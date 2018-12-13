bad hair day是頭髮太亂嗎？六個口語詞彙讓你的英文更道地

文：Wu Blair

bad hair day＝壞掉頭髮的一天？cold feet是末梢循環不良嗎？

有些口語慣用語、用法，可能會在影集中出現，但如果身旁沒有外國朋友，對依賴課本學習的英文學習者來說，相對沒有太多機會去認識這樣的用法！

例如，”particular”這個詞在英文中作「特別的；獨特的」解釋，而“Mr.Particular”則進一步延伸，指那些愛挑剔他人的討厭鬼。今天VoiceTube就要教你六個口語詞彙，讓你講英文更道地！

這個詞近來很常出現在英美的報章雜誌上。當形容詞時，”A-list”是「最好的、最優秀的、最有人氣的」之意；作名詞時，則是「最受歡迎的名單」。為什麼呢？這樣說好了，在國外，打成績時最高分數就是A，所以能名列在這個榜單上的人，當然是特別優異囉！

這個詞要譯成中文時，也需要根據情況及對象去做理解。”A-list”不單單用指那些成績很好、很會唸書的人，也可以指校園的風雲人物，簡單來說，凡是別有長才，被大家欣賞的對象，都可以說他們”on the A-list”。

bad hair day

這個影片超有趣的，大家可以花幾分鐘瀏覽一下！

小編第一次看這影片時，傻傻地以為”bad hair day”這樣的用法，只是字面直翻，比喻影片中的女主角覺得自己頭髮好～亂，所以很不爽，但其實這個字可以作延伸，暗示一個人「一整天心情都不好」。

cold feet →點擊看影片用法

cold feet 形容一個人「因為恐慌或緊張，而變得退縮，停滯不前，或者想臨陣脫逃」。從字面上來看，當一個人感覺腳底發涼，可能是緊張或身體不適時的生理反應，所以當形容一個人事到臨頭才感到畏懼， 我們就會用 cold feet 來形容。

你知道很多時候，外國人會用狀聲詞做回應嗎？有些聽來混淆不清的字，其實沒什麼實質意義，”duh”就是其中之一。“duh”的意思有點類似，「這還用說嗎？」、「廢話！」，就像當某個人問了很笨的問題時，有些諷刺的回答他：「這個問題還需要說嗎？ 」的意思。

foul mouth →點擊看影片用法

“foul”的意思是「惡臭的；邪惡的」，而”foul mouth”其實可以照字面直翻，形容一個人的嘴巴很不乾淨，可能常口出惡言，或者說一些討人嫌的話，也就是我們會說的，某個人嘴巴很臭！

大家一定都聽過少女時代的歌 Gee，但當你聽著”Gee Gee Gee Gee, Baby Baby”的時候，有想過這個“Gee”這個詞到底是什麼意思嗎？

“Gee”這個語氣詞用於一個人表現對某事物的驚訝或懷疑，有點類似於「哎呀」的意思。

影片裏面還補充了許多超日常的口語用法，一次通通學起來吧：

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航