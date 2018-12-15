《寡婦》電影原著：她們繼承的遺產，是一份超完美搶劫計畫（下）

文：琳達・拉普蘭提（Lynda La Plante）

►《寡婦》電影原著：她們繼承的遺產，是一份超完美搶劫計畫（上）

悲痛逾恆的朵麗．勞林斯幾乎沒有進食。她感覺白天和黑夜溶混在一起，但不知怎麼地，她在自動導航狀態下同意讓人埋葬了她丈夫。她坐在客廳裡，穿著一身整齊的黑色套裝，戴著綴有小面紗的黑帽。她一次次輕撫黑色的小羊皮手套，隔著柔軟的皮料摸到訂婚戒指和結婚戒指。小狼坐在沙發上緊靠著她，小小的、溫暖的身體抵著她的腰部。

即使是在這一天，朵麗的外表仍然無懈可擊：沙色的頭髮一絲不茍，妝容經過精心打理，態度公事公辦、不帶感情。她決心不讓任何人分享她個人的、隱私的哀慟。他們根本不可能了解，而她最不想要的就是有人自以為能懂。

朵麗和哈利的關係十分特別。他們邂逅時，朵麗在襯衣巷經營著亡父留下的古董舊貨店。一開始，吸引她的並不是哈利的捷豹E-Type跑車、好看的外表和個人魅力，雖然這些她也注意到了。不是這樣的，他們之間的連結比那更深。

哈利拿著單鑽戒指求婚時，朵麗不禁屏息。哈利的母親艾芮絲也同樣喘不過氣，但是出於非常不同的原因。她無法相信，自己的兒子居然要娶一個在她眼中平庸、拜金又不檢點的女孩。他的父親當年由於持械搶劫身陷囹圄，出獄後不久就死於癌症，艾芮絲是一手將獨生子撫養長大。她做出了非常成功——而且表面上合法——的古董生意，確保哈利受到良好教育，讓他到處旅遊、增進關於古典藝術、銀器和寶石的知識。他接掌家業時，艾芮絲飽受關節炎和嚴重的偏頭痛之苦，已經準備好要退休。她對於這個獨生子最後的期望，就是看著他跟一名出身富貴、人脈良好的年輕女子結為連理。那是哈利有史以來第一次反抗母親。

朵麗從沒有跟哈利說過，有一天她去拜訪了艾芮絲，就在那間位於聖約翰伍德社區、由她孝順的兒子購置的雅緻套房裡。朵麗當年雖然不怎麼優雅，卻也不是艾芮絲想像中那種廉價粗俗的金髮太妹。她頗有魅力，以女性標準而言有點壯，雙手飽經勞動，但也端莊柔美，說起話來文文靜靜。當時艾芮絲力持鎮定，請她喝茶。

「不了，謝謝，勞林斯太太，」朵麗回應。那口東倫敦腔讓艾芮絲聽得一縮。

「我只是想讓妳知道，我愛著哈利，不管妳贊成與否，我們都會結婚。妳要是繼續反對和恐嚇，只會使得我們的關係更緊密，因為他也愛我、需要我。」

朵麗停頓一下，等待艾芮絲的回答——如果她還有點理智的話，應該是道歉才對。然而，艾芮絲緩緩地上下打量朵麗，對她普通的衣服和毫無創意的平底鞋嗤之以鼻。

朵麗聳聳肩繼續說，「我爸也是做古董買賣的，他認識妳先生，所以別對我擺那副高高在上的架子。大家都知道他會收購贓物，而且因為持械搶劫在潘頓維爾坐了十年牢。大家也都知道，他在裡面蹲的時候，妳繼續經營他的生意。老實說，妳沒被抓到還真走運。」

從來沒人跟艾芮絲這樣說過話。「妳是懷孕了嗎？」她目瞪口呆地問。

朵麗撫平身上的鉛筆裙。「不，勞林斯太太，我沒懷孕，但我的確想要有個家庭，如果妳想成為這家庭的一部分，就該學會適時閉上嘴巴。不管妳同不同意，哈利和我都要結婚，妳威脅要把他趕出家族企業，只是在殺雞取卵，」朵麗轉身離開，「不必送了。」

「如果妳要的是錢，」艾芮絲說，「我現在就開支票給妳。開個價吧。」

朵麗伸出戴著單鑽訂婚戒指的左手。

「我要的是搭配這個的結婚戒指，因為妳收買不了我。我只想要他，而且我會讓他幸福。妳能不能參與我們的生活，全看妳自己決定。」

朵麗再一次走向門口，而艾芮絲的話再一次讓她停下腳步。

「妳要是想跟哈利一起做古董生意，最好把妳那東區口音改掉。」

「我正有此打算，勞林斯太太，」朵麗轉過眼光直視著艾芮絲，「就像妳當初一樣。」

艾迪．勞林斯，這個讓朵麗難以忍受的討厭親戚，帶著凍紅的臉頰衝了進來，打斷她的思緒。他的相貌和哈利神似，但相對於哈利的強悍剛毅，艾迪就像是他弱化的版本。

他摩擦著雙手，比向窗外的葬禮車隊。「他們都來了，」他說，笑臉容光煥發，「真是大場面。費雪家來了，更別說在路那頭的車上監視的條子。隊伍都看不見排尾了，一定有五十台車吧！」

朵麗咬咬嘴唇。她並不想把儀式舉辦成這樣，但哈利的母親艾芮絲堅持如此：哈利是個重要人物，必須風光下葬。朵麗知道艾芮絲有多痛苦，所以就順了她的意。沒有人會為此感謝她，但長遠看來，這樣能讓朵麗的生活少些壓力。

拿起黑色皮革手提包的朵麗站起來、撫平裙子，出門途中在走廊上的鏡子裡檢查儀容。就在她走到前門時，艾迪攔住她，從口袋裡拿出一個棕色小包裹交給她。儘管四下無人，他還是傾身靠近，壓低聲音說話。「朵麗，這給妳的。我知道現在可能時機不對，但是條子一直在我那邊打探。哈利之前給我這個東西，說如果他出了什麼事，要轉交給妳。」

朵麗盯著那個包裹。艾迪移動重心，靠得更近。

「我想這是他保險箱的鑰匙，」他說。

朵麗將包裹滑進手提包，跟著艾迪出了門。她不敢相信，她就要埋葬哈利了。她只想躺下來一死了之。現在，只有她的小狗能支撐她活下去。

鄰居們都跑到自家的車道上，朵麗從前院的小徑走過時，可以感覺到每個人都在看她。一台接一台的車排成隊伍，耐心地等著跟上裝滿花環和花束的靈柩車。朵麗從沒有看過那麼多愛心和十字架，水花般潑灑的色彩和黑色車隊形成強烈的對比。

艾迪護送朵麗坐上一台黑色賓士的後座，車窗玻璃也是染黑的。她低頭上車時，看到婆婆坐在後面那台勞斯萊斯上。艾芮絲用嘴形說：「賤人。」朵麗對她置之不理，她婚後生活中多半就是這樣應對的。

一坐定，朵麗就對艾迪點頭示意，讓他跟著緩緩移動的靈柩車開。透過車內後視鏡，他看見一行行淚水開始沿著她面如死灰的臉龐流下。她用緊繃的聲音說著話的同時，完全沒費神去擦眼淚。

「希望你有跟他們說了，葬禮後就回家，我什麼活動也不辦，完全不辦。這事越快結束越好。」

「有，我說了，」艾迪警戒地說，「但我想艾芮絲會邀幾個人去她公寓。她有邀我，還說所有費用由她買單。」朵麗閉上眼睛搖搖頭。艾芮絲退休之後，財務上就無法自給自足，所以「由她買單」的意思其實是由哈利買單。或者，更精確地說，現在是由朵麗買單了。

哈利．勞林斯如他母親所期望的風光下葬，有上百人集結在墓園觀禮，獻花更多，擺滿墓地周圍。葬禮全程，朵麗都單獨一人、不動如山。她是第一個離開墓地的，性好探人隱私的弔喪群眾抬起了原本低垂的頭，看著她走遠。

弔喪的群眾中有一位厄尼．費雪，身穿海軍藍的喀什米爾羊毛大衣、剪裁完美的訂製西裝和襯衫。朵麗的座車一發動，他就立刻對一名站在人群後方、壯碩如熊的男子點了點頭。巴瑟．戴維斯擠過人群往前走。巴瑟的西裝相比之下粗製濫造、破破舊舊，連襯衫都滿是髒污。他愚蠢大臉上的表情，像是受到了葬禮的感動，扁平的鼻子因為天冷而滴著鼻水，他還用手背去抹。厄尼．費雪朝著朵麗那台緩緩後退的賓士瞟了一眼，然後點頭示意巴瑟跟上。巴瑟拖著腳踱步，樣子有點難為情。

「你不覺得我們該等個幾天嗎，老闆？我是說，她才剛把他埋了啊。」

厄尼瞪著巴瑟看了幾秒，再度把頭向著賓士的方向一扭，然後轉身離開。對話結束。

站在離厄尼幾呎遠處的，是他弟弟東尼，他的身高睥睨眾生，連巴瑟都相形失色。冰冷的陽光照耀著他右耳上戴的鑽石，他一面跟幾個朋友聊天，一面撥弄著耳飾。他顯然是剛講完某個笑話，他們大聲又吼又笑。東尼和哥哥不同，是個英俊的男子。事實上，他們唯一相似的特徵就只有那雙硬如鐵、冷如冰的藍眼睛。厄尼有近視，所以戴了無框眼鏡——但他們共有的那雙冷漠無情的眼睛，依然獨特出眾。巴瑟的視線從東尼轉回厄尼，並且順從地通過逐漸解散的弔喪群眾，跟著朵麗回到那間巨大而空虛的房子，她曾和哈利在那裡度過多麼幸福、多麼長久的時光呀。

離主要人群聚集處一小段距離外，富勒偵察佐倚著一塊墓碑，將每位到場人士都記在心裡。天啊，他心想，這簡直就像在看局裡的犯人照片：什麼牛鬼蛇神都來了，有老手也有菜鳥。富勒還是個勤奮的年輕警員，亟欲在上級面前表現，很氣惱自己分派到一份在他看來是白費力氣的工作。他老闆，喬治．瑞尼克警督，從富勒還沒出生時就瘋狂想抓到哈利．勞林斯。「一定有線索，富勒，」瑞尼克當天對富勒和安德魯斯警探吼道，「整個倫敦的罪犯，今天都會到那座墓園去，要嘛是去致哀、要嘛是去確定勞林斯不會死而復活。所以，一定會有線索。我要知道是什麼線索。」

瑞尼克警督始終相信，哈利．勞林斯是三起運鈔車搶案的主謀。他為了證明這個想法所做的嘗試，成為一股無比強烈的執著——也成為勞林斯持續不斷的困擾。終於，勞林斯採取了行動。有照片拍到瑞尼克從一名罪犯手中接下信封，這條消息被走漏給《世界新聞報》，於是他發現自己面臨肅貪調查。他花了幾個月才證明自己的清白，但復職的時候，這個污點已經讓他永遠升遷無望。由於職業生涯受到不可回復的傷害，瑞尼克對勞林斯的恨意火上加油，他發誓，不管花上多少年，總有一天他要看到哈利．勞林斯被關進大牢。雖然死神搶在瑞尼克之前解決掉勞林斯，但他的這份執著並沒有跟著進棺材。

富勒並不關心瑞尼克，因為他也絕不相信瑞尼克對他有過半點關心——他不讓任何事、任何人阻擋他抓到該死的哈利．勞林斯。然而，他們都關心費雪兄弟在打什麼主意、在和誰講話，所以富勒像老鷹一樣監視著他們。富勒有升官的野心，而從他還是新進制服員警時，費雪兄弟就已是每個警察心目中的頭號要犯。現在勞林斯死了，抓到他們就會是世紀大頭條！

弔喪者散去之後，富勒在墓碑之間穿梭而行，前往出口。他正要坐上等待著他的警車時，發現他價值四十鎊的鞋子上沾了泥巴，便煩躁地在草上蹭乾淨。駕駛座上的安德魯斯警員對他咧嘴而笑。富勒可高興不起來，特別是因為此時他最好的長褲也被泥巴沾到褲腳。

富勒打開車門，重重坐進車內。他拿出一條乾淨、潔白、經過完美熨燙摺疊的手帕，在上面吐了口水，拿去擦掉他右邊褲腳上的泥巴。

「看到什麼有趣的事了嗎？」安德魯斯這是沒話找話講。過去一個小時，他都看著富勒無聊到不行的樣子。

「瑞尼克那混蛋想毀掉自己的職業生涯沒關係，但他可別想也害了我，」富勒斥道。

「我記得我有在《世界新聞報》上看到他，」安德魯斯的八卦消息最是靈通，他覺得這樣可以讓局裡的女性警員留下好印象，「因為收賄而暫時停職。那個收回扣的貪污警察。」

「這事我幹嘛管？」富勒怒道。他用力甩上車門，頭一扭，示意安德魯斯開車。

「他升上偵察佐之前，就因為英勇行為得到過兩次局長表揚，」安德魯斯一面換檔一面說，「他本來是個好警察。」

「哼，他現在不是啦！」大家都知道瑞尼克升遷的機會已經沒了——他拚命保住了警督的位階，但每次他出現在升遷考慮的名單上，就會有人挖出他的醜事，讓他的名字被略過。直到近期，桑德斯總警督才說服刑事偵察科總長，讓瑞尼克重新掌握實權，但上面也只是不情願地把小小一個陳年舊案調查團隊派給他指揮。

「跟那個老菸槍混在一起的警察，也都一樣被人當笑話看。我可不是開玩笑的，安德魯斯，我告訴你。」

富勒翻開他從不離身的筆記本，往下盯著他在葬禮上記錄的名單。「他這蠢蛋，現在還追著鬼影子跑。我們該注意的是活人。」車子開走時，富勒轉過去看著停車場裡等候的人群，尋找厄尼．費雪的蹤影，但他已經離開了。

「我們去勞林斯他老婆家，看看那王八蛋的守靈夜上都是誰來致意。」

書籍介紹

本文摘錄自《寡婦（電影原著小說）》，臉譜出版

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作者：琳達・拉普蘭提（Lynda La Plante）

譯者：林亦凡

三個女人，同時痛失至愛，各自悲傷頹喪，

她們繼承的遺產，是一份震撼警界、驚動黑幫的超完美搶劫計畫……

硬派冷冽宛如《龍紋身的女孩》、高超巧計媲美《瞞天過海：八面玲瓏》

同名改編電影2018年底強檔台上映、國際各大影展好評不斷！

外媒預測強勢問鼎奧斯卡編、導、演獎項！

優秀編導首度合作：《控制》小說家編劇吉莉安・弗琳、《自由之心》導演史蒂夫・麥昆

主演陣容極致豪華：《謀殺入門課》薇歐拉・戴維斯、《即刻救援》連恩・尼遜、《聖鹿之死》柯林・法洛、《玩命關頭》蜜雪兒・羅德里奎茲、《紳士密令》伊莉莎白・戴比基

故事簡介

一場失風的搶案中，三名歹徒被燒死在爆炸的廂型車上。當噩耗傳來，三個人的妻子都遭受了雙重打擊：

她們的丈夫死了。

她們的丈夫竟然是銀行搶匪。

搶案首謀哈利・勞林斯向來將犯罪活動的人事時地物等細節都記錄在帳簿中，他的死訊一傳開，垂涎他地盤的黑幫惡棍、和急於將多方罪犯一網打盡的警方，都發誓非把帳簿拿到手不可。他們找上了哈利的遺孀朵麗，和另外兩名歹徒的妻子：深諳街頭智慧的潑辣女漢子琳達，以及天真嬌弱的選美皇后雪莉。三位寡婦原本素不相識，但為了抵抗黑白兩道的威脅與騷擾，她們愈走愈近、建立起互相扶持的友誼。

當朵麗終於找到帳簿，她決定不能將這份珍貴的遺產拱手讓人，而要帶領琳達和雪莉完成她們丈夫未竟的大志：挾持戒備嚴密的運鈔車，搶下總額超過一百萬英鎊的現金。這筆錢能夠解決她們家中頓失支柱造成的經濟困境，更能讓她們擺脫警察和幫派的糾纏，從此遠走高飛。

然而，搶案的籌備工作遠比她們想像中艱難，三人迥異的階級背景和行事風格也造成愈來愈多的衝突。她們並且發現，哈利的人馬並未在當初的搶案中全軍覆沒，諸多跡象顯示作案過程有第四個人參與，燒燬的車上卻只有三具遺體。

這第四名神祕成員逃去了哪裡？她們準備中的行動，會因此出現什麼變數？逐漸起疑的警察和幫派成員，會用什麼手段阻止她們？這份連三個——不對，是四個——專業搶匪都無法順利執行的搶劫計畫，真的能在她們手上一舉成功嗎？又是否真的能為她們開啟自由的新生活……？

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九