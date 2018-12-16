什麼是「聯營航班」？對旅客會有什麼影響？

我代表中華航空公司、法國航空公司、荷蘭航空公司等天合聯盟夥伴，歡迎您乘坐飛往巴黎的航班。

你是否曾經跟我一樣，聽完空服人員的歡迎詞後感到有些錯愕，我剛有搭乘這些航班嗎？事實上，這種情況在航空業中很常見，它被稱為代碼共享協議，也就是一般俗稱的聯營航班，或是共用航班。就由我們來跟你提醒一下有什麼是應該要注意的。

聯營航班又稱共用航班，其實指的是兩家或多家航空公司之間的一種商業協議，大家共同營運且銷售指定航線的機位，名義上掛在共同的航班號碼上。一般來說，雖然為多家共同經營的航班，但是實際上承運載客的航空公司只會有一家，稱承運航空公司。其他共同營運的則稱為銷售航空公司。

還不是很清楚？我們直接來看一個例子。

圖片來源：中華航空官網 圖1. 中華航空官網的搜尋結果

圖片來源：法國航空官網 圖2. 法國航空官網的搜尋結果

從華航的官網搜尋台北到巴黎的航班，出現的結果如圖1，搜尋結果顯示的是中華航空CI9237，而橘色框起來之處則顯示承運方是由法國航空（Air France）負責承運。意思是說，是以中華航空CI9237的名義銷售本班機，實際飛行載客的為法國航空。而如果是從法航的官網搜尋同一航班，則顯示說明法航AF557是運營航空公司，如圖2。綜合以上，兩個不同的航班號碼實際上是為同一架班機，無論你是購買CI9237或是購買AF557，最後實際搭乘的班機，皆為由法航所承運的。

從上述說明，我們可以簡單藉由航班號碼，快速辨認自己所乘坐的班機是否屬於聯營航班，一般而言，自營航班的航班號碼為兩個英文字母及兩個或三個數字組成，如：AF557。而聯營航班（codeshare）一般則由2個英文字母及4個數字所組成，如：CI9237。

為什麼航空公司會選擇這樣的合作方式呢？

你大概會猜想聯營航班是一種航空公司之間的合作方式。事實上，小規模的航空公司就是必須倚賴聯營航班，來擠身主要的航空聯盟，如星空聯盟、天合聯盟或是寰宇一家。

聯營航班是一個雙方互惠的合作方式，航空公司藉由聯營的班機號碼，製造飛行航點眾多的形象，但實際上所承運的航點只有固定幾個地方。另一個原因則可增加同一航線的載客率，讓乘客透過不同的航空銷售窗口，都可以買到此段的航班。銷售的航空公司賺得聲譽和知名度，而實際承運的航空公司也因為多方管道的銷售而增加營收。但對於旅客來說，班機會坐得更滿，獲得籤王中間座位的機率只會更高。

聯營方式帶給航空公司許多的好處，身為旅客的我們，則要關心該方式是否會影響到我們的相關權益。

旅客如何從聯營航班中受惠？

你可以輕易搭乘一家航空公司環遊世界，更精確地說是使用同一家航空公司的代碼，例如三大航空聯盟都有推出環球機票，讓你可靈活運用聯盟會員的機票，完成環遊世界的夢想。

你多了很多航點和往返時間可以選擇，讓競爭激烈的航線機票更便宜，也讓航空公司更有彈性調整航班預訂的起降時間，讓班機起降時間更為人性化，此外對於行李的轉運處理也會有更多的彈性。但若從另一個角度思考，若某些航線被部分公司主導控制，票價則會上升。

最重要的是，聯營可讓你的飛行里程累積得更快速，並作為卡別升級或續卡的依據。然而每家航空公司仍有不同的規則，建議訂購前仍須特別查明。

如何辨認是否為聯營航班？

其實你在訂票時即可以初步判斷為哪一家航空公司承運，我確認過幾個航空公司的網站，甚至是機票搜尋比價網站，幾乎都會標示實際承運航班的航空空司。

另外，從機票當中也看得出來，如果你搭乘的是聯營航班，航班號碼的下方，通常會標示由某某航空實際承運，也代表這張機票你是向銷售的航空公司所訂購的。

我知道我們許多的讀者都是自行訂購機票的專家，跟大家分享能夠快速辨別是否為聯營航班的方式。一般而言，航班代碼的前兩碼為國際航空運輸協會所指定的公司代碼，後面的數字則是班機號碼。

自營航班是由兩個英文字母＋兩個或三個數字所組成，如：CI 156或BR 192，前面兩個英文字母CI及BR，各代表的航空公司為中華航空及長榮航空。而聯營航班的班機號碼，通常都會是四位數字所組成，如上述所提到的CI 9237即為一例。

航班異動導致延誤、取消或拒絕登機時，誰應該負責？

相信有在關注我們的讀者都知道，airConcur是航空乘客權益保護團隊，我們時常會收到關於實際承運及銷售航空公司間責任歸屬的詢問，以下我們幫大家釐清這兩者之間的關係及差別。

首先，當你的航班延遲、取消、或被拒絕登機時，誰該為此負責呢？這就是聯營航班的另一個優點了，無論是實際承運或是負責銷售的航空公司，你都有資格求償。

不過，若你向承運航空公司提出索賠時，對方可能會很快拒絕，並告知只有銷售的航空公司能為此次交易負責。為了使你更快速得到回覆，我建議向你購買的對象，即銷售的航空公司提出索賠，根據統計結果顯示，這樣可獲得較高的賠償金。

下一次購買機票前，你應該記得一件非常重要的事情，無論是入境或出境歐盟的班機，只要是實際承運的航空公司隸屬於歐盟國家，乘客皆受歐盟法規EC 261/2004的保障，而聯營航班當然也適用此規範。

舉例說明： 原本從台北飛往巴黎的台灣籍班機，抵達延誤超過3小時，是不具備求償的資格，因為並不隸屬於歐盟國籍之航空公司。 然而文章開頭的案例，從台北飛往巴黎的中華航空，雖也於台灣籍航空，然而因實際承運的是法國航空，因此不論你是向中華航空訂購的機票，亦或是向法國航空訂購的機票，如你不幸碰到航班異動，你皆是具備求償資格的。

因此，下次購買前往或離開歐洲的機票時，請記得依循這個原則，確認實際承運的航空公司為誰，便能保障你如不幸碰到航班異動時，可向航空公司求償最高600歐元的賠償金。事實上，我們協助了不少遇到同樣狀況的客戶並順利求償成功。

希望這篇文章可以幫助到你，如果你還是搞不清楚自己是否具備求償資格，歡迎你利用airConcur 的索賠工具，只要3分鐘，即可知道你是否具備求償資格以及預估的賠償金額。

本文經airConcur授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航