《韓國飲食的素顏》：「伏日飲食」蔘雞湯，其實本來流行的是狗肉湯

文：黃教益

雞닭（dak）

韓半島從很久以前就有雞，現在也還有人宣傳保有本土雞隻品種，只不過無法證實到底是不是真的本土雞。因為日帝強佔期曾以外來種進行過品種改良，韓戰後美國也基於援助立場，大量供應農家飼養用雞。由於雞的世代短，過的又是群居生活，在這種情況下如果還能保有本土雞品種，簡直是近乎奇蹟的一件事。

韓國人吃的雞種來源，幾乎都是自美國與英國進口。食用的雞叫肉雞，這種雞孵化後要長大到可以食用的程度，大約需要花30天。外來種的雞隻都是按照育種國的人喜好所改良的，這些國家多半是拿來做烤雞或炸雞吃。

這也意味著現在韓國廚房的雞主要是做為烘烤用或油炸用。

如果拿這些雞來做蔘雞湯或清蒸雞、蒸雞、雞粥等韓式料理，就煮不出應有的風味。

市面上的土雞只能視為「類似本土雞的雞」。這種雞做成韓式料理，多少都能煮出韓式料理的味道。這些品種包括青里雞（청리닭）、高麗雞（고려닭）、園協3號（音譯；원협3호）、韓國味雞（우리맛닭）等等，尤其韓國味雞是國立種畜院（譯註：韓國國立畜產科學院的前身）歷經15年研究，品種達到穩定的雞隻，其最大的特色就在於這是能符合韓國人口味的雞。

有時人們也會吃產蛋用的蛋雞，只不過肉質比較老，如果是用煮的，大致還能符合韓國人的口味。這種雞名叫「雄雛（웅추）」，是養到約50多日的外來種蛋雞公雞。

韓國人只要到鄉下玩，看到養在院子裡的雞，就會認為是本土雞，還會覺得很稀有而抓來吃。即使是養在深山鄉下院子裡的雞，其實也都是外來種。全球化早已深入到層層山巒中的每個角落。

蔘雞湯삼계탕（sam-gye-tang）

光從食物名稱來看，會感覺像是雞肉加滿人蔘所煮成的湯，但其實裡面還加了糯米、紅棗、蒜頭、甘草、桂皮等各種副食材，人蔘只是各種副食材之一而已。在食物名字上強調人蔘，有可能是因為人蔘比較貴，也可能是因為這樣可以做為象徵韓國的健康食品。這道食物在1960～1970年代間被稱為「雞蔘湯」，不過在1990年之後就改稱為「蔘雞湯」。因為人蔘比雞肉價格昂貴，把人蔘兩字擺在前面，會給人一種比較好吃和比較健康的感覺，所以餐館主人及消費者就選擇使用蔘雞湯這個名字。

蔘雞湯是夏季伏日的食物，每到伏日，蔘雞湯店門前就大排長龍，不過蔘雞湯成為伏日飲食的歷史並不長。本來韓國人伏日是吃狗肉湯，在溪谷邊抓到狗後放入大鍋裡煮，聽說可以滋補夏日疲累的身體。李承晚政府時期以狗肉湯不衛生為由，禁止販售。

餐廳為了躲避政府的取締，不再使用개장국（狗醬湯）、구장（狗醬：漢字音）、개장（狗醬：固有語音）等名，而把招牌改叫보신탕（補身湯）。狗肉店只是改招牌，依然躲避不了取締，於是開始隱身到巷弄裡去。李承晚之後的政權對於狗肉店也維持相同的立場，因為狗肉湯只能偷偷賣，所以需要有替代性的伏日食物，蔘雞湯因此而登場。這是1970年代的事。

成為夏季伏日食物的蔘雞湯之所以流行，是因為有廉價的雞肉供應。

蔘雞湯用的是體型較小的肉雞，做法是在砂鍋裡裝入一整隻雞，做成一人份販售。由於食用的是孵化約20多天大的雞，幾乎還是雛雞的程度。為了減少吃雛雞的罪惡感，後來就改用幼雞（영계）一詞，幼雞原本是指到3個月大的雞。

炸雞프라이드치킨（peu-ra-i-deu-chi-kin）

韓國人以前吃雞肉是用煮的，不曾用烘烤或油炸，到了1960年代才開始有店家賣烤全雞，做法是將整隻雞採用油炸或是以電氣烘烤。烤全雞在冬天特別受歡迎，人們的耶誕夜食物都會準備烤全雞和蛋糕。到了1970年代，烤全雞開始與生啤酒結合，打入市中心的一些餐館。大學街開始出現生啤酒店，每個市場也聚集出一條炸雞店巷，都是這個時期的事。

1980年代初期美式炸雞由肯德基做為前導，進入韓國市場。美式炸雞是將一隻雞切成六塊，裹上麵衣後放入壓力鍋油炸。這種美式炸雞很快成為韓國外食產業的主角。對幾乎吃不起牛肋排的平民家庭來說，美式炸雞是一種可以帶來「晉身中產階級」慰藉的外食。

2010年大型賣場樂天超市推出「大全雞」，價格不到炸雞市價的三分之一，這也引發了炸雞業賺取暴利的話題。以肉類食物來說，炸雞原本就比牛肉和豬肉便宜，所以消費者對更便宜的「大全雞」趨之若鶩。我們因而目睹，炸雞被視為平民美食的那段漫長歲月，瞬間變成了「謊言與暴利的日子」。所謂平民美食，不只在於食物的價格，它同時還需要確認，食物價格是否為平民所可以支付的能力範圍之內。

美式炸雞後來衍生出調味全雞、蒜頭全雞、葱味全雞、炸雞丁等各種韓式變形炸雞。或許因為這樣，韓國炸雞業者在國外開設店舖，也被宣傳成韓食全球化的事例。以後店門口會不會看到，戴紗帽、穿韓式傳統大掛的舉人取代肯德基的鬍子老爺爺呢？

相關書摘 ►《韓國飲食的素顏》：最早的「部隊鍋」是打包美軍廚餘的大鍋粥

書籍介紹

《韓國飲食的素顏：從泡菜到蔘雞湯，形塑韓國飲食文化的100個事典》，幸福文化出版

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作者：黃教益

譯者：蕭素菁

想要瞭解什麼是韓國飲食，就必須先瞭解「吃韓國食物的人們」，因此本書不只關注食物的本身與討論料理的方法，更關注於21世紀的韓國人吃什麼、在哪裡吃等飲食文化議題。

書中挑選了100個主題來討論韓國的飲食文化。有的篇章討論食材，有的則是與飲食文化相關的議題，其中也會發現如義大利麵、披薩等對韓國飲食影響深遠的外來食物，還有我們常吃的韓國料理故事與演化脈絡，答案都在本書探討：韓國這塊土地上的人們日常所吃的食物。

Photo Credit：幸福文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航