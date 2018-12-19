《成長駭客攻略》：成長團隊就像游個不停的鯊魚，停止創新就離死亡不遠了

文：西恩．艾利斯（Sean Ellis）、摩根．布朗（Morgan Brown）

良性成長循環

如我們在本書所看到，推動成長這項任務並無真正完成的一天。殺出重圍、持續成功的公司，是那種不斷追求更大成就的公司；它們利用既有基礎，把握新機會，打造良性成長循環。

臉書的成長團隊在2017年慶祝創立10週年。團隊起初只有5個人，負責改變社群網絡用戶數成長緩慢的狀況，後來成長至多支團隊，投入無數個項目，負責維持這個史上最大規模社群網絡看似不可阻擋的成長。這10年間，團隊對臉書驚人的成長貢獻卓著，顛覆了有關線上社群可以有多大的所有想像。截至2016年9月中，臉書每天服務超過10億人，在世界各地仍有充裕的成長空間，也仍有無數機會利用規模驚人的用戶群增加營收。此外，因為用戶數和他們的投入程度仍不斷成長，臉書獲得金融市場大力支持，取得充裕的資金支持各種創新努力，包括一些著眼長線、抱負極大的項目，例如藉由購買Oculus拓展虛擬實境業務，以及「網路無所不在」（Internet Everywhere）計畫。這項計畫企圖利用太陽能無人駕駛飛機，為地球上一些偏遠角落提供無線上網服務。臉書的這種表現，正是我們所謂的「良性成長循環」。

無論你的成長團隊是5人還是500人，無論你服務的公司市值以百萬美元計還是才剛成立，你都可以效法臉書，持續在各方面試驗推動成長的新方法。

避免成長停滯

長遠來看，企業面臨的最大威脅之一，是對市場的變化不夠警覺，因此未能及時做出適當反應。問題可能出在公司未能察覺產品或管道疲乏（product or channel fatigue），未能認真看待競爭對手，未能及時更新產品或行銷方式，或是未能積極應用新技術。Skype是遇到這類問題的好例子，該公司曾經非常成功，但在被微軟收購後未能繼續創新，導致近年在競爭中迅速輸給提供聊天服務的臉書Messenger和WhatsApp，以及席捲企業界、提供群組聊天服務的公司Slack。Skype做錯了什麼？簡而言之，該公司的產品團隊和管理高層未能領會行動即時通訊的吸引力，也未能看到手機和平板電腦正迅速融入職場通訊應用。

這種策略願景和產品創新上的失誤，往往導致公司經歷「成長停滯」（growth stall）。這是領導諮詢網絡CEB的歐爾森（Matthew Olson）、范貝佛（Derek van Bever）和魏里（Seth Verry）創造的說法。這種成長放緩的情況往往出人意表、無預警地襲擊企業，可能發生在經營有成的大品牌上，也可能出現在一度快速成長的新創企業。這種狀況極難預料，而且往往非常諷刺地發生在一段強勁的成長期之後。歐爾森及其同事在《哈佛商業評論》報告他們所做的有關成長停滯的大型研究，並以著名品牌Levis為例。該公司1995年營收達到70億美元的歷史高峰，然後從1996年起迅速衰退，到2000年時營收萎縮至46億美元，比高峰時期少了35%。歐爾森等人提到曾經歷成長停滯的其他著名品牌，包括3M、蘋果、Banc One、卡特彼勒（Caterpillar）、戴姆勒賓士（Daimler-Benz）、玩具「反」斗城和Volvo汽車。許多人可能以為這種驟然的逆轉是因為市場出現戲劇性的變化，但歐爾森等人的研究顯示，成長停滯通常不是因為有厲害的新業者進場，或者出現顛覆現狀的創新，例如智慧型手機，而是這些公司長期未能密切監測顧客滿意度、未能積極尋找顧客不滿的早期跡象。顧客忠誠度衰落已持續多年，可惜公司就是未能察覺，直到為時已晚。

歐爾森等人指出，企業成長停滯往往是因為它們變得太自負，確信自己已在市場穩居高人一等的地位。也就是說，它們察覺到競爭威脅，但對這種威脅不夠重視。這種錯誤的安全感導致公司未能積極創新，僅小幅改善既有產品，並非為了成長而把握新的市場機會，最後因為其他公司引進新技術，或以創新方式應用既有技術，而遭受重大衝擊。

另一方面，成長停滯也可能是因為企業不再專注於核心產品或服務，或是因為推出矚目的新產品、華而不實的新功能、開拓新市場而分心。流失人才也可能導致成長停滯，特別是對推動成長至關重要的明星級員工跳槽，公司無法再利用他們出色的眼光和衝勁維持有力的成長。

這些陷阱並非僅限於產品開發。公司在行銷上志得意滿、未能創新，也可能導致成長大幅放緩。成長停滯的常見情況，是公司過度倚賴效能逐漸衰退的特定管道。隨著曾貢獻大量新顧客的行銷管道逐漸老化，公司的客源可能迅速萎縮，而這可能是因為市場上出現新的競爭者、消費行為改變（通常是技術應用造成的，例如行動通訊普及），又或者行銷管道的遊戲規則變了。網路媒體Upworthy 和Buzzfeed是最後這種情況的好例子，這些公司利用臉書的「動態消息」獲得大部分瀏覽量，過度倚賴臉書動態消息的演算法，導致臉書每次調整演算法、改變用戶接收訊息的規則，就讓這些網路媒體緊張不已。因為即便是小幅修改，也可能導致它們的瀏覽量大跌，進而損害廣告收入。例如Viddy這個影片應用程式的市場估值曾達3.7億美元，但它極度仰賴臉書做為宣傳和接觸用戶的管道，結果臉書調整動態消息演算法之後，Viddy在臉書上的能見度大跌，用戶數從5000萬暴跌至不到50萬，公司最終決定結束這個應用程式。

臉書並非行銷管道易變的唯一「罪人」，許多管道也經常改變規則，而這可能嚴重影響某些公司的成長，因為它們過度仰賴這些管道接觸顧客。例如Google便經常調整其搜尋排名演算法，而這可能決定那些仰賴搜尋吸引招攬顧客的公司的命運。

企業因為上述的種種失誤而流失顧客、損失市占率，往往難以避免，但也確實可能因為自己無法控制的戲劇性變化，驟然受到巨大衝擊，無論是因為對手有重大創新，還是市場環境改變。顛覆現狀的技術也可能突然影響行銷管道的效能，例如廣告攔截技術便是這樣。隨著創新的速度愈來愈快，加上現在連剛起步的新創企業也能運用有力的新工具（例如在雲端儲存大型資料集，以及利用機器學習演算法探勘這些資料），即使是勢力最強大的既有公司，例如沃爾瑪和微軟，也必須在產品開發和行銷上變得更加靈敏。

如今，沒有公司承受得起將潛在顧客留給競爭對手去爭取。這正是為何剛起步的新創企業、領導市場的業界巨人，都紛紛致力於成長駭客行銷。

成長團隊有助企業保持警惕，持續注意消費行為的變化，並不斷實驗推動成長的新構想。成長團隊積極主動，偵測早期警訊，全力獲得顧客、活躍顧客、留住顧客、利用顧客創造收入，甚至是推動成長機會的創新。

當然，成長團隊的成員也只是人，可能變得自負、未能專注於促進成長的核心任務，或是未能及時因應市場力量、顛覆現狀的技術。不過，快步調的成長駭客行銷流程使成長團隊得以適時糾正做法。本章將闡述一些可能使成長團隊停滯不前的常見問題，並說明如何減輕或避免這些問題。

與鯊魚共游

有些品種的鯊魚必須一直游，因為牠們如果停下來，真的會死。成長團隊就像這種鯊魚，一旦不再持續創新、不再持續深入分析顧客資料和做調查、不再快速實驗並產生成效，距離死亡就不遠了。即使是曾經創造輝煌績效的團隊，也可能因為任務繁多、資源有限和企業惰性而迅速衰敗。新創企業在達到很高的成長率之後，尤其可能受此困擾。公司在人手不足的情況下，必須服務愈來愈多顧客，員工僅僅為了維持業務順暢運作就已經非常繁忙，以致成長團隊的成員可能無法專注於推動成長。此外，在非常努力地藉由快速實驗推動成長之後，放慢實驗速度可能是合理的，例如為了配合公司推出新品，成長團隊快速做了一系列實驗，結果新產品在市場上迅速普及，此時便有理由放慢實驗步伐。畢竟這是令人羡慕的情況：成長基本上已經不成問題。但必須謹記的是，陷入自滿的狀態是很危險的，別忘了，成長停滯往往在最意想不到的時候發生。因為經營GrowthHackers.com的經驗，我們深明不再專注追求成長的危險。

2014 年底，GrowthHackers.com成立剛滿1年。雖然在之前的10個月間，訪客大幅成長，但停滯期驟然來臨。在令人沮喪的3個月中，網站的客流量停滯不前，我們不知道發生了什麼事。成長停滯了，是因為成長駭客對這個線上社群失去了興趣嗎？是因為我們未能滿足他們的需求，導致他們離開並另找地方集結嗎？還是因為這種方法的採用人數成長放緩了？艾利斯靈機一動，決定看看我們在成長停滯的3個月間做了多少個實驗，結果令人震驚：我們在那一季總共做了不到10項實驗。諷刺的是，我們全都誤信成長已經不是問題。我們早期追求成長的衝勁因為繁忙的例行事務而消失了，寶貴的成長實驗也因為工作繁忙而遭忽視。艾利斯迅速使成長團隊重新振作起來。

我們達成共識，決定每周至少做3個實驗（每周3個實驗對某些團隊來說確實不多，但對我們的小團隊則已經是相當快的工作步調），而且重視推動成長的工作甚於例行管理工作。我們矢言將不惜代價，為成長團隊認為重要的事情奉獻時間和資源。在做了這些重要決定後，我們重新積極投入構想努力，迅速將備用的實驗構想從50個增加至100個，然後是200個以上。我們立即感受到重新振作起來的團隊精神，到了第二周，隨著成長實驗開始奏效，我們開始看到努力的作用。每周我們完成一輪推動成長的工作，業務也就顯著成長。實驗告訴我們，如何更好地爭取訪客成為積極參與的社群成員。我們利用重新參與環路（reengagement loops）和各種通知，努力爭取更多用戶更快、更頻繁地體驗驚喜時刻，顯著提高了留客率。總之，在隨後3個月中，我們推動成長的努力超過了之前1整年。

結果相當驚人：我們擺脫了停滯期，開創了快速成長期。

這段時間內的高潮，是我們在2周內增加了2萬名新訪客。結果這一季我們提高了網站客流量76%，期間並未額外投資在付費流量或廣告上。這樣的成績，完全是靠我們盡快完成一輪又一輪的成長駭客行銷，了解哪些方法有效，然後加倍投入，以求進一步推動成長。

Photo Credit: 天下文化提供

此後我們稍微降低實驗工作的強度，但維持這種工作的積極性，並在我們有新舉動時（例如推出新軟體或新的行銷實驗），加快工作步調。這種起伏是可預期的，關鍵在於持續密切監測成長指標，並不時思考：成長團隊放慢工作是有正當理由，還是因為自滿？如果是後者，必須立即重新加快工作。

別低估加倍投入的作用

成長團隊可能掉入自滿陷阱的另一原因，是他們以為成長槓桿的作用已經發揮到極限。但是，成長團隊在嘗試新方法之前，應設法尋找新方式，盡可能利用已證實有效的管道和手法，不然可能浪費大量的成長潛力。

巴爾福，與陳安卓指出，成長團隊應該像玩海戰棋遊戲（Battleship）那樣，盡可能利用已證實有效的成長槓桿。玩海戰棋時，你首次「命中」對手棋盤上隱藏起來的戰艦後，就像追熱飛彈那樣攻擊這艘戰艦，持續攻擊附近的格子，直到你將它擊沉。成長團隊的方法「命中」目標之後，也應該同樣積極地將該方法的作用發揮至極致。

例如在GrowthHackers，我們推出電子郵件通訊，點出每周最重要的文章。這是我們早期吸引讀者非常有效的招數，我們追蹤的指標清楚展現了：每周我們都看到大量用戶湧進網站閱讀相關文章。但我們並未宣布勝利，就此滿足，而是進一步發揮它推動成長的作用。例如，我們試著將登記接收通訊的表格從登陸頁面的底部移至頂部，結果如前所述，登記人數增加700%，此後每個星期都帶給我們好處。接著，思考如何利用電子郵件行銷機會，重新設計建立GrowthHackers.com使用帳戶的流程，鼓勵人們選擇接收電子郵件通訊。這個實驗使這份通訊的讀者人數再增加22%。但我們並未就此罷手，因為效果實在太好，我們知道不該輕易放棄這方面的進一步試驗。我們估計，登記接收通訊的表格可以設計得更誘人，如果提醒用戶這份通訊非常受歡迎，應該會有更多人登記接收通訊（這是應用上一章提到的社會認同原則的絕佳例子）。我們因此重新設計呼籲用戶登記的橫幅，突顯行動呼籲，以這句話鼓勵用戶登記：「加入推特、臉書、Google和優步等公司逾6萬名成長圈專業人士的行列，瀏覽我們每周的最佳內容。」這個試驗使讀者人數再增加44%。

總之，成長團隊找到有效的方法後，應該投入資源盡量發揮，而不是匆匆開闢新戰線。加倍投入是成長團隊乘勝追擊的有力方法。

相關書摘 ▶《成長駭客攻略》：廣告專家和學者都同意，行銷文案並不是「精確的科學」

書籍介紹

本文摘錄自《成長駭客攻略：數位行銷教父教你打造高速成長團隊》，天下文化出版

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作者：西恩．艾利斯（Sean Ellis）、摩根．布朗（Morgan Brown）

譯者：許瑞宋

面對一夜之間竄出的新競爭者 、

意外逆轉的顧客忠誠、不斷受干擾的動盪市場，

有些公司很快就消聲匿跡，

有些公司卻是快速且靈活地持續壯大，為什麼？

本書作者艾利斯在2010年創造「成長駭客」（growth hacker）一詞，並利用這種方法促成Dropbox的驚人成長。他發現，臉書、Twitter、LinkedIn、Pinterest、Airbnb、Instagram這些公司的驚人崛起，全是因為背後有一套嚴謹的方法，而這正是「成長駭客行銷」。

成長駭客行銷不只是行銷人員的工具，它可以應用在產品創新或產品的持續改進上，也可以用來擴大既有的客戶群。因此，它對產品開發者、工程師、設計師、銷售人員和經理人同樣有用。其核心要素如下：

創立一支跨職能團隊或多支團隊，打破行銷與產品開發間的傳統區隔，集合人才；

運用質性研究和量化數據分析，深入認識用戶行為和偏好；

快速產生和檢驗構想，利用嚴謹的指標評估結果，採取適當行動。

拜成長駭客行銷所賜，如今企業不再需要投入巨資在耗時、燒錢、商業價值不明的行銷計畫上，代之以較一致、可複製、符合成本效益、數據至上的方法，即可取得突破性成長。

這是一本強大、易讀和實用的工具書，引領讀者理解成長駭客行銷策略的每一個階段，完整透視數十家高速成長企業稱霸市場的祕密。全書分成兩部分。第一部分概括介紹成長駭客行銷的過程，說明如何設立成長團隊，成長團隊需要哪些人和什麼技能，這種團隊該如何管理，以及成長駭客快步調的工作過程如何產生和檢驗構想，快速產生有力的結果。第二部分具體說明確切奉行這套方法的手段，分章闡述如何爭取到顧客或用戶、如何使他們活躍起來、如何留住他們、如何使他們為公司貢獻營收，以及在做到這些事之後，如何維持和加快成長。

這套方法不只適用於新創事業，即便是傳統企業如IBM、沃爾瑪及微軟，也都運用這套方法快速回應市場變化。簡言之，不論你的公司屬於哪種產業、處於何種階段，都能從書中找到可借鏡的地方。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航