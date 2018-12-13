【圖表】「不信任投票」有2種：過了黨內挑戰的梅伊，接下來的難關是什麼？

英國為了脫歐協議遲遲無法取得共識，首相梅伊地位岌岌可危，保守黨黨團內部在2天前對她發動不信任投票，梅伊最後以「完成脫歐後，2022年不連任」的「哀兵策略」，最終以信任票200票對上不信任票117票，暫時挺過黨內的挑戰，照計劃接下來國會應在1月針對脫歐協議進行表決。

由於在一般情況下，英國國會下議院多數黨的黨魁或者執政聯盟的領袖會自動成為首相，梅伊如果被執政的保守黨內不信任案拔除黨魁位置，也必須辭去首相職位，保守黨則將以另一套機制從現任議員中選出新黨魁／新首相。雖然梅伊過了眼前這一關，然而她真正應該要擔心的是，在歐盟協議投票之前，最大在野黨工黨恐怕會聯合保守黨內反對梅伊的派系，再次發動國會「倒閣案」，讓梅伊政權垮台。

（中央社）英國首相梅伊今天在保守黨國會議員對她提出的不信任投票中，贏得200名議員的信任票，另有117票不信任她，挺過逼宮危機；然而不信任票破百，讓她的勝利相當難堪。

不信任投票在英國晚間6時到8時（台灣時間13日清晨2時至4時）舉行，保守黨1922委員會（1922 Committee）讓2名被停職的國會議員復職，因此共有317名保守黨議員投票。

被復職的議員分別是涉及性侵指控的埃爾菲克（Charlie Elphicke），以及傳送不雅簡訊給女性的葛瑞菲斯（Andrew Griffiths）。

1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）9時出面公布計票結果時表示：「今晚投票結果顯示，黨團對首相有信心。」宣布梅伊挺過不信任投票後，現場響起一片掌聲。

信任梅伊（Theresa May）的票數為200票，不信任票則為117票。接下來一年內，保守黨將不能再對梅伊提不信任投票。

梅伊以83票差距贏得勝利，獲得的支持率為63%，反對率37%。

《中央社》報導，有媒體分析，保守黨素來喜愛挑戰黨內領導人，英國史上第一位女首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）也曾經碰到與梅伊類似情況，在1990年遭到黨內同志赫索泰（Michael Heseltine）挑戰黨魁和首相地位，並在第一輪投票中沒能取得大幅優勢，雖然可以進入第二輪投票，但她最後選擇自己請辭；2003年，當時在野的保守黨又再次透過發動黨內不信任投票，撤換黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）。

英國睽違近40年再次面臨「倒閣」投票

梅伊雖然挺過這次黨內發起的不信任投票，保住了黨魁和首相的位置，保守黨一年也內無法發動第2次不信任投票；然而，這不代表梅伊就可以高枕無憂。

因為不信任投票共分兩種，一種是政黨針對黨內領導人的不信任投票，也就是梅伊目前剛經歷的，另一種則是國會發動的不信任投票；因此梅伊雖然挺過黨內的挑戰，接下來還是有可能面對整個國會的不信任投票，主要在野黨工黨就已經表示，在有勝算的情況下，將對梅伊政府提出不信任案，也就是「倒閣案」，一但通過，梅伊也會失去執政地位。

《轉角國際》報導，在梅伊的黨內挑戰驚險過關後，倒閣問題勢必將於耶誕節前捲土重來，《每日電訊報》與《衛報》皆表示，在保守黨內不信任案中失利、屬於脫歐鷹派的歐洲研究會（European Research Group, ERG）派與反梅伊派，目前正在商討是否要啟動「終極選項」——在倒閣案中「叛變」，與工黨等在野陣營合作，強制解散國會、重啟大選。

《中央社》報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）日前就曾表示，如果工黨決定要對梅伊發動不信任投票，她的蘇格蘭民族黨（SNP）會支持；自民黨也表示會力挺。

梅伊被倒閣成功的可能性有多高？

不同於黨內的「不信任投票」必須過半，在倒閣案的表決中，只要「相對多數」就能成立，目前英國國會共有650席議員，扣掉依照慣例需維持「中立」不投票的議長1人、副議長3人，以及未宣誓就職的北愛爾蘭新芬黨7人，剩下639席。

根據《維基百科》，目前英國國會的政黨組成，主要3大黨：保守黨佔317席、工黨佔262席、蘇格蘭民族黨佔35席，力挺梅伊的在野黨是北愛爾蘭的「民主聯盟黨」僅有10席，但日前就對梅伊的脫歐協議表達反對的，包括工黨（260席）、蘇格蘭民族黨（35席）、自民黨（12席），扣除無法投票的3位副議長（1位保守黨和2位工黨），3黨加起來就有307席，距離可能參與投票的639席半數320席，僅差13席。

根據此次保守黨內投票結果，在野聯盟只要從這次對梅伊投下不信任票的117位議員中，再找到13位對自己黨魁不滿的「反梅伊盟友」，幾乎就等於倒閣梅伊篤定成功。

圖註：在黨內不信任投票中擁有投票權，但倒閣案中沒有投票權的保守黨副議長Eleanor Laing雖然並未公開表態自己支持或反對梅伊，但根據媒體報導，他表示自己並非發起不信任連署的48名議員之一，因此將其計入200票信任票中，信任票為199票，不信任票為117票。

《中央社》報導，這是從1979年工黨籍首相賈拉漢以來，再度有首相面對國會不信任投票，1980年代擔任柴契爾夫人任內的前國防大臣諾特（John Nott）說，現在的混亂情勢比當年更糟。

1978年到1979年，英國爆發「不滿的冬天」，經濟蕭條、工會大罷工、社會面臨高失業率，加上執政黨工黨在下議院的議員席次過少，賈拉漢（James Callaghan）必須和許多小黨聯手，也被迫舉行「蘇格蘭權力下放」公投案，卻遭到挫敗，都使工黨聲勢大挫。

最後，國會在1979年3月28日以311票對310票，1票之差通過對賈拉漢的不信任動議讓他下台，而柴契爾夫人領導的保守黨在接下來的大選中贏得勝利，開啟了鐵娘子柴契爾夫人的執政時代。

脫歐危機考驗仍未結束

（中央社）英國首相梅伊挺過不信任投票成功保位，不過她的脫歐危機考驗仍未結束，歐盟無意重啟談判，若明年1月21日前英國國會仍未通過脫歐協議草案，則恐將是硬脫歐。

梅伊前天延後英國國會表決脫歐協議草案，今天面臨保守黨疑歐派逼宮啟動不信任投票，結果獲得過半數的200名議員支持，反對只有117票，成功保位。

梅伊今天面臨不信任投票的新情勢引發歐盟高度關注，雖然歐盟執委會強調不發表意見，但部分歐洲媒體引述內部消息，有些官員對梅伊困境感到遺憾，有些官員則對英國不滿，認為英國內部一變再變，浪費歐盟處理其他議題的時間。

今晚梅伊挺過逼宮，未來的12個月內不得再對她發動不信任投票，雖然在黨內可以獲得一些喘息空間，但距離2019年3月29日脫歐大限不到4個月時間，且1月21日是英國政府若無法達成共識，國會將接手脫歐進程的最後期限。

面對反對黨砲火四射，她能否整合同黨支持力量，讓脫歐協議草案在期限前闖關通過，仍有待觀察。

此外，梅伊已經表示針對國會有爭議的愛爾蘭邊境保障措施條款，將向歐盟尋求「進一步的保證」，但歐盟表明不會重啟談判，若不修改脫歐協議草案，就得在另一份歐盟與英國達成的未來關係政治宣言中做出澄清或微調，但這也要歐盟其他27個成員國點頭。

目前英國處理脫歐程序一片混亂，歐盟對達成協議脫歐一事愈來愈不樂觀，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天已表示，12月13日召開的歐盟峰會討論英國無協議脫歐的準備事項，而無協議恐將對英國商業與貿易帶來傷害。

若英國硬脫歐，與歐盟一夜之間切斷緊密貿易夥伴的關係，可能出現班機停飛，醫藥短缺情形，英國央行英格蘭銀行也曾警告恐出現金融危機、房價崩跌、英鎊重摔的情形。

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核稿編輯：楊之瑜