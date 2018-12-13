【插畫】機車肉包鐵，為什麼你不願意多花點錢裝ABS救自己？

動物辛球

機車有ABS真的很重要，我自己就是ABS的受惠者，但ABS也是我心中一個永遠的痛。

兩年前我弟出了場車禍，對方從側邊的路口闖紅燈超速衝出來，我弟當時為了閃他，一時的反應就是壓了煞車，結果車子打滑傾斜，導致對方的車頭側面重擊到我弟的下顎，下巴碎成七塊，脊椎神經根、臂神經叢撕裂，在醫院昏迷了兩三天，之後的人生便是漫長的身障復健，因為他的右手神經接不回來，一隻手到現在還舉不起來。

而我弟事發時的車，便是我給他升大學的禮物，看著我弟躺在病床上，看著他身上的傷疤，我常在想，整件事情只要有一點點不一樣，是不是就會有不一樣的結局，而機車沒有ABS，便是我覺得很後悔的一點，是不是只要沒有打滑，我弟現在就不用領殘障手冊，可以跟我一樣繼續畫畫，去做他喜歡的設計類工作。

人是一種會感受到後悔的動物，往往在事情發生後，才會去想當初如果怎樣怎樣就好了，但那都來不及了，你只能更積極的去過往後的人生，並在未來試圖讓自己過得更好，或是去減輕這些傷害。

ABS的全名是Anti-lock Braking System，就是防煞車鎖死的系統，我自己現在的摩托車就有ABS，在台灣多雨人車稠密的地方，我就被ABS救了不少遍，特別是在台北，車子的密度那麼高，下雨天車子一打滑，你頂多能控制自己往前滾的方向，但你控制不了後方的車碾過你，這是非常現實的問題，我就曾經在雨天因前方車子急煞，我煞車後ABS馬上作動讓車子保持正直，隨即我就看到旁邊一台公車駛過，如果沒有ABS，可能我現在就無法發文了。

常看到有人在執著汽車應該要有多少顆安全氣囊、車身的強化跟耐撞程度如何，汽車鐵包肉的事情都能讓大家如此注重，那為什麼機車肉包鐵，你卻不願意多花點錢，讓自己的主動安全提升，車價變貴是另外一個議題，但不應該因為整體車價變高，就覺得何必多裝個ABS。

Photo Credit: AP / 達志影像

車禍的發生有很多原因，不論是駕駛者習慣、社會交通安全觀念、路面平整，這都會是因素，但這些跟ABS本身並沒有衝突，因為那些都是車禍的被動條件，機車有ABS卻是主動條件，讓你能更主動的去保護好自己，不要因為這些原因就去抹滅ABS的價值，政府強制125cc以上要裝ABS，這絕對是好事，我的前職業是警察，我的親身經驗跟我聽過、看過的眾多車禍事故，我想告訴你的是。

究責再詳細事後賠償再優渥，也改變不了對你的傷害。

究責再詳細事後賠償再優渥，也改變不了對你的傷害。

究責再詳細事後賠償再優渥，也改變不了對你的傷害。

拿到賠償金卻得天人永隔，這種賠償金又怎能賠得了你心中的痛，這些賠償跟道歉又怎麼補償得了你的家人，失去了兒子、父母、兄弟、朋友，這些傷痕再多的錢都無法彌補。

不要因為政治因素、或是賭爛政府就去否決這次的ABS推動，就像摩托車強制戴安全帽一樣，當年剛出來也是一堆人反彈，說什麼車速不夠快，我都騎慢慢的何必戴，但事實是如何，用點腦袋想都知道。

話說，我還真沒看過像我弟一樣受大傷，復健又能那麼樂觀的人，還能單手打「傳說對決」跟吃雞，這也算另類的傳奇了。

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本文經動物辛球授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航