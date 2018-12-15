雙11看似「優惠」愈多，但有愈「划算」嗎？

文：黃琛為

今年（2018年）雙11，你用了多少「券」和「紅包」呢？從一開始的滿199減100、滿599減150，到後來的限時紅包雨、集能量換紅包。看似優惠活動越來越多，但是真的有比較省嗎？

圖片來源：作者提供 我甚至在某寶裡玩到了大富翁和水果忍者……

以我雙11使用到某寶為例，滿400立減50，可以再搭配其他遊戲獲得的優惠券與紅包使用，以我今年買最多的──中信官方書店為例，我們來來實際檢驗一下。

中信書店目前有5種優惠券，分別為滿10減3、滿99減5、滿199減15、滿499減40、滿959減100，扣除優惠券後每滿400還可以減50（幣別為人民幣）。

圖片來源：作者提供 圖分為兩部分，上方是店家優惠券，買足不同金額會有對應的優惠，下方是淘寶的購物津貼，滿400減50。都非常容易拿到。

同是剁手黨，你們一定知道滿額減優惠券剛好湊到那個金額的「小確幸」，依照金額，可以製作出下表：

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發現什麼端倪了嗎？如果還沒有，我將折扣金額換算成打折幅度，製作了一張雙11「好乾爹」指數表，購買金額換算成優惠幅度越小的越是「好乾爹」。

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發現了嗎？只有一開始滿10減3的折扣幅度到了最優惠的7折（然而沒有那麼便宜的東西），要是你購買金額接近下一張優惠券的價格（但是沒有達到），打折幅度還會更小。

我們再看好乾爹區，這是一個非常奸詐的區域：假如你購買的金額落在415～839，你可能會想湊499使用優惠券，或是800使用購物津貼。但事實是──在這個區間，你買的再多折扣幅度還是一樣；甚至，你拚命湊了一堆平常不會看的書，到了下一個區間的最低金額840（可以使用店家40元優惠券和100元購物津貼），以為自己終於賺到了，事實上，換算成折扣幅度的話，還比滿499減90更虧。

講白了，雙11是價格歧視，對於有錢沒時間的人，可以不了解詳細的優惠活動，只領購物津貼就好；對於沒錢有時間的人，可以花上大量時間去湊齊購物津貼、拿店家優惠券、紅包。如果還把優惠規則算得非常詳細還做出圖表的人，只能說明他又窮又有時間（咦？）。

最後，在網上看過一段中肯的話，送給大家：

糾結要不要買一個東西的時候，想像一下如果現在送給你這個東西，或是給你等額的錢，你選哪個？如果仍然選東西，那麼買。如果選錢，不買。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航