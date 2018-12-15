《寡婦》電影原著：她們繼承的遺產，是一份超完美搶劫計畫（上）

文：琳達・拉普蘭提（Lynda La Plante）

序章

一九八四年，十一月

這起搶案設計得天衣無縫，是哈利．勞林斯心目中的完美版本。哈利是位富有的古董商，專營銀器、珠寶和高價藝術品買賣，他和朵麗是一對人人稱羨的夫妻。然而，哈利．勞林斯還有另一個身分：他是一位技巧高超的罪犯，精通洗錢等不法勾當。他的手下都忠心耿耿，個個對他心懷敬畏。他冷酷無情、精於算計，是一位致命的對手。儘管警方懷疑他罪嫌重大，但哈利．勞林斯連一天牢也沒坐過。

這計畫很簡單，而且依循哈利．勞林斯的行事風格，每個細節都經過再三反覆演練。四個人戴上滑雪面罩，在河岸街地下雙向車道的預定施工地點，洗劫一輛運鈔車。一名蒙面搶匪會駕著麵包車在行進中急煞，擋住後頭的運鈔車。等運鈔車被迫停下，開著福特休旅車尾隨在後的三人即刻就位：一人持槍截斷後方車流，另外兩人用接線雷管引爆明膠炸藥，炸開運鈔車後門。麵包車駕駛隨即加入他們，四人一同將現金袋塞入彼此身後的背包。三名武裝搶匪接著便奔向四十五公尺外的地下車道出口，搭上等著接應他們的車輛。第四位搶匪掩護他們逃離現場，隨後將麵包車開到預先規劃的藏身處。

當麵包車、運鈔車和福特休旅車依序開進河岸街地下車道，一切看似皆按計畫進行。搶匪都是熟練的老手，已做好下一階段準備。然而，事情卻突然亂了套：有輛警車從他們後方不遠處冒了出來。警車為了追捕兩個駕駛贓車的年輕人，一路開進地下車道。

警車鳴笛大響，福特休旅車駕駛慌張望向後方——就在這一瞬之間，麵包車駕駛按計畫執行搶案，猛力踩下煞車，運鈔車被迫急煞——等休旅車駕駛回望前方，為時已晚：休旅車直接撞進運鈔車後方，贓車駕駛則追撞上休旅車。

這一連鎖效應將前座的駕駛驟然往前推擠，他手中的明膠炸藥飛了出去，擊中儀表板，隨即引爆燃起火球，吞噬車內的一切。

三名武裝搶匪困在自己的車裡。大火和濃煙讓人無法靠近，沒人能夠扳開駕駛座的車門。沒人能夠接近，也沒人能幫助他們。然而當油箱爆炸、休旅車被炸得四分五裂，每個人都能聽見他們的尖叫。

在隨後的一片極度混亂中，沒人注意到麵包車的蒙面駕駛。他遲疑地看了幾秒，隨即跑回麵包車，駕車離開地下車道。

福特休旅車內的三具焦屍被送往西敏市殯儀館。兩天後，法醫完成驗屍程序，正式確認死者身分為哈利．勞林斯、喬瑟夫．皮瑞里，以及泰瑞．米勒。

福特休旅車的駕駛哈利．勞林斯承受明膠炸彈的正面衝擊，上半身被炸成碎片，頭骨嚴重碎裂，無法重建，雙腿則被燒得只剩骨頭。儘管如此，在那燒得焦黑且殘缺不全的左手臂上，還掛著一隻勞力士金錶，上頭刻有現已模糊的銘文：致哈利，愛你的朵麗贈，12/2/62。

儘管警方一開始便認為第二具屍體是喬瑟夫．皮瑞里，但由於一側臉部被嚴重燒毀，以致於無法百分之百確定屍體身分。皮瑞里有犯罪前科，但因手掌已殘缺不齊，無法採集指紋。最終，需求助齒科法醫，透過牙醫紀錄，合理推斷出死者身分。

泰瑞．米勒有三項前科，法醫透過燒剩的左手食指和部分拇指指紋，辨識出他的身分。

這三位都是已婚男子，他們的太太現在都成了寡婦。

第一章

朵麗．勞林斯站在廚房裡，熨燙著襯衫的衣領和袖口，她已經把那些部位照哈利喜歡的樣子漿挺了。她身邊的洗衣籃裡堆著燙好的床單和枕套。小狼坐在她腳邊，頭低低垂著，牠是隻白色小貴賓狗，在朵麗生下一個死產的男嬰、他們構築理想家庭的希望破滅之後，哈利把牠帶回家來。牠總是保持警醒，只要朵麗一動身，牠就小步跟上。

朵麗從警察局回來以後，就一直在洗衣、燙衣和撢灰塵。現在已經過了下午一點鐘，有時候她會停下動作、雙眼放空，但這樣一來痛苦就會積聚增長，促使她又開始做事：任何事都好，只要能夠讓她忘記內心的那股痛楚。警方不讓她看哈利的遺體，因為受損太嚴重了，而一部分的她仍然拒絕接受自己聽見的說詞。她很確定，他們在騙她。哈利隨時都可能走進家門回來。

琳達．皮瑞里像凍結般呆立在冰冷的停屍間裡，長長的黑髮圍繞著她死灰的臉龐。她希望有人陪著她，她有許多希望，但現在她最希望的是她只不過做了個噩夢，隨時都能醒過來。

「根據牙醫治療紀錄判斷，這是您的丈夫，皮瑞里太太，但由於我們沒有尋獲全部的牙齒，我們還是希望您也能幫忙看一看，」禮儀師說，「他有一側臉沒燒傷得太嚴重，所以您只要站在原處別動就好。準備好了嗎？」琳達還沒機會回應，他就拉開了白床單。

琳達倒抽一口氣，伸手摀著嘴，僵住了。她感覺腿部內側有某種溫熱的東西滴流而下。

「廁所，我得去廁所……」她開始輕聲喃喃說道。

「這位是不是您的丈夫，喬瑟夫．皮瑞里？」負責護送她的女警問。

「對，對，是的。現在請讓我出去吧。」琳達懇求。

女警抓住琳達的手臂，溫柔地把她從停屍間帶到走廊上的廁所。

雪莉．米勒的母親奧黛麗已經筋疲力竭且耐性盡失。她嫌惡地向下看著身上沒形沒狀的毛料舊洋裝、沒穿襪的雙腿和踝靴。奧黛麗在廚房窗戶上瞥見自己的形影，發現染橘的頭髮已經長出灰色髮根。她得去補染一下，感覺才像個人。她看著那副憔悴的倒影時，還聽得見她女兒在樓上哭得肝腸寸斷。

雪莉躺在床上，雙眼哭紅了，每次擦乾眼淚之後就又哭起來，並一次次喊著他的名字。

「泰瑞……泰瑞……泰瑞……」雪莉尖聲哭嚎，把她丈夫一張裝了框的相片抱在胸口。

奧黛麗快步走進房，手裡用托盤端著熱牛奶和奶油土司，但雪莉碰也不碰，所以奧黛麗只好自己獨享。她吃喝的同時，看著雪莉握在手中的那一小幀泰瑞的銀框相片。

奧黛麗坐回床緣，審視著她那美麗的女兒、她畢生的驕傲。雪莉是個令人驚豔的妙齡女子，曲線玲瓏有致，一頭天生金黃的捲髮長度過肩。她的個性最是體貼、誠懇，從小到大就只拂逆過奧黛麗的心意那麼一次——在她跟泰瑞．米勒結婚的時候。她會撐過去的，奧黛麗心想，她不久就會恢復正常了。但現在，最好還是讓她盡情地哭吧。

下午兩點鐘，朵麗拖著自己的身子、帶著熨衣工具，爬到她那間波特斯巴1美寓的樓上。小狼昏昏欲睡地跟在她後頭。小狼平常在客廳裡睡覺的處所，位於華麗的壁爐前方、厚厚的波斯地毯上。爐台上展示著朵麗與哈利人生各階段的相片：他們在切爾西登記局舉行的婚禮（朵麗身穿香奈兒套裝、手捧一小束白玫瑰）、在巴黎度的蜜月、每年的結婚紀念日、還有之後的耶誕節與慈善宴會。冬天裡燒的柴火讓小狼小小的身體保持溫暖，夏天時，則有從敞開的框格窗吹進室內的涼風供牠享受。但是，當哈利出差不在，小狼總是會爬上綴金線的紅絲絨沙發、窩在朵麗身旁。

朵麗打開臥室的門。房裡一盞床頭燈發出柔光，照著一塵不染的室內，相配得宜的窗簾、床罩和抱枕一概乾淨整齊，東西全都擺得妥妥當當。收好熨衣工具以後，朵麗伸手掏圍裙口袋，點了今天的第一百根菸。她嚥下煙霧時，感到心臟在體內重重起伏。

回到樓下，朵麗打開音響櫃的紅木櫃門，按下唱機開關，把唱針放上原本就已置於轉盤的黑膠唱片。從警察局回到家以後，她一遍又一遍地播放這首歌：女低音凱薩琳．費莉亞深沉渾厚的嗓音唱著〈沒有你的人生〉，似乎撫慰了她的心情。

朵麗坐在客廳裡抽菸，小狼窩在她身旁。她在那裡坐了一整夜。她沒有哭，她哭不出來——彷彿有人把她體內所有的情感都抽乾了。她回想起兩天前的早晨，哈利與她吻別。他說他要出差去收購古董，應該只去兩三天。他不在的每一刻，她都思念著他，前一天晚上，她還在準備為他返家的晚餐做一道千層麵——他喜歡義大利麵上頭的起司烤得脆脆的。那時，門鈴響了。

她用抹布擦擦手，小狼連聲尖吠、奔向有門釘的紅木前門。她跟著牠走到過道上，卻怔住了。彩繪玻璃窗外，出現兩個陰暗身影的輪廓。門鈴又響了一次。

兩名警探向她出示警徽，問她丈夫在不在家。過去也有執法人員登門幾次，所以朵麗馬上戒備起來，含糊表示哈利出差去了。於是他們請她穿好鞋子和大衣，跟他們去一趟警局，指認可能屬於她丈夫的東西。他們在警車裡毫不合作，對她的問題一律拒答，讓她嚇著了。要是他們逮捕了哈利怎麼辦？她決定在掌握更多資訊前別多說話、也不再提問。

到了警局，他們把她帶進一間冰冷簡陋的房間，裡面只有一張美耐板桌子、和四張成套的硬椅子。穿制服的女警站在朵麗身邊，同時有個警探遞給她一個塑膠證物袋，裡面裝著一只錶面鑲鑽的勞力士金錶。她想打開袋子時，警探把它搶走了。

「不許碰！」他斥道。他戴上白色的鑑識用橡膠手套，拿出那只手錶，翻到反面，露出已經磨損的刻字。

「致哈利，愛你的朵麗贈，12/2/62，」朵麗悄聲說。她不知怎麼地竟能控制住自己。「是我先生的，」她說，「是哈利的。」然後她的世界霎時崩毀。

「那是我們從屍體手腕上取下來的，」領頭的警探停頓一下，觀察她的反應，「一具燒成焦炭的男屍。」

朵麗抓住那只錶，步步後退遠離警探，直到她撞上房間另一端的牆壁。女警官跟了過來，伸出手。

「那是證物，」她說，「交出來！」

朵麗使盡全力，將那只錶遞出去。震驚之情使她自制力盡失。「你們騙人，」她尖聲喊，「他才沒死。他沒死！」他們把哈利寶貴的金錶從她手裡奪走時，她嘶聲說，「我要看他。我必須見他！」

女警官的耐心耗盡。「已經沒剩什麼可看了，」她冷漠地說。

搭警車回家的路上，朵麗不斷告訴自己那不可能是哈利，但她腦裡的聲音卻持續對她低語……她是在他們十週年結婚紀念日送他那只錶的。他吻了她，承諾永遠不把錶脫下。朵麗多麼愛他看錶的樣子，他會伸直手臂、轉過手腕，凝視光線射入鑽石。他從不讓那只勞力士錶離身——連在床上也不例外。隔年的結婚紀念日，她買給他一個金製的Dunhill打火機，上面刻著他的姓名縮寫。他笑著告訴她，他會永遠帶著這件禮物，就跟那只錶一樣。

但是，縱然如此，她仍舊無法接受他再也不會回家的事實。

奧黛麗為泰瑞籌辦了葬禮。一場安靜低調的私家儀式，不過就是大家在屋子後面喝個幾杯，沒什麼特別的。何況，以雪莉當時的狀態，光是讓她穿好衣服，就已經是奧黛麗能力的極限了。

雪莉的龐克族弟弟葛瑞格盡可能地幫忙，但他還太年輕，無法面對姊姊一再潰堤爆發的情緒。雪莉試圖跳到墓穴裡的棺材上時，他窘迫不堪，竟然離開現場，混進另一群完全不相干、但表現顯然較為得體的喪家。

墓碑還沒訂，因為奧黛麗不喜歡開口要錢，不過她打算一等雪莉恢復精神，就要做些安排。她對雪莉重新參加選美比賽寄予厚望。憑她那奪目的美貌，奧黛麗覺得女兒一定能夠打進英格蘭小姐初賽。其實，她已經幫她報名了帕丁頓小姐……等雪莉沒哭得那麼厲害時，她再來提這件事。

琳達置身於皮瑞里家族擁擠的公共住宅客廳。喬的所有親戚都受邀參加葬禮和守靈，此時他們個個從頭到腳一身黑，用滔滔不絕的義大利語大吼大叫。她婆婆，也就是皮瑞里媽媽，已經煮了好幾天的菜，張羅出一場盛宴——義大利麵、披薩、義式香腸應有盡有，都在桌上。琳達是個孤兒，沒有自己那邊的家人可以邀請。至於朋友嘛，她工作的遊樂場裡那些男生也跟喬不太認識。於是，琳達自己一個人漸漸喝到酩酊大醉。她意識到客人在看她，對她豔紅的洋裝連連搖頭。她不在乎。

環顧著一張張淚汪汪的臉孔，琳達突然瞥見客廳另一端的一名女子，認出那就是幾週前被她看到跟喬混在一起的金髮小賤貨。她怒氣騰騰，一路推開客人，走向那個掉著眼淚的女人。

「是誰邀妳來的？」琳達尖聲大喊。她可要讓她好好記住他！她把自己裝著酒的杯子丟向那女孩，要不是喬的弟弟吉諾趕忙把她拉開，她就要丟中了。吉諾緊緊摟住啜泣的琳達，在她耳邊低語安慰，同時隨興所至地將醉醺醺的手放在她右邊胸部上。

書籍介紹

本文摘錄自《寡婦（電影原著小說）》，臉譜出版

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作者：琳達・拉普蘭提（Lynda La Plante）

譯者：林亦凡

三個女人，同時痛失至愛，各自悲傷頹喪，

她們繼承的遺產，是一份震撼警界、驚動黑幫的超完美搶劫計畫……

硬派冷冽宛如《龍紋身的女孩》、高超巧計媲美《瞞天過海：八面玲瓏》

同名改編電影2018年底強檔台上映、國際各大影展好評不斷！

外媒預測強勢問鼎奧斯卡編、導、演獎項！

優秀編導首度合作：《控制》小說家編劇吉莉安・弗琳、《自由之心》導演史蒂夫・麥昆

主演陣容極致豪華：《謀殺入門課》薇歐拉・戴維斯、《即刻救援》連恩・尼遜、《聖鹿之死》柯林・法洛、《玩命關頭》蜜雪兒・羅德里奎茲、《紳士密令》伊莉莎白・戴比基

故事簡介

一場失風的搶案中，三名歹徒被燒死在爆炸的廂型車上。當噩耗傳來，三個人的妻子都遭受了雙重打擊：

她們的丈夫死了。

她們的丈夫竟然是銀行搶匪。

搶案首謀哈利・勞林斯向來將犯罪活動的人事時地物等細節都記錄在帳簿中，他的死訊一傳開，垂涎他地盤的黑幫惡棍、和急於將多方罪犯一網打盡的警方，都發誓非把帳簿拿到手不可。他們找上了哈利的遺孀朵麗，和另外兩名歹徒的妻子：深諳街頭智慧的潑辣女漢子琳達，以及天真嬌弱的選美皇后雪莉。三位寡婦原本素不相識，但為了抵抗黑白兩道的威脅與騷擾，她們愈走愈近、建立起互相扶持的友誼。

當朵麗終於找到帳簿，她決定不能將這份珍貴的遺產拱手讓人，而要帶領琳達和雪莉完成她們丈夫未竟的大志：挾持戒備嚴密的運鈔車，搶下總額超過一百萬英鎊的現金。這筆錢能夠解決她們家中頓失支柱造成的經濟困境，更能讓她們擺脫警察和幫派的糾纏，從此遠走高飛。

然而，搶案的籌備工作遠比她們想像中艱難，三人迥異的階級背景和行事風格也造成愈來愈多的衝突。她們並且發現，哈利的人馬並未在當初的搶案中全軍覆沒，諸多跡象顯示作案過程有第四個人參與，燒燬的車上卻只有三具遺體。

這第四名神祕成員逃去了哪裡？她們準備中的行動，會因此出現什麼變數？逐漸起疑的警察和幫派成員，會用什麼手段阻止她們？這份連三個——不對，是四個——專業搶匪都無法順利執行的搶劫計畫，真的能在她們手上一舉成功嗎？又是否真的能為她們開啟自由的新生活……？

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九