《8個你不可不知的國際關係議題》：拉丁美洲的小國外交策略

文：陳小雀（淡江大學國際暨兩岸事務處國際長，研究專長：拉美文化研究）

小國的外交策略——以拉丁美洲的外交關係演變為例

（前略）

歐美國家的霸權主義

19世紀初，西班牙式微之後，英國趁虛而入，從西語美洲取得礦區租讓權，並為剛獨立的新興國家發行公債，藉貸款之際，獲得政治與經濟的特權。在西班牙方面，雖然已喪失美洲大部分的殖民地，卻仍守著多明尼加、古巴與波多黎各，並有意協同神聖同盟恢復在美洲的統治權，令新興國家相當不安。此時新興國家的外交政策為：防範西班牙捲土重來、抵制其他歐洲國家入侵、尋求美國的支持。

美國政府對西語美洲的獨立運動保持曖昧態度，一方面不想與西班牙交惡，但又擔心神聖同盟入侵西語美洲，妨礙美國在西語美洲的布局。另一方面，美國則希望藉機滲透西班牙殖民地，於是暗中援助獨立分子。待西班牙割讓佛羅里達予美國之後，以及各地獨立態勢明朗後，美國才於1822年起陸續與智利、祕魯、大哥倫比亞、墨西哥、阿根廷等國建立外交關係。

西班牙、英國、美國對西語美洲各有盤算。在此歷史背景下，美國門羅總統於1823年發表《門羅宣言》，以「美洲是美洲人的美洲」為由，支持西語美洲的獨立運動，反對歐洲列強干預西語美洲。《門羅宣言》反映出美國對美洲的野心， 並逐漸發展成「門羅主義」，衍生為爾後對拉丁美洲的外交政策。

與歐洲列強相較之下，19世紀中葉的美國國力不強，導致《門羅宣言》的實質作用不大。1825年，法國入侵墨西哥，墨西哥求助於美國，美國卻置之不理。1826年，美洲大陸會議於巴拿馬舉行，與會國家有大哥倫比亞、祕魯、中美洲聯邦與墨西哥，美國代表則姍姍來遲；各國在美洲大陸會議上除了強調「團結」之外，並擬定共同軍事防禦合作，以確保西語美洲國家的獨立。然而這些協定儼然虛設，不僅墨西哥有難，美國沒伸出援手，類似情形也發生在智利、阿根廷、瓜地馬拉、宏都拉斯等國，當這些國家遭歐洲列強染指時，美國都遠離是非。

19世紀中葉後，隨著美國國力增強，《門羅宣言》被視為可以任意干預美洲的基礎。首先，美國將目標放在鄰國墨西哥，慫恿德克薩斯州脫離墨西哥，再將之併入，成為美國第28州。美墨雙方因德克薩斯事件而於1846年爆發戰爭， 墨西哥大敗，邊境失守，美國軍隊長驅直入攻進墨西哥城，墨西哥政府只好求和，簽下《瓜達露佩—伊達爾戈條約》（Tratado de Guadalupe Hidalgo），墨西哥不僅永久喪失德克薩斯，割讓上加利福尼亞、亞利桑那、新墨西哥、懷俄明、科羅拉多、猶他、內華達等地，僅獲得美國1,825萬美元作為補償。

美國的野心不只於此，接著一場美西戰爭（1898年）讓西班牙一敗塗地，而拱手將古巴讓給美國，同時割讓波多黎各、關島、菲律賓。美國終於有機會託管古巴3年，雙方並簽定《柏拉特修正案》（Platt Amendment），美國因而得以永久租借古巴第三大港關塔那摩（Guantánamo），建立一個占地78平方公里、海域39平方公里的軍事基地，就近箝制拉丁美洲。

Photo Credit: 三民出版 美墨戰爭（1846-1848）後的領土變化——圖中可見墨西哥割讓大片領土（粉紅色區域），而中央灰色區域，為美國於1853年以1,000萬美元購得。

美國對拉丁美洲的外交政策

美西戰爭後，門羅主義演變成霸權主義。1903年，受到美國的鼓吹，巴拿馬脫離哥倫比亞而獨立，美國登堂入室，取代法國投入運河開鑿工程。美國在運河開鑿成功後，即控制運河營運權，並將運河區規劃為美國屬地。為了箝制拉美地區，老羅斯福總統提出「巨棒政策」（Big Stick Diplomacy），扮演拉美國家的「保護人」，並藉武力維護拉美秩序，多次出兵巴拿馬、多明尼加、古巴、尼加拉瓜等國。巨棒政策引起拉美人民的強烈反抗， 繼任總統塔夫脫（William Howard Taft, 1857-1930）於是改變政策，以「金元外交」（Dollar Diplomacy）繼續變相剝削拉丁美洲，將拉美國家納為美國的附庸國。

第一次世界大戰（1914-1918）之前，跨國企業挾帶大量資金進駐拉丁美洲，在自由主義的經濟政策下，拉丁美洲依舊是原料供應地，只是剝削者從西、葡宗主國變成歐美企業。美國勢力主要在墨西哥、中美洲與加勒比海地區，英國在南美洲的勢力遙遙領先美國，德國亦於南美洲占有一席之地。

第一次世界大戰期間，由於美國對德國宣戰，巴西、海地、古巴、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和巴拿馬，亦在名義上跟隨美國向德國宣戰；多明尼加、厄瓜多、祕魯、玻利維亞和烏拉圭雖然未參戰，但與德國斷交；墨西哥、薩爾瓦多、哥倫比亞、委內瑞拉、阿根廷、智利則保持中立。在美國的排擠下，英、德在拉丁美洲的勢力漸漸消失，由於拉美各國對外政策依舊缺乏獨立性，處處受到美國牽制。

第一次世界大戰結束後，拉美各國在政治與經濟更加依賴美國。例如：古巴的製糖業全由美國法蘭西斯科糖業公司（Francisco Sugar Co.）所控制。美國聯合水果公司（United Fruit Company）壟斷拉美多國的香蕉生產，這家水果公司並非普通企業，而是一個富可敵國的超級公司，堪稱國家中的國家，旗下擁有數家鐵路公司、船運公司、郵遞公司和電力公司，也是廣袤土地、海關碼頭的所有權人。美國企業帕斯科礦產公司（Cerro de Pasco Corporation）壟斷祕魯的礦產。美孚石油公司在哥倫比亞取代英國皮爾遜父子公司（Pearson）。福特汽車公司（Ford Motor Company）控制了巴西的橡膠生產。

因「金元外交」引發拉美各國不滿。1933年，小羅斯福總統為了緩和拉美各國的反美情緒，提出「睦鄰政策」（Good Neighbor Policy），主張不再以武力干預拉美各國，一旦有必要干涉的話，那將是美洲的全體行動，並非美國單方面的意願。雖然「睦鄰政策」改善了美國與拉美各國之間的關係，但仍未改變美國左右拉美各國的事實。表面上，美國不以武力干預拉美內政，卻暗中顛覆有反美傾向的政府，1934年被迫下臺的古巴總統格勞．聖馬丁（Ramón Grau San Martín, 1881-1969）即為一例。另外，美國也不容具有民族主義色彩的反對黨領袖存在，尼加拉瓜的桑定諾（Augusto Nicolás Calderón Sandino, 1895-1934）則為另一例。

冷戰時期的美、拉關係

第二次世界大戰期間，拉美國家起初保持中立，後來美國參戰，並以「睦鄰政策」聯合拉美國家，共同抵制德、義、日軸心國。戰後，歐洲國家在拉美地區的勢力幾乎消退，美國確立在拉美的霸權地位，視拉丁美洲為美國的後院。

美國為了就近監視南北美洲，於1946年在巴拿馬運河區設立「美洲學院」（Escuela de las Américas），那是一所名副其實的酷刑實驗室，培訓拉丁美洲軍官如何緝捕「顛覆分子」，並傳授審問和逼供技巧。1950 年代以降，以反共為名的麥卡錫主義（McCarthyism），從美國延燒至拉美地區。拉美國家成為美國最堅貞的盟友，在冷戰期間共同對抗蘇聯，並以美洲區域安全為由，共同抑制共產思想。瓜地馬拉首當其衝，曾擁有10年穩定的民主政治，卻因土地改革，危及美國聯合水果公司利益，美國以瓜地馬拉遭赤化為由，於1954年支持叛軍政變，瓜地馬拉因而陷入內戰30餘年。在薩爾瓦多、尼加拉瓜等中美洲國家，共產主義分子紛紛被逮捕、甚至遭處決，激起共產主義分子改以游擊戰對抗親美政府。

1956年，卡斯楚率領一支游擊隊，從墨西哥返回古巴進行大革命。1959年 1月，卡斯楚成功推翻親美政權。革命勝利之初，美、古尚未交惡，卡斯楚還曾率團赴美訪問；但是，為了改善古巴經濟，卡斯楚進行社會改革和國有化政策，意外改寫古巴歷史，同時危及了美國利益。1960年5月，美國宣布停止購買古巴的蔗糖，不再提供古巴原油及一切經濟援助，禁止美國企業及其海外分公司出售食品、藥品、機械設備及零件等給古巴，對古巴實施全面的貿易禁運。1961年1月，美、古斷交；同年4月，美國策動一支反革命部隊，意圖推翻卡楚斯，卻不幸敗北，令美國政府臉上無光，史稱「豬灣事件」。1962年，美、古劍拔弩張，古巴於是投靠蘇聯，也拉攏中共，並與東歐共產國家建立關係。1964年，在美國的運作下，拉美國家陸續與古巴斷交。遭美國禁運的古巴，以革命輸出和醫療外交，為自己爭取外交空間。

1960年代晚期，拉美學者提出「依賴理論」（Dependency Theory），指責歐美國家以「不對等的交換」，造成拉美各國陷入「邊陲國家」與「低度開發」的情境，因此呼籲政府應積極發展民族工業，保護本國工業，讓拉丁美洲在國際貿易中得以平等互惠。換言之，「依賴理論」挑戰「歐美中心論」，喚醒拉美各國重建國際經濟新秩序的迫切性。

1970年代，基於血濃於水的民族情愫，拉美國家陸續與古巴恢復邦交。然而巴拉圭、玻利維亞、烏拉圭、阿根廷、智利、巴西等國，在當時美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger, 1923- ）的策劃下，配合美國的反共政策，共同執行「禿鷹行動」（Operation Condor），互換情資，防範左派勢力死灰復燃。「禿鷹行動」成為軍政府實施軍事獨裁與殘害人權的藉口。

冷戰時期，除了古巴之外，拉美國家在政治上受制於美國，對外政策幾乎奉行美國旨意，在聯合國等國際組織中，成為美國的「表決機器」。為了「反共」，超過30萬的中美洲人死於內戰；在南美洲，約4萬人失蹤，5萬人遇害，50萬人受到監禁與酷刑。

1980 年代以降，拉美國家紛紛回歸民主制度，不再一味聽命於美國，努力尋求中美地區的和平。1982年，墨西哥宣布無力償還所積欠的800億美金債務，此舉引發模仿效應，拉美國家陸續表示無力償還外債，要求西方及國際基金組織提供援助，史稱「拉美債務危機」。1989年，美國以解決危機為由，主張「華盛頓共識 」（Washington Consensus） 的新自由經濟政策，該政策即標榜政府不再干預企業營運、取消對外資企業的各種限制、開放國營企業民營化等，導致拉美社會不公、貧困問題加劇，間接促使左派勢力抬頭，開啟區域外交合作的新契機。

Photo Credit: 三民出版 中南美洲的重要經貿組織。

21世紀的拉美外交政策

1990年以降，拉美國家紛紛告別游擊戰、結束軍政府，努力邁向民主改革之路，導正自獨立以來即被扭曲變形的社會，並順應全球化的經濟潮流，在外交策略上採團結合作，透過區域經濟整合，促進經濟發展。例如：美國、墨西哥和加拿大共組北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）；15個 加勒比海國家組成加勒比共同體（Comunidad del Caribe）；貝里斯、哥斯大黎加、多明尼加、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、薩爾瓦多組成中美洲統合體（Sistema de la Integración Centroamericana）；祕魯、玻利維亞、厄瓜多、哥倫比亞4個南美洲國家組成安第斯共同體（Comunidad Andina）；南方共同市場 （Mercado Común del Sur）有阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭、委內瑞拉5個會員國，以及玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多、祕魯等夥伴國。拉美兄弟友邦除了加強彼此合作之外，亦積極拓展與歐盟、亞太、非洲之間的關係。

蘇聯解體後，古巴一度孤立無援。此外，在古裔美國人的運作下，美國國會通過了1992年的《古巴民主法》（Torricelli Law/Cuban Democracy Act）與1996年 的《赫爾姆斯—伯頓法》（Helms-Burton Act/Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act），持續對古巴進行經濟制裁。然而古巴的威力實在不容小覷，這個彈丸小國努力爭取國際社會的支持，曾當選聯合國安理會非常任理事國，也加入加勒比國家聯盟（Association of Caribbran States）、世界貿易組織等，更重返美洲國家組織。

拉美各國與美國之間的關係也在21世紀有所改善，只是在毒品、非法移民等議題，依舊有歧見。由於小布希政府（2001-2009）將外交重心放在中東，而忽略拉美國家政局變化，導致美國對拉美影響力銳減，左派勢力因而有機會重返政壇。2006年，恰好有11個拉美國家舉行總統大選，左派與中間偏左派政黨紛紛勝出，促使左派政治版圖占拉美總面積達80%，寫下極具意義的歷史扉頁，而有所謂的「粉紅浪潮」（Pink Tide）之稱。

21世紀的拉美左派，不同於二次大戰前的傳統左派，也與冷戰時期的左派迥異。拉美左派政府將貧富懸殊問題歸咎於由「華盛頓共識」所主導的新自由經濟政策，批評美國藉國際貨幣基金組織、世界銀行、美洲開發銀行干預拉美經濟。彼時的委內瑞拉總統查維茲（Hugo Chávez, 1954-2013）、阿根廷總統基什內爾（Néstor Carlos Kirchner, 1950-2010）和巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva, 1945-），一度相當風光，利用美洲國家高峰會（Summita of Americas）等場合，頻頻挑釁美國總統小布希。

拉美左派政府意圖改善貧窮問題，縮小窮人和富人之間的差距，顧及醫療、教育、住房、就業、工資、婦女權益、老人照護等社會福利，也積極投入基礎建設與經濟發展。另外在媒體方面，仿傚卡達半島電視臺（AI Jazeera），委內瑞拉媒體在政府的支持下，於2005年成立南方電視臺（La Nueva Televisora del Sur），不再受CNN等媒體的壟斷，而以自己的拉美觀點，用英、西、葡文，24小時向國際社會傳遞拉美心聲，報導真實的拉丁美洲。南方電視臺的媒體外交策略十分成功， 並受到古巴、玻利維亞、尼加拉瓜、烏拉圭四國政府的支持而共同經營。

今日，左派政府備受挑戰而日益式微。不過，仍有如古巴、尼加拉瓜、厄瓜多、委內瑞拉、玻利維亞等一些象徵性的左翼政府，讓「粉紅浪潮」不至於完全褪色。

書籍介紹

本文摘錄自《8個你不可不知的國際關係議題》，三民出版

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作者：王世宗、王文隆、周雪舫、陳小雀、林志龍、趙秋蒂、廖舜右

世界正在行進，身為世界公民的你，腳步跟上了嗎？

國際關係屬於政治課題，而政治是人際關係的一種表現，由此可見，國際關係是人際關係的擴大。那麼「國家」要如何和另一個「國家」進行交流呢？他們怎麼交朋友？彼此看不順眼時，要怎麼打架？打架過程中又要注意些什麼？本書透過8個議題，帶你細數近代國際局勢的分與合，呈現出強權之間的縱橫捭闔，小國如何在夾縫中求生存，一同瞭解今日國際關係是如何形成。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九