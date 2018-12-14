如果「九二麵包」是預謀，吳寶春圖的是什麼？

文：Chen Alucard

先說在前面：本文純商業觀點切入，並無政治立場。最近研究經濟學，恰逢這兩天討論火熱的吳寶春九二麵包／台獨麵包，而筆者一位友人剛好用行銷角度來看這件事。在徵求友人同意後，我在此轉發行銷角度觀點，最後再來用經濟學角度來和大家聊聊。

行銷觀點：你要花一千萬下廣告還是發一則貼文？

最近賺到很多版面的九二麵包，我覺得這兩個問題很值得討論：

為什麼吳寶春要在臉書上面公布聲明？ 為什麼高雄市長韓國瑜要幫吳寶春背書？

第一問，吳寶春在粉絲團上公開「統獨」立場，難道他不知道隔天會上頭條，負面攻擊將會一直來嗎？

他當然知道，而且他也知道下週二他在上海開的店會大排長龍，可能很快就要到北京開店了。到底有什麼方式能在短時間內讓中國大陸多數人知道他的名號？「花幾千萬元的廣告費」還是 「貼一張臉書統獨聲明」？看來後者划算很多，就算台灣店面被抵制業績下滑，祭出 「全店麵包買一送一」感恩回饋活動，隔一天，吳寶春還是吳寶春，該排隊還是要排隊。

當然所謂富貴險中求，這樣操作的前提是產品一定要夠好夠穩定，不然被抓到把柄就會被放大10倍，到時就不是優惠戰可以處理的了。

吳寶春不只是麵包師傅還是個麵包企業家

第二問，韓國瑜這時候站出來挺吳寶春，一定會有非常多負面的評論，難道他會不知道嗎？

他當然知道，但他也不是省油的燈，他是用行動說明：「全台灣的老闆看好了，只要你來高雄投資開店，我市長一定會罩你們！」

台灣多少老闆在中國有開店啊，看到韓國瑜這個新聞畫面，這種可能被罵翻的舉動他都做了，證明他夠挺生意人啊！不立馬飛奔高雄好爸爸懷抱還像話嗎？於是，高雄招商潮的第二波高峰可能就會再出現。

韓國瑜不只是政治人物也是政治企業家

（當然也有前提，就是韓上任後要特別注意商人絕對不能觸犯底線 像是關說、排廢氣、廢水之類犯法行為，一有發現必須重罰，否則民意會負面到一發不可收拾）

經濟學觀點：哪個選項對世界的「產值」更高？

在這位朋友於Facebook塗鴉牆上留言的前一晚，筆者也用最近剛學的經濟學觀點來解釋吳寶春這次公開聲稱「中國台灣」觀點。

「世界」的基本原則是：

社會資源是稀缺的 有稀缺就會有選擇 在選擇之下就有不被選擇 這些不被選擇被稱作歧視 凡歧視就有代價

每個人下班時間就這麼多，有人選擇進修、副業或玩樂。在每個人選擇不同時就對其它選項有了歧視；這些歧視分別對各自不同的人產生代價。引述《人類簡史》現代宗教人文主義來說，每個人從上帝手中拿回自由意志為自己選擇，最後須為自己行為負責，因為市場就這麼大，有人選擇台灣、柬埔寨、大陸市場，在每個人選擇不同時就對市場有了歧視，這些歧視分別對各自不同的人產生代價。

最後，借用松下幸之助說的，如果這些行為（選擇）沒有對社會創造更多產值，那是對人類社會的犯罪。

撇開統獨議題，你覺得吳寶春師傅這次的選擇，是對人類社會減少還是增多產值呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航