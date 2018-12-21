陳老闆唱片偵探社：大雨中黏住我的Lana Del Rey歌聲

文：陳輝龍

冰冷的麗絲玲

雨大到連撐傘也難以前進。

只好在健身房的出口處，發呆似的站著觀望。

雨棚下，壯碩的馬拉巴栗葉片，盡職的頂著暴烈的大顆粒雨點襲擊，幾個忍不住的年輕男女，叫喊著被驟雨消音的模糊字句，往對街衝了過去。

沒多久，雨勢已經縮成一半或更少的數量，竟只剩下還在棚下的我而已。

其實，只是因為失神的緣故，才忘了自己在等雨停。

被不知道哪裡飄來的女生唱歌給黏了過去。

喔，是唱《大亨小傳》主題曲的那個怪名字女生，Lana Del Rey。

（不過，想不起來和誰去看的了。總之，那時候還沒認識小朵，也還沒從NASA退役。）

不過，這不是《The Great Gatsby》那首〈Young And Beautiful〉。

我對新的《大亨小傳》沒有任何好感，如果有一點，那應該只有影片裡的美術設計而已。

其他的，包括音樂，都覺得不如上一部。

1974年的《The Great Gatsby》的主題曲是納京高的〈What‘ll I Do〉，從頭到尾都是Big Band Jazz。

另外，勞勃瑞福和米亞法蘿，也比較接近我心目中的Fitzgerald寫的「爵士樂年代」裡的男女主角。

雖然，戲裡的某些衣服和道具，真是蠢的不知道說什麼才好，所以才覺得新時代的這部，美術大獲全勝。

當然，片子上映時，根本還沒出生，是後來陪媽媽去二輪戲院看的。

然而，我覺得這一切的差異，也是給資訊的人的堅固印象，那個傳播者就是我媽。她連編劇是《教父》導演柯波拉，都完整無缺的塞給我，因此，李奧納多當然難敵勞勃瑞福了。

媽媽。

她的樣子模糊到比米亞法蘿還要淡薄，往往用力回憶時，總沒辦法把少數能依稀記得的殘片提升到能具體化的程度。

即使以前證件夾裡，總擺著她抱著我在不明中庭松樹下那張照片，還是要拿出來仔細端詳，才有點實感浮現。

後來，在訓練失事的狀況裡，證件夾也不知道掉在哪了，再來，她能給我的唯一記憶的實感憑證也完全失效了。

黏住我的Lana Del Rey一直哼著「I'm a Brooklyn baby，I’m a Brooklyn baby」。

直到雨滴到一滴也不剩的完全停止，我才有點恍惚地意識到該往地鐵站的方向前進了。

「想不到，你居然不開車？」旁邊有熟悉的聲音問。（清脆爽朗）

不過，我仔細看了這發聲主人，完全想不起來在哪裡見過，有可能是認得的人，但，瞬間想不起來。

說起來，也不是旁邊，而是從一台擋著我的貨卡車的駕駛座上發出來的。

「要搭老師便車嗎？」我看了她眼瞼下的雀斑，想起來了。

（原來是當時剛進健身房的飛輪老師。）

「不記得草莓的嘶吼了嗎？」她對著坐在右側助手席的我爽朗的大笑。

原來剛剛聽到的拉娜・德芮 《Ultraviolence》專輯，是她車上傳出來的。

我看著儀表板上的藍色矩陣字幕，才知道陣雨中的歌聲來源。

途中，她說剛買了幾瓶來源不同的德國Riesling白葡萄酒，要不要一塊喝？

「可以啊！如果不怕我喝光的話。」

她應該有些什麼要跟我講，我想。雖然，雨好像又開始大起來的樣子了。

書籍介紹

本文摘錄自《多出來的那個人》，聯合文學出版

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作者：陳輝龍

從偵探的文學性開始，怎麼到後來成了哲學的人間對話呢？

每件事，都在另一件事的結束前，提前崩壞了。

「有一種把中國水墨暈染的方式，嫁接在瓷器上，叫「暈染青花」，賣的最好的中國早期貿易餐具，尤其是茶具，是這十年拍賣場上最長春型的長銷產品。」

這段是我和大洋哥開始合作的那個晚上，他在『7to7』對新入行同夥的我說的第一句話。

大洋在吧檯把筆電螢幕打開，一局英國拍賣行首次在本地拍賣18世紀的中國貿易瓷茶具的迂迴現金套取計畫工作分配表，用兩頁、六十秒的時間講解完成。

這套簡報，有一顆棋，就是毫不知情的我。

還有一隻下棋的手，也是毫不知情的淺倉朵。

「暈染青花」在本地拍出驚人的營業額，但，古物交割前，佔營業總額50%的六隻茶壺離奇的從飯店蒸發了。

大洋以NASA的退役亞洲籍軍官接下這個案子，我和小朵在有邏輯的『指導手冊』下，兩天四十八小時就破案，『陳老闆唱片偵探社』用這筆獎金成立。

水窖型的圖書館、迷宮路徑、初版本華文玫瑰經、波蘭黑膠工廠、少年馬丁路德、一群朝比奈猿……，陳輝龍以其獨有的奇想魔幻、抒情暖調的筆法，點描都會男女的愛情，時而囈語呢喃，時而知性感傷，宛如二十六段樂章漫步迴旋，交織成一部可聽可看可思考的奇幻長篇。

看到結局的時候，其實只是剛開始而已。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九