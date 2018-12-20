佛洛伊德《精神分析引論》：為何夢的內容使人如此痛苦？

文：西格蒙德・佛洛伊德（Sigmund Freud）

當然，我們也覺得有必要解釋一下為什麼會有那麼多的夢帶有使人痛苦的內容，尤其是為什麼會存在著焦慮的夢。在此，我們第一次遇到了夢中的情感問題，這一問題值得專文探討，但不幸的是，我們現在不能對此加以討論。倘若夢是欲求的滿足，那麼，這些令人痛苦的情感就不應該在夢中出現。在這一點上，外行的批評者的意見似乎是對的。但是有三種複雜情況必須加以考慮，這三種情況是他們所忽略的。

（1）首先，或許夢的工作不能完全成功地實現欲求的滿足，致使夢念中一部分的痛苦情感出現在顯夢之中。分析表明，在這種情況下，夢念本身遠比由它們所構成的夢要令人痛苦得多。這在任何情況下都是可以證明的。在這種情況下，我們必須承認，夢的工作並未達到目的，就好像喝水的夢一樣。因為口渴而夢見喝水，但最後仍得醒來喝水。然而，這仍是個真實的夢，仍然保留著夢的基本性質。我們只能說：「儘管缺乏力量，但其意圖值得讚揚。」至少這種可以清楚認識到的意圖值得讚揚。

這種失敗的例子並不少見，下述事實有助於說明失敗的原因：對夢的工作來說，改變夢的情感比改變夢的內容困難得多；情感有時是很頑強的。結果，夢的工作便將夢念中使人痛苦的內容轉化成一種欲求的滿足，而痛苦的情感則保持不變。在這種類型的夢中，情感與內容極不協調，於是，批評者就會說夢根本不是欲求的滿足，甚至連一些內容無害的夢也能使人痛苦。對於這些荒謬可笑的批評，我們只需指出，正是在這種夢裡，欲求滿足這一夢的工作的意圖表現得最為清楚，因為它得到了獨立的表現。之所以經常出現一些錯誤的批評，原因在於，不熟悉精神官能症患者的人總認為內容與情感之間關係很密切，因而無法想像內容改變時，相伴的情感仍可能保持不變。

（2）其次，這一點更重要，意義更深遠，也同樣為一般人所忽視。毫無疑問，欲求的滿足應該帶來快樂，但問題是「為誰帶來快樂？」當然是給有此欲求的人。可是，我們知道，夢者與自己欲求的關係是非常特殊的。他否認這些欲求，稽查它們——總之，他一點也不喜歡它們。因此，欲求的滿足不會為他帶來任何快樂，而會帶來相反的情感；經驗表明，這種痛苦以焦慮的形式出現，這一現象仍有待解釋。因此，就夢者與其欲求的關係，只能說他似乎是兩個不同的人的混合，而這兩個人因某個強有力的共同元素結合在一起。對此，我不想多費口舌，只想講一個你們熟悉的神話故事，這個故事清楚地表明了夢者與夢欲求的這種關係。

一個好心的仙女允諾一對窮苦的夫妻，願意讓他們實現三個願望。他倆樂不可支，決心慎重地提出這三個願望。但是妻子聞到了隔壁飄來的烤香腸的香味，而希望能得到兩根香腸。香腸瞬間呈現在面前，第一個願望便獲得了滿足。丈夫很生氣，憤怒之際希望這兩根香腸能掛在妻子的鼻尖上，於是香腸便掛在妻子鼻尖上，再也不能移動了。第二個願望亦獲得了滿足，然而丈夫的這一願望，卻使其妻子苦不堪言。故事的結局可想而知，既然他們是一家人，是夫妻，第三個願望就必然是將香腸從女人的鼻尖移開。

這一神話故事可以用來說明許多其他情況，但在此我只想用它說明，假使兩個人不同心同德，那麼，一個人欲求的滿足可能給另一個人帶來痛苦。

現在，我們不難對焦慮的夢做出更好的解釋了。我們將再提出一個觀察所得的現象，隨後便可下決心採用一個具有多方面證據的假說。這個觀察到的現象是：焦慮的夢的內容，往往未經扭曲，其內容彷彿避開了稽查作用。焦慮的夢時常是一種毫無偽裝的欲求滿足——當然，這一欲求並不是一種可被接受的欲求，而是一種被摒棄的欲求。焦慮的產生取代了稽查作用。

我們可以說幼年的夢是某個被允許的欲求的公開滿足，一個尋常的被扭曲了的夢是某個被潛抑的欲求偽裝後的滿足，而對焦慮的夢而言，唯一恰當的說法是它們是某個被潛抑的欲求的公開滿足。焦慮是下述情況的徵象：被潛抑的欲求的力量較稽查作用強大，因此，雖有稽查作用的制約，它仍獲得或正在獲得滿足。我們意識到被潛抑的欲求的滿足只能為我們——我們站在稽查作用那一邊——帶來痛苦，我們必須加以抵抗。

因此，夢中呈現的焦慮乃是對正常情況下應受到壓制的欲求力量的焦慮。至於這種抵抗為什麼會以焦慮的形式出現，僅依據夢的研究我們尚無從得知，我們顯然還必須從其他方面去進行探究。

我們可以假定，對於未經扭曲的焦慮夢的解釋，同樣也適用於那些只有少許扭曲的夢，以及其他令人痛苦的夢；在這些痛苦的夢裡，痛苦的情感可能正相應於焦慮的情感。一般說來，焦慮的夢常常使我們驚醒，在被潛抑的欲求不顧稽查作用的影響而完全得到滿足之前，我們往往就被驚醒了。在這種情況下，夢的功能並未發生作用，但其基本性質並未因此改變。我們曾把夢比作睡眠的守護者或看守人，它試圖保護我們的睡眠不受干擾。而如果守護者覺得自己的力量太弱，不足以單獨抵禦干擾或危險時，它也會喚醒睡眠者。有時夢境雖然變得不安、變得焦慮，我們仍能繼續鼾睡。我們會在睡夢中對自己說：「這畢竟只是個夢」，而繼續我們的睡眠。

夢的欲求何時會勝過夢的稽查作用呢？這可能取決於夢的欲求，同樣也可能取決於夢的稽查作用。由於某個未知的原因，夢的欲求有時會變得非常強大；但我們的印象是，二者力量平衡與否更經常取決於夢的稽查作用的狀況。我們已經看到，稽查作用在不同的情況下有著不同的強度，對待夢的各個成分的嚴厲程度亦不相同。現在我們可以再加上一個假設：稽查作用一般說來是變化無常的，它並非總是用同樣嚴厲的態度去對待同一個它所反對的元素。如果事情果真如此，那麼在某些時候，當它自覺無力反對某個可能會使它大吃一驚的夢的欲求時，它便會丟開扭曲不用，轉而利用最後的處理方法：使夢者產生焦慮而驚醒。

在此，我們驚訝地發現，我們還完全不知道為什麼這些邪惡的、被排斥的欲求會在夜間活躍，並擾亂我們的睡眠。要回答這個問題，就必須探討有關睡眠狀態性質的假說。

白天，稽查作用的沉重壓力施加於這些欲求之上，使它們不可能在任何活動中表現出來。但一到夜晚，就像心理生活的所有其他能量一樣，稽查作用可能被解除，或至少被減低能量的灌注，以滿足睡眠這唯一的欲求。正是因為夜間稽查作用已被削弱，被禁止的欲求才得以再度活躍起來。一些精神官能症患者不能入眠，他們承認其失眠起初都是刻意的。他們不敢入睡是因為害怕做夢——換句話說，他們害怕稽查作用減弱所帶來的後果。

然而，你們很容易就可以發現，稽查作用的撤離並不意謂著完全撒手不管。睡眠狀態削弱了我們的動機力量，即使邪惡的意向伺機而動，充其量也只能引發一場夢，並不會有什麼真實的妨害。正是基於這種考慮，夢者才會在夜裡安慰自己說：「畢竟只是一場夢，所以由它去吧！我們只管睡好了。」

（3）如果你們還記得我曾講過的，夢者反對自己的欲求時，好像是兩個不同的人由於關係密切而結合在一起，那麼，你們便可了解到還存在著另一種可能性。即，懲罰可使欲求的滿足帶來令人痛苦的結果。在此，我們可再次使用前述有關三個願望的神話故事來加以說明。

盤子裡的香腸是第一個人（即妻子）的願望的滿足。鼻尖上的香腸則是第二個人（即丈夫）的欲望的滿足，同時也是對妻子的愚蠢願望的懲罰。（在精神官能症中，我們將發現這一故事的第三個願望的動機。）在人類的心理生活中有許多這樣的懲罰傾向，它們強而有力，我們可將其視為某些痛苦的夢的原因。現在你們可能會說，這樣一來，那把夢說成是欲求的滿足又有什麼意義呢？但若進一步研究，你們就會承認自己錯了。

與夢可能是什麼的多樣性，以及在專家看來夢是什麼的多樣性相比，我們的解釋——欲求的滿足、焦慮的滿足、懲罰的滿足——其實有著非常明確而限定的內容。我們還可加上一點，焦慮是欲求的直接對立物，而對立物之間在聯想上有著非常密切的連繫，在無意識中則融為一體；此外，懲罰本身也是一種欲求的滿足——是另一個人，是稽查者的欲求滿足。

相關書摘 ▶佛洛伊德《精神分析引論》：創傷讓人固著於過去，彷彿寄居於疾病中

書籍介紹

本文摘錄自《精神分析引論》，左岸文化出版

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作者：西格蒙德・佛洛伊德（Sigmund Freud）

譯者：彭舜

精神分析之所以被視為一門科學，其原因並不是在於它所處理的材料，而是在於它所使用的方法。這種方法不但能運用於精神官能症理論的研究，也能用於文明史、宗教科學，以及神話學的研究，而不會曲解它的基本性質。精神分析的目標與成就在於揭露了心理生活的無意識層面。——佛洛伊德

在精神分析理論的發展史上，佛洛伊德於1915年以前探討過夢、失誤動作、歇斯底里症、強迫症及自戀，完成後設心理學的理論建構，並與阿德勒、榮格分道揚鑣。至此，精神分析理論的發展似乎來到一個分水嶺，並暫時停滯下來。但事實上，許多新概念已在逐漸醞釀。

本書為佛洛伊德於1915－1917年間，在維也納大學冬季學期開設的精神分析課程之演講內容集結。書中不僅可以看到佛洛伊德本人對其先前理論所做的整理，也可發現許多後續發展的線索，如「強迫性重複」、自我的分析，以及「無意識」一詞的多重意義所導致的困難等，皆已有所討論。

嚴格來說，在佛洛伊德那個時代，無意識與性本能並不是新發明。但佛洛伊德援引這些詞彙，藉由嚴謹的研究方法賦予新的科學意義，從而建構他的個體心理學與文化理論，其初始探索的對象便是本書的三個主題：失誤動作、夢與精神官能症。這三者是無意識心理過程最初被發現的表徵。本書從「失誤動作」與「夢」開始，先指出當時心理學理論的缺口，讓聽眾了解無意識心理過程存在的必要，而後再進入艱難的「精神官能症」領域，建構無意識理論。佛洛伊德在本書中以完整的架構陳述自己的理論，並對諸如象徵作用、夢的形成、性倒錯，以及精神分析治療過程的分析等主題，做出詳盡且易於理解的整理或摘要。

本書曾被譯成多種語言，是佛洛伊德著作中除《日常生活精神病理學》之外，流傳最廣的一本。此中譯本譯自英譯標準版的第15及第16卷。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航