吳寶春的統獨麵包事件，真的能「只懂麵包，不懂政治」嗎？

文：在宇宙牧羊的擺渡人

曾獲得世界冠軍的台灣知名麵包師傅吳寶春，首間中國大陸門市下周二（18日）將在上海正式開業，卻被中國大陸網友稱為「台獨麵包」。

為此吳寶春10日發聲明強調，「身為中國人，是我的驕傲」，並表態支持「九二共識」、「兩岸一家親」。

這次就來說說「統獨麵包」事件，對我們實質影響的3個看法。

一波「超成功」的行銷

從行銷角度來說，這是波效益極高的宣傳。在中國其實算是毫無知名度的吳寶春，現在靠著一紙爭議聲明，就成了微博、點評熱烈的討論對象。

這些不論花多少錢都不一定能做到的事，現在靠此大開知名度。也讓潛在客戶都注意到吳寶春這個人。再加上他的實力是受到認可的世界冠軍，只要等風潮過，強調「只懂麵包，不懂政治」的職人態度，在台灣也只需要發發優惠，就可重新挽回流失的客群。「抵制是一時的，優惠才是永久的」，此句話可真是所言不假。

親台或親中：選邊站，兩方皆失的窘境

吳寶春的這則親中聲明，來自2016年他接受台灣媒體《民報》採訪：「中國巿場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光只看在中國」。這番言論遭中國大陸網友解讀為「看不起中國」，並稱吳寶春為台獨份子。

不過吳寶春為了平息爭論而在開幕前夕，發表「身為中國人聲明」，並強調，自己從未發表過「餓死也不會來大陸」的言論，試圖消弭爭議。但他的聲明卻也引發台灣網友的不滿，甚至揚言拒買吳寶春的麵包。

表明立場，已成為台灣企業在中國展店無法規避的問題。

「人渣文本」周偉航提到這樣的台商困境，很多台商的政治態度可能是台派、甚至是獨派，但碰到中國要求時，就不得不裝死來個九二共識，「因為他們身家押太大，沒辦法」，「從這邊開始就不是吳寶春問題了，是一個更大格局的問題」。

周偉航說，台商的兩岸生產鏈不可能斷掉，不過，台灣人如果因為他嘴巴講九二共識因此抵制他，他也是混不下去，「被老共捅，又被自己人捅，該怎麼辦？」

而這就是政府可以想辦法的地方，像是協助台商化解壓力，轉單、補貼、輔導或協助整合在地生產鏈，這才是企業經營者真正想聽到的東西。

不過話說回來，這已不是兩岸關係問題的首例，新聞上一次又一次看到有人在脅迫下，說出幾乎是標凖化的聲明。是政治壓迫抑或是誠心的發言，大家都看在心裡。但台灣人不接受的是，為了利益而消散的堅持。

未來會有更多「吳寶春」？

台灣人到中國經商，被迫在國家認同中做選擇，要是政治上再不好好釐清，此類問題絕對不會消失。

事實上，台灣藍綠政治兩大黨輪替下來，民進黨從未承認「九二共識」，國民黨兩岸政策是「維持現狀」。如今台灣與中國大陸在文化與經濟無法切割的情況下，類似吳寶春的事件，就會一再發生。

誠如台大政治系教授張亞中所言：「兩岸的高層若不能把國家認同問題釐清，受害的是老百姓」。是要什麼共識？又要怎麼談？一個統獨麵包，帶我們看到的是遙遠且不明朗的兩岸關係，還有很長的路要走。

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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