟們眼裡，分明就是來爭奪利益的。

嬴政不忍心殺呂不韋，只是把呂不韋給貶回封地河南。呂不韋的日子應當還是很舒服的，光靠經商，哪輩子能賺到十萬戶封地啊。

《戰國策》裡講，呂不韋初認異人時，曾回家跟他老爸有番對話。

呂不韋：老爸啊，您說，幹農業是幾倍的利啊？

呂爸：最多十倍。

呂不韋：那您說，幹珠寶生意是幾倍的利啊？

呂爸：珠寶利大，最多得百倍。

呂不韋：那您說，我要是幫著一個人當上國君，得幾倍的利呢？

呂爸一吐舌頭：那得無數倍。

所以，被免去丞相的呂不韋也算實現了當初的夢想，也不錯。

然而，故事還沒完。呂不韋回河南之後，朝廷中秦國宗室的力量就起來了，開始清算呂不韋的政治遺產，要把他招攬來的來自各諸侯國的游士們，當上官的、沒當上官的，全部驅逐出境。並且有個理由，說這些外國人都是各國派來的間諜，都沒向著秦國。這也不是純粹瞎編，確實有些人是間諜，還有被揭發查處的，最有名的是一個韓國人，叫鄭國。

鄭國本來是韓國間諜，他到秦國之後，就遊說呂不韋和秦王興修大型水利工程。這跟呂不韋的執政思想一致。

好，這主意不錯，幹！鄭先生，你有這技術，正好，就封你官，你就負責這活了，要多少人給你多少人，要多少錢給你多少錢。

鄭國很高興，他要的就是這個效果，通過這個工程，占用秦國大量的人力物力，從而延緩對韓國的攻伐。結果，這工程幹了一半，他的間諜身分就暴露了，被抓起來，就要砍頭。鄭國就講了：我承認自己是間諜，讓秦國建這個工程的目的就是為了延韓國數年之命。可是，這個工程一旦完成，那確實是秦國的萬世之利啊。你們不要只看我的動機，你得看這個動機最終促成的那個結果啊。動機不好，可結果會很好啊。

秦國人覺得有道理，就讓鄭國繼續主持這個工作，最終完成了三百多公里的著名的鄭國渠。到今天陝西人民還受益於這項工程。

其他的間諜，就沒這麼好說了。

於是，嬴政專門下了一道「逐客令」，在秦國的外國人全部限期離境，哪來的回哪去。

有個來自楚國的官員很沮喪，一邊打鋪蓋卷，做回家的準備，一邊就給嬴政寫了封信。然後，這封信還真就被嬴政收到了，一看：

開什麼玩笑，這哥們寫得太好了，太有哲理了。立馬就把寫信這人，半路上給追回來了。

嬴政：你別走了，我那個逐客令撤銷、收回，不逐了。從今以後，你就直接跟我幹吧。

結果，這哥們跟秦王嬴政組成黃金搭檔，「數年之中，卒兼天下」。

這位能人，就是李斯，他給嬴政的那封信就是史上著名的《諫逐客書》，被收入中學課本，其中有段名句：

泰山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深。——李斯《諫逐客書》

泰山不放棄細小的泥土，所以能成就其高大；大河大海不嫌棄小水流，所以能成就其深廣。帝王想成就大業，怎麼能往外趕人呢？

類似地，《呂氏春秋》裡也有句話：

水泉深則魚鱉歸之，樹木盛則飛鳥歸之，庶草茂則禽獸歸之，人主賢則豪傑歸之。——《呂氏春秋》

什麼意思？就是你得包容，想成就大事就得有大胸懷，什麼都能容得下。

怎麼叫包容呢？你對我好，我也對你好，那不叫包容。你聽話、幹活、能幹，我不把你開除了，那也不叫包容。包容得是對那些讓你看著不大順眼的、不大放心的、不大喜歡的人，也能容得下，也能給彼此留一些機會。這樣你的檯面才可以真正做大。所謂「厚德載物」，就是這個意思。

影響包容心的，常常是成見。那個人本來挺好，可你偏偏想像中就覺得他不好，對他有成見，那就很費勁了。《呂氏春秋》裡有一個「疑鄰盜斧」的故事，這個故事在《列子》裡也出現過，誰抄誰的也說不好。大致是講，有人丟了把斧子，他懷疑是鄰居偷的，然後，只要一看到這個鄰居，便怎麼瞅怎麼覺得就是他偷的，一舉一動、一個眼神、一個笑容、走路的姿勢，都像是偷了斧子的感覺。結果，有一天，他在自家菜地裡，重新找到了丟失的斧子。再瞅那個鄰居，一舉一動、一個眼神、一個笑容、走路的姿勢，都不像小偷了。

這個故事所在的篇目叫〈去尤〉，意思就是，人要去除掉心中的成見，才能看清真相。成見和真相可以是對具體的人和事，也可以是對生命的認知。其中道理相當深刻，你想去吧。

類似地，《呂氏春秋》裡還有個篇目叫〈去宥〉，意思就是，去除掉思維的局限。當我們高度關注某個點時，就會被它局限住，腦子裡就很容易出現盲點，就容易進水。也有個小故事：

有個人想金子想瘋了，大清早起床，穿上衣服就出去了，來到集市上一個賣金子的櫃檯前面，抓起一塊金子，扭頭就走。賣金子的趕緊招呼警察、保安，上去就把這人給抓住了。你小子也太明目張膽了，那麼多人在這兒，你拿了金子就走啊？結果，這個人說了句話，把人們都給氣得笑了出來：剛才我只看見金子，根本沒看見人啊。

多麼經典的寓言啊，直指人性最深處的問題。上下千年，人性不變，經典的意義就不會衰減，它把人性都給研究透了，講絕了。

講了半天，還沒說呂不韋是怎麼死的呢？

其實，原因挺簡單。雖然，他被貶回了封地，被奪了權，但是，他的氣場還是太強大了。各大諸侯國都盯上他了：秦國不讓你當丞相，我們趙國要啊、魏國也要啊；您還是來我們燕國吧，要什麼待遇給什麼待遇。

各國來邀請的使團，都踢破門檻兒了。

戰國這一點挺可愛。那時的「天下」，跟現在的「世界」大不一樣。美國國務卿卸任後，還能到俄羅斯幹總理嗎？那不可能。可是，戰國時各國之間，這是挺正常的。

這樣一來，嬴政就看不下去了。呂不韋不管去了哪個國家，對秦國都是大威脅。怎麼辦呢？讓呂不韋回來，官復原職？不可能，那就相當於讓嬴政認栽，那不是嬴政的性格。而且，呂不韋要是回來，新的大紅人李斯不就靠邊站了嗎？李斯那是什麼人啊，為了權力無所不用其極的主，以後會說到的。或者，乾脆派人給呂不韋送杯毒酒，賜死，多簡單啊，那就徹底沒後顧之憂了。可是，嬴政還是下不了手，他想了個折衷的辦法，派了個使者，給呂不韋捎去了一封信。信上大致意思是說：呂不韋啊，你對秦國有何功勞，憑什麼封你十萬戶？你是我什麼人啊，憑什麼我要叫你仲父、二爸爸啊？我命你全家遷到蜀地去，不要再在中原給我招事了。

史書讀到這裡，我有個想法，嬴政可能是知道真相的，就是史書所謂的真相：呂不韋就是他的生父。所以，他仍然想放呂不韋一條生路。呂不韋如果到了蜀地，雖然遠離中原，名義上是流放，但照樣還是大地主、大富豪，活得還會很舒服，只不過沒有了政治方面的前途而已。

而呂不韋呢？他是看透生死的。

《呂氏春秋》裡有很多關於生死的思考，比如：

凡生於天地之間，其必有死，所不免也。——《呂氏春秋》 達士者，達乎死生之分。——《呂氏春秋》 審知生，聖人之要也；審知死，聖人之極也。——《呂氏春秋》

「視死如歸」這個詞，也是出自《呂氏春秋》。對於生死，他是強調一個「養生安死」的態度。

說直接一點就是，呂不韋收到這封信後，就自殺了。

之後，門客們冒著殺頭的危險，將他的屍體「竅葬」，偷偷埋葬了。這也是為了「安死」，以免其身後再遭戕害，比如砍頭、鞭屍、挫骨揚灰之類的。

嬴政找不到呂不韋的屍體，很惱火，也很忐忑。真死了，還是假死了？這是小說家們可以大做文章的地方。不過，在今天的河南偃師還有他的墓，也算是一處景點。

這個故事要放在西方，被佛洛伊德知道了，很可能就得給嬴政——秦始皇——加上個伊底帕斯情結。因為，他一面打擊仲父呂不韋，另一面很快便原諒了他的母親，母子和好。十年後，秦國攻破邯鄲，嬴政親自到了邯鄲，把當年跟他外婆家有過仇怨的人家全部殺光。

書籍介紹

本文摘錄自《這才是戰國：一本書讀懂人性，學習以小搏大、以智取勝的亂世生存術！》，平安文化出版

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作者：谷園

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Photo Credit: 平安文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航