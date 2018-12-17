上海與好萊塢之間（下）：已然西化的楊愛立，不得不接受陌生「母國」對她的誤讀

►上海與好萊塢之間（上）：穿越東西方的華裔電影明星，楊愛立成為「國家叛徒」

1927年的豐收與頓挫

1926年5月15日出版的第4期《良友》畫報，以楊愛立為封面女郎。《良友》為現代中國最具影響力的時尚畫報。（註1）胡蝶、阮玲玉、陸小曼等人都先後成為該雜誌的封面女郎。

20年代《良友》的封面女郎們，大多數盤髮，穿旗袍或立領斜襟上衣。她們大都採用壓低臉龐的姿態面對鏡頭，眼神要麽低垂作出非常溫柔嫻靜的姿態，要麽輕微地上挑，形成一種羞怯、楚楚動人的格調。

在楊愛立眾多的雜誌照中，卻更多地選擇西式裝扮：留著波波頭，穿著及膝的裙裝，妝容濃艶——正是20年代美國最流行的「飛波妹兒」（Flapper）的造型。所謂「飛波妹兒」，其經典造型就是把裙子由腳踝縮短到膝蓋，剪波波頭，化濃妝，穿高跟鞋，喝酒，抽煙，跳舞，愛爵士樂，我行我素，熱衷於調情。深層而言，這種文化折射出美國的城市化和民主化所帶來的女性解放，女性逐漸獲得前所未有的政治權利、工作權利、經濟自由和婚姻自主。楊愛立在照片中所呈現的眼神也是如此：她用非常坦蕩的眼神直視鏡頭，在有些照片中，她甚至會抬高下巴，用一種帶著觀察、探究神奇的眼神打量觀眾和讀者。這使得她明顯散發出一種更具現代性的女性氣質。

1927年，是楊愛立一生電影事業的豐收之年。她在這一年內拍攝了《浪女窮途》、《哪吒出世》、《一箭仇》和《火焰山》4部電影。如此豐富的成績，即便放在今天的電影界也讓人歎為觀止，而1927年是一個戰火密布、人心惶惶的年分。

對中國政治所知有限的楊愛立無法理解黨軍北伐的勝利對未來的中國意味著什麽。當共產黨在上海發動武裝起義的日子裡，她留下了一張耐人尋味的照片：她歡快地坐在木板上，由兩個英國兵抬著，穿過海格路（今華山路）。她隨身帶著攝像器材，興奮不已地在大街小巷中尋找拍攝對象，宛如電影《黃飛鴻》中由關之琳扮演的身穿洋裝、攝像器材從不離手的「十三姨」。當然，楊愛立未必能立即這場戰爭——更準確地說，這場革命——對現代中國的意義。她不知道何為民族主義，更不知道何為共產主義，她在這座中國最西化的城市裡，激動地呼吸著革命的氣息。革命與藝術之間總是有某種神秘的聯繫，藝術幫助革命掩蓋了暴力與死亡。

1928年，楊愛立在長城公司拍攝了武俠和神怪片《妖光俠影》，並與新的合作伙伴新世紀影片公司合作了另一部武俠片《窮鄉艶遇》。隨後的1929年，在離開上海前夕，她回到原本合同在身的民新公司，主演了《熱血男兒》，扮演一名逃避包辦婚姻的女學生。在這些電影中，她展現了廣闊的戲路，也不得不適合時代氛圍的變化而賦予她的不同角色。

首先，楊愛立剛剛展現過新女性獨立自強的正面價值之後，很快被要求扮演受到洋派思想腐蝕而墮落的浪女。由「新女性」到「壞女人」的轉變，背後是暗潮洶湧的、抗拒西方的中國傳統文化倫理的反撲。電影是一種最迅捷地回應觀眾需求、迎合民間思潮脈動的藝術形式。它雖然是從西方而來的新藝術形式，卻不得不適應中國傳統文化所締造的民眾「集體無意識」的規訓與要求，唯有如此才能贏得中國的市場。雖然經過了五四新文化運動的衝擊，但「孔家店」並沒有倒掉，在表面上最為西化的上海，舊道德的力量仍然巨大。電影公司不得不設置被妖魔化的西化浪女，以迎合中國觀眾的心理需求。

在《浪蝶》和《浪女窮途》中，楊愛立扮演的都是反面、淫蕩、放縱、走向毀滅的女子。蕩婦本來是中國傳統小說和戲曲中固有的人物原型，如妲己、楊貴妃、潘金蓮、賽金花等人。但是，在楊愛立出演的電影以及同時期其他類似電影中，卻是另外一種類型的蕩婦：「摩登女郎的放縱，因其西式的時尚、談吐、交際禮儀，不止顯示了情慾的誘惑，同時也顯示了新的審美和生活方式的誘惑，以及這種誘惑對傳統『婦德』的摧毀。」已然西化的楊愛立不得不接受陌生的「母國」民眾對她的誤讀：接受過西式教育，可以自如地與男士攀談和交往，毫不尷尬地穿着露臂洋裝這樣的習慣，足以使當時的人們將她與放浪的形象掛鉤。這種想像自然延伸到她出演的角色中——即便是在古裝片中，她飾演的也是如《大俠甘鳳池》中的血妖吟香、《哪吒出世》中的石磯娘娘、《火焰山》中的鐵扇公主等反派角色。

另一方面，國民黨軍隊佔領上海，並迅速實行「清黨」，極左翼的共產黨勢力土崩瓦解。雖然國民黨仍然堅持有限度的反西方的民族主義策略，但「批判現實主義」的左翼文藝退潮了。加上國民黨宣傳部實施了北洋政府從所未有的文藝及新聞檢查制度，這一切也影響到民眾娛樂需求和電影題材的轉變。經歷了白色恐怖及紅色恐怖的震撼之後，城市居民對現實政治失望，轉而寄希望於夢幻世界的英雄俠客和神仙猛士——這與1989年中共「六四」屠殺之後古裝戲如《還珠格格》的流行如出一轍。

於是，長城公司放棄原有的「教化」及「批判現實主義」路線，轉而拍攝更有市場價值也不會受到國民政府干涉的古裝片、神怪片和武俠片。楊愛立可以在武俠片中扮演俠女角色，在她身上，原本就有一種美國西部牛仔的英武之氣。然而，長城公司的武俠片主要體現男性角色的陽剛威猛——一年多以後，「四大女俠」橫掃影壇的盛況才出現，而那時楊愛立已經準備打點行李返回美國了。她總是在命運的轉折關頭與好的機遇擦肩而過。

1929年10月11日，楊愛立乘坐「淺間丸」號遊輪，駛往闊別七年的祖國——美利堅合眾國。與之同行的霍爾・利平科特描述說：「她是一個嬌小的華人姑娘，人們說她要去好萊塢做影星。她的喜悅之情溢於言表，我稱她為『熱血青年』，因為她充滿活力卻冒冒失失，外表看上去還不錯卻有相當粗糙的笑聲和嗓音。」楊愛立是如此單純，她是一名「坦蕩的利己主義者」，哪裡可以發展演藝事業就到哪裡去。她從未讚美經過想像「美化」的中國，她對中國沒有無病呻吟的鄉愁，民族主義者很難利用她；她也對童年生活過的堪薩斯城也沒有鄉愁，她是那個時代少見的處處皆可為家的「世界人」。（註2）然而，她仍然不得不為無法改變的東方面孔付出沉重代價。

好萊塢種族歧視和性別歧視的銅牆鐵壁

1929年10月24日，「淺間丸」號抵達舊金山。楊愛立致電西雅圖移民局局長，向其索取自己在美國的出生證明，請其郵寄至洛杉磯聖佩德羅港的移民局，因為那裡是她的目的地。29日，「淺間丸」號抵達洛杉磯。

那天正好是晴天霹靂般的「黑色星期五」，從這天開始的兩個星期內，美國遭遇雪崩式的大蕭條，300億美元的財富憑空消失。此後幾年間，1400萬人失業，兩百萬人流離失所。然而，方興未艾的電影業偏偏一枝獨秀。人們為了逃避嚴酷的現實生活，將電影院當作避難所，寧可省吃儉用也要看電影。

楊愛立在好萊塢主演的第一部有聲片是《大禍將至》。這是一部低成本的西部片，她的合作對象是20年代中期最耀眼的西部片明星胡特・吉布森（Hoot Gibson），不過現在有些過氣了。楊愛立的演出獲得一些好評，影評人說：「她的表演非常有趣，吸引眼球。」一個月後，她又在另一位過氣的西部片明星傑克・佩林主演的有聲電影《凌駕法律》中擔任一個小角色。然而，她扮演的華人浪女角色可有可無，也未受到觀眾和媒體的關注。

這一年秋天，楊愛立接到一部戲，這是福克斯公司旗下最紅的銀幕搭檔珍妮・蓋諾和查爾斯・法雷爾主演的《回頭是岸》。這是一部受歡迎的電影，講述一對地位懸殊的戀人被迫分離後。在上海大煙館重逢的故事。然而，楊愛立在影片中扮演珍妮・蓋諾的無足輕重的女僕，甚至未能得到渾身香豔的「小三」角色。在那個時代的好萊塢，種族歧視和性別歧視形成一道銅墻鐵壁——一條不成文的法律規定，白人男主角只能愛上白人女主角，絕對不能與黑人或黃種人的女性相愛，反之亦然。這樣，留給亞洲面孔的楊愛立的角色屈指可數。更何況，好萊塢寧可用匈牙利、墨西哥、印第安演員扮演華人角色，也不肯用真正的華人演員做主演。

楊愛立再有才華和潛力，也無法突破這些可怕的「潛規則」。在奉行民主和講究人權的美國，好萊塢偏偏是一個最不民主、最沒有人權的黑暗角落。儘管好萊塢的影片中冠冕堂皇地標榜自由、平等的左翼意識形態，好萊塢的名流和無名之輩們永遠投票給民主黨，但它說的跟做的截然相反。直到今天，依然如此——在這裡，掌握權力的男人對女演員的性侵犯習以為常。

1930年，楊愛立在米高梅公司出品的《傅滿洲的面具》中跑龍套。（註3）傅滿洲的惡魔女兒是一個重要角色，如果這部電影在上海拍攝，這個角色一定非楊愛立莫屬。但是，儘管這個角色本身是中國人，好萊塢卻不會讓一名華裔演員出演，而是給了白人女星馬娜・羅伊。就那個時代觀眾的接受度而言，他們還沒有準備好花更多時間觀看一張華裔面孔的表演，無論其演出有多麽精彩。楊愛立出演的是一個在黑幫老大傅滿洲經營的地下娛樂城表演粵語小調的歌女，她的戲一閃而過。這是楊愛立從影生涯的最後一部作品，她剛剛29歲，卻已略顯美人遲暮。

比楊愛立年輕兩歲的黃柳霜，也比楊愛立更美貌和更有商業及政治頭腦，更何況還有一口經過劍橋大學語言老師調教的英國上流社會的口音。黃柳霜的崛起意味著楊愛立的退出，那時的好萊塢似乎只能容納一名華裔女影星。這是一個無比殘酷的現實。

楊愛立在好萊塢並未獲得輝煌的成功。但是，如果拉長歷史的線索，將楊愛立的演藝生涯放在近代、現代以來東西方不斷交匯、勾連的歷史語境中來凝視的話，她的形象呈現及其生平經歷卻在歷史上留下不可磨滅的一頁。楊愛立不斷行走的一生，並不是為了證明「中國」和「西方」這兩種高度概括的觀念是如何互相誤讀、並根據自己的需要不斷去虛構對方的；恰恰相反，正是楊愛立以及無數像楊愛立一樣穿行於不同地域的人們，用她們的在場勾勒出一個個曾經沉潛在不同地理和歷史邊界中的地方，讓它們能夠在不同的時空領域中被聽到、看到和了解。

「我將像一塊滾動的石頭般度過餘生」

離開電影業後，楊愛立仍然留戀於各種各樣的舞臺與社交場合。1930年，梅蘭芳訪美，楊愛立手持玫瑰在洛杉磯火車站迎接，她的表情宛如羞澀的粉絲見到心儀許久的偶像。此後，她在梅蘭芳的一次演出中擔任主持人。

在一段影片中，她穿着一身中式的旗袍，用英文繪聲繪色地介紹梅蘭芳及其作品——雖然她對京劇的瞭解未必太多，但應付普通的美國觀眾綽綽有餘了。楊愛立最崇拜的美國女星瑪麗・碧克馥為梅蘭芳舉辦了一場盛大的午餐會，那一天好萊塢的名流幾乎全都到場，只是不知有著「中國的瑪麗・碧克馥」之稱的楊愛立是否到場？

之後幾年，人們在不同的場合與這張那個時代最熟悉的華裔女星的面孔相遇：應太平洋學會之邀，楊愛立在其董事會晚宴上表演獨奏；應梅西百貨之邀，在一場地理講座上表演蝴蝶琴彈唱。她也參與若干舞臺劇、音樂劇的演出，以及在夜總會巡迴演唱藍調音樂。評論人大衛・威爾不無傷感地評論說，楊愛立是「大蕭條時代的華裔藍調歌手」。

1933年，楊愛立與阿爾弗雷德・CS・林結婚。林比她大一歲，就讀於堪薩斯城西區牙科學院。他們是如何認識的？她為何愛上並嫁給一名循規蹈矩的「圈外人」？可惜，楊愛立沒有留下透露這一段心路歷程的文字。不過，楊愛立並沒有做一名賢惠溫柔的家庭主婦的打算，她對記者說，「我將像一塊滾動的石頭般度過餘生」，意思是：像「飛波妹兒」那樣拋頭露面慣了，離不開舞臺和燈光，也耐不住寂寞。

1937年，楊愛立加入皇家夏威夷諧劇團，開始全美巡迴表演。一份海報中介紹說：「楊愛立，柔媚的中國女人典範，她在唱《聖路易斯藍調》時發揮專長，採取中英文交替的方式，足以打動人心。」

1938年，日本全面侵華戰爭進入第二年，歐洲亦戰雲密布。楊愛立的丈夫林先生從牙科學院畢業後，應徵入伍為駐紮在檀香山的美軍擔任牙醫。小小的檀香山對楊愛立毫無吸引力，她沒有去檀香山與丈夫相聚，仍然在皇家夏威夷諧劇團中演出，她似乎只能像凱魯・阿克（Jack Kerouac）小說中的人物那樣「在路上」。

1940年9月，楊愛立隨劇團輾轉至紐約，居住在當地的薩默塞特酒店。戰爭前夕的美國，剛剛從大蕭條中恢復過來，一派歌舞升平、燈紅酒綠的氣象。接下來是連續幾天緊張而繁忙的演出。這種生活方式對人的健康顯然是不利的。

29日，週日演出後，楊愛立突然在更衣室中昏倒，被送入醫院之後，在那裡昏迷了5天。她的肺炎繼續惡化，警方盡全力聯絡到她的丈夫，林氏立即發去電報並寄錢付住院費，但他來不及趕到了：10月4日週五，楊愛立宣告不治，享年僅37歲。（註4）她短暫而多姿多彩的一生，與其說像是一塊滾石，不如說像一顆彗星，如此迅速地滑過上海和好萊塢的影壇。她在還沒有老去的時候就選擇了離開，臉上沒有皺紋。

楊愛立無意像她父親那樣介入中國政治，更無意充當中國的「形象大使」。她的中國面孔，讓她在上海成功，卻讓她在好萊塢失敗，如果有可能，她會不會像麥可・傑克森（Michael Jackson）那樣乾脆將皮膚漂白呢？電影史家評論說，在20年代的中國，西方與摩登，既意味著新的社會元素的介入與滋生，同時也意味著傳統秩序及其製造的穩定感正在崩塌。

人們對楊愛立身上所呈現出來的性別化的現代性，既傾慕又抵制，社會給楊愛立飾演的那種積極的、有新動力的新女性預留的舞臺是非常逼仄的。儘管如此，上海比好萊塢更加寬容和多元——在好萊塢，楊愛立更難以得到足夠多的機會，因為一張純粹東方面孔，能夠參與的故事非常有限。

「楊愛立的從影經歷，就是一個東方與西方、中國與世界、傳統與現代不斷被定義、闡釋、想像與改寫的過程。表情偏於嚴肅，眼神坦蕩，有著一張典型的華裔面孔的楊愛立，在上海被視為妖冶洋派的尤物，在好萊塢又被塑造為輕浮和賣弄風情的東方流鶯，這種風格的錯位，顯示了20世紀之後，曾經被隔離在不同時空中的歷史與地方，怎麽樣以一種艱難曲折的姿態，逐漸勾連、拼貼出一個全球化視域下的世界版圖。」儘管楊愛立不斷掙扎、不斷妥協，她所能獲得的成功是有限的，超前於時代的人，總是遭遇到悲劇性的命運。